В Литве развернулась трагикомическая история. На полигоне близ города Пабраде пропали четверо американских военных, передвигавшихся на гусеничной бронированной ремонтно-эвакуационной машине M88A2 Hercules. Чуть позже литовцы выяснили, где находится эта машина, но легче от этого никому не стало.

Иван Шилов ИА Регнум

Оказалось, что транспортёр упокоился на дне одного из местных болот. Эпопея по извлечению «Геркулеса» с телами солдат затянулась почти на неделю.

Пока жители страны поражаются, как можно было провалиться в болото настолько глубоко, литовское руководство объявило практически национальный траур.

Сложная местность

Об исчезновении военных из находящегося в Литве американского контингента стало известно 25 марта. Пропавшие солдаты служили в 1-й бригаде 3-й пехотной дивизии 5-го корпуса армии США.

Военные участвовали в запланированных тактических учениях, ехали по полигону и внезапно канули. Когда их машина не вернулась на базу, были спешно организованы поиски. Днём позже населению объявили, что четверо американцев со своей машиной провалились в болото.

В Пабраде находится главный и наиболее часто используемый полигон литовской армии. Он разделен на участки, а центральным элементом является стрельбище — это больше 10 га открытого пространства. Вокруг находится холмистая местность, поросшая лесами, изобилующая ручьями, болотами и озерцами. Есть и тренировочная площадка «бой в городе»: там возведены строения, имитирующие городскую застройку.

По словам литовского военного эксперта Дарюса Антанайтиса, пропавшие американцы ехали на 70-тонной ремонтно-эвакуационной машине, предназначенной для спасения подбитой техники. Обычно в такой машине передвигается экипаж из трех человек, но там могут поместиться и четверо.

Антанайтис выдвинул три версии. Первая — солдаты утонули вместе с машиной. Вторая — они выбрались из нее, но утонули, потому что были в бронежилетах и, возможно, с оружием. Третья же версия, высказанная литовским экспертом, звучала просто потрясающе — «напуганные солдаты добрались до берега и сейчас прячутся».

Антанайтис добавил, что движение на полигоне осуществляется по установленным правилам: нельзя ездить, куда захочется, потому что не все дороги там способны выдержать тяжелую технику. «Никто не мог приказывать им ехать прямо в болото», — глубокомысленно отметил литовский эксперт.

Он предположил, что водитель либо заснул, либо в темноте по ошибке свернул не на ту дорогу. И с тревогой добавил, что «этой историей, вне всякого сомнения, воспользуется российская пропаганда». Действительно, в таком сюжете тема «агрессивной России» не возникнуть просто не могла.

Сначала прибалтийское новостное агентство BNS сообщило, что, по мнению неназванных литовских экспертов, к гибели четырех американцев могут быть причастны спецслужбы России и Белоруссии. Но потом от раскрутки столь многообещающего для местной пропаганды сюжета отказались — видимо, потому, что при всем желании не нашли даже минимально убедительных зацепок.

Тему «злокозненных русских» начали раскручивать с другого ракурса.

На каких-то русскоязычных Telegram-каналах появилась версия, что на самом деле эти американцы погибли в боевых действиях на Украине, но их тела специально вывезли в Литву, чтобы, так сказать, «легализовать» гибель. В связи с этим литовские СМИ охватило показное негодование по поводу коварства «кремлевской пропаганды».

Мешали ил и газ

Литовские власти развили бурную, но беспорядочную деятельность. «На место происшествия направляются руководители Управления внутренних водных путей, гидрографы и специалисты по земснарядам с техникой, предназначенной для работы в болотах», — сообщили в литовском правительстве.

Также там оповестили о том, что планируется использовать мощный эхолот для сканирования дна водоема. А в четверг утром на место происшествия прибыли глава правительства Литвы Гинтаутас Палуцкас, министр обороны Довиле Шакалене и посол США Кара Макдональд.

Шакалене сбивчиво рассказала, что бронемашина находится в грязевой яме на глубине как минимум пять метров. Супруга одного из пропавших, сержанта Эдвина Франко, дала интервью литовским СМИ — она рассказала, что её муж с сослуживцами не заметили воду и поехали прямо в неё. У читателей тут же возник вопрос, откуда американка может знать такие подробности?

Закономерно встал и другой вопрос: почему за столь продолжительное время их еще не вытащили?

По словам Шакалене, проблема осложнилась тем, что болото в районе поисков соединено с озером, а мутная вода не позволяла разглядеть машину. «За ночь удалось удалить часть ила, но этого недостаточно — вода из близлежащего озера продолжает поступать», — пояснила министр.

Утром в пятницу Шакалене сообщила, что сотни людей, десятки единиц техники днем и ночью работают, пытаясь добраться до утонувшего в болоте бронетранспортера. «Планируется прикрепить тросы, использовать шкивы и вытащить машину на берег с помощью военной техники», — объяснила она.

Министр оправдывалась тем, что сначала казалось, будто сложного сценария работ удастся избежать. «Если бы все было просто, то, наверное, сами американцы вытащили машину без нашей помощи», — дополнил командующий литовской армией Раймундас Вайкшнорас. По его словам, вторая сложность заключается в том, что рядом с этим местом проходит газовая труба.

В тот же день, в пятницу, на место происшествия прибыл президент Литвы Гитанас Науседа. Литовский лидер оправдывался: «Ситуация совершенно уникальная — вы видите, какие здесь установлены естественные ловушки и насколько сложно проводить спасательные работы».

Официозное горе

Литовские власти всё время демонстрировали признаки глубочайшего горя. По словам Науседы, который накануне был с визитом в Париже, «многие лидеры — премьеры, президенты — подходили ко мне не для того, чтобы выразить соболезнования, потому что мы всё еще ищем и всё еще надеемся на чудо».

Науседа выразил благодарность Польше, которая направила на помощь группу солдат и инженерную технику. Также прибыла команда армейских инженеров из США, а чуть позже подтянулись и американские водолазы.

«Такие минуты только подтверждают, насколько мы сильны, когда мы вместе, когда мы в альянсе НАТО», — подчеркнул литовский президент. По его словам, ему очень важно, что американцы ни в чем его не обвиняют и относятся к происшествию с пониманием.

А министр иностранных дел Литвы Кястутис Будрис напомнил, что как раз в эти дни Литва отмечает двадцать один год своего пребывания в НАТО. Будрис заверил госсекретаря США Марко Рубио в готовности Вильнюса принять вдвое больше американских военнослужащих, чем сейчас. Трудно было подобрать более неподходящее время для такого заявления — сейчас оно прозвучало откровенной издевкой.

30 марта, на пятые сутки спасательной операции, министр обороны Довиле Шакалене заявила, что она идет не так успешно, как хотелось бы, — ночью на погребенный в болоте «Геркулес» упал большой кусок почвы и уже достигнутый прогресс был сведен на нет.

В кафедральном соборе Вильнюса прошло богослужение за спасение американских солдат — в нем принял участие глава МИД и другие представители литовской элиты.

Литовские средства массовой информации сообщали о ходе спасательной операции каждый час, внушая населению, что для государства нет темы более важной и актуальной, чем эта.

В воскресенье капитан литовской армии Индре Пилкаускайте оповестила, что им мешает плотный ил. Ближе к обеду главком Вайкшнорас раструбил, что они прикрепили к затонувшей бронемашине первый трос. А полковник американской армии Джим Армстронг сказал, что почти за четверть века службы никогда не видел, чтобы машина настолько увязла.

Наконец, ранним утром 31 марта американскую бронемашину вытащили из болота. Обнаружены также три тела, четвертого пропавшего ищут до сих пор. На месте происшествия работает военная полиция и американские следователи.

Официозная пресса получила задание изобразить всенародную скорбь — СМИ публикуют блиц-интервью с разными представителями литовского «глубинного» народа, те рассказывают, как им жаль погибших американцев и какую нечеловеческую благодарность они испытывают к ним за «защиту Литвы».

Здравомыслящие литовцы взирают на это с иронией и скепсисом: они понимают, что вряд ли государство подняло бы столь помпезную шумиху в случае гибели на болотах нескольких собственных граждан. То ли дело заезжие вояки.

И потрясающая подробность: руководитель литовского Фонда восстановления и защиты болот Нериюс Заблецкис заявил, что трясина, в которой утопли четверо янки, не была отмечена на государственных картах. То есть страна НАТО и ЕС до сих пор не удосужилась сделать нормальные карты собственной местности.