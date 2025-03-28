Второй год подряд всемирный день Аль-Кудс, как называют Иерусалим в исламском мире, проходит под взрывы бомб и снарядов. А это значит, что и второй священный месяц Рамадан мусульмане Газы постятся под ударами ВВС Израиля: день Аль-Кудс отмечается в последнюю пятницу Рамадана, в этом году он пришелся на 28 марта.

Иван Шилов ИА Регнум

Движение ХАМАС обратилось к арабским и исламским лидерам, призвав их взять на себя историческую ответственность, поскольку Израиль совершает то, что организация исламского сопротивления называет отвратительными преступлениями против Палестины.

«Они должны предпринять решительные действия, чтобы остановить эту войну, снять осаду Газы и поддержать спокойствие нашего народа на своей земле», — говорится в заявлении.

Также в нем содержится призыв к проповедникам и исламским ученым всего мира посвятить пятницу всемирному дню поддержки Палестины, Газы, Аль-Кудса и Аль-Аксы, укреплению стойкости палестинцев и защите их земель и святых мест:

«Пусть массовые мероприятия, марши и сидячие забастовки продолжатся в ближайшие дни, пока эта агрессия не прекратится, а резня и геноцид не остановятся».

В свою очередь президент Исламской республики Иран (ИРИ) Масуд Пезешкиан призвал народ страны принять участие в шествии, посвящённом международному дню Аль-Кудс, и выразить своё осуждение «сионистскому режиму», как в ИРИ называют Израиль.

«Я призываю народ выйти завтра (в пятницу. — Прим. ред.) на улицы и выразить свою ненависть к сионистскому режиму», — заявил президент на совещании губернаторов в Министерстве внутренних дел.

«Сионистский режим совершил наибольшее количество убийств на глазах у всего мира, а затем называет других террористами. Они говорят о мире, но совершают такие жестокие преступления», — добавил глава иранского государства.

Новый этап войны

Безусловно, вопрос международной поддержки Палестины сейчас особенно важен не только ХАМАС, но и всем палестинцам, так как надежда на то, что мир может вернуться в Газу, после того как 19 января вступил в силу режим прекращение огня, не сбылась.

18 марта Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) начала новую операцию под кодовым названием «Сила и меч», в одностороннем порядке нарушив соглашение с ХАМАС, достигнутое при поддержке американских и катарских посредников.

Её цель — окончательно решить палестинский вопрос и на первом этапе изгнать палестинцев из сектора Газа. После чего станет возможно приступить и к аннексии Западного берега (где военная активность также нарастает) и выселению палестинцев уже оттуда.

Как сообщил изданию The Washington Post Амир Авиви, бывший заместитель командующего армейским подразделением «Газа», кампания ЦАХАЛ в прошлом году была малоэффективной из-за разногласий между политическими и военными лидерами по тактике и стратегии.

Также ее проведению препятствовали опасения прошлой администрации США насчет больших потерь среди палестинских гражданских лиц.

Нo, по его словам, приход администрации Дональда Трампа и изменения в израильском оборонном истеблишменте ослабили эти ограничения.

«Теперь у нас новое руководство [ЦАХАЛ], поддержка со стороны США, и у нас достаточно боеприпасов, и мы завершили наши основные операции на севере и можем сосредоточиться на Газе, — сказал Авиви. — Планы решительны. Будет полномасштабная атака, и ЦАХАЛ не остановится, пока ХАМАС не будет полностью уничтожен».

И действительно, первый день новой военной кампании стал одним из самых кровавых: погибли более 400 палестинцев, в том числе 263 женщины и ребёнка, которые дополнили список из более чем 50 тыс. убитых жителей Газы.

Не считая тех, кто находится под завалами и до сих пор числится пропавшим без вести. После этого каждый день в Газе гибнет как минимум по 100 гражданских лиц.

Одновременно с наращиванием военных усилий против ХАМАС руководство Израиля предпринимает меры для того, чтобы перейти к практической фазе изгнания палестинцев из Газы.

Так, вечером 22 марта кабинет безопасности одобрил предложение министра обороны Исраэля Каца о создании администрации для содействия «добровольному переезду жителей Газы в третью страну».

Кац сказал, что структура создается «в соответствии с видением президента США Трампа».

Администрация будет подчиняться Кацу и будет заниматься «подготовкой и обеспечением безопасного и контролируемого транзита жителей Газы для их добровольного отъезда в третьи страны, включая обеспечение безопасности их передвижения, установление маршрута движения» и так далее.

Грядёт вторжение и оккупация

Однако для того, чтобы перейти к практической реализации плана, потребуется сперва вновь оккупировать сектор и переместить в «гуманитарную зону» вдоль побережья Средиземного моря 2,2 миллиона человек — об этом сообщает Financial Times.

Официальные лица отмечают, что Газой будут управлять военные. И это фактически будет означать ее повторную оккупацию.

Израиль уже захватывал анклав во время войны 1967 года и контролировал его в течение почти четырех десятилетий, до 2005-го.

Новая и более агрессивная тактика, по словам израильских экспертов, вероятно, также будет включать прямой военный контроль над гуманитарной помощью, нацеливание на большее количество гражданских членов и чиновников ХАМАС, а также эвакуацию женщин, детей и проверенных некомбатантов из жилых районов в «гуманитарные пузыри» и блокирование тех, кто остался.

Это более интенсивная версия тактики, примененной в прошлом году на севере Газы.

Подобный план в настоящий момент кажется не таким уже и неправдоподобным, с учетом того, что ХАМАС остался один на один со своим противником.

Движение по-прежнему располагает примерно 20 тысячами опытных бойцов, способных оказывать серьезное сопротивление, но главная проблема — это доступ к оружию и боеприпасам.

Пока реальную помощь палестинцам способны оказать только йеменские хуситы из движения «Ансар Аллах».

Несмотря на то что они сами подвергаются американским бомбардировкам, хуситы находят возможность практически каждый день запускать свои баллистические ракеты и беспилотники в сторону Израиля.

Хотя военный эффект от таких атак и минимален, важен психологический фактор, который позволяет палестинцам ощущать хоть чью-то поддержку, когда воздушная тревога заставляет половину населения Израиля укрываться в бомбоубежищах.

Но в любом случае нынешний этап противостояния ХАМАС с ЦАХАЛ кажется самым сложным для палестинцев.

Израиль может обрушить на исламское сопротивление в Газе всю свою военную мощь. Прежде значительные ресурсы были отвлечены на ливанский фронт для сдерживания «Хезболлы», теперь же все эти силы могут быть использованы в Газе.

Собственно, и планы, раскрытые Financial Times, предусматривают, что ЦАХАЛ задействует несколько дивизий, которые устроят повторное вторжение в анклав и возьмут под контроль все территории, ранее удерживаемые ХАМАС.

Для полномасштабного вторжения и оккупации потребовалось бы до пяти армейских дивизий. И в настоящий момент Армия обороны Израиля способна сосредоточить их против ХАМАС, чего раньше она себе позволить не могла.

Тем не менее, развертывание такой группировки в Газе может сделать уязвимыми иные направления.

Хотя сирийский и ливанский фронты пока не угрожают Израилю, многочисленные риски по-прежнему исходят от Ирана, который дважды атаковал территорию Израиля сотнями баллистических ракет и беспилотников, поддерживая ХАМАС.

Теперь Тегеран выглядит ослабленным после отступления «Хезболлы» за реку Литани и падения режима Башара Асада в Дамаске. Но его ресурсы и возможности, в том числе и по дальнейшей поддержке ХАМАС, вряд ли стоит недооценивать.

«Единственно верный путь»

«Исламская республика поддерживает Палестину на основе Фикха и Шариата», — сообщили ИА Регнум в посольстве Ирана в Москве.

По словам представителей посольства, имам Хомейни как вдохновитель Исламской революции играл важнейшую роль в вопросе поддержке Палестины. Он призывал к объединению всех мусульман в борьбе за освобождение Аль-Кудса, еще будучи в изгнании, считая это важным религиозным аспектом. Именно он после победы революции определил последнюю пятницу Рамадана как день Аль-Кудса, и теперь его отмечают во всем исламском мире и за его пределами.

Напомним, что проблема Палестины и прежде всего вопрос принадлежности Иерусалима с точки зрения ислама является не только национальным делом палестинцев. Освобождение Аль-Кудса — Иерусалима, который является третьей святыней ислама наряду с Меккой и Мединой от израильской оккупации становится обязанностью всех мусульман.

Именно исходя из религиозных положений, Исламская республика считает своим долгом оказывать поддержку палестинскому сопротивлению в деле возвращения Иерусалима мусульманам.

В посольстве Исламской республики в России подчеркнули, что Иран, сам находящийся в тяжелых условиях санкций и давления со стороны новой администрации США, является единственной страной, которая поддерживала и продолжает поддерживать угнетенный народ Палестины не только на словах, но и на деле.

«В отличие от многих других мусульманских государства, таких как, например, Турция», от которых можно услышать разве что лозунги.

В иранском представительстве также по-прежнему считают, что вооруженная борьба ХАМАС за освобождения Палестины — это единственно верный путь.

«ХАМАС понимает, что нет другого пути освободить свою землю, кроме сопротивления, хотя движение и платит высокую цену за освобождение Палестины», — отметили в посольстве.

Как подчеркнули иранские дипломаты, «пока не работают международные организации, не существуют правила и доминирует сила и жестокость, нет другого выхода, кроме сопротивления, и это соответствует принципам ислама, так как мусульмане не будут жить под угнетением».

Бойцов достаточно

В прошлом месяце министр обороны Израиля заявил, что война с палестинскими группировками на оккупированном Западном берегу может продлиться еще год, поскольку Тегеран переориентирует свои усилия после войны в секторе Газа на поддержку ХАМАС и «Палестинского исламского джихада» в этой части Палестины.

В то же время, как отметил 23 марта в интервью для Iran International Шломо Мофаз, глава Центра разведки и исследований имени Меира Амита в Израиле: «Возможно, что-то контрабандой провозится в Газу или вместе продовольствием, или из Египта на БПЛА, но в основном у них проблема» с вооружением.

Он также подтвердил, что теперь «основное внимание Ирана сосредоточено на Западном берегу, где есть несколько способов поддержки ХАМАС и других групп, в основном из Иордании, где длинная граница и нет ограждений во многих местах».

Вместе с тем и сам ХАМАС нашел способ восстановления своих запасов. Для этого движение использует неразорвавшиеся израильские боеприпасы.

«Неразорвавшиеся боеприпасы являются основным источником взрывчатых веществ для ХАМАС, — сказал в своем комментарии для NYT Майкл Кардаш, бывший заместитель начальника отдела по обезвреживанию бомб израильской национальной полиции и полицейский консультант. — Они разрезают бомбы из Израиля, и многие из них, конечно, используются».

Согласно видео ХАМАС и осмотрам трофейных вооружений оружие, которое использует военное крыло организации (противотанковые взрывчатые вещества, боеголовки РПГ, термобарические гранаты и самодельные устройства), действительно изготавливается из израильских боеприпасов.

И если арсенал ХАМАС будет пополняться, движение найдет достаточно человеческих ресурсов, чтобы помешать планам Израиля изгнать палестинцев из Газы.

Поддержка ХАМАС по-прежнему очень высокая, даже несмотря на недавние демонстрации против движения в секторе.

Протесты касались именно политического крыла группировки, чьи лидеры проживают за границей и, по мнению некоторых жителей Газы, делают недостаточно, чтобы достичь мира.

В то же время к военным силам ХАМАС — «Бригадам аль-Кассам» — у жителей претензий нет. Жители Газы очень четко разграничивают военное и политическое крыло движения.

Надежда на мир

На фоне продолжающихся атак на Газу хрупкие надежды на мир по-прежнему остаются, так как переговоры и консультации продолжаются.

Однако их последний раунд вновь зашел в тупик. В среду египетские посредники сообщили ХАМАС, что Израиль отклонил все предложения, представленные на прошлой неделе, хотя они были согласованы с США.

Позже в среду ХАМАС сообщил, что переговоры о прекращении огня продолжаются, и движение открыто для обсуждения любых предложений.

Официальный представитель ХАМАС Басем Наим заявил, что «никто не примет ситуацию, при которой соглашение станет лишь временным периодом спокойствия, когда взятые в плен будут освобождены в обмен на еду и питье, а после этого возобновятся боевые действия вместе с планами по изгнанию».

Поэтому снова все будет зависеть от способности палестинского движения выжить в новых условиях войны, если, конечно, не вмешается Дональд Трамп со своей непредсказуемостью.