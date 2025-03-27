Скандал с попыткой иранских агентов получить доступ к секретам израильского ядерного центра в Димоне постепенно обрастает новыми подробностями. Стала известная личность второго «израильского инженера», о поимке которого ранее сухо рапортовала контрразведка.

Иван Шилов ИА Регнум Эдуард Юсупов

Шпионом оказался 65-летний житель небольшого городка Нетивот Эдуард Юсупов, полгода назад репатриировавшийся из Азербайджана.

Служба общей безопасности Израиля (ШАБАК) хотя и заявляет о «явном иранском следе» в новом скандале, не спешит замыкать все обвинения исключительно на Тегеран.

В деле хватает подробностей, которые не совпадают с «почерком» иранской разведки и указывают на вмешательство «третьей страны». Причем имеющей с Тель-Авивом довольно хорошие деловые отношения.

Старик у моря

Согласно материалам дела, Юсупов репатриировался в Израиль в конце 2024 года. Прибыв на Землю обетованную, он довольно быстро установил контакты с прежними друзьями.

Один из них и свел Юсупова с азербайджанским бизнесменом «Мусой», который якобы проживал в Дубае и планировал вскорости открывать в Израиле новое дело.

Именно «Муса», являвшийся по версии ШАБАК кадровым иранским разведчиком, выступил нанимателем и дирижировал шпионской деятельностью репатрианта, прикрываясь «бизнес-интересами».

Под его началом агент задокументировал конфиденциальную информацию об «объектах национальной инфраструктуры» по всей стране, включая армейские базы, военные объекты в Негеве и ядерный центр в Димоне, порт Хайфа, а также парки, библиотеки, зоопарки, торговые и развлекательные центры.

На деньги «Мусы» Юсупов также снял квартиру в Хайфе с видом на порт, чтобы было проще вести фотосъемку интересующих объектов, включая крупные планы стоящих на рейде кораблей и промышленных объектов.

Интерес к Хайфе едва ли случаен. В городе расположены крупные нефтехимические и промышленные объекты, несколько НИИ и конструкторских бюро.

Здесь же находится ключевая военно-морская база Израиля, где квартируют в том числе элитные боевая флотилия «Шайетет 7» (подводный флот) и спецотряд боевых водолазов-разведчиков «ЯЛТАМ».

В отличие от расположенного рядом другого примечательного поселения Атлит, где разбита база морских коммандос («Шайетет 13»), в Хайфе не столь хорошо работает принцип «свой — чужой».

Город является крупным туристическим хабом, куда периодически заходят круизные лайнеры и приезжают «сезонные жители». Поэтому намерение свежего репатрианта снять квартирку «с видом на море» не вызвало больших подозрений у местных.

Как не вызвали вопросов и постоянные разъезды 65-летнего гражданина по стране. Тем более, что каждый такой маршрут обязательно включал туристические объекты или «библейские места» и укладывался в логику знакомства репатрианта с исторической родиной.

Впрочем, даже усиленно соблюдая конспирацию, Юсупов проработал недолго: уже в феврале 2025 года он попал в прицел контрразведки и был арестован.

Однако к тому моменту новый израильтянин успел собрать и передать заказчику «приличное количество» аналитических справок и фотохроники.

Изучив изъятое досье, в ШАБАК забили тревогу: за пару месяцев противники Израиля стараниями одного агента получили довольно подробный отчет о состоянии ключевых баз флота, ВВС и сухопутных войск страны.

Также теперь они имеют общее представление о системе защиты ключевого ядерного объекта, а также детали организации системы воздушной обороны и предупреждения ракетных атак.

С учетом того, что Иран — а именно его считают главным заказчиком работы Юсупова — по-прежнему не отказался от планов ударить по территории Израиля (операция «Правдивое обещание — 3»), столь подробный аудит объектов пришелся бы ему весьма кстати.

Азербайджанский след

В этом новом эпизоде шпионской истории хватает странностей.

И первая — необычайно большая, по меркам предыдущих дел, сумма вознаграждения за довольно простые задания. По данным следствия, Юсупов заработал в общей сложности около 41 тысячи долларов — абсолютный рекорд среди местной агентуры.

Для сравнения: обладатель предыдущего «рекорда» — Дорон Бокобза — арестованный по тому же делу, получил от Тегерана едва ли больше тысячи.

Кроме того, куратор Юсупова старательно отыгрывал роль азербайджанского бизнесмена: вел переписку на русском языке, а также строил диалог с агентом «с опорой на культурную общность». И, что важнее, не давал ни единого намека на связь с Ираном.

В какой-то момент обвиняемый мог даже посчитать, что работает в интересах разведсообщества Азербайджана, хотя Юсупов и продолжает настаивать, что все задачи выполнял «из бизнес-соображений», без намерения подорвать безопасность Израиля. Любые контакты с персами он отрицает.

Новые оперативные данные несколько озадачили израильские спецслужбы. Особенно с учетом того, что между Баку и Тель-Авивом, стремящимся к стратегическому партнерству, существует «джентльменское соглашение» о недопустимости подрывной работы друг против друга.

Появление дружественной «третьей стороны» в шпионской игре серьезно поменяло бы конфигурацию всего дела и вынудило бы израильское правительство задать партнерам неудобные вопросы.

Отчасти возбудить новые подозрения помогла небывалая щедрость, с которой предполагаемый заказчик оплачивал работу агента — в среднем по 15 тысяч долларов в месяц.

Кроме того, Юсупов стал первым, чьи гонорары приходили в криптовалюте — до этого агентура получала деньги преимущественно через классические тайники и без дополнительных проверок «со стороны», что также нетипично для иранской разведки.

Следует добавить, что в отношениях Израиля и Азербайджана уже были скандалы со «шпионским флером». Последний — в октябре 2024 года. Тогда арест семерых выходцев из Азербайджана, обвиненных в работе на Иран, несколько подпортил переговорный климат между Тель-Авивом и Баку.

Поспособствовало этому и то, что израильская пресса постоянно делала акцент на этнической принадлежности арестованных, возводя напраслину на иудейскую общину Азербайджана, чем спровоцировала в ней ненужные брожения.

Нынешний скандал во многом повторяет траекторию предыдущих и создает дополнительную напряженность между Баку и Тель-Авивом.

Пока ШАБАК полностью не отметает версию, что «Муса» мог, помимо Ирана, работать еще и на стороннего заказчика, а потому тормозит сближение двух стран по линии специальных органов.

Подобный всплеск подозрительности пришелся израильтянам весьма некстати с учетом попыток их разведслужбы подобраться вплотную к Тегерану, используя агентов влияния на азербайджанской территории.

Так что «делом Юсупова» Иран, судя по всему, смог решить еще одну побочную задачу — на какое-то время подорвать доверие израильтян к своему закавказскому форпосту и ослабить натиск Тель-Авива в зоне геополитических интересов Тегерана.