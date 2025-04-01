«Не позволю себя устранить». Приговор Ле Пен даёт националистам новый шанс
Суд приговорил Марин Ле Пен, самого популярного, согласно опросам, французского политика, к четырем годам тюрьмы и запрету участвовать в выборах. Ее сторонники разочарованы, однако уверены, что это поможет «оживить» партию.
Лидер французских националистов называет вердикт парижского суда «черным днем для демократии». Она публично обещает, что не позволит «устранить себя» из политики, и готовится подать апелляцию.
Накануне, 31 марта, глава парламентской фракции и неформальный лидер «Национального объединения» была приговорена к четырем годам тюрьмы, два из которых — это условный срок, а также штрафу в 100 тысяч евро по делу о растрате средств Европейского парламента.
В течение ближайших пяти лет ей также запретили занимать выборные должности. Это значит, что она не сможет баллотироваться на президентский пост в 2027 году, хотя и сохранит за собой депутатский мандат.
Накануне оглашения приговора электоральный рейтинг Марин Ле Пен составлял 37 процентов — в два раза больше, чем у действующего президента Франции Эммануэля Макрона. Кроме того, это еще и личный рекорд для Ле Пен за последние несколько лет. И, разумеется, многие усмотрели в этом политический заказ.
«Сегодня миллионы французов возмущены, возмущены до последней степени. Меня устраняют, но вместе со мной устраняют и миллионы французов», — заверила Ле Пен спустя несколько часов после оглашения вердикта.
Суть обвинения сводится к простой формуле — Ле Пен и ее сторонники на протяжении 12 лет фиктивно устраивали на работу помощников депутатов, а вырученные деньги тратили на финансирование своей партии.
Эта схема была придумана ее отцом Жан-Мари Ле Пеном еще в 2004 году, чтобы пополнить бюджет движения. В общей сложности правым удалось сэкономить 4,4 миллиона евро или около 360 тысяч евро в год — не самая огромная сумма по меркам французской политики.
И хотя судьи не смогли доказать, что деньги тратились на личное обогащение семьи Ле Пен, это не помешало им назначить беспрецедентно суровый по меркам Франции приговор.
Но если тюрьму и штраф в 100 тысяч евро политик теоретически сможет оспорить в суде вышестоящей инстанции, то поражение в избирательных правах, похоже, отменить не получится.
«Оспорить немедленное вступление в силу запрета баллотироваться на выборах невозможно», — объясняют адвокаты Ле Пен.
Другими словами, устранить запрет на выдвижение получится лишь в случае, если апелляционный суд вынесет оправдательный приговор.
Теперь «Национальному объединению» впору задуматься не только, как продолжать политическую борьбу без своего лидера, но и, возможно, какими способами они могут обернуть сложившийся кризис в свою пользу.
И вариантов здесь действительно много.
Недовольны решением суда, согласно опросам социологической компании Elabe, как минимум 42% французов. В их глазах суд нанес удар не столько по коррупции, сколько по оппозиции в целом.
Такие показатели — отличный шанс для правых сначала сплотить вокруг себя протестный электорат, а затем провести мягкий транзит в самой партии.
Самое очевидное, что могут предпринять сейчас правые — подыскать нового претендента на президентское кресло.
Наиболее вероятным кандидатам в преемники Ле Пен считается председатель «Национального объединения» 29-летний Жордан Барделля. Однако и он сам, и другие руководители партии пока публично отвергают такую возможность.
«Правосудие должно поторопиться. Представьте, если меня оправдают уже после президентских выборов, в которых я не смогла участвовать, какова тогда будет легитимность избранного президента?» — говорит Марин Ле Пен, намекая, что не готова отказаться от борьбы за Елисейский дворец.
Да, в ее поддержку сейчас высказываются многие зарубежные правые и евроскептики, что прибавляет ее словам значительный вес. Словацкий премьер Роберт Фицо, глава итальянского кабинета министров Джорджа Мелони или президент США Дональд Трамп — все они показали, что готовы защищать своего идеологического союзника. И в будущем это может сыграть решающее значение.
Кроме того, в короткие сроки Ле Пен удалось привлечь на свою сторону оппозиционных политиков и в самой Франции.
Это, например, бывший видный республиканец Эрик Сиотти и лидер крайней правой партии «Отвоевание» Эрик Земмур. Оба они в прошлом критиковали «Национальное объединение», но теперь хором выступают в защиту фаворита президентской гонки.
«Не судьям решать, за кого должны голосовать люди. Я сожалею, что политики сами дали эти непомерные полномочия системе правосудия. Это все нужно изменить», — уверен Земмур.
Но, и это самое удивительное, сами избиратели, хотя и высказывают недовольство приговором, полагают, что вынужденный транзит может пойти на пользу «Национальному объединению».
И здесь кроется как большая проблема, так и отличная возможность для партии завоевать поддержку еще большего числа людей.
Согласно опросу Odoxa-Backbone для газеты Le Figaro, около 57% сторонников партии считают Барделля не менее хорошим кандидатом на пост главы государства, чем саму Марин Ле Пен. Они убеждены, что обновление руководящего состава может превратить «Национальное объединение» из «семейной» партии в политическую силу с куда более широким политическим представительством.
Кроме того, шесть из 10 французов, включая сторонников других политических сил, уверены, что приговор суда в итоге не станет препятствием для победы националистов на следующих президентских и парламентских выборах.
Упрощая, уже сейчас значительная часть электората правых считает, что Марин Ле Пен и «Национальное объединение» — это не одно и тоже.
Некоторые из них и вовсе, соглашаясь с непропорциональностью наказания, открыто высказывают разочарование своим лидером. «Семья Ле Пен, в том числе покойный Жан-Мари, оказалась замешана в сомнительных схемах и тем самым подставила нас, своих избирателей», — примерно так рассуждают сейчас многие националисты.
То же самое касается и других, менее публичных руководителей «Национального объединения», которые вместе с Марин Ле Пен оказались причастны к хищениям. Однако среди них, как показало расследование, не было Барделля, что только усиливает к нему симпатии со стороны избирателей.
Правда, здесь прослеживается еще одна возможная стратегия для «Национального объединения», с помощью которой к власти могут одновременно прийти как 29-летний председатель партии, так и его политическая наставница.
Если Жордан Барделля победит на выборах, он сможет назначить Марин Ле Пен премьер-министром, не нарушая при этом вердикт суда.
Конечно, в этом случае за лидером националистов сохранят судебный надзор, но никаких формальных препятствий для руководства правительством у нее не будет.
Хотя, конечно, осужденный премьер — весьма сомнительная перспектива в глазах избирателей.
Правда, все это станет возможно только в одном случае — «Национальное объединение» сможет быстро оправиться от потрясения, перераспределить власть внутри партии, консолидировать протестный электорат, а затем удержать его в своей орбите до 2027 года. И выглядит это по меньшей мере нетривиальной задачей.
Но мировая политическая практика последних лет показывает, что такое очень и очень реально.
История с простреленным ухом Дональда Трампа была воспринята избирателями в США как попытка «либералов-глобалистов» устранить несистемного конкурента и принесла ему огромные политические дивиденды. Никакие судебные разбирательства против республиканца, тянущиеся многие годы, не смогли перебить медийного эффекта от «героического» инцидента в Пенсильвании.
То же самое касается покушения на Роберта Фицо, по итогам которого репутация лидера словацких правых только укрепилась.
Правда, в лагере европейских правых есть и обратные примеры. Это, например, произошедшее с кандидатом в президенты Румынии Кэлином Джорджеску, для которого президентская гонка, судя по всему, закончится реальным тюремным сроком.
Другими словами, «кризис 31 марта» потребует от «Национального объединения» не только единства в борьбе с ангажированной бюрократией, но и стремительной внутренней трансформации. Ведь учитывая неустойчивость правительственной коалиции левых и центристов, шанс взять реванш в этой борьбе может представиться для Ле Пен гораздо раньше, чем думают многие.