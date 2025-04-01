Суд приговорил Марин Ле Пен, самого популярного, согласно опросам, французского политика, к четырем годам тюрьмы и запрету участвовать в выборах. Ее сторонники разочарованы, однако уверены, что это поможет «оживить» партию.

Иван Шилов ИА Регнум

Лидер французских националистов называет вердикт парижского суда «черным днем для демократии». Она публично обещает, что не позволит «устранить себя» из политики, и готовится подать апелляцию.

Накануне, 31 марта, глава парламентской фракции и неформальный лидер «Национального объединения» была приговорена к четырем годам тюрьмы, два из которых — это условный срок, а также штрафу в 100 тысяч евро по делу о растрате средств Европейского парламента.

В течение ближайших пяти лет ей также запретили занимать выборные должности. Это значит, что она не сможет баллотироваться на президентский пост в 2027 году, хотя и сохранит за собой депутатский мандат.

Накануне оглашения приговора электоральный рейтинг Марин Ле Пен составлял 37 процентов — в два раза больше, чем у действующего президента Франции Эммануэля Макрона. Кроме того, это еще и личный рекорд для Ле Пен за последние несколько лет. И, разумеется, многие усмотрели в этом политический заказ.

«Сегодня миллионы французов возмущены, возмущены до последней степени. Меня устраняют, но вместе со мной устраняют и миллионы французов», — заверила Ле Пен спустя несколько часов после оглашения вердикта.

Суть обвинения сводится к простой формуле — Ле Пен и ее сторонники на протяжении 12 лет фиктивно устраивали на работу помощников депутатов, а вырученные деньги тратили на финансирование своей партии.

Эта схема была придумана ее отцом Жан-Мари Ле Пеном еще в 2004 году, чтобы пополнить бюджет движения. В общей сложности правым удалось сэкономить 4,4 миллиона евро или около 360 тысяч евро в год — не самая огромная сумма по меркам французской политики.

И хотя судьи не смогли доказать, что деньги тратились на личное обогащение семьи Ле Пен, это не помешало им назначить беспрецедентно суровый по меркам Франции приговор.

Но если тюрьму и штраф в 100 тысяч евро политик теоретически сможет оспорить в суде вышестоящей инстанции, то поражение в избирательных правах, похоже, отменить не получится.

«Оспорить немедленное вступление в силу запрета баллотироваться на выборах невозможно», — объясняют адвокаты Ле Пен.

Другими словами, устранить запрет на выдвижение получится лишь в случае, если апелляционный суд вынесет оправдательный приговор.

Теперь «Национальному объединению» впору задуматься не только, как продолжать политическую борьбу без своего лидера, но и, возможно, какими способами они могут обернуть сложившийся кризис в свою пользу.

И вариантов здесь действительно много.

Недовольны решением суда, согласно опросам социологической компании Elabe, как минимум 42% французов. В их глазах суд нанес удар не столько по коррупции, сколько по оппозиции в целом.

Такие показатели — отличный шанс для правых сначала сплотить вокруг себя протестный электорат, а затем провести мягкий транзит в самой партии.

Самое очевидное, что могут предпринять сейчас правые — подыскать нового претендента на президентское кресло.

Наиболее вероятным кандидатам в преемники Ле Пен считается председатель «Национального объединения» 29-летний Жордан Барделля. Однако и он сам, и другие руководители партии пока публично отвергают такую возможность.

«Правосудие должно поторопиться. Представьте, если меня оправдают уже после президентских выборов, в которых я не смогла участвовать, какова тогда будет легитимность избранного президента?» — говорит Марин Ле Пен, намекая, что не готова отказаться от борьбы за Елисейский дворец.

Да, в ее поддержку сейчас высказываются многие зарубежные правые и евроскептики, что прибавляет ее словам значительный вес. Словацкий премьер Роберт Фицо, глава итальянского кабинета министров Джорджа Мелони или президент США Дональд Трамп — все они показали, что готовы защищать своего идеологического союзника. И в будущем это может сыграть решающее значение.

Кроме того, в короткие сроки Ле Пен удалось привлечь на свою сторону оппозиционных политиков и в самой Франции.

Это, например, бывший видный республиканец Эрик Сиотти и лидер крайней правой партии «Отвоевание» Эрик Земмур. Оба они в прошлом критиковали «Национальное объединение», но теперь хором выступают в защиту фаворита президентской гонки.

«Не судьям решать, за кого должны голосовать люди. Я сожалею, что политики сами дали эти непомерные полномочия системе правосудия. Это все нужно изменить», — уверен Земмур.

Но, и это самое удивительное, сами избиратели, хотя и высказывают недовольство приговором, полагают, что вынужденный транзит может пойти на пользу «Национальному объединению».

И здесь кроется как большая проблема, так и отличная возможность для партии завоевать поддержку еще большего числа людей.

Согласно опросу Odoxa-Backbone для газеты Le Figaro, около 57% сторонников партии считают Барделля не менее хорошим кандидатом на пост главы государства, чем саму Марин Ле Пен. Они убеждены, что обновление руководящего состава может превратить «Национальное объединение» из «семейной» партии в политическую силу с куда более широким политическим представительством.

Кроме того, шесть из 10 французов, включая сторонников других политических сил, уверены, что приговор суда в итоге не станет препятствием для победы националистов на следующих президентских и парламентских выборах.

Упрощая, уже сейчас значительная часть электората правых считает, что Марин Ле Пен и «Национальное объединение» — это не одно и тоже.

Некоторые из них и вовсе, соглашаясь с непропорциональностью наказания, открыто высказывают разочарование своим лидером. «Семья Ле Пен, в том числе покойный Жан-Мари, оказалась замешана в сомнительных схемах и тем самым подставила нас, своих избирателей», — примерно так рассуждают сейчас многие националисты.

То же самое касается и других, менее публичных руководителей «Национального объединения», которые вместе с Марин Ле Пен оказались причастны к хищениям. Однако среди них, как показало расследование, не было Барделля, что только усиливает к нему симпатии со стороны избирателей.

Правда, здесь прослеживается еще одна возможная стратегия для «Национального объединения», с помощью которой к власти могут одновременно прийти как 29-летний председатель партии, так и его политическая наставница.

Если Жордан Барделля победит на выборах, он сможет назначить Марин Ле Пен премьер-министром, не нарушая при этом вердикт суда.

Конечно, в этом случае за лидером националистов сохранят судебный надзор, но никаких формальных препятствий для руководства правительством у нее не будет.

Хотя, конечно, осужденный премьер — весьма сомнительная перспектива в глазах избирателей.

Правда, все это станет возможно только в одном случае — «Национальное объединение» сможет быстро оправиться от потрясения, перераспределить власть внутри партии, консолидировать протестный электорат, а затем удержать его в своей орбите до 2027 года. И выглядит это по меньшей мере нетривиальной задачей.

Но мировая политическая практика последних лет показывает, что такое очень и очень реально.

История с простреленным ухом Дональда Трампа была воспринята избирателями в США как попытка «либералов-глобалистов» устранить несистемного конкурента и принесла ему огромные политические дивиденды. Никакие судебные разбирательства против республиканца, тянущиеся многие годы, не смогли перебить медийного эффекта от «героического» инцидента в Пенсильвании.

То же самое касается покушения на Роберта Фицо, по итогам которого репутация лидера словацких правых только укрепилась.

Правда, в лагере европейских правых есть и обратные примеры. Это, например, произошедшее с кандидатом в президенты Румынии Кэлином Джорджеску, для которого президентская гонка, судя по всему, закончится реальным тюремным сроком.

Другими словами, «кризис 31 марта» потребует от «Национального объединения» не только единства в борьбе с ангажированной бюрократией, но и стремительной внутренней трансформации. Ведь учитывая неустойчивость правительственной коалиции левых и центристов, шанс взять реванш в этой борьбе может представиться для Ле Пен гораздо раньше, чем думают многие.