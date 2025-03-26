Рассекреченные дела — это всегда интересно, и файлы ФБР по делу о «сговоре Трампа с Россией» не исключение. 26 марта во время встречи с американскими послами сам президент США подписал меморандум о немедленном раскрытии всех материалов, связанных с расследованием под кодовым именем Crossfire Hurricane («Ураган перекрёстного огня», слова из песни The Rolling Stones) — дела, в рамках которого его предвыборную кампанию 2016 года пытались связать с Россией.

Иван Шилов ИА Регнум

«Возможно, вас это не заинтересует, потому что вам не понравится то, что вы увидите. Честно говоря, ФБР должно быть стыдно, и министерству юстиции тоже. И Байдену тоже», — цитирует слова Трампа The Washington Examiner.

Расследование это вел спецпрокурор Роберт Мюллер, который так и не показал связей трамповского штаба с РФ, в чем его обвиняли демократы. Сейчас, после триумфального возвращения в политику, слова Трампа о том, что расследование было политически мотивированным и использовалось для давления на него и его команду, звучат уже совсем иначе.

Но одна из самых громких деталей этой истории — роль Украины, о которой пока еще не говорят достаточно громко. Но обязательно заговорят, поскольку действующие лица этой истории по сей день продолжают оказывать влияние на украинскую политику.

Следовательно, Crossfire Hurricane — один из самых действенных способов повлиять на нее с другой стороны.

Акт первый: «Чёрная книга»

Итак, 2016 год, самое начало кампании по выборам президента США: в апреле кандидатом от Демократической партии стала бывший госсекретарь, сенатор и 47-я первая леди США Хиллари Клинтон. В стане республиканцев еще продолжается какое-то бурление, но очевидно, что фаворитом является Дональд Трамп: февральские праймериз показали это совершенно четко.

А раз так — демократы решили действовать на упреждение.

В мае 2016 г. журналисты прямо аффилированного с USAID издания «Украинская правда» Сергей Лещенко (на тот момент он был народным депутатом) и Севгиль Мусаева-Боровик в соавторстве с представителем еще одной видной грантовой структуры, Центра противодействия коррупции, Антоном Марчуком опубликовали сенсационный материал «Рукописи не горят. Черная бухгалтерия Партии регионов: фамилии, даты, суммы».

Социальные сети «Черная бухгалтерия» Партии регионов с фамилией Манафорта в списке

В нем утверждалось, что Партия регионов (ПР), бывшая партия власти, разгромленная после «революции гидности» 2014 г. (активными участниками которой были и перечисленные люди), потратила на политическую коррупцию около 2 млрд долларов.

Расходы на политику расписаны до копейки, общая сумма затрат «на партийные нужды» только за шесть месяцев 2012 года составляла более $66 миллионов. И в рукописной тетради было множество известных фамилий.

Как-то так удачно совпало, что полученная из анонимного источника «черная книга» практически одновременно оказалась у экс-заместителя главы СБУ Виктора Трепака. Этот интересный персонаж, уроженец Львовской области, тоже специализировался на борьбе с коррупцией, возглавлял внутреннюю безопасность СБУ, а в грозовые дни Майдана «находился в распоряжении руководства Службы безопасности Украины».

Уже в июле 2014 г. Трепак стал первым замом начальника Главного управления по борьбе с коррупцией и оргпреступностью Центрального управления СБУ, а в следующем году возглавил его и уволился как раз накануне скандала — 14 апреля 2016 года, через два дня после официального выдвижения Хиллари.

Именно этот принципиальный борец со злом и передал (уже как нейтральное лицо) материалы по «черной кассе» ПР в еще одну созданную американцами структуру: Национальное антикоррупционное бюро, которым руководил Артём Сытник — этот энергичный юноша до сих пор в строю и занимается закупками вооружения для ВСУ.

Трепак тогда заявил, что «впервые в поле зрения правоохранительных органов попадает массив материалов, касающихся не одного или нескольких преступлений, а системной многолетней коррупционной деятельности организованной структуры, которая действовала на базе известной политической партии и ставила целью незаконный захват власти и ее противоправное использование. А главное — достигла этой цели!».

Тезис о «преступной власти», активно разгонявшийся как причина Майдана, получил наконец зримое подтверждение. Вплоть до того, что Виктор Янукович пришел к власти незаконно, а результаты выборов были сфальсифицированы подкупленными членами Центризбиркома.

Акт второй: американский

После передачи компромата в структуру, созданную непосредственно американскими демократами, на поверхности вопроса появилась вся его соль: предвыборным штабом Януковича руководил тот же человек, который вел и кампанию Трампа — политтехнолог Пол Манафорт.

В опубликованных НАБУ материалах акцент был сделан именно на этой фамилии. Записи о проведении незарегистрированных платежей наличными фиксировали сумму в 12,7 млн долларов, полученных Манафортом в период с 2007-го по 2012 год.

Газета The New York Times, опубликовавшая статью о грандиозном открытии со ссылкой на НАБУ, назвала Партию регионов «пророссийской политической партией Януковича». В этот момент, как вы понимаете, и появилась связь с Россией. Манафорт все отрицал и страшно упирался, но в итоге (вместе со своим деловым партнером Ричардом Гейтсом) получил обвинение по 12 пунктам в рамках расследования дела о «российском вмешательстве» в выборы в США.

Сумма уже выросла до $18 млн, а всего через офшорные счета якобы прошло до $75 млн.

AP/TASS Дональд Трамп, Иванка Трамп, Пол Манафорт. 2016 год

В августе 2016 г. Манафорт был вынужден уйти с позиции главы избирательного штаба и через два года приговорен к 3 годам и 11 месяцам тюремного заключения. Ну а расследование Crossfire Hurricane объединило эту историю с другими эпизодами — кибератакой, якобы проведенной из России на компьютеры Демпартии, и распространением компромата на Клинтон.

6 ноября 2016 года онлайн-журнал «War on the Rocks» опубликовал статью «Троллинг за Трампа: как Россия пытается уничтожить нашу демократию».

29 декабря 2016 года Белый дом объявил о первых санкциях против России в связи с её вмешательством в американские выборы. 35 российских дипломатов были высланы из страны в течение 72 часов.

Российскому посольству было запрещено пользование двумя загородными жилыми комплексами, были объявлены санкции против ФСБ и Главного управления Генерального штаба, против четырёх офицеров ГУ Генштаба лично и трёх компаний, которые, по мнению американских властей, технически обеспечивали киберактивность Главного управления.

Но на этом дело не закончилось — расследование велось и дальше, а в 2022 году его глава, специальный прокурор Роберт Мюллер, представил генпрокурору Уильяму Барру свой доклад о вмешательстве России в выборы и возможном сговоре с президентской кампанией Дональда Трампа.

Команда Мюллера выдвинула обвинения против 34 человек и трех компаний. Помимо Манафорта были приговорены к тюремному заключению еще четыре человека, включая бывшего давнего личного адвоката Трампа Майкла Коэна. А его доверенное лицо Роджер Стоун 5 ноября 2022 г. предстал перед судом по обвинениям во лжи конгрессу и подкупе свидетелей, выдвинутым прокурорами Мюллера.

То есть трепать нервы Дональду Фредовичу продолжали до последнего, снова пытаясь выбить его из политической гонки уже к новым выборам.

Но история с «российским вмешательством» не ограничилась только перечисленными эпизодами.

Акт третий: трагический

Как мы помним, очень сильно обиженный Трамп в 2019 году сильно давил на Зеленского с требованием дать ему материалы по компании Burisma — международному холдингу по добыче украинского газа, через который нужные люди получали коррупционные выплаты. В первую очередь — сын Джо Байдена, Хантер. Он являлся членом наблюдательного совета Burisma в 2014–2019 годах.

А в 2015 году основатель компании, бывший министр экологии Украины Николай Злочевский был объявлен в розыск из-за уклонения от налогообложения, хищения средств и государственных ресурсов. В 2016 году дела против него были закрыты, а тогдашний генеральный прокурор Виктор Шокин подал в отставку.

Зеленский тогда не поддался на уговоры, выбрав сторону демократов и Байдена. А нужную Трампу информацию озвучили другие люди. В ноябре 2019 г. бывший нардеп Андрей Деркач и действующий депутат от «Слуги народа» Александр Дубинский провели пресс-конференцию «Новые факты о международной коррупции, Бурисме и схеме доведения Украины до банкротства».

Как говорится в обвинительном акте по делу по обвинению Дубинского в государственной измене, «на указанной пресс-конференции Дубинский А. А. и Деркач А. Л. освещали темы международной коррупции должностных лиц США, сообщали о противоправных действиях сына вице-президента США Хантера Байдена во время работы в компании «Бурисма» и прикрытии таких действий статусом своего отца. Целью таких выступлений было совершение действий в ущерб обороноспособности, государственной и экономической безопасности Украины, в том числе путем дискредитации кандидата в президенты США накануне президентских выборов 2020 года в США, что могло привести к ухудшению отношений между Украиной и ее стратегическим партнером — США».

Далее, «продолжая реализовывать единый для участников преступной организации план преступной деятельности», он зарегистрировал проект постановления о создании временной следственной комиссии Верховной рады для расследования фактов международной коррупции. С участием украинских высших должностных лиц. Кроме того, в адрес адресов в США полетели письма «о якобы хищении средств налогоплательщиков США украинскими неправительственными организациями и создании по этому поводу межпарламентской группы в Верховной раде Украины».

Sergii Kharchenko/Global Look Press Артём Сытник теперь возглавляет Агентство оборонных закупок, занимающееся контрактами на поставку оружия для ВСУ

А следующим ударом стали еще две пресс-конференции, на которых, в частности, были обнародованы аудиозаписи разговоров президента Украины Петра Порошенко. В них госсекретарь США Джон Керри и сам Джо Байден требуют уволить генпрокурора Шокина, который не давал жить малышу Хантеру — и получают отчет: уволен.

Заодно все услышали и дискуссию о «черной бухгалтерии» Партии регионов и Поле Манафорте: на пресс-конференции Деркач утверждал, что это можно считать беспрецедентным вмешательством Украины в выборы в США.

Всё это, как нетрудно догадаться, было объявлено «тезисами кремлевской пропаганды» и спецоперацией российского ГРУ, за участие в которой Деркачу и Дубинскому были заплачены «от 10 до 15» миллионов долларов. В отношении первого НАБУ и Специальная антикоррупционная прокуратура обвинили в том, что он «дискредитировал Украину на международной арене, ухудшал дипломатические отношения с США, а также усложнял интеграцию Украины в Европейский союз и НАТО».

Деркач не стал ждать последствий, выехал в Россию и в настоящее время является сенатором от Астраханской области.

Дубинский же объявлен агентом ГРУ по кличке Буратино, получил обвинение в госизмене и по сей день находится в Лукьяновском СИЗО. Откуда громогласно вещает в поддержку Трампа и против Зеленского, напирая на то, что его дело основано на копии материалов схемы, которая официально признана сфабрикованной против Трампа. «И не сегодня-завтра ФБР начнет привлекать к ответственности всех, кто к этому причастен», — обещает Дубинский своим обидчикам.

Но самое главное в этой длинной истории, что в конечном итоге попытки утопить Трампа превратились в рычаг давления на текущий режим, упорно не желающий соглашаться с его политикой мирного урегулирования. Ведь после того, как общественность насладится материалами Crossfire Hurricane, все действия украинских политиков и чиновников (включая, естественно, и Зеленского) будут квалифицированы как заговор с целью вмешательства в выборы и свержения законно избранного президента США.

По статье Уголовного кодекса США «Заговор с целью обмана США» предполагается до пяти лет тюрьмы, иностранное вмешательство в выборы оценивается в тот же срок, а иностранцы, уличённые в таких действиях, вносятся в санкционные списки, их имущество в юрисдикциях США и стран-союзников арестовывается. Так что Серёже Лещенко надо срочно продавать полученную за заслуги в деле макания Трампа 250-метровую киевскую квартиру на Печерске.

А что делать Зеленскому со своими легендарными активами — страшно даже и подумать.