В Вашингтоне вспыхнул первый крупный скандал второго президентства Дональда Трампа. Коснулся он давно наболевшей темы — сохранности секретных данных.

Иван Шилов ИА Регнум Советник президента США Дональда Трампа по нацбезопасности Майк Уолтц

Проблемы с этим имелись почти у всех американских администраций современной эпохи.

Сотрудников Джорджа Буша — младшего обвиняли в использовании личных телефонов вместо государственных для ведения переговоров. В период каденции Барака Обамы Штаты сотрясал скандал вокруг частного почтового сервера Хиллари Клинтон. Не избежали этой судьбы и Джо Байден вкупе с Трампом.

На первом сроке Трампа из Белого дома обильным потоком лились утечки, в том числе конфиденциальной информации вроде транскриптов переговоров с лидерами других стран. В 2019 году это даже привело к попытке импичмента Трампа, когда в открытый доступ утекли детали его телефонного разговора с только что избранным на Украине Владимиром Зеленским.

После отставки Трампа его долгое время преследовало уголовное дело о хранении секретных документов в поместье Мар-а-Лаго, которые он вывез из Белого дома в последние дни на президентском посту.

Байден первое время пытался показать «возвращение нормальности» в вашингтонской политике после хаотичного четырёхлетия Трампа. Но в 2023 году и он оказался в эпицентре скандала вокруг обнаруженных секретных документов в гараже своего дома, а также в центре дипломатии имени Байдена, созданном в Пенсильванском университете.

Это тоже привело к расследованию, был назначен спецпрокурор, который, впрочем, в итоге не стал ни в чём Байдена обвинять.

Трампу же очень повезло в связи с победой на выборах в 2024 году. Он тут же объявил о чистках в минюсте США, что вынудило судившихся с ним прокуроров досрочно уйти в отставку. Все федеральные расследования в отношении Трампа сами собой схлопнулись.

В первые 50 дней на президентском посту дела у команды Трампа шли на редкость неплохо. Не всё получалось, да и демократы досаждали судебными исками, но каких-то крупных скандалов не возникало. Теперь ситуация поменялась.

В центре политических баталий в Вашингтоне оказался криптографический мессенджер Signal, созданный ещё в начале 2010-х годов. Впервые он снискал популярность в 2013 году благодаря Эдварду Сноудену, который активно пользовался Signal и хвалил его как довольно надёжный инструмент защиты данных от АНБ. Неформально это признавали и многие сотрудники американских спецслужб, они даже называли появление такого мессенджера настоящей «катастрофой» для своей разведдеятельности.

К концу 2010-х Signal начали использовать сенаторы и конгрессмены США, особенно во время международных поездок. Но настоящий бум роста числа пользователей мессенджер испытал в период погромов BLM летом 2020 года.

Демонстранты активно применяли Signal для координации своих действий, это зачастую позволяло им избегать мониторинга со стороны правоохранителей. По примеру бээлэмщиков Signal стали использовать и протестующие во многих других странах мира.

При этом Signal стал средством общения не только для профессиональных протестующих, но и для госслужащих. Даже в разведсообществе США популярность этого мессенджера среди сотрудников низшего и среднего звена является секретом полишинеля.

Формально они обязаны использовать только государственные средства шифрования, но это правило многие не соблюдают. Кому-то не нравится ограниченный функционал, другие хотят общаться в Signal, чтобы избегать контроля со стороны своего руководства.

Поэтому нет ничего удивительного в том, что собственные чаты в Signal завели и представители администрации Трампа. Вице-президент Джей Ди Вэнс наверняка активно пользовался Signal ещё в бытность сенатором от штата Огайо. А советник Трампа по нацбезопасности Майк Уолтц — будучи конгрессменом от Флориды.

Проблема же возникла именно с сохранностью данных. В Signal имеются и приватные чаты с ограниченным числом пользователей, и публичные. В последние можно добавлять кого угодно, вот они-то и являются наименее защищёнными.

Злополучный чат, посвящённый бомбёжке Йемена, создавался именно Уолтцем и был почему-то именно публичным.

Другой вопрос — как там оказался журналист The Atlantic Джеффри Голдберг, который и слил переписку команды Трампа. Голдберг — неокон старой школы и давний друг Уолтца.

Atlantic хоть и считается довольно либеральным журналом, но в его редакции кучкуются многие ястребы бушевских времён. Даже нынешний главред журнала Дэвид Фрам был спичрайтером Буша-младшего и автором концепции «Оси зла» в начале нулевых.

Причём из самой переписки никто не узнал ничего радикально нового. Вновь проявилось презрительное отношение команды Трампа к европейцам, но оно и так было всем известно. Очевиден и раскол по поводу ближневосточной ситуации.

Изоляционисты вроде вице-президента Вэнса выступают против войны с хуситами. А вот ястребы — Уолтц и министр обороны Пит Хегсет, наоборот, являются главными апологетами войны на Ближнем Востоке.

Демократы в конгрессе тут же потребовали провести большое публичное расследование и наказать всех виновных. Они упирают на нарушение регламентов работы с секретными данными.

Многие чиновники в Вашингтоне и так переписываются в Signal, и на это смотрят сквозь пальцы, но всё равно использование неформальных мессенджеров не считается правильным.

К тому же на аппаратчиков Трампа оперативно подали в суд, требуя сохранить данные переписок. Ведь по закону любая коммуникация между госслужащими должна оставаться на ведомственных серверах на случай аудитов и проверок.

Республиканцы сразу стали уличать Демпартию в лицемерии. Скандалы с личной почтой Клинтон или секретными документами Байдена никто не забыл. Представители клана Клинтонов специально вели переписку в обход государственных серверов, чтобы их сложнее было уличить в коррупции.

Давление со стороны демократов ужесточило позицию Трампа. Он не стал никого менять в администрации, чтобы не дать оппонентам возможности заявить о своей первой победе над 47-м президентом США.

К тому же Трамп помнит полный хаос в Белом доме на первом сроке, когда он вечно тасовал аппаратчиков. Есть и прецедент президентства Байдена, когда, наоборот, кабинет министров-демократов почти в полном составе досидел от звонка до звонка все четыре года.

По рейтингам Трампа нынешний скандал ударил не очень сильно. Но он наверняка ослабит позиции Уолтца в набирающем силу внутриаппаратном противостоянии.

Для советника Трампа по нацбезопасности главная угроза сейчас находится не вовне, а внутри. Уолтц, как ястреб-неокон, чужд многим MAGA-активистам и представителям правой фракции республиканцев.

Изоляционисты очень хотели бы от него избавиться. Они сейчас напоминают Трампу все моменты, где Уолтц расходился с ним во взглядах. В частности, тот не поддерживал вывод войск из Афганистана и Сирии.

Да и в контексте Украины он в конгрессе дисциплинированно голосовал за все пакеты помощи вплоть до 2024 года. Только когда украинская повестка стала уж совсем непопулярной, Уолтц перестал поддерживать выделение траншей Киеву.

Прямо сейчас Трамп вряд ли будет менять своих советников и министров — хотя бы из-за нежелания идти на поводу у демократов. Но в дальнейшем нельзя исключать, что Уолтца сделают крайним за провалы на внешнем контуре и всё же освободят от поста в Белом доме.

Особенно если кампания против хуситов не приведёт к ощутимым результатам. Или, скажем, переговоры США с Россией и Украиной завязнут и не достигнут успеха.

Тогда республиканские изоляционисты и ястребы развернут ожесточённую борьбу за пост советника Трампа. Но в перспективе последние явно будут терять аппаратный вес в Белом доме.

И это олицетворяет собой глубокую идеологическую трансформацию республиканцев за последние 20-30 лет. Когда-то ястребы-неоконы там правили бал. А теперь им приходится мимикрировать под повестку Трампа, но и это уже не спасает.

А дрейф Республиканской партии в сторону изоляционизма во внешней политике будет продолжаться и дальше.