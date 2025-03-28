Секретные подземные объекты Ирана уже несколько десятилетий будоражат умы мирового сообщества. Завеса секретности, тщательно хранимая вокруг смертоносного содержимого этих подземелий, лишь подогревала к ним интерес. И вот, внезапно, Иран эту завесу снял.

Иван Шилов ИА Регнум

Полутораминутный ролик, в котором начальник Генштаба Вооруженных сил Ирана Мохаммад Багери и командующий Аэрокосмическими силами Корпуса стражей Исламской революции (КСИР) Амир-Али Хаджизаде путешествуют по «подземному городу» и осматривают передовой «арсенал возмездия», был оперативно растиражирован всеми иранскими СМИ.

Он же послужил открытым посланием противникам, что сыплют ультиматумами и грозят сокрушительными ударами по иранской территории.

Официальный Тегеран подчеркивает, что ему не жалко «похвастаться» некоторыми тайными объектами и тем, что на них хранится, поскольку они лишь верхушка айсберга.

«Ракетные города»

Несмотря на то, что догадки о наличии у Ирана большого количества заглубленных военных объектов курсировали в прессе с начала 2000-х годов, Тегеран долгое время их не подтверждал.

Первые контролируемые утечки сведений были санкционированы правительством только в 2015 году, чтобы развенчать многочисленные мифы вокруг иранской военной программы. И в первую очередь показать, что такие объекты не используются как ядерные арсеналы.

Правда, попадавшие в прессу обрывочные сведения не давали исследователям полной картины о функционале этих баз и еще больше распаляли фантазию противников Тегерана.

С течением времени подземные города стали все чаще использоваться Тегераном как инструмент устрашения противника.

В 2016 году ими пугали Саудовскую Аравию и другие аравийские монархии, а с 2020 года — США и Израиль. И хотя прямой угрозы «ударить из-под земли» Тегеран не озвучивал, возможности отрапортовать об очередной модернизации «ракетных городов» власти не упускали.

Такая пугалка работала особенно эффективно с учетом того, что до недавнего времени противникам Ирана было достоверно известно только о трех подобных объектах — «Хорремабад» (самая большая ракетная база в стране), «Кенешт-Каньон» и «Пяндж-Пеллех».

Однако и в Вашингтоне, и в Тель-Авиве все больше крепнет убежденность, что подземные города есть в каждой иранской провинции.

Иранский генералитет в последнее время эти догадки активно подтверждает.

Так, к январю 2025 года КСИР предал огласке сведения еще как минимум о двух подобных объектах в центральной части страны и в одной из прибрежных провинций. А в феврале главнокомандующий КСИР Хоссейн Салами в присутствии журналистов торжественно открыл новую подземную базу на юге.

Представляя объект, главнокомандующий не преминул намекнуть, что в активе у Ирана «уже сотни подземных городов», и даже самый искушенный противник знает лишь об их малой части.

В контексте постоянных угроз ударить по иранской территории со стороны Вашингтона и Тель-Авива заявление Салами прозвучало отрезвляюще.

Стратегический запас

Несмотря на то, что показанный иранским командованием подземный город уже не первый в своем роде, он по-своему уникален.

В первую очередь, тем, что пресса смогла увидеть не только «прихожую» комплекса и некоторые галереи, но и в деталях — вплоть до серийных номеров некоторых ударных единиц — изучить богатый «арсенал возмездия».

Среди продемонстрированного широкой публике генералами Багери и Хаджизаде — десятки единиц баллистических ракет средней дальности («Хейбар Шекан», «Саджил», «Гадр-110») и крылатых ракет («Шахид Абу Махди», «Павех»).

Большая часть этих средств поражения уже была использована Ираном при ударах по израильской территории и показала себя весьма эффективно.

ИА Регнум

С учетом высокого уровня развития ракетной промышленности Ирана в рамках экскурсии по базе оказалась подсвечена лишь малая часть номенклатуры новейших вооружений.

В тени, как минимум, остались перспективные крылатые ракеты «Ховейзех» и «Сумар», запущенные в серию несколько лет назад, а также баллистическая ракета «Джихад», которую Тегеран впервые презентовал на параде в сентябре 2024 года.

Командование КСИР все больше распаляет интерес к теме, заявляя, что наштампованные ракеты всех видов и типов «уже некуда девать», а также обещая, что подземные хранилища ракет будет открываться в течение следующих двух лет каждую неделю.

Иными словами, речь идет еще как минимум о сотне заглубленных объектов, о которых Тегеран готов рассказать публично.

Арсеналы напоказ

Несмотря на то, что новый иранский подземный город выглядит очень внушительно, некоторые западные военные эксперты оценили браваду КСИР скептически. А иные и вовсе назвали комплекс «белым слоном» иранской военной системы.

Главное, что бросилось в глаза противникам Ирана — отсутствие какого-либо разделения базы на секции. Фактически показанный комплекс представляет собой один длинный тоннель, заполненный ракетами и пусковыми установками.

Усугубляет впечатление и отсутствие взрывозащитных дверей — минимальные барьеры между стеллажами заметны лишь в некоторых местах, и они явно не рассчитаны на сдерживание взрывной волны.

Кроме того, значительная часть ракет хранится без транспортировочных контейнеров, что дополнительно повышает риск цепной детонации и разрушения всего комплекса.

Хотя, учитывая агитационно-пропагандистский характер ролика, большая часть ракет, с высокой долей вероятности, была заблаговременно выставлена в условно боевое положение, чтобы арсеналы выглядели более грозно.

Израильские военспецы, внимательно следящие за открытием подземных городов, отвечают бравадой на браваду и припоминают, что уже имели опыт разгрома подобных неприступных объектов.

В частности, в сентябре 2024 года ЦАХАЛ уничтожил подземный ракетный завод «Хезболлы» на северо-западе Сирии, а несколькими днями позже сложил, словно карточный домик, подземный бункер руководства этого же движения в Ливане.

Поэтому израильтяне уверяют, что обраться до иранских ракетных залежей для них также не составило бы труда.

Впрочем, здесь они несколько лукавят.

И в Сирии, и в Ливане успешной ликвидации подземных объектов предшествовала длительная наземная операция, включавшая в том числе (как в случае с Сирией) закладку взрывчатки непосредственно внутри комплекса.

Уничтожить же бункер лидера «Хезболлы» удалось из-за нерабочей ливанской ПВО: только благодаря этому десятки бетонобойных бомб достигли цели.

Ни тот, ни другой сценарий в случае с Ираном не сработает из-за развитой эшелонированной обороны как в воздухе, так и на земле.

Кроме того, большое число разбросанных по стране объектов (точное положение части которых по сей день доподлинно не известно) потребует серьезных затрат на их выявление и ликвидацию и почти гарантированно обернется для ЦАХАЛ чудовищными потерями в людях и технике.

Такая постановка вопроса делает операцию нецелесообразной даже в глазах самых ярых израильских «ястребов».