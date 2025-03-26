Команду Дональда Трампа сотряс первый серьезный внутренний скандал, фигурантами которого стали высшие руководители новой администрации Белого дома, а главным раздражителем стала чувствительная информация об одной из стран Ближнего Востока.

Иван Шилов ИА Регнум Джеффри Голдберг

Началось все с того, что главный редактор журнала Atlantic Джеффри Голдберг в течение нескольких дней имел доступ к информации из закрытого чата в мессенджере Signal, где состояли (и, что важнее, обсуждали служебные дела) вице-президент США Джей Ди Вэнс, президентский советник по нацбезопасности Майкл Уолтц и глава минобороны Пит Хегсет.

Попал он туда вследствие «технической ошибки», а результатами наблюдений поделился в сенсационной колонке о «тайных помыслах» республиканской администрации. Резонанс от публикации вышел грандиозным.

Слитые планы

Какое-то время Вашингтон пытался спустить ситуацию на тормозах и отрицал информацию Голдберга.

Однако в конце концов пресс-секретарь Совета нацбезопасности Белого дома Брайан Хьюз все же подтвердил подлинность переписки и заявил, что власти США выясняют, как в чате оказались случайные люди.

Впоследствии факт утечки, пусть и нехотя, признал и президент США Дональд Трамп.

Несмотря на то, что Голдберг раскрыл содержание бесед лишь в общих чертах, справедливо опасаясь уголовного преследования за утечку, приведенных им данных оказалось достаточно, чтобы партнеры Вашингтона начали задавать неудобные вопросы. Правда, пока преимущественно самим себе.

Основой информации, извлеченной Голдбергом из закрытого чата, стало т. н. Йеменское досье. Именно оно придало публикации сенсационный характер.

По информации редактора Atlantic, в закрытом чате заранее размещалась информация о начале ударов по йеменским хуситам: сведения о целях и времени ударов, используемом оружии и задействованных ресурсах. Появились они почти одновременно с первыми официальными сводками о бомбардировках Йемена.

Правда, ни один из высокопоставленных американских чиновников не рискнул подтвердить обвинения, даже когда оспорить существование чата уже не представлялось возможным.

Шеф Пентагона, секретарь Совбеза и другие близкие к Трампу управленцы в один голос заявили, что Голдберг «сильно преувеличил».

Впоследствии некоторые коллеги главреда Atlantic по цеху также предположили, что тот «немного перепутал» и принял пересылку данных из официальных источников в закрытый чат за «обмен секретными деталями».

Сам Голдберг тоже предпочел тему не развивать во избежание неудобных вопросов со стороны ФБР и военных.

Неустойка за «неэффективность»

Еще одна «выстрелившая» тематическая линия «йеменского досье» — явное недовольство США ролью европейских стран в борьбе с хуситами. Запущенная европейцами в феврале 2024 года миссия «Аспидес» по защите судоходства в Красном море, с их точки зрения, оказалась фикцией.

Особенно в свете того, что от нарушения логистических маршрутов в Баб-эль-Мандебском проливе в большей степени страдает именно Старый Свет.

При этом Европа не стремится «принципиально поменять подход» и пойти на более жесткое противостояние с хуситами, постоянно уповая на помощь Вашингтона.

С другой стороны, ситуацией обозлены военные, мнение которых выразил Хегсет. Они крайне раздражены тем, что основной ущерб от охоты за хуситами несут именно американцы, поскольку именно их корабли постоянно находятся в прицеле йеменских повстанцев, подвергаясь атакам БПЛА и ракетным ударам.

В то время как атаки на корабли европейской миссии «Аспидес» можно «пересчитать по пальцам».

Развивая этот тезис в беседе с коллегами, Уолтц даже намекнул, что США намерены вскоре посчитать расходы, которые понесли из-за проведения операции против хуситов, и «возложить их на европейцев».

Причем, судя по приведенным цитатам, идея принадлежала лично Трампу — и республиканец впоследствии подтвердил журналистскую догадку, публично назвав европейцев «нахлебниками».

Конечно, новый выпад американских элит в адрес Европы не стал большим откровением. Более активного вовлечения европейских сил в охоту за «йеменскими каперами» Вашингтон требовал от Брюсселя еще во времена демократов.

За тем лишь исключением, что не планировал собирать с партнеров «неустойку» за неэффективную работу и пытался давить на их совесть исключительно дипломатическими инструментами.

Также этот случай стал первым, когда высшее должностное лицо столь открыто распекало союзников за недостаточный вклад в общее дело — не только кулуарно, но и на официальных брифингах.

Европейцы отреагировали на нынешние угрозы на удивление спокойно. Представители «Аспидес» заявили СМИ, что миссия по-прежнему будет «работать на деэскалацию» напряженности в Красном море и не планирует наносить удары по территории Йемена.

Реагировать на обещания Трампа «наказать нерадивых союзников деньгами» спецпредставители Брюсселя сочли излишним.

Счёт союзникам

Очередной посыл о «слабой Европе» из Белого дома, растиражированный главредом Atlantic, подарил хороший козырь европейским реваншистам: тезис о необходимости военно-политического дистанцирования от Вашингтона перестал быть для европейских элит пустым.

Особенно после угроз Трампа и его окружения «выставить счет» Брюсселю за военную операцию, о которой Европа не просила.

И активизация Эммануэля Макрона, главного апологета «армии ЕС», тому достаточно яркое подтверждение.

Визави Трампа попытаются выжать максимум выгоды из «йеменского досье», сохраняя «общую доброжелательность» в диалоге с Белым домом.

До конца неясно, рассчитывали ли республиканцы на такой поворот, но желающих останавливать «европейскую военную машину» в Вашингтоне пока не наблюдается.

Не исключено также, что помимо стран ЕС «счета» от США в обозримом будущем получат другие союзники Вашингтона. И в числе первых — Саудовская Аравия, чьи нефтегазовые объекты Америка (как отметили участники закрытого чата) «вынуждена собственноручно выводить из-под удара».

Королевский двор пока хранит молчание и делает вид, что «йеменское досье» их не касается. Тем более что саудиты ранее столь любезно предоставили свою территорию и воздушное пространство для нанесения ударов по хуситам, получив в ответ небольшой кредит доверия.

Однако в Эр-Рияде понимают, что тактика «микрошагов», срабатывавшая в период правления Джо Байдена, теперь вряд ли поможет при выстраивании отношений с Трампом.

А с учетом того, что Йемен находится к саудитам гораздо ближе, чем к Европе, Белому дому гораздо проще давить на аравийцев, толкая их к уступкам.

С учетом того, что первый официальный визит Трампа в Саудовскую Аравию должен состояться уже в конце апреля, Эр-Рияд морально готовится к тому, что торги вокруг новых американских преференций для Саудовской Аравии пойдут с постоянной оглядкой на «хуситскую угрозу».