Известный голливудский киноактёр Жан-Клод Ван Дамм стал фигурантом уголовного дела в Румынии, возбуждённого по подозрению в трафике несовершеннолетних.

Иван Шилов ИА Регнум

Правоохранители этой страны расследуют обвинение, выдвинутое против него от имени 26-летней жительницы города Яссы. Она, а также ещё четверо других румынок якобы были принуждены предоставлять актёру сексуальные услуги во французских Каннах.

Во Францию они были вывезены ещё будучи несовершеннолетними под предлогом участия в модельном бизнесе, но подверглись там «сексуальной эксплуатации с применением психологического принуждения».

Со слов потерпевшей, Ван Дамм знал об этих обстоятельствах вовлечения её в проституцию. Организатором преступной схемы являлся приятель бывшей кинозвезды — румынский бизнесмен и владелец модельного агентства Морел Боля.

Этот скандал уже вызвал большой резонанс и, вероятно, будет использован властями США в информационной кампании по борьбе с нелегальной миграцией румын.

На днях американский консервативный телеканал Fox News распространил информацию, что основное увеличение нелегального проникновения на территорию США со стороны Канады приходится именно на граждан дунайско-карпатской республики.

Румыны пользуются визовыми послаблениями, существующими для них в Канаде, и массово перебираются в США через «Страну кленового листа». Возможно, прошлая американская администрация и не делала из этого обстоятельства трагедии, но команда Дональда Трампа имеет иную точку зрения.

Причиной этому служит игнорирование официальным Бухарестом недовольства американских консерваторов по поводу фактического снятия со второго тура президентских выборов в декабре 2024 года Кэлина Джорджеску. Отказ в регистрации этого кандидата от суверенистов-консерваторов на новых выборах лидера Румынии и вовсе стал явным демаршем против Вашингтона.

В начале апреля 2025 года должна была заработать программа безвизового посещения румынскими гражданами США. Она санкционировалась ещё правительством Джо Байдена. Однако её вступление в силу отложено на два месяца «по техническим причинам».

На днях же министерство внутренней безопасности США заявило, что пересматривает включение Румынии в программу безвизового въезда «в соответствии с приоритетами администрации Трампа в области национальной безопасности».

Привыкшие лавировать между Брюсселем и Вашингтоном правящие бухарестские элиты в такой ситуации чувствуют себя некомфортно. Под вопросом — будущее военно-технического альянса с США. Кроме того, уход американцев из румынской политики делает Бухарест менее самостоятельным в отношениях с бюрократическими структурами ЕС.

Это усиливает противоречия внутри правящей коалиции социал-демократов и национал-либералов.

Глава правительства и лидер Социал-демократической партии (СДП) Марчел Чолаку винит в отсутствии диалога с администрацией Трампа министра иностранных дел Эмиля Хурезяну — выдвиженца Национал-либеральной партии (НЛП).

Как вариант, Чолаку лоббирует введение поста высокого представителя Румынии по отношениям с США.

Между тем американские консерваторы ясно осознают, что заинтересованность Бухареста в дальнейшем существовании американо-румынского альянса гораздо сильнее, чем у Вашингтона.

К примеру популярная среди республиканцев газета The American Conservative призывает вывести американские войска с румынской авиабазы «Михаил Когэлничану» и прекратить поддержку этого широкомасштабного проекта по развитию инфраструктуры НАТО.

«Румыния, похоже, все ещё думает, что Америке нужна эта база, что может объяснить, почему она… бросила вызов пожеланиям администрации Трампа в отношении Джорджеску… Но с точки зрения внешней политики, заботящейся о национальных интересах, Америка не много выигрывает от присутствия там», — полагает издание.

Ему вторит другое влиятельное консервативное издание The National Interest, которое полагает, что реализация планов Байдена по расширению присутствия американских войск в Румынии не только усилит напряжённость в отношениях с Москвой, но и «привяжет Вашингтон ко всё более недемократическому правительству в Бухаресте».

Между тем перспективы этого коалиционного правительства СДП и НЛП, дискредитировавших себя действиями против популярнейшего Джорджеску, становятся всё более туманными.

Свежие социологические опросы показывают, что кандидату от коалиции Крину Антонеску будет очень трудно пробиться даже во второй тур выборов, поскольку в популярности он уступает выдвиженцам как от консерваторов, так и левых либералов.

Провал Антонеску в президентской гонке почти наверняка приведёт к падению нынешнего проевропейского правительства в Бухаресте.

Это следует из слов лидера Демократического союза венгров Румынии (ДСВ) Хунора Келемена. Два десятка голосов от избранников трансильванских венгров в палате депутатов являются критически важными для недопущения вотума недоверия кабинету министров Чолаку. Действующий с оглядкой на официальный Будапешт Келемен даёт понять, что на пути пропрезидентского большинства он стоять не будет.

Вот только формирование новой коалиции лёгким быть не обещает. Ведь тех же румынских суверенистов и трансильванских венгров, готовых действовать в интересах Трампа, разделяют острые противоречия.

Тем самым нынешняя администрация США вполне способна дестабилизировать политическую систему в Бухаресте, но у неё мало возможностей, чтобы установить абсолютно лояльный себе режим.

По крайней мере до тех пор, пока этому будет противодействовать глобалистски настроенное руководство ЕС.