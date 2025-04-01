Решительность высокопоставленных иностранных офицеров сформировала ощущение вседозволенности у украинских властей и подогрела готовность воевать «до победного конца».

Иван Шилов ИА Регнум

Это, в свою очередь, сподвигло режим Владимира Зеленского на проведение военных авантюр, приведших армию и экономику в нынешнее незавидное положение. Пространство для манёвра при принятии решений стремительно сокращается. Главный союзник Украины — США — сами перекрывают воздух и ультимативно ведут «друзей» к переговорам.

«Я вижу, что Зеленский пытался изменить условия сделки по редкоземельным металлам. Мы уже подготовили эту сделку. Всё сделано. А теперь я слышал от журналистов, что он готов на сделку ради членства в НАТО или чего-то подобного. Это никогда не обсуждалось, во-первых. Во-вторых, это уже давно говорил Путин, что Украина не должна вступать в НАТО. Именно из-за этого война и началась», — заявил президент США Дональд Трамп.

Больше деталей раскрыли американские журналисты в статье The New York Times «Тайная история войны на Украине. Нерассказанная повесть о скрытой роли Америки в украинских военных операциях против вторгнувшихся российских армий». В этом материале проливается свет на участие американских генералов в войне против России.

Они рассказывают о том, что эту войну можно было бы выиграть, если бы власти киевского режима слушались и полностью подчинялись американским профессионалам, которые всё знали и всё понимали. На самом же деле всё было не так красиво и гладко.

Никакой «тайной истории» и «нерассказанной повести» не было. О контроле Вашингтона над Киевом знали и не раз говорили все российские лидеры, начиная с Владимира Путина.

«Контроль над политическим руководством Украины был установлен Соединенными Штатами Америки еще в 2014 году, когда госпожа Виктория Нуланд (сотрудница Госдепа, отвечавшая за Россию и Украину. — Прим. ред.) расставила кадры и определила, кто будет президентом, кто премьером, а кто мэром Киева», — поясняет ИА Регнум бывший депутат Верховной рады Спиридон Килинкаров.

Именно с Вашингтоном согласовывались все дальнейшие крупные назначения, а также крупные посадки олигархов — например, того же Игоря Коломойского. Именно американцы контролировали антикоррупционные расследования на Украине.

В 2022 году политический контроль трансформировался в военный.

«После начала СВО одним из условий для поддержки Киева стал контроль США за военным руководством страны. И украинская сторона согласилась — без американских «глаз и ушей», а также денег вести боевые действия было невозможно, да и идея создания антироссийской коалиции прельщала», — продолжает Спиридон Килинкаров.

Эксперты сходятся во мнении о том, что именно благодаря «глазам и ушам» киевский режим вообще выстоял в первые месяцы войны.

«У Украины не было тех разведывательных мощностей, которые были необходимы для нанесения высокоточных ударов. А одно из ключевых преимуществ США и блока НАТО в целом — это как раз разведывательные технологии. Поэтому было принято решение обеспечить Украине полную разведывательную поддержку вплоть до согласования координат целей», — объясняет ИА Регнум эксперт РСМД, американист Алексей Наумов.

Очень быстро контроль стал полным. Американские генералы смекнули, что украинских коллег проще и эффективнее использовать просто как передаточные звенья.

«Материалы первых месяцев операции, в том числе захват ряда командных бункеров на Украине и пленение высокопоставленных украинских офицеров показали, что они играют чисто техническую роль в управлении украинскими вооруженными силами. Реальные указания исходят из западных штабов, которые планируют основные операции», — поясняет ИА Регнум глава Евразийского аналитического клуба Никита Мендкович.

По его словам, фактически речь шла о войне НАТО против России без объявления войны, где Украина использовалась как полигон и одно из орудий против российской армии.

Но затем — и это отчасти отражено в материале The New York Times — ситуация стала меняться. Отчасти потому, что интересы США и Украины в конфликте начали расходиться.

Изначально обе страны стремились нанести стратегическое поражение России.

«В 2022 году американцы выступали за то, что нужно еще немножко повоевать и посмотреть — а вдруг в России что-то треснет? Тем более что советники тогдашней американской администрации рассказывали, что Москва находится на грани, что власть вот-вот рухнет и т.п. Российская оппозиция, выехавшая из страны после начала СВО, тоже транслировала подобные мысли», — объясняет ИА Регнум старший научный сотрудник ИМЭМО РАН Дмитрий Офицеров-Бельский.

Однако уже на второй год войны американцам стало понятно, что реализовать эту цель не удастся.

«У них была большая надежда на то, что ситуацию на поле боя можно изменить в лучшую для себя сторону. Однако после того, как контрнаступление 2023 года провалилась, американцы однозначно пришли к выводу о том, что военным путем победить Россию на поле боя не получается. И тогда интерес у них к этому делу немножко снизился», — говорит Спиридон Килинкаров.

Фактически стратегия экс-президента США Джо Байдена стала сводиться к тому, чтобы максимально затянуть боевые действия. Не дать Украине проиграть — но в то же время не втянуться в полномасштабную войну с Россией. И эта линия уже рассматривалась как достаточно рискованная.

«Осознание того, что их политика ведет к рискам третьей мировой, пришло к США после 2024 года — после ультиматума Путина (о том, что удары высокоточным оружием в глубину российской территории мы будем считать включением западных стран в войну. — Прим. ред.) и предупредительного выстрела «Орешником» по Украине», — говорит Никита Мендкович.

Украинской же стороне подобный подход не нравился. Там посчитали, что они и сами могут определять стратегию. И ничем хорошим такой подход для украинско-американских отношений не закончился.

«По сути, мы видим, как украинцы получали всё больше автономии, что приводило к снижению качества этого взаимодействия. Однако между украинцами и американцами была значительная доля недоверия, которая возникла и после контрнаступления, и после вторжения в Курскую область. Ведь, по сути, единственное, что украинцы делают эффективно — это злоупотребление доверием США», — говорит Алексей Наумов.

По его словам, когда украинцы зашли в Курскую область, американцы вынуждены были их поддерживать, потому что иначе украинцев бы разгромили.

Да, у Киева были на Западе единомышленники — те же британцы. Которые, в отличие от Вашингтона, старались эскалировать конфликт.

«Британцы, перехватившие инициативу, сконцентрировались на разработке каких-то террористических актов и спецопераций — то есть, например, развязали ракетно-дронную войну как на море, так и на суше», — говорит Спиридон Килинкаров. Однако их возможности не шли ни в какое сравнение с американскими.

В 2025 же году ситуация для Киева осложнилась еще больше — к власти в США пришел Трамп, чье видение дальнейшего американского присутствия на Украине отличался от байденовского не в лучшую для Зеленского сторону.

«С приходом Трампа ситуация в корне изменилась. Уже не только в США, но и в других странах Запада понимают, что никаких шансов у Украины быть успешной на поле боя на самом деле нет. Вот Трамп для сохранения лица и пытается заниматься посредническими функциями, которые выведут его из схватки без поражения», — говорит Спиридон Килинкаров.

При этом втягиваться в сами боевые действия новый американский президент не хочет, чтобы не превращать войну Байдена в войну Трампа.

«Да, американцы продолжают поставлять вооружение и делиться разведданными. Но это всё остатки пакетов и программ, принятых при администрации Байдена», — продолжает Килинкаров. И это в ситуации, когда у украинцев кончаются ресурсы для ведения войны. Те ресурсы, которые они могут пополнить только и исключительно за счет Соединенных Штатов.

«Там люди заканчиваются, и дело тут не в солдатах. Солдата можно подготовить за два-три месяца — так, чтобы он не падал при каждом выстреле на землю. А вот офицера так не подготовишь, и людей из числа офицерского состава образца 2022 года осталось очень мало в живых. Поэтому и качество ВСУ упало по сравнению с серединой 2022 года», — говорит Дмитрий Офицеров-Бельский.

Повлиять на Трампа и заставить его изменить подход Владимир Зеленский не может. Киевское видение войны американский президент не разделяет, ненавистью к России не страдает, идеей нанесения Москве стратегического поражения любой ценой не одержим. Шантажировать его главе киевского режима тоже не удается — нечем.

«Зеленский ведет себя так нагло потому, что прекрасно знает: у него на западных лидеров компромата гораздо больше, чем у кого бы то ни было. На всех лидеров, кто приезжал в Киев и чьи действия записывались на видео и аудио. Однако проблема в том, что политики меняются, и компромат на бывших чиновников уже не так полезен — разве что для мемуаров», — поясняет Дмитрий Офицеров-Бельский.

Сейчас какие-то слова Трампа — например, о давлении на Путина — могут ласкать украинские уши. Однако их не стоит воспринимать как некую антироссийскую стратегию.

«Трамп специально посылает противоречивые сигналы для того, чтобы европейские страны не смогли сформулировать единую позицию по отношению к США — по крайней мере, пока вертикаль трамповской власти в Америке окончательно не сформируется, и система перестанет быть уязвимой», — говорит Дмитрий Офицеров-Бельский.

Поэтому сейчас у киевского режима лишь два выхода. Первый — признать новые реалии. «После прихода Трампа украинцы понимают, что злоупотреблять Америкой больше не получится. Поэтому им придется встать в положение подчиненного», — говорит Алексей Наумов. Но тогда Вашингтон поведет Украину к мирному договору с Москвой.

Второй — сопротивляться в надежде на то, что британские генералы смогут заменить американских. Что Европа сможет вести свою игру. Но тогда Брюссель с молчаливого игнорирования Вашингтона поведет Украину к полному поражению от Москвы.