От первого анонса о том, что украинский минкульт собирается провести ревизию нетленных мощей православных святых в Киево-Печерской лавре, до практических действий прошло совсем немного времени.

Иван Шилов ИА Регнум

27 марта украинские силовики силой взяли Ближние пещеры, срезав замки и обеспечив доступ минкультовской комиссии, отметив таким образом грустную годовщину: 29 марта 2023 года закончилось действие договора об аренде помещений между Национальным заповедником «Киево-Печерская лавра» и Украинской православной церковью. УПЦ должна была покинуть территорию святыни — и с того времени происходит постоянное выдавливание монахов и прихожан.

В Нацполиции сообщили, что прибыли на территорию лавры, чтобы «обеспечить правопорядок во время работы комиссии», при этом посетителей и журналистов туда не пустили под предлогом ведущихся следственных действий. В чем именно они заключаются — неизвестно, но зато известен интерес чиновников от культуры к имуществу древней обители.

В первую очередь — к хранящимся здесь нетленным мощам местных святых. По информации официального сайта заповедника, 73 из них находятся в Ближних и 49 в Дальних пещерах. В том числе мощи святого Антония, основателя Киево-Печерского монастыря, одного из основоположников русского монашества, Нестора Летописца и легендарного защитника русских земель богатыря Ильи Муромца.

Лаврская братия в последнее время держала пещеры закрытыми, чтобы не допустить проведения анонсированной «инвентаризации». Теперь они перешли под контроль украинских силовиков.

Никаких официальных пояснений о необходимости захвата места упокоения святых, вскрытия рак с останками и проведения генетической экспертизы (что для верующих людей является святотатством) до сих пор не дано. Ведь в 1988–90 гг. мощи были подробнейшим образом исследованы межведомственной комиссией, в состав которой входили ведущие специалисты разных академических институтов Академии наук и Министерства здравоохранения УССР.

Тем не менее логическое объяснение этим действиям есть — и здесь как нельзя лучше поможет аналогия с действиями советской власти в 20–30-е годы, когда борьба с религией подразумевала не только идеологический, но и конкретный экономический контекст.

Объекты почитания

Разговор о ценности мощей стоит начать с того, что они значат для православия — и в целом для христианства.

Заложен этот культ почти 2 тысячи лет назад, когда римляне сожгли заживо христианского мученика Поликарпа из Смирны. Ученики его и последователи собрали останки и сохранили, говоря, что кости эти для них «драгоценнее золота и дорогих камней». Всякий погибший за Слово издавна почитался у христиан: он был свидетельством крепкой и нерушимой веры, которой и смерть не страшна.

В VIII веке Второй Никейский собор постановил: в основание всякого храма закладывать частичку мощей святого человека. Они обеспечат связь сквозь века со всеми, кто погиб за христианскую веру.

Фотография К. Буллы. Вскрытие раки с мощами Александра Невского. 1922 год

В храме без мощей нельзя совершать литургии, главные богослужения православной церкви. Слово «литургия» и означает «общее дело». А собственно мощи — это останки тел святых, иногда частички, иногда и тела, сохранившиеся полностью. Они служат свидетельством того, что святой действительно жил на земле и, вознесясь, оставил здесь как бы часть себя.

Потому почитание мощей, но ни в коем случае не преклонение перед ними — это дань глубочайшего уважения и веры в то, что святой поможет просителю своим молитвенным ходатайством. Хранятся мощи в раке, ковчежце или платке-антиминсе, ведь для ощущения присутствия святого достаточно крохотной части мощей.

По всему миру существуют такие места, куда стекаются паломники, которые надеются «попасть на приём»: получить исцеление, помощь в духовных и земных вопросах, разрешении сложных ситуаций.

Мощи являются объектом почитания в Православной, Католической и других христианских церквях, имеющих апостольское преемство (и учение об их обязательном почитании тоже было подтверждено Никейским собором). Но и не только: почитание останков духовных авторитетов присутствует в буддизме, а погребений и контактных реликвий — в исламе. Однако по масштабу и культурному значению эти религиозные практики несопоставимы c христианскими традициями, где особенно частым чудом от мощей считается исцеление.

Восточное православие имеет свой «корпус» чтимых святых: мощи князя Александра Невского, например, не так давно были возвращены в Александро-Невскую лавру в Санкт-Петербурге, хотя рака до сих пор хранится в Эрмитаже. Останки Петра и Февронии хранятся в Свято-Троицком монастыре в Муроме.

Но такой усыпальницы, как в Киево-Печерской лавре, нет более нигде в мире. Для русского человека — это тысячи лет истории, культуры и духовных подвигов, на которых выросла вся современная Россия, весь её многомиллионный народ.

Но при этом практически от момента появления культа мощей они всегда были объектом фальсификации и продажи, ходовым товаром. И вот здесь мы уже переходим к мотивам, которыми, вероятно, и руководствуется украинский минкульт.

Иконы на стройке коммунизма

Кощунственная практика разграбления церквей была взята на вооружение ещё погрязшими в долгах крестоносцами. В 1204 году они внезапно захватили христианский Константинополь и вывезли оттуда — помимо пурпура, виссона и золота — мощи мучеников и святых, которые потом с выгодой продали.

Ту же практику взяла на вооружение молодая советская держава, разрушенная Гражданской войной: для восстановления и индустриализации были нужны валюта и золото. Так что объявленная борьба с «опиумом» для народа предполагала и массовый отъем культурных ценностей с последующей продажей, чем занимался специально созданный Антикварный экспортный фонд (с 1921 года — Государственный фонд ценностей для внешней торговли).

Постановление Совета народных комиссаров «О сборе и продаже за границей антикварных вещей» (прежде всего для интересов республики) появилось уже 26 октября 1920-го.

«Предложить Наркомвнешторгу организовать сбор антикварных вещей, отобранных Петроградской экспертной комиссией, и установить премию за быстрейшую и выгоднейшую продажу их за границей… Поручить Наркомвнешторгу спешно рассмотреть вопрос о создании аналогичной комиссии в Москве и в случае целесообразности организовать ее», — говорилось в нём.

В 1929 г. секретарём ЦК Лазарем Кагановичем было подписано циркулярное письмо «О мерах по усилению антирелигиозной работы». В нём заявлялось, что «религиозные организации являются единственной легально действующей контрреволюционной организацией, имеющей влияние на массы».

А вскоре постановлением «О религиозных объединениях» церковь была поставлена в полную зависимость от властей и их целей — с него началась активная кампания по ликвидации церковных общин, отъём храмов у верующих и передача их на государственные нужды.

Но уже с 1918 по 1920 год советские власти массово уничтожали останки святых. Первый такой случай — вскрытие мощей святого Александра Свирского, которые увезли из монастыря под предлогом борьбы с антикоммунизмом и врагами социалистической мысли. Точно так же исчезли неведомо куда мощи святого благоверного князя Даниила из Данилова монастыря в Москве.

James McGill/Keystone Press Agency/Global Look Press Прихожане УПЦ молятся возле одного из храмов Киево-Печерской лавры

«Инвентаризации» подверглись мощи Сергия Радонежского, Иулиании Новоторжской, Артемия Веркольского и сотен других. Документально зафиксированную продажу именно мощей нам найти не удалось, однако раки для их хранения однозначно являлись товаром, так же, как золотые оклады икон и сами иконы, золототканое облачение, фрески и церковная утварь.

В апреле 1980 года с торгов аукционного дома Кристи в Нью-Йорке была распродана коллекция древнерусского искусства, собранная авиапромышленником из Питтсбурга Джорджем Р. Ханном в 30-е годы. На торги было выставлено 223 предмета: те же оклады и иконы, церковная одежда, митры, венчальные короны, кресты, панагии и др.

В собрании Ханна находилась 91 икона, и их продажа принесла наследникам 2,8 млн долларов из трех, полученных от аукционной продажи. В сегодняшних ценах это более 12,5 млн долларов. Например, новгородское «Рождество» XV в. ушло за 140 тыс. долларов — сегодня это было бы почти 600 тысяч.

И это не единственный пример: с молотка шли как частные коллекции (например, собрание икон Жана Эрбетта, который в 1924–1930 годах был послом Франции в СССР), так и то, что продолжало выставлять советское правительство даже в годы холодной войны.

Но к 70-м годам это было уже скорее просто торговлей антиквариатом — тем более что Советский Союз фактически заново создал рынок русских икон и православных культурных ценностей. Но изначально отъем церковного имущества, вскрытие и изучение мощей сочетались с антиправославной пропагандой и разрушением основы, на которой столетиями стояло общество.

Например, вскрытие раки с мощами в Троицком соборе Александро-Невской лавры происходило в присутствии партийных чиновников, представителей прессы и «общественности», под камеру. Потом была смонтирована кинохроника, которую крутили по всей советской стране, с осмеянием суеверия и мракобесия, а также жульничества попов, обманывавших столетиями невежественных верующих.

Примерно в том же формате действует и украинская власть, перед которой стоят аналогичные задачи: разрушить духовную основу русского мира (как главного объекта идеологической борьбы), дискредитировать «московских попов» из УПЦ, а заодно выручить денег в условиях, когда госдолг Украины точно не известен, но даже по официальным данным приближается к ста процентам ВВП.

Хотя это еще не всё.

Религиозная война

Безусловно, приказ минкульта Украины №214 от 5 марта 2025 года, который предписывает провести инвентаризацию мощей в Ближних и Дальних пещерах Киево-Печерской лавры, есть не что иное, как опись «имущества», отобранного у Украинской православной церкви.

Военная машина Зеленского испытывает сейчас острую нужду в деньгах, и для нее сгодятся любые источники средств. По инвентарной описи часть «экспонатов» может быть признана «предметами, не имеющими культурной ценности для Украины», потому что именно такая задача и стоит — выявить то, что ценность представляет, и что — нет, с дальнейшим выставлением на торги.

В идеологическом же смысле для этого никаких ограничений нет.

SOPA Images/Keystone Press Agency/Global Look Press Сторонники «Православной церкви Украины» у входа в лавру

Как известно, Верховная рада приняла закон о запрете на территории Украины религиозных организаций с центром, находящимся на территории иностранного государства. Понятно, что закон был направлен против УПЦ и стал основой для захвата принадлежащих ей земель, храмов, недвижимости и, как видим, теперь и «культурных ценностей».

Так что и власть, и ее политическая церковь, ПЦУ находятся как бы в стороне от предания, связанного с лаврой. Это все — «чужое» и «не украинское».

Собор преподобных отцов Киево-Печерских, в Ближних пещерах почивающих, — праздник в Русской православной церкви. Лавра является третьим Уделом Богородицы (место, находящееся под особенным покровительством и небесным управлением Божией Матери) — в русской православной традиции, которую ПЦУ наследовать никак не может.

По сути, все лаврские святые для нее — какие-то посторонние, ведь, продолжая их чествовать, детище Порошенко автоматически продолжает традицию «вражеской церкви».

Тем более что часть мощей однозначно попадает под то же определение: св. преп. Илья Муромец — русский богатырь, и переписать его в украинца «Илью Моровца» с Черниговщины не получилось. То же с епископом новгородским Нифонтом, епископом Суздальским Симоном, прп. Евфросинией Полоцкой, младенцем Иоанном. Да и сам Антоний Печерский как «начальник всех русских монахов» не может быть таковым для «монахов» ПЦУ, у которых и своего монастыря ни одного нет.

Показательно, что в составе комиссии украинского минкульта нет ни одного историка религии или священнослужителя. В число 25 её членов входят сотрудники Института археологии, заведующий кафедрой анатомии Одесского медицинского университета, специалист по нутрициологии, безопасники, реставраторы, музейные работники, специалист по правам национальных меньшинств, а также доктор ветеринарных наук, климатолог и военный хирург.

Никакого экспертного мнения о духовной ценности «экспонатов» они составить не могут — только заняться всё тем же «осмеянием суеверия и мракобесия, а также жульничества попов, обманывавших столетиями невежественных верующих».

Плюс кощунство в отношении одного из главных центров православия неизбежно вызовет реакцию России — а это тоже способ срыва мирных переговоров. А заодно и предмет для торга, прецедент которому уже создан: мэр Львова Андрей Садовой предлагал обменять на украинских пленных останки советского разведчика Николая Кузнецова, отказавшись отдать их родне.

«Видится, что это начало большой атаки на Украинскую православную церковь: вы же сами видите, что Украина хочет сорвать переговорный процесс по линии Москва — Вашингтон. Мне кажется, такими радикальными действиями она раскачивает внутреннюю ситуацию, пытается надавить на болевые точки, чтобы Россия совершила какую-то ошибку. Например, чтобы кто-то выступил с диким предложением выйти с оружием в руках и защитить святыню. С этого может начаться страшное кровопролитие»,— считает клирик храма святого благоверного князя Александра Невского при МГИМО Александр Овчаренко, долгое время служивший на Украине.

Соцсети. Кадр из видео Сторонники ПЦУ танцуют под громкую музыку рядом с прихожанкой УПЦ, которая пытается молитвой вразумить протестующих

Но одновременно продолжается системная работа по расколу Церкви, начавшаяся далеко не вчера. Константинопольский патриархат, ставропигией которого некогда была Киево-Печерская лавра, пытается забрать «своё», а в целом разгром УПЦ, как уже писало ИА Регнум, предполагает дальнейший раздел Украины между Римом и Константинополем.

Но пока план в отношении лавры системно реализуется, до 30 мая 2025 г. комиссия должна осуществить проверку наличия останков святых в гробницах Ближних и Дальних пещер Национального заповедника «Киево-Печерская лавра», определить их «историческую и научную ценность», о чем составить соответствующие документы.

По итогам проверки будут составлены список выявленных культурных ценностей и справки к ним. Но общественность этого не увидит: все работы засекречены. А где есть «секрет» — там всегда что-то тихо крадут.