Глава МИД Турции Хакан Фидан 25–26 марта совершил свой первый после избрания Дональда Трампа визит в США, нацеливаясь на восстановление отношений и реанимацию участия Анкары в программе производства и поставок новейших истребителей F-35.

Иван Шилов ИА Регнум

Трамп поддерживает Эрдогана в ущерб его главному политическому противнику, мэру Стамбула Экрему Имамоглу, находящему в заключении. Однако наметившееся потепление между странами могут испортить Израиль и Европа.

«Хороший лидер»

На закате срока прежнего президента США Джозефа Байдена две страны предпринимали усилия по нормализации связей. Турция проголосовала за принятие Финляндии и Швеции в НАТО, а Байден одобрил передачу ей истребителей F-16.

Но отношения все равно оставались подвешенными. Эрдоган не забыл, что Байден после инаугурации несколько месяцев откладывал телефонный звонок. Не забыл и признание геноцидом массового убийства армян в Османской империи. И кроме того, за четыре года демократ ни разу не принял турецкого коллегу в Белом доме.

Команда Байдена изначально была нацелена на свержение власти Эрдогана мирным путем, поддерживая оппозицию, и выражала недовольство поведением Турции — будь то в Сирии, Средиземноморье или в отношении конфликта на Украине.

Туда турки поставляли БПЛА и бронемашины, а одновременно умудрялись заниматься организацией параллельного экспорта в Россию, включая товары двойного назначения, и экспортом подсанкционной российской нефти.

Именно поэтому нынешние контакты с американцами в турецкой администрации считают прорывом.

Еще до поездки Фидана в США Эрдоган провел очень теплый телефонный разговор с Трампом, который его спецпосланник на переговорах с Россией Стивен Уиткофф назвал «замечательным» и трансформирующим отношения.

А сам Трамп на приеме в честь нового посла США в Анкаре Тома Баррака так охарактеризовал Турцию: «Это хорошая страна, и ее лидер хороший». Эти слова особенно ценны для турецкого лидера в дни, когда в центре Стамбула на акции протеста собираются почти полмиллиона человек, отнюдь не считающих Эрдогана «хорошим».

Сейчас не то что Америка, а даже зацикленные на «правах человека» европейцы как-то очень вяло реагируют на турецкие протесты.

Исключение составил лишь МИД Германии, намекнувший на невозможность евроинтеграции Турции при «сидящем» Имамоглу. Но министру Анналене Бербок можно сделать скидку — кабинет с ее участием буквально на следующий день был расформирован.

Санкции по-прежнему действуют

Основной темой визита Фидана, как и созвона Трампа с Эрдоганом, было восстановление отношений и поднятие их на новый уровень. И ключевым вопросом, выступающим в какой-то мере проверкой серьезности намерений, выступает программа по производству и поставкам истребителей F-35.

Выкинул из нее страну как раз Трамп в свою прошлую каденцию. Предлогом стала закупка Турцией российских систем ПВО С-400, их несовместимость с натовскими стандартами и теоретическая возможность испытания этих комплексов против F-35 на турецкой территории с вероятностью передачи этих данных Москве.

К концу срока Трампа Эрдоган съездил в Вашингтон и вроде как договорился о неприменении С-400, но ограничения, введенные в соответствии с Законом о противодействии противникам Америки посредством санкций (CAATSA), так и не сняли.

Еще до вылета Фидана в телефонном разговоре Эрдоган обсуждал с Трампом снятие санкций на участие в «программе F-35». Турецкий президент сказал: «Для развития сотрудничества между двумя странами в сфере оборонной промышленности необходимо снять санкции CAATSA, завершить процесс закупки F-16 и завершить повторное участие Турции в программе F-35».

По данным Fox News, Анкара готова пойти на уступку по С-400 — разобрать и перевезти установку на американскую военную базу. Решение еще не принято, но главы МИД уже дали понять, что стороны нацелены на прогресс в переговорах.

По словам источника в МИД Турции, на который ссылается Daily Sabah, Фидан и госсекретарь США Марко Рубио «четко продемонстрировали свою политическую волю к устранению препятствий сотрудничеству в сфере оборонной промышленности». США и Турция уже планируют проведение «технических переговоров» по данному вопросу.

Турцию устроит только два варианта — либо полный возврат в программу сборки истребителей F-35, либо компенсация: свыше $1 млрд или поставка менее современных истребителей F-16.

Если Трамп договорится с Эрдоганом по истребителям пятого поколения, событие станет знаковым. Но и без этого две администрации нацелены на укрепление своих связей.

Взлет антиглобалистской повестки и личная симпатия Трампа к Эрдогану создают благоприятную атмосферу для сближения Турции с США. Кстати, Эрдоган — один из немногих лидеров, у кого есть номер мобильного телефона Трампа.

Анкара ставит себе цель поднять товарооборот с Америкой с нынешних $50 млрд до $100 млрд.

Любопытно, что в этом деле связи с Россией и реализация новых проектов вроде строительства АЭС «Аккую» и развития газового хаба не станут помехой.

Если Трамп намекает на снятие санкций с Россией, то какой у него стимул сохранять санкции против Турции, введенные за торговлю и сотрудничество по линии ВПК с Москвой?

«Поддержка мира на Украине»

Кроме снятия санкций Трампу и Эрдогану предстоит решать и многие международные вопросы, которые создают возможности и риски для двусторонних отношений. В центре внимания по-прежнему — Украина и Ближний Восток.

Газета Hürriyet со ссылкой на дипломатические источники передает, что Фидан обсудил с Рубио усилия по прекращению войны на Украине. Источник ТАСС сообщал о намерении Фидана поднять вопрос возможного вклада Турции в украинское урегулирование.

Слово «вклад» сейчас звучит несколько нелепо — Эрдогану разобраться бы сперва с протестами в Стамбуле и Анкаре.

Но, с другой стороны, удерживая Украину в фокусе своего внимания, Эрдоган пытается создать впечатление нерушимости своей власти. И в то же время старается, как он всегда и делал, заработать внутриполитические очки за счет внешнеполитических успехов.

Если администрация Байдена вставляла ему палки в колеса и требовала увеличить помощь Украине, то, как передает Госдеп, Рубио «требует турецкой поддержки мира на Украине». На фоне мирных переговоров Трампа Эрдоган должен чувствовать себя как рыба в воде.

Однако в ситуации, когда Европа проявляет растущий интерес к вкладу второй армии НАТО в архитектуру европейской безопасности и науськивает Турцию на отправку миротворцев на Украину в обмен на эфемерные преференции, Анкара не только рискует утратить статус посредника, но и потерять доверие как Путина, так и Трампа.

Шанс решить «курдский вопрос»

Общие ключевые темы по Ближнему Востоку — Сирия и Палестина. Здесь подводных камней не меньше. Турция как ближайший союзник нового турецкого лидера Ахмеда аш-Шараа вовсю старается, чтобы Вашингтон снял санкции с Дамаска.

Трамп пока не торопится. Помимо претензий к засилью иностранных боевиков и сотрудничеству с ХАМАС, есть еще один немаловажный нюанс.

Новые власти Сирии не обеспечили безопасность этноконфессиональных меньшинств (христиан, друзов и алавитов), за которых решил заступиться самый близкий друг Трампа — Израиль.

Вторая проблемная точка в Сирии — курды. До своей поездки в Вашингтон Фидан заявил, что дальнейшее военное присутствие в Заевфратье не является приоритетом для Трампа, так как позиции Ирана и России ослабли, а режима Башара Асада уже нет. «Если Америка выведет свои войска, это обойдется им дешевле», — говорит турецкий министр, балансируя на грани угрозы.

Анкара пока что надеется, что Дамаск сам договорится с курдами и интегрирует их в единое государство, но сохранение сил США на подконтрольных курдским формированиям территориях все еще оставляет шансы на возникновение «сирийского Курдистана».

По проблеме курдского сепаратизма, который, к слову, поддерживает Израиль, у Анкары и Вашингтона есть шансы найти общий язык. В 2019 году Пентагон тактично отвел свои войска из зон турецкой военной операции «Источник мира» против курдских отрядов народной самообороны (YPG), хотя Трамп и угрожал «разрушить турецкую экономику».

Риск столкновения с Израилем

А вот с «израильским экспансионизмом» (выражение Фидана) все гораздо сложнее. Турецкий министр напомнил, что «Израиль оккупирует юг Сирии почти 50 лет» и под предлогом защиты езидов и друзов «пытается расширить зону оккупации».

Турция также недовольна тем, что Израиль отказался недавно от режима прекращения огня в Газе и начал ограниченную военную операцию.

Перед инаугурацией Трампа его помощник внес весомый вклад в достижение перемирия в Газе, но сейчас президент США чуть ли не сам поощряет израильское наступление, наносит удары по хуситам в Йемене и угрожает войной Ирану.

В нынешней ситуации, когда у Эрдогана беспорядок дома, он вряд ли будет что-то предпринимать против Израиля. Однако в долгосрочной перспективе с учетом того, что турецкая армия чувствует себя в Сирии как дома, а у Сирии есть прямая граница с Израилем, есть риски лобового столкновения Анкары с Тель-Авивом. И они непременно наложат тяжелый отпечаток на взаимодействие США и Турции по всем направлениям.

Очень сильно беспокоит Эрдогана и влияние иностранных лобби на Трампа. 24 марта турецкий лидер выразил надежду на «значительный импульс» вопреки «лоббистам, стремящимся отравить сотрудничество двух стран».

Не успел Фидан сойти с трапа самолета, как греческие лоббисты через Американский греческий институт (AHI) отправили Трампу письмо, в котором призвали его выступить «категорически против возвращения Турции в программу F-35» и сохранить давление на нее с требованием избавиться от С-400.

В отличие от греков, Израиль действует через правительство. По данным газеты Kathimerini, израильский премьер Биньямин Нетаньяху добился от Трампа заверения, что поставки F-35 Турции исключены. После этого израильтяне успокоились, но с активизацией контактов США и Турции напряглись снова. И Нетаньяху решил напомнить о своей просьбе второй раз, уже через Рубио.

Лёд тронулся

Если суммировать все новости из Вашингтона, то, наверное, самое главное и бесспорное достижение Турции в отношениях с США, вершиной которого стал визит Фидана, состоит в том, что Соединенные Штаты впервые за десятилетия не вмешиваются во внутренние дела Эрдогана и де-факто выступили в его поддержку в противостоянии с оппозицией.

Тронулся лед и со сделкой по F-35, начинаются технические консультации. Фидан и Рубио обсудили возможные визиты своих президентов. И, в отличие от эпохи Байдена, претензии по соблюдению прав человека и сотрудничество с Россией не должны создавать помехи.

Конечно, позиция и деятельность Израиля могут внести коррективы: этот фактор весьма сильно влияет на администрацию Трампа. Турция заинтересована в том, чтобы конфликт в Газе сошел на нет, но прогресса здесь пока не наблюдается.

Успех же в вопросе мирного урегулирования на Украине больше зависит от самой Турции. И если она всерьез настроена на вклад в украинское урегулирование, то Эрдогану стоило бы держаться подальше от провокационных инициатив президента Франции Эммануэля Макрона, британского премьера Кира Стармера и иже с ними.