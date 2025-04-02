И без того неспокойная криминальная хроника Мексики пополнилась леденящей кровь историей ранчо Исагирре в штате Халиско.

Иван Шилов ИА Регнум

Группа активистов, занимающаяся поисками пропавших без вести, получила несколько анонимных звонков. Волонтерам сообщили, что ранчо, находящееся в деревне за пределами Гвадалахары, таит некие темные секреты.

Территория поместья с осени находилась под охраной региональных властей и, по их заявлению, была исследована вдоль и поперек. Ничего интересного там не обнаружили — лишь очередное убежище наркоторговцев из картеля «Новое поколение Халиско».

Поисковикам, однако, улыбнулась удача. Если, конечно, этим словом можно назвать то, что они обнаружили.

Оказавшись на ранчо, они нашли доказательства того, что это не просто убежище, а настоящая база, где занимались вербовкой и подготовкой новых боевиков, а также — уничтожением неугодных.

Святая Смерть

Несколько недель назад активисты начали раскопки и быстро обнаружили обгоревшие человеческие кости, а заодно несколько подпольных печей (по одним источникам — три, по другим — еще больше), в которых, по всей видимости, сжигались тела убитых.

Рядом с останками нашлись и личные вещи: обувь, одежда, рюкзаки, записные книжки, письма и многое другое. В первые дни криминалисты сделали вывод, что найденные предметы могут принадлежать как минимум пятистам разным людям.

Спустя некоторое время заговорили о более чудовищных цифрах — почти полторы тысячи человек. Причем большая часть, судя по одежде, несовершеннолетние или чуть старше двадцати лет.

Также были найдены различные части огнестрельного и холодного оружия, чуть ли не везде валялись гильзы, а возле стены находился алтарь Святой Смерти (Santa Muerte) со статуэтками, остатками свечей и стаканчиками, в которых во время отправления обрядов могут наливать алкоголь.

На основании увиденного эксперты сделали вывод, что на ранчо проводились боевые тренировки. Памятуя обычную практику крупных картелей — как «Нового поколения Халиско», так и давно расформированного «Лос Сетас», — был сделан вывод о том, что некоторых заложников доставляли сюда силой, заставляли выполнять задания, а после, не увидев успехов или встретив решительный отказ участвовать в деятельности картеля, убивали.

Что же касается алтаря Святой Смерти, культ которой берет свое начало в «региональной версии» католицизма, то его наличие здесь вполне логично: боевики картелей считают хорошим тоном обратиться к божеству за поддержкой перед отправкой на задание или в тюрьму.

Интересно, что на тренировочной базе держали еще и заложников: среди личных вещей обнаружено много женских нарядных платьев, причем сравнительно чистых. Их владелиц, судя по всему, похищали во время народных гуляний или на вечеринках.

Вести о зловещих находках быстро расползлись в региональных и федеральных СМИ, ранчо Исагирре тут же стали называть «мексиканским Освенцимом».

И довольно быстро комментаторы додумались до вопроса: это как же «профессионально» региональные чиновники обыскивали ранчо с сентября по октябрь, что не нашли целую гору одежды и несильно скрытые человеческие кости?

Ответ картеля «Халиско»

Президент Мексики Клаудиа Шейнбаум потребовала провести тщательное расследование на фоне находок в штате Халиско. Она, в том числе, настояла на необходимости проверить законность действий властей штата, в чьем ведении находилась территория ранчо в последние месяцы.

Вскоре в социальных сетях появился видеоролик от картеля «Новое поколение Халиско», в котором боевики решили «прояснить кое-какие факты».

И первый их вопрос: как получилось, что на охраняемую властями территорию попали непонятные активисты, которые, найдя останки трупов, не обратились сразу к федеральным властям, а устроили «промо» в социальных сетях? И почему никого не волнует, что еще осенью на ранчо не было ни тел, ни одежды, ни печей?

Да, картель «Новое поколение Халиско» — преступники, но они действуют по своему «кодексу» и не являются идиотами, ведь только идиоты дадут похищенному ими человеку в руки оружие. А именно такие находки обнаружили таинственные волонтеры.

Члены преступного картеля также заявили, что подобные подстрекательства и очернения провоцируют конфликтную ситуацию в регионе и грозят превратить штат во «второй Синалоа». Наличие же тысячи трупов и сам факт создания «лагеря смерти» в картеле категорически отрицают.

Справедливости ради, в словах преступников есть логика. Особенно настораживает то, что многие вещи пленников ранчо — чистые, толком не испачканные землей.

Кроме того, здесь нашли и любовные письма, авторы которых вполне себе живы и давно найдены.

И вот здесь начали всплывать другие версии случившегося.

Личное дело главного силовика

Несколько лет назад в штате Халиско уже находили тайные захоронения. И сразу после этого в регион прибывали федеральные войска с целой серией операций против картеля «Новое поколение Халиско».

Тогда лидер ОПГ Немесио Осегера Сервантес по прозвищу «Эль Менчо» через своих людей заявлял, что захоронения созданы губернатором штата, который планирует зачистить территорию с помощью федералов и избавиться таким образом от конкурентов.

Стремясь отобрать понятно какой «бизнес», местные чиновники не слишком щепетильны в средствах — могут и обстрел мирного квартала организовать, чтобы «привлечь внимание к проблеме».

Сейчас происходит практически то же самое: в регионе провели несколько спецопераций по захвату членов «Нового поколения Халиско». Правда, особыми успехами похвастаться федеральные войска не смогли, потеряв троих людей во время одной из перестрелок.

Большие вопросы вызывают и озвученные масштабы убийств на ранчо Исагирре.

Лица, знакомые с процессом опознания тел, уверяют, что так быстро подсчитать, сравнить и провести лабораторные исследования невозможно, а приравнивать число погибших к числу всех найденных предметов одежды по меньшей мере странно.

Да и в картеле работают отнюдь не кретины, устраивающие многотысячные захоронения в одном месте, да еще и в пределах населенного пункта.

Нельзя исключать, что часть тел и одежду туда и правда могли доставить представители федеральных властей, вовсю разыгрывающие борьбу с криминалитетом на фоне угроз Вашингтона ввести против страны повышенные тарифы на экспортируемые товары.

Да и кроме того, главный силовик Мексики Омар Гарсиа Харфуч считает охоту на «Новое поколение Халиско» своим личным делом чести, ведь они не раз пытались его убить. А в таких случаях для определенных людей, как известно, все средства хороши.

Судя по всему, в картеле ситуацию прекрасно понимают, но не могут отказать себе в насмешках над врагами: на фоне череды полицейских операций всего в часе езды от Гвадалахары был устроен грандиозный концерт в честь лидера картеля — Эль Менчо.

Толпа скандировала куплеты в адрес наркобарона, а придворные менестрели-мариачи ясно дали понять, кто является хозяином этой земли.