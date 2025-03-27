Первые новости о 58-страничном документе, регулирующем сделку по полезным ископаемым Украины и США, как и ожидалось, подтверждают версию о том, что американцы забирают всё.

Иван Шилов ИА Регнум

Народный депутат от партии «Голос» Ярослав Железняк, которому неизвестно кто в правительстве дал почитать проект соглашения, 27 марта прямо из сессионного зала преподал прочитанное в самых минорных тонах: «Это ужас».

Как бывший советник премьер-министра Гройсмана по парламентским вопросам и преподаватель в Киевской школе экономики, Железняк уверенно заявляет, что переданный американской стороной рамочный меморандум «не в нашу пользу».

И с этим трудно не согласиться, поскольку (если информация соответствует действительности) американцы получают всю прибыль от всех полезных ископаемых, причем как от новых, так и от уже разрабатываемых месторождений. Как и предполагало ИА Регнум, «редкоземы» были лишь предлогом: Украина обязуется передавать в общий инвестиционный фонд доходы по ренте, лицензионные платежи, доходы от продажи газа, нефти и вообще всех ископаемых.

Фонд этот зарегистрирован в штате Делавэр, являющемся офшорной юрисдикцией, все средства немедленно преобразуются в валюту и переводятся за границу. А в правлении фонда из пяти человек трое — американцы, и решения принимаются простым большинством. То есть всегда в их пользу.

Особенно комичным в этом контексте выглядит слово «помощь»: США считают своим уже сделанным вкладом все поставки с 2022 года — более $60 млрд. «И они могут по своему решению получать прибыль. А получают они роялти из Фонда первые (а потом Украина) +4%», — сообщает Железняк, сорвавший по этому поводу заседание Верховной рады.

Соглашение действует бессрочно, выйти из него Украина не может. А изменение содержания договоренностей или прекращение договора возможны только с разрешения американцев. Также у них есть «право первой ночи» на все новые инфраструктурные проекты и право вето на продажу ресурсов другим странам.

При этом никаких гарантий безопасности или военной поддержки документ не содержит.

«Мы его еще не подписали, не согласились и, уверен, будем долго по поводу него дискутировать. В таком варианте вряд ли он пройдет, тем более ратификацию в парламенте… Мягко говоря, он действительно шокирует. Это не тот документ, который мы ожидали бы от партнеров», — сообщил Железняк на видео, опубликованном в развитие темы на его канале.

При этом министр финансов США Скотт Бессент в тот же день, когда «железный нардеп» сотворил громкую сенсацию, заявил, что рассчитывает на быстрое решение: «Мы передали завершенный документ про экономическое партнерство, который сейчас рассматривается украинцами, надеемся перейти к полноценным обсуждениям и, возможно, даже получить подписи на следующей неделе».

Таким образом, совершенно нетрудно догадаться, что передача документа Железняку, достаточно медийному персонажу, является «сливом» — чтобы устроить скандал и попытаться если не сорвать сделку, то хотя бы поменять условия, пока это возможно.

Поскольку (и это опять довольно просто) речь идет о той ренте, которую раньше получали украинские олигархи и высокопоставленные политики, оформившие на свои структуры права собственности на «народные» недра. В первую очередь, конечно, после передела собственности в пользу «Квартала 95».

Так что Зеленский вышел на брифинг по этому поводу весь в тумане: мол, это видение американской стороны, нужны детали, будем отрабатывать документ и только потом пускать на ратификацию.

Он тут как бы и ни при чем: 27 марта он же в Париже, на встрече «коалиции решительных» с участием представителей 31 государства, где обсуждается дальнейшая военная помощь Украине.

«Для Зеленского, который «не видел» этого документа, это всего лишь плата за выход и его личную безопасность. На будущее украинских детей он плевать хотел — как уже давно плюет на конституцию», — заявил экс-нардеп и лидер запрещенной партии «Наши» Евгений Мураев, обвиненный на Украине в госизмене.

Дети здесь упомянуты не случайно.

Ведь в выступлении перед Верховной радой в декабре 2021 г. Зеленский триумфально объявил о создании «Фонда будущих поколений», где рента от добычи полезных ископаемых должны была накапливаться для украинских детей. Чтобы они по достижению 18-летия могли потратить деньги на учёбу и покупку жилья.

По идее, родившиеся в 2019 г. маленькие украинцы в 2037 году должны были бы получить около 22 тысяч долларов, и идея на самом деле хорошая. Такие фонды есть в нескольких странах и даже в США.

В крупнейшем штате страны, Аляске, в 1976 году был создан Постоянный фонд, в который начали отчислять около 25% выручки от продажи нефти. Только он не копит средства на черный день, а выплачивает дивиденды местным жителям — каждый ежегодно получает одинаковую сумму, которая колеблется в зависимости от доходности отрасли.

Однако украинцы не входят в число тех людей, которым США в той или иной форме хотели бы выплачивать дивиденды. Даже с учетом того, что, согласно конституции Украины, полезные ископаемые, земля и вода принадлежат украинскому народу.

«С другой стороны, простые украинцы как не имели ничего с недр, так и не будут иметь. Тут многие хотели стать 51-м штатом США. Ну вот такое видение из США — стать большим Пуэрто-Рико, которое грабят техасцы. И местным грабителям предварительно покажут их счета в биткойнах и угрозу санкций за несговорчивость.

Так что теперь местным грабителям придется либо быть реальными патриотами и рубиться до конца, или собирать манатки, потому что эту корову теперь будет доить Америка вместе с россиянами, а тупорылые посредники больше не нужны. Вот такая диспозиция высвечивается», — резюмирует политолог и журналист, эксперт Украинского института будущего Юрий Романенко.

Да, по содержанию «соглашение о недрах» выглядит совершенно неприемлемым — не то, что для Украины, а даже для условного Гаити. Столь открытой и позорной сдачи национальных интересов Украины в ее новейшей истории, пожалуй, не было. Но в целом это вполне закономерный итог пути, выбранного на Майдане и пройденного уже почти до конца — во всех смыслах этого многогранного слова.