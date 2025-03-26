12-часовые российско-американские переговоры в Эр-Рияде — самые долгие в современной истории отношений двух стран — закончились, как выясняется, успехом. По крайней мере для России.

Иван Шилов ИА Регнум

Опубликованная часть итоговых договоренностей позволит Москве выполнить целый ряд задач — экономических, военных, а также демонстрационных.

25 марта российские власти опубликовали два документа по итогам встречи с американцами в Эр-Рияде. Первый — основные итоги встречи экспертных групп России и США — содержал договоренности по морскому и энергетическому перемириям.

Морское включало в себя «обеспечение в Чёрном море безопасности судоходства, неприменение силы и недопущение использования коммерческих судов в военных целях при организации надлежащих мер контроля путем досмотра таких судов».

То есть, проще говоря, касалось возобновления так называемой зерновой сделки 2022 года, но в расширенном формате. Однако в российской и американской версии итогов соглашения было одно различие.

Если американцы написали, что Штаты «будут способствовать восстановлению доступа российского экспорта сельскохозяйственной продукции и удобрений на мировой рынок, снижению стоимости страхования морских перевозок, а также расширению доступа к портам и платежным системам для проведения таких транзакций», то в российской версии были пояснения, что именно должны сделать американцы для того, чтобы морское перемирие вступило в силу.

И там был целый перечень снятий санкционных ограничений — с банков, компаний-производителей, экспортёров, страховщиков, судов под российским флагом, которые не могут обслуживаться в портах, импортеров техники в Россию и так далее.

Что же касается энергетического перемирия, то оно вступило в силу еще с 18 марта. И во втором опубликованном Кремлем документе было указано, какие конкретно объекты под него попадают: НПЗ, нефтехранилища, трубопроводы, электрогенерация, включая АЭС, и дамбы ГЭС.

И простой анализ достигнутых договоренностей показывает, что они оказались в пользу России. По целому ряду причин.

Во-первых, энергетическое перемирие осталось только энергетическим. С одной стороны, оно лишает возможности ВСУ продолжать террор против российских НПЗ, а с другой, никак не ограничивает Москву в нанесении ударов по украинским военным объектам.

«Изначально, как мне кажется, Украина официально ставила вопрос о том, чтобы это эмбарго распространялось на объекты не только энергетические, но и критической инфраструктуры. Однако Москва с этим не согласилась», — объясняет ИА Регнум замдиректора Центра комплексных европейских и международных исследований НИУ ВШЭ Дмитрий Суслов.

Во-вторых, России выгодно морское перемирие как таковое. «Мы не планируем высаживать десанты на побережье Одесской области. Мы сознательно прицельно и систематически не били по торговым судам, которые ходили в порты Большой Одессы.

В то же время мы заинтересованы в том, чтобы Украина больше не использовала гражданские суда для атак беспилотниками. И если появится механизм, который нам позволит досматривать суда, которые идут в порты Большой Одессы, то это будет прорыв», — объясняет ИА Регнум глава аналитического бюро СОНАР-2050 Иван Лизан.

Да, аналогичная сделка 2022 года сорвалась. Морское перемирие и сопутствующая ему зерновая сделка оказались односторонними — Украина экспортировала свое зерно, а России это было делать крайне непросто. Да, наши суда в Чёрном море не атаковали, но их просто не принимали в портах. Потому что западные санкции продолжали действовать, и при этом имели настолько общий характер, что покупатели и порты предпочитали с российскими экспортёрами вообще не связываться.

В нынешнем же соглашении — и это в-третьих — Москва прописывает четкие параметры того, что должны сделать США: что и с кого снять.

«Это на самом деле очень толково, потому что нам от зерновой сделки нужно было как раз снятие косвенных ограничений, влияющих на экспорт зерновых и удобрений. Соответственно, если мы это получим от Вашингтона, то и хорошо», — говорит Иван Лизан.

Да, сделать это будет непросто — отсюда и пауза в публикациях. «Все задержки с публикацией пресс-релизов были, как мне кажется, связаны с тем, что мы не договорились окончательно по всем деталям этого моратория. И разногласия, вероятно, касались как раз тех условий, которые выдвинуты российской стороной», — говорит Дмитрий Суслов.

И реакция Трампа, который заявил об «изучении» этих условий, показывает, что окончательных договоренностей пока нет.

«Штатам будет очень трудно выполнить эти условия. Ведь для этого нужно снятие не только американских, но и европейских санкций — например, без европейцев нельзя будет подключить Россельхозбанк к системе SWIFT», — продолжает Дмитрий Суслов.

По его словам, Москва исходит из того, что Америка окажет на Европу давление и убедит ее. И если это получится, то проявляется четвертая выгода России от соглашения — его общезападный характер.

«Всё это может стать для нас очень серьезным основательным прорывом экономического фронта», — объясняет ИА Регнум глава Евразийского аналитического клуба Никита Мендкович.

Если Штаты смогут взять под уздцы Европу и других своих союзников, если процесс снятия санкций будет проходить во всех странах сразу, то и их сопротивление дипломатическому и победному для России исходу украинского кризиса ослабнет.

Это также пошлет сигнал Киеву о том, что процесс слива Украины приобрел уже не только неотвратимый, но и стремительный характер.

В-пятых, Москва сумела очень вежливо, но настойчиво посадить Трампа за стол переговоров. Россия изначально понимала, что стремление американского президента решить конфликт за 1, 30 или 100 дней нереалистично.

«Декларируемое Трампом быстрое завершение войны — это утопия. По очень многим вопросам пока нет взаимопонимания, нет готовности Украины сотрудничать», — говорит Никита Мендкович. С другой стороны, нужно было объяснить это Трампу аккуратно, не сорвав переговорный процесс.

И это удалось. «Мы сбиваем кавалерийский настрой администрации Трампа. Переводим диалог в такой тягучий бюрократический технический процесс, связанный с конкретными, предметными техническими обсуждениями параметров и критериев, имеющих важнейшее политическое значение. Даем понять, что для движения по пути урегулирования нужно уже сейчас выполнять ряд очень четких условий», — говорит Дмитрий Суслов.

И в то же время, по словам эксперта, мы сохраняем позитивный настрой со стороны США — и это важно. Поскольку именно российско-американские переговоры являются главным содержательным форматом движения к перемирию и окончательному урегулированию. «Форматом, в рамках которого Москва и Вашингтон ведут содержательные переговоры, а затем позиция доводится до Киева», — говорит Дмитрий Суслов.

А из этого вытекает шестая выгода — выставляя четкие условия перемирий и ставя Киев перед их фактом, Москва дает возможность режиму Зеленского показать его сущность: срывать достигнутые договоренности, что Киев всегда делал и будет делать. После чего поинтересоваться у Трампа, что он будет делать дальше.

«Киев обязательно попытается всю эту историю сорвать и обвинить во всём Россию. Вот и посмотрим, насколько Вашингтон будет адекватно воспринимать подобные действия Киева», — говорит Иван Лизан. И уже исходя из продемонстрированной степени адекватности американской стороны Россия поймет, насколько серьезно Трамп заинтересован в перезагрузке отношений с Москвой.

В настоящей перезагрузке, цели и выгоды от которой выходят далеко за пределы границ Украины и даже Европы.