Сотни подземных городов. Иран приоткрыл завесу над «оружием возмездия»
Секретные подземные объекты Ирана уже несколько десятилетий будоражат умы мирового сообщества. Завеса секретности, тщательно хранимая вокруг смертоносного содержимого этих подземелий, лишь подогревала к ним интерес. И вот, внезапно, Иран эту завесу снял.
Полутораминутный ролик, в котором начальник Генштаба Вооруженных сил Ирана Мохаммад Багери и командующий Аэрокосмическими силами Корпуса стражей Исламской революции (КСИР) Амир-Али Хаджизаде путешествуют по «подземному городу» и осматривают передовой «арсенал возмездия», был оперативно растиражирован всеми иранскими СМИ.
Он же послужил открытым посланием противникам, что сыплют ультиматумами и грозят сокрушительными ударами по иранской территории.
Официальный Тегеран подчеркивает, что ему не жалко «похвастаться» некоторыми тайными объектами и тем, что на них хранится, поскольку они лишь верхушка айсберга.
«Ракетные города»
Несмотря на то, что догадки о наличии у Ирана большого количества заглубленных военных объектов курсировали в прессе с начала 2000-х годов, Тегеран долгое время их не подтверждал.
Первые контролируемые утечки сведений были санкционированы правительством только в 2015 году, чтобы развенчать многочисленные мифы вокруг иранской военной программы. И в первую очередь показать, что такие объекты не используются как ядерные арсеналы.
Правда, попадавшие в прессу обрывочные сведения не давали исследователям полной картины о функционале этих баз и еще больше распаляли фантазию противников Тегерана.
С течением времени подземные города стали все чаще использоваться Тегераном как инструмент устрашения противника.
В 2016 году ими пугали Саудовскую Аравию и другие аравийские монархии, а с 2020 года — США и Израиль. И хотя прямой угрозы «ударить из-под земли» Тегеран не озвучивал, возможности отрапортовать об очередной модернизации «ракетных городов» власти не упускали.
Такая пугалка работала особенно эффективно с учетом того, что до недавнего времени противникам Ирана было достоверно известно только о трех подобных объектах — «Хорремабад» (самая большая ракетная база в стране), «Кенешт-Каньон» и «Пяндж-Пеллех».
Однако и в Вашингтоне, и в Тель-Авиве все больше крепнет убежденность, что подземные города есть в каждой иранской провинции.
Иранский генералитет в последнее время эти догадки активно подтверждает.
Так, к январю 2025 года КСИР предал огласке сведения еще как минимум о двух подобных объектах в центральной части страны и в одной из прибрежных провинций. А в феврале главнокомандующий КСИР Хоссейн Салами в присутствии журналистов торжественно открыл новую подземную базу на юге.
Представляя объект, главнокомандующий не преминул намекнуть, что в активе у Ирана «уже сотни подземных городов», и даже самый искушенный противник знает лишь об их малой части.
В контексте постоянных угроз ударить по иранской территории со стороны Вашингтона и Тель-Авива заявление Салами прозвучало отрезвляюще.
Стратегический запас
Несмотря на то, что показанный иранским командованием подземный город уже не первый в своем роде, он по-своему уникален.
В первую очередь, тем, что пресса смогла увидеть не только «прихожую» комплекса и некоторые галереи, но и в деталях — вплоть до серийных номеров некоторых ударных единиц — изучить богатый «арсенал возмездия».
Среди продемонстрированного широкой публике генералами Багери и Хаджизаде — десятки единиц баллистических ракет средней дальности («Хейбар Шекан», «Саджил», «Гадр-110») и крылатых ракет («Шахид Абу Махди», «Павех»).
Большая часть этих средств поражения уже была использована Ираном при ударах по израильской территории и показала себя весьма эффективно.
С учетом высокого уровня развития ракетной промышленности Ирана в рамках экскурсии по базе оказалась подсвечена лишь малая часть номенклатуры новейших вооружений.
В тени, как минимум, остались перспективные крылатые ракеты «Ховейзех» и «Сумар», запущенные в серию несколько лет назад, а также баллистическая ракета «Джихад», которую Тегеран впервые презентовал на параде в сентябре 2024 года.
Командование КСИР все больше распаляет интерес к теме, заявляя, что наштампованные ракеты всех видов и типов «уже некуда девать», а также обещая, что подземные хранилища ракет будет открываться в течение следующих двух лет каждую неделю.
Иными словами, речь идет еще как минимум о сотне заглубленных объектов, о которых Тегеран готов рассказать публично.
Арсеналы напоказ
Несмотря на то, что новый иранский подземный город выглядит очень внушительно, некоторые западные военные эксперты оценили браваду КСИР скептически. А иные и вовсе назвали комплекс «белым слоном» иранской военной системы.
Главное, что бросилось в глаза противникам Ирана — отсутствие какого-либо разделения базы на секции. Фактически показанный комплекс представляет собой один длинный тоннель, заполненный ракетами и пусковыми установками.
Усугубляет впечатление и отсутствие взрывозащитных дверей — минимальные барьеры между стеллажами заметны лишь в некоторых местах, и они явно не рассчитаны на сдерживание взрывной волны.
Кроме того, значительная часть ракет хранится без транспортировочных контейнеров, что дополнительно повышает риск цепной детонации и разрушения всего комплекса.
Хотя, учитывая агитационно-пропагандистский характер ролика, большая часть ракет, с высокой долей вероятности, была заблаговременно выставлена в условно боевое положение, чтобы арсеналы выглядели более грозно.
Израильские военспецы, внимательно следящие за открытием подземных городов, отвечают бравадой на браваду и припоминают, что уже имели опыт разгрома подобных неприступных объектов.
В частности, в сентябре 2024 года ЦАХАЛ уничтожил подземный ракетный завод «Хезболлы» на северо-западе Сирии, а несколькими днями позже сложил, словно карточный домик, подземный бункер руководства этого же движения в Ливане.
Поэтому израильтяне уверяют, что обраться до иранских ракетных залежей для них также не составило бы труда.
Впрочем, здесь они несколько лукавят.
И в Сирии, и в Ливане успешной ликвидации подземных объектов предшествовала длительная наземная операция, включавшая в том числе (как в случае с Сирией) закладку взрывчатки непосредственно внутри комплекса.
Уничтожить же бункер лидера «Хезболлы» удалось из-за нерабочей ливанской ПВО: только благодаря этому десятки бетонобойных бомб достигли цели.
Ни тот, ни другой сценарий в случае с Ираном не сработает из-за развитой эшелонированной обороны как в воздухе, так и на земле.
Кроме того, большое число разбросанных по стране объектов (точное положение части которых по сей день доподлинно не известно) потребует серьезных затрат на их выявление и ликвидацию и почти гарантированно обернется для ЦАХАЛ чудовищными потерями в людях и технике.
Такая постановка вопроса делает операцию нецелесообразной даже в глазах самых ярых израильских «ястребов».