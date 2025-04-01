Правительству Биньямина Нетаньяху удалось совершить прорыв в насаждении судебной реформы. В третьем чтении был принят один из центральных законов, ставящий судей под контроль израильского правительства и урезающий независимость Верховного суда (БАГАЦ).

Иван Шилов ИА Регнум

Протащить законопроект удалось буквально «на плечах» коалиции и сочувствующих депутатов: его поддержали 67 членов кнессета из 120. Оппозиция голосование бойкотировала практически в полном составе, попутно не упустив случая обвинить сторонников премьера в «углублении национального раскола».

Впрочем, с точки зрения Нетаньяху его действия, напротив, нацелены на постепенное преодоление раскола в стране. Правда, не совсем приятными методами.

«Репрессивный инструмент»

Война Нетаньяху с БАГАЦ уходит корнями в апрель 2023 года, когда премьер вознамерился ослабить влияние Верховного суда на израильскую политику, выбив из рук парламентской оппозиции мощный рычаг давления на правительство — даже если для этого пришлось бы пошатнуть авторитет суда.

Тогда в стране и была запущена судебная реформа, вокруг которой сломано немало копий. Ожесточенные споры, в частности, вызвал Закон о статусе судей, перевернувший прежний механизм их отбора.

В соответствии с новой моделью, судейская комиссия будет состоять из девяти членов: правящую коалицию будут представлять четыре человека, оппозицию — два. Ранее от обоих лагерей в комиссию вводилось равное количество делегатов.

Остальные три члена комиссии — председатель и два судьи Верховного суда. При этом большинство, необходимое для избрания судей, составит пять человек, но при условии, что хотя бы один из них будет представителем коалиции и еще один — оппозиции.

Таким образом, реформа сделает судебные институты Израиля более зависимыми от центрального курса властей и позволит избежать «лишней юридической возни», побуждая БАГАЦ и правительство работать сообща. Во всяком случае, так считает лагерь Нетаньяху.

У оппозиции на этот счет иное мнение. Она убеждена, что с принятием закона правящая коалиция получит возможность протаскивать своих кандидатов в Верховный суд и суды других инстанций, превратив их со временем из независимой ветви власти в «репрессивный инструмент».

Премьерская многоходовка

Зачем же израильскому премьеру понадобилось столь грубо нарушать баланс между ветвями власти? Да еще в период, когда страна вовлечена в вооруженное противостояние с ХАМАС, и любой резкий маневр может расколоть кнессет.

Причин на то несколько. И наиболее очевидная — стремление максимально укрепить позиции кабинета министров.

За время работы нынешнего правительства Верховный суд как минимум несколько раз ставил министров Нетаньяху в неловкое положение, торпедируя уже согласованные на всех уровнях решения, что не добавляло гармонии пестрой коалиции. Поставить судей под контроль — значит избежать потери контроля над кабмином.

Кроме того, БАГАЦ продолжает давить на коалицию с требованием провести расследование причин провала 7 октября 2023 года. Срок его «юридического ультиматума» истекает в середине мая, и к тому времени Нетаньяху рассчитывает с помощью реформ ослабить давление на власти со стороны семей заложников через судебные инстанции. А после — вести кампанию против ХАМАС в тех рамках, какие сочтет нужными.

Наконец, контроль над судьями нужен и самому премьеру, чтобы выпутаться из череды громких скандалов, которые сопровождают его на протяжении всего срока — будь то коррупционные связи или утечки из правительственной канцелярии.

С учетом того, что именно чрез БАГАЦ оппозиция пытается добиться низложения Нетаньяху, стремление премьера лишить противников главного козыря вполне закономерно.

В целом же он позиционирует перетряску Верховного суда как шоковую терапию, которая позволит лишить оппозицию соблазна нарушать работу правительства с помощью юридических лазеек, а судейское сообщество отвадит от игры в большую политику.

Правовой ринг

Следует отметить, что с судейской системой у Нетаньяху есть и личные счеты.

Зимой 2023 года премьер был вынужден под давлением Верховного суда отправить в отставку главу МВД Арье Дери, имевшего непогашенную судимость по коррупционным статьям.

С учетом того, что пост Дери получил в результате «межпартийных торгов», разрыв с ним сильно ударил по устойчивости правительственной коалиции, вынудив Нетаньяху сблизиться с «ястребами» во главе с Итамаром Бен-Гвиром, что как минимум несколько раз ставило альянс на грань раскола.

По этой причине Нетаньяху последнее время не слишком печется о сохранении баланса сил между ветвями власти и подчас идет на откровенно конфронтационные шаги.

В числе таких, например, увольнение юридического советника правительства Гали Бахарав-Миары, считавшейся «балансиром» между правительством и БАГАЦ.

Конечно, в юридическом спарринге инициатива не целиком за премьерским лагерем. Порой и его подчиненные пропускают удары, теряя кресла.

Например, Верховному суду удалось торпедировать продление полномочий директора управления госслужбы Рои Кахлона, «политического камердинера» Нетаньяху.

Также был максимально растянут во времени процесс отставки начальника контрразведки Ронена Бара. А премьерскую канцелярию завалили поправками в надежде, что апологеты судебной реформы потеряются в юридических закоулках.

Однако такая тактика, судя по всему, не сработала — Нетаньяху удалось протолкнуть закон до третьего чтения.

Ответный ход

Впрочем, даже с учетом того, что спорный закон близок к закреплению, сторонники независимости Верховного суда продолжают сопротивляться.

Оппозиция пытается использовать последние юридические рычаги, чтобы если не потопить, то хотя бы максимально отсрочить реформу.

Так, партия «Еш Атид» — крупнейшая по числу мандатов оппозиционная сила Израиля — уже в первый час после завершения голосования подала в БАГАЦ петицию с критикой законопроекта. Позднее к ней присоединились другие оппозиционные и общественные силы.

Попутно оппозиционеры ведут мобилизацию протестного потенциала. Массовыми стачками угрожают профсоюзы врачей и учителей, открытое письмо израильским властям готовят промышленники.

Армия колеблется. С одной стороны, Нетаньяху предусмотрительно расставил на ключевых постах в войсках лояльных себе «ястребов», ослабив тем самым влияние заседающей в кнессете «генеральской оппозиции». Военные не проявляют большого интереса к тому, что будет с Верховным судом.

С другой стороны, за армией сохраняется неоплаченный должок. Летом 2024 года БАГАЦ, не посчитавшись с позицией израильского кабмина, отменил действовавший ранее запрет на призыв ультраортодоксальных евреев в ряды вооруженных сил, чем обеспечил приток новобранцев в период, когда армия нуждалась в свежей крови.

Делать выбор «погонам», скорее всего, придется уже в ближайшее время.

Как бы то ни было, деятельность оппозиции пока не оказывает заметного влияния на курс правительства, хотя и производит немало шума. Нетаньяху и его сторонники намерены довести судебную реформу до конца, не считаясь ни с имиджевыми, ни с политическими потерями.

Или, по крайней мере, отвлечь общественность от набившей оскомину темы «катастрофы 7 октября».

До этой даты Нетаньяху испытывал жесткое давление улицы, но в условиях непрерывных боевых действий в Газе, Ливане, Сирии и снова Газе этого фактора премьеру можно особенно не опасаться. Ведь война — не время для гражданских протестов.