Предложение Владимира Путина «обсудить введение временного управления на Украине под эгидой ООН и ряда стран, чтобы провести там выборы» удивительным образом совпало с подтверждением, почему это необходимо. И предоставила его украинская сторона, даже этого не осознавая.

Иван Шилов ИА Регнум

Претензии, список которых озвучил российский президент, в целом логичны.

Он в очередной раз заявил, что «гражданские органы власти на Украине не являются законными — раз Зеленский нелегитимен, то и все остальные тоже. И непонятно, с кем что-то подписывать на Украине».

Во-вторых, российский президент обратил внимание на переформирование Третьей отдельной штурмовой бригады ВСУ в армейский корпус — в основе этого соединения стоял печально известный «Азов»*, и командовать им остается основатель организации Андрей Билецкий.

«В условиях этой нелегитимности, фактической, неонацистские формирования получают дополнительное оружие и рекрутируют в свои ряды новых людей. Это может привести к тому, что фактическая власть окажется в их руках и они начнут фактически руководить страной. И как с ними вести переговоры?» — подчеркнул Путин.

Поэтому далее он подводит к идее, что выходом из обрисованной им ситуации может стать введение на Украине «внешнего управления под эгидой ООН».

«В рамках миротворческой деятельности ООН несколько раз уже было то, что называется, внешним управлением, временной администрацией. Так было в Восточном Тиморе, по-моему, в 1999 году. Так было в некоторых частях бывшей Югославии, так было в Новой Гвинее. В общем, такая практика есть. И в принципе, конечно, можно было бы под эгидой ООН, с Соединенными Штатами, даже с европейскими странами, разумеется с нашими партнерами и друзьями, обсудить возможность введения на Украине временного управления для того, чтобы провести демократические выборы, чтобы привести к власти дееспособное и пользующееся доверием народа правительство, и потом уже с ним заключить мирный договор, подписывать легитимные документы, которые будут признаны во всём мире»,— сказал он.

Украинские власти утверждения о своей нелегитимности из-за отсутствия выборов отвергают. Такой же позиции придерживается и Евросоюз.

Однако тут на помощь приходит украинская же социология. Очевидно, заказанная специально под визит Зеленского в Париж, на саммит «коалиции желающих», где обсуждалась военная поддержка Украины и варианты отправки ей на помощь военного контингента.

С 12 по 22 марта Киевский международный институт социологии (КМИС) провёл исследование мнения граждан Украины, в котором 82% опрошенных предпочли «всё равно продолжить борьбу при поддержке европейских союзников для достижения, может, и не полностью справедливого, но приемлемого мира». 79% опрошенных заявили, что требования России для временного перемирия, включающие прекращение мобилизации, а также передачу Западом оружия и разведданных Украине— неприемлемы.

То есть украинское общество демонстрирует редкостное единодушие в том, чтобы война продолжалась, а их самих избивали на улицах ногами военкомы. Хотя ранее другие социологические службы публиковали результаты опросов, согласно которым 60–70% респондентов были готовы идти на разного рода уступки ради мирного урегулирования.

Одновременно были опубликованы результаты исследования Центра Разумкова, показавшие, что президенту Украины (как институту) доверяет 57,3% граждан, а лично Зеленскому — 60%. Наивысший уровень доверия — у ВСУ (93,5%) и других силовых структур, кроме полиции.

А вот у всех остальных центральных органов власти и публичных политиков дела на фоне вождя выглядят удручающе.

Симпатии к уполномоченному Верховной рады по правам человека разделились почти поровну с антипатиями, в целом чиновникам не доверяют 79%, политическим партиям оптом — 77%, как и парламенту, судам и правительству Украины — различия там в несколько процентов. Остальные тоже на уровне 60 с лишним процентов в негативе.

Даже СМИ в зоне недоверия — их не любит половина опрошенных. У таких персонажей, как экс-президент Петр Порошенко, экс-премьер Юлия Тимошенко (они же — лидеры крупнейших партий) антирейтинг находится на уровне 80%. Даже глава офиса президента и его главное доверенное лицо Андрей Ермак резко не нравятся 67% опрошенных, и рядом с ним стоят спикер парламента Руслан Стефанчук (что-то резко заболевший на фоне всех событий) и глава правительства Денис Шмыгаль.

Не забыли и великого боксера — киевский мэр Виталий Кличко, всё никак не способный поверить в то, что ему не быть президентом, имеет свои твердые 52% недоверия.

В общем, налицо системный кризис всей политической системы, где только один Зеленский со своим культом великого полководца сияет, как бриллиант, благодаря нехитрым манипуляциям в таблице Exel. Это выглядит настолько смешно и нелепо, что над такой социологией смеются даже те, кто ему симпатизируют.

А все социологические конторы, какие бы рейтинги они не лепили Величайшему, годами демонстрируют одно и то же мнение избирателей. Что бы ни происходило в стране, большинство уверенно говорит: страна идёт не туда.

Таким образом, да, «гражданские органы власти на Украине не являются законными» (тем более, что все сроки для избранных должностей давно вышли), и с кем подписывать договора — непонятно. Все перечисленные ведомства и люди находятся во власти исключительно благодаря войне и прямо заинтересованы в том, чтобы это так и оставалось.

Соответственно, их главная опора (и основная сила в стране) — «идейные» военные вроде «Белого вождя» Билецкого. На выборах любого рода, объяви их сейчас, конкуренция может быть только между филиалами «партии войны»: программа у всех политических сил, оставшихся после истребления любой оппозиции и любого инакомыслия, одинаковая.

Таким образом, никакой смены государственной идеологии и выбранных приоритетов в принципе быть не может. И ни одни договоренности в таких условиях выполнены не будут. Любые деньги на любые цели будут такой властью немедленно украдены — это своё умение они за последние три года доказали убедительно.

Именно поэтому, кстати, и формат договоренностей по Украине вообще никак не предполагает её собственных интересов. Постоянно ухудшая переговорную позицию с 2022 года, коллективный Майдан довел ситуацию до раздела имущества другими странами. Имея всю полноту власти в руках, сначала Порошенко, а потом Зеленский с огромной помощью «патриотов» превратили страну в аналог Сомали, которая набрала таких долгов, что отдать их в принципе невозможно.

А говорить с ними в принципе бесполезно.

Корреспондент агентства Reuters Стив Голланд в соцсети Х процитировал представителя Совета нацбезопасности Белого дома Джеймс Хьюитт, который в ответ на высказывания Путина, заявил: «Система управления на Украине определяется ее конституцией и народом страны».

Но это не ответ, а констатация формальности, из той же серии, что Киев — столица Украины, а по форме правления она является республикой.

Потому что и заявленные планы Штатов по добыче полезных ископаемых, инвестициям в производство и порты, контролю над энергетикой невозможны без рабочего механизма управления и обеспечения безопасности. А если добавить сюда Китай, который замкнет свой Новый Шёлковый путь и получит площадку для размещения производств, работающих на европейский рынок, то основной формат внешнего управления уже складывается.

А контроль над экономикой и инфраструктурой, помноженный на собственные силы безопасности означает уже гарантии того, что в политическое поле Украины (формально остающейся самостоятельным государством) вернутся партии, чье видение соответствует новой системе сотрудничества в мире. И после выборов, дающих легитимность туземной власти, именно они и возьмут на себя руководство страной — под контролем.

И кроме Восточного Тимора так было и в Европе после Второй мировой войны — здесь Путин весьма политкорректен и предпочел не ранить чувства европейцев.

Точно так же США и СССР делили сферы влияния, и в каждой из них высокая договаривающаяся сторона обеспечивала мир, порядок и экономическое развитие. В соответствии с собственным видением — но в рамках единой системы. А старые приемы — самые надежные.

Так что добровольно отказавшаяся от суверенитета Украина теперь действительно сможет жить «как в Европе». С поправкой на 1945 год.

*признан террористической организацией и запрещен в РФ