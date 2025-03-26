Очередной этап пинг-понговой дипломатии администрации Дональда Трампа на украинском направлении уже приводит к каким-то реальным подвижкам. Переговоры в Саудовской Аравии активизировали три конкретных трека в диалоге с Россией.

Иван Шилов ИА Регнум

Первый трек касается самой Украины, второй — экономики и санкций, а третий — международной обстановки в целом. По нескольким из них начинает проявляться прогресс, хоть до завершения переговорного процесса ещё не очень близко.

Показателен состав американской делегации, которая была направлена в Эр-Рияд.

На первой встрече месячной давности в Саудовской Аравии присутствовали все ключевые аппаратчики Трампа во внешней политике — Марко Рубио, Майк Уолц и спецпосланник Стив Уиткофф. Сейчас же диалог шёл по важным техническим вопросам, им заведовал недавно назначенный директор политического планирования Госдепартамента Майкл Энтон. Он фактически стал главным стратегом всей американской дипломатии.

Это очень любопытная фигура.

Энтона считают одним из идеологов доктрины «America First» Трампа. В 2016 году он написал нашумевшее эссе, в котором сравнил всю Америку с «рейсом 93», захваченным террористами 11 сентября.

Это был единственный самолёт, где пассажиры попытались перехватить контроль. Они прорвались в кабину пилотов, но слишком поздно. Террористы к тому моменту уже совершили крушение самолёта. Но пассажирам удалось предотвратить столкновение их лайнера с Белым домом, который по замыслу террористов самолёт должен был поразить.

В метафоре Энтона США — это один большой самолёт, который тоже скоро потерпит крушение. В рубке засела либеральная элита, которая несётся вместе со всей страной в пропасть. У населения же есть шанс в последний момент перехватить контроль. Не факт, что поможет — погибших на «рейсе 93» это не спасло. Однако в ином случае Америке точно грозит гибель.

Шансом на спасение Энтон считал избрание Трампа и поражение Хиллари Клинтон.

На первом сроке Трампа Энтон поработал спичрайтером и советником 45-го президента США. А теперь уже занял важный пост в Госдепартаменте.

В контексте внешней политики Энтон — прагматик и мягкий изоляционист. Он с 2022 года называл украинский конфликт периферийным для американской внешней политики, из которого США стоит выходить. Энтон полагал, что война на Украине ослабляет военную машину Америки, истощает арсеналы, а это приведёт к отставанию в конкуренции с Китаем.

Иными словами, делегацию США представлял не ястреб, а вполне себе реалист из команды Трампа, желающий договориться с Россией.

Однако главной препоной на пути переговоров вновь оказался настрой в Киеве и европейских столицах, где не хотят снижать накал противостояния с Россией.

ВСУ продолжают нарушать заключённый США с Россией временный мораторий на нанесение ударов по энергообъектам. Сейчас встаёт вопрос, как обеспечить анонсированное перемирие на Чёрном море.

У Белого дома имеется немало рычагов давления на украинскую сторону. Часть из них уже задействовали после перепалки Трампа с Владимиром Зеленским в Овальном кабинете.

Украине временно перекрыли военные транши и передачу разведданных, после чего заставили представителей офиса Зеленского показать готовность к переговорам и перемирию. Однако затем военная помощь по старым контрактам времён Байдена частично возобновилась. И в Киеве, судя по всему, посчитали, что можно снова срывать переговоры без оглядки на позицию администрации Трампа.

В этой связи республиканцы, вероятно, будут усиливать давление на офис Зеленского.

Во-первых, от него потребуют проведения выборов в течение 2025 года — после заключения возможного перемирия. Во-вторых, всегда можно вскрыть антикоррупционную составляющую и инициировать расследования об осваивании военных траншей США. К тому же никто не запрещает ввести персональные санкции в отношении ближайшего окружения Зеленского, к чему Вашингтон в один момент может прийти.

Пока же вопрос обеспечения судоходства в Чёрном море — как и «энергетического перемирия» — в полной мере зависит от исхода закулисных баталий между администрацией Трампа и офисом Зеленского.

Риторика республиканцев в отношении власти в Киеве последовательно ужесточается. Рано или поздно это перейдёт и в формат реальных действий, направленных на переформатирование всей украинской политики.

Параллельно этому наблюдается прогресс по другим трекам.

Белый дом может устроить первое серьёзное смягчение санкций в отношении поставок продовольствия и удобрений из России.

Команда Трампа в целом хочет пересмотреть санкционный инструмент. Эффективность его является не очень высокой. К тому же санкции ускоряют процессы дедолларизации и начинают угрожать доминированию США в финансовой сфере. Трампу же интереснее вводить тарифы вместо санкций.

Играет роль и сложная ситуация в продовольственной индустрии США.

Весь 2024 год прошёл под сенью дефицита куриных яиц, вызванного птичьим гриппом. Больше 150 миллионов кур-несушек были забиты, а стоимость яиц подскочила более чем в семь раз за один год. Сейчас ситуация стабилизируется за счёт импорта, но положение американских фермеров всё равно остаётся тяжёлым.

Издержки выросли в разы за последние годы, многие хозяйства разоряются. Поэтому очевидно желание Трампа понизить цены на энергоносители и удобрения, «отблагодарив» фермеров из штатов Среднего Запада, которые за него проголосовали.

И, наконец, третий переговорный трек касается вопросов, напрямую не связанных с Украиной.

Здесь на повестке дня стоит тема Ближнего Востока, которая крайне важна для Трампа. Не зря сейчас в США полыхает скандал вокруг утечки скриншотов из закрытого чата, в котором сотрудники Белого дома обсуждают удары по хуситам и разблокирование Красного моря.

Заодно раздаётся много критики в адрес европейцев, которых команда Трампа считает нахлебниками и паразитами, пользующимися зонтиком безопасности США практически бесплатно.

При этом в утечке ни разу не упоминается Украина, которая очевидно менее интересна внешнеполитическому блоку Белого дома, чем Ближний Восток.

Этот скандал вряд ли приведёт к перестановкам в администрации Трампа. Хотя демократы в конгрессе и требуют провести расследование, наказать виновных и отправить их в отставку. Однако это наверняка мотивирует республиканцев побыстрее найти решение кризису с хуситами.

Не зря делегация США обсуждает ближневосточную повестку и с Россией. Пока команда Трампа занимает очень ястребиную позицию и грозит устроить новую эскалацию. Однако это может быть прологом к началу диалога с Ираном, на который способна повлиять и Россия.

В целом переговоры России и США идут очень интенсивно, и у них есть вполне неплохие шансы стать успешными. Но имеются и серьёзные препятствия на пути прогресса, которые могут помешать реализации обещаний Трампа заключить перемирие ближе к Пасхе. Дата важна не только в связи с религиозным символизмом.

К концу апреля истекают первые сто день президентства Трампа, а это всегда рубикон, после которого оценивают эффективность работы новой команды в Белом доме.

Дальше есть опасность завязнуть в бюрократической суете и накапливающихся проблемах. Тем более Белый дом сейчас проявляет активность на всех направлениях — ведёт торговые войны с половиной мира, обсуждает присоединение Гренландии, конфликтует с европейскими элитами.

Трамп наверняка хотел бы получить свободу рук на более приоритетных для себя направлениях, поэтому ему и важно побыстрее договориться по Украине.

Но переговорный процесс на фоне попыток откровенного саботажа со стороны ястребов в Европе и украинских лоббистов всё же может затянуться. Ключевым фактором является наличие политической воли у Белого дома на то, чтобы заставить всех своих оппонентов на Западе принять повестку Трампа на украинском треке.