Шведы начали бойкотировать свои крупнейшие торговые сети. Таким образом население выражает протест против удорожания продукции первой необходимости, которая уже привела к серьезной экономии на алкогольных напитках.

Иван Шилов ИА Регнум

Но одновременно с экономическим бойкотом нарастает и политический — шведы массово отказываются от американских товаров в знак протеста против намерения Дональда Трампа остановить боевые действия на Украине.

Папа, ты станешь меньше пить?

Шведы жалуются, что в феврале рост цен на продукты питания оказался самым большим за два года. Например, одна упаковка полуобезжиренного молока на конец февраля стоила 21 крону (176 рублей), тогда как годом ранее — 18 крон, а большой пакет чая — 77 крон (646 рублей), что на 19 крон больше, чем год назад.

«Было действительно трудно дожить до конца месяца», — пожаловался газете Mitt i 27-летний Кристофер Холм. Они с братом Маттео признаются, что больше не могут покупать все те продукты, которые хотят — приходится выискивать в магазинах разных сетей самое дешевое.

54-летний Эмиль Станков рассказал, что вынужден теперь покупать рапсовое масло вместо оливкового. 40-летняя Каролина Тонамир жалуется на удорожание сливочного масла и молока.

В свою очередь менеджер торговой сети ICA Андреас Билгер признал, что люди стали покупать в их магазинах меньше, но тратят столько же денег, сколько и раньше. В целом рост цен на продукты питания в Швеции в феврале составил 1,3% — но примерно теми же темпами он продолжался и в предыдущие месяцы.

Неудивительно, что первое, на чем начинают экономить жители страны, — алкогольные напитки.

Тут нужно понимать, что единственное место в Швеции, где можно купить выпивку — государственная сеть винных магазинов Systembolaget («Системная компания») с монополией на все розничные продажи напитков крепостью выше 3,5%.

Когда-то проблема алкоголизма в Швеции стояла очень остро, и для борьбы с ней в 1919 году в стране был принят закон, согласно которому право купить четыре литра алкоголя в месяц имел только глава семьи или лицо в возрасте не моложе двадцати одного года.

В 1955 году эту норму отменили и ввели систему Systembolaget. С тех пор шведы могут покупать алкоголь в любом количестве, но эти магазины закрыты ночью и в воскресенье, а в субботу работают только до обеда. Там не бывает скидок, а спиртное продают только лицам старше двадцати лет.

Государственная монополия привела к тому, что во второй половине XX века шведы стали массово переходить с крепкого алкоголя на вино. Однако членство страны в ЕС, открывшее свободу перемещений в шенгенской зоне, и возможность покупки дешевых билетов привели к тому, что массы шведов устремились в алкопаломничества в другие страны (в особенности в Германию), скупая там выпивку по дешевке.

Рост цен на продукты привел к тому, что у обитателей Швеции стало меньше денег на алкоголь. В 2024 году, если сравнивать с 2023-м, шведы стали выпивать на 2,3% меньше. Алкотрипы в Германию тоже стали для многих не по карману.

«По сравнению с прошлым годом у нас ухудшилась экономическая ситуация, а это значит, что мы больше не можем ввозить так много алкоголя из-за рубежа», — сетует Шарлотта Рехнамн из шведской ассоциации по сбору данных об алкоголе и наркотиках (CAN).

Протестуют даже министры

В последнее время среди простых шведов большую популярность получила идея наказания крупного бизнеса, резко взвинтившего цены на пищевую продукцию.

17 марта сторонники бойкота начали крупную акцию, призывая всех шведов отказаться от покупки товаров в магазинах крупнейших шведских сетей Hemköp, ICA, Willys, City Gross и Coop. В соцсетях шла активная агитация в течение недели не делать никаких покупок в супермаркетах упомянутых компаний — и многие вняли этой агитации.

Инициативная группа, призвавшая к началу акции протеста, насчитывает 3500 человек. Среди тех, кто присоединился к бойкоту, оказался бывший министр финансов Микаэль Дамберг. «Нас так много, кто устал от постоянно растущих цен», — сетует экс-министр.

По словам Дамберга, ещё в бытность своего руководства минфином (2021–2022 гг.) он поднимал вопрос о создании комиссии по ценам на продукты питания для проверки прибылей всех торговых сетей и посредников, чтобы те не слишком наглели. Но с той поры ситуация лишь усугубилась.

Нынешнее правительство Швеции тоже обратило внимание на недовольство граждан. Министр финансов Элизабет Свантессон и министр по делам сельского хозяйства Петер Куллгрен решили созвать встречу с участием основных игроков продовольственного рынка, чтобы обсудить рост цен на продукты питания.

Торговые сети защищаются, утверждая, что вынуждены повышать цены в силу сложной глобальной ситуации и роста затрат производства. Пресс-секретарь ICA Gruppen Ким Энгблом говорит, что хоть они и понимают недовольство покупателей, но им самим становится все дороже выращивать, производить, упаковывать и транспортировать продукты питания, а также оплачивать коммунальные счета.

При этом, как многие обратили внимание, несколько крупных сетей увеличили дивиденды своим акционерам.

Наказание для Трампа

К экономическому бойкоту добавился еще один — политический.

В Швеции нарастает общественное негодование по отношению к президенту США Дональду Трампу, заявляющему о своем стремлении к прекращению боевых действий на Украине. Такое намерение идет вразрез с настроениями шведов, выражающих свою «поддержку Украине» и требующих продолжения войны до последнего украинца.

Свое недовольство население скандинавской страны выражает очень конкретным путем — отказом от американских товаров. Возмущенные шведы подобным образом пытаются доказать президенту США неуместность его миротворческих инициатив.

С того момента, как Трамп вернулся на пост президента США, шведская пресса не устает его критиковать. Местные СМИ, беспредельно преданные американской Демпартии, делают всё возможное, чтобы представить администрацию Трампа в максимально негативном свете.

Значительная часть населения Швеции, привыкшая смотреть на мир глазами своих пропагандистов, воспринимает Трампа очень плохо, тем более, что очернять его начали не сейчас, а еще в 2016-м, когда он впервые завоевал президентское кресло.

Пропагандистская обработка делает свое дело. Недавно в Швеции был проведен опрос, в ходе которого 29% опрошенных заявили, что в прошлом месяце они отказались от покупки ряда американских товаров в знак протеста против деятельности Трампа.

Причем 10% опрошенных сообщили, что они полностью отказались от всего американского. Чаще всего от этого страдает продукция компании Coca-Cola и производителя сериалов Netflix.

Сотрудник проводившей опрос социологической компании Verian Пер Седерпальм не без одобрения поясняет: «Трое из десяти шведов уже начали отказываться от покупки американских товаров в знак политического протеста. Это свидетельствует об обширном скептицизме по отношению к США среди шведской общественности».

Участники бойкота американских товаров призывают последовать своему примеру и других шведов. По иронии они используют для этого американскую соцсеть Facebook (принадлежит корпорации Meta, признанной в России экстремистской), там создана группа, в которую за месяц набилось свыше 65 000 участников.

И их призывы не повисают в пустоте: по данным Verian, уже 40% шведского населения рассматривают для себя возможность отказа от американских продуктов. Поэтому, по мнению Седерпальма, бойкот будет шириться.

«Нас много»

Примечательно, что наибольшее рвение в антиамериканском бойкоте проявляют пожилые шведы в возрасте 65–84 лет. Другими словами, наибольшую неприязнь к Трампу проявляют люди, привыкшие пользоваться информацией официальных СМИ и не имеющие навыка и охоты к поиску альтернативных точек зрения.

Иначе говоря, это люди, проведшие жизнь в местном информационном «гетто» и не имеющие охоты высовываться из этого загончика.

Шведский телеканал SVT подготовил репортаж об одном из этих шведских антитрампистов — пенсионере по имени Ян Ларссон. Тот рассказал, что они с супругой в течение нескольких недель обсуждали, как бы продемонстрировать свою поддержку Украине и выказать Соединенным Штатам неудовольствие.

Окончательно их терпение лопнуло после скандальной встречи Владимира Зеленского с Дональдом Трампом в Овальном кабинете Белого дома. «Это был один из худших моментов моей жизни», — сокрушается Ян, рассказывая об ощущениях, испытанных им в момент просмотра этой встречи.

В итоге чета решила отказаться от любых продуктов американского производства, но, в отличие от других участников бойкота, Ларссон проявил еще большую принципиальность и пошёл дальше остальных — закрыл свой аккаунт в Facebook. А заодно отказался от услуг всех американских стриминговых сервисов. «Нас много, и последствия будут огромными», — грозится Ян.

Массовый протест против политики Дональда Трампа высказали и участники фестиваля баров, состоявшегося на днях в шведском городе Хальмстад, — они заявили, что отказываются от американских напитков. «Мы поддерживаем Украину в ее борьбе за свободу», — говорит один из участников фестиваля бизнесмен Алгот Торин.

Они считают, что Соединенные Штаты «решили принять сторону России в войне на Украине» и теперь горят желанием наказать за это Вашингтон. По словам Торина, ранее они уже объявили бойкот российским товарам, теперь дошла очередь и до американской продукции.

Действующая при университете Лунда школа экономики и делового администрирования провела опрос жителей Швеции на тему готовности отказаться от всего американского. Если верить его результатам, примерно каждый пятый швед уже начал отказываться от американских брендов.

Однако на практике это осуществить не всегда легко в том случае, если нужно отказаться от чего-либо более существенного, нежели фастфуд, конфеты, газированные напитки и средства гигиены.

«Семьдесят пять процентов шведов используют Visa и Mastercard, но только пятнадцать процентов видят им реалистичные альтернативы. То же самое относится и к технологическим компаниям, таким как Apple и Google. Возможности их замены очень ограничены», — говорит профессор Юхан Ансельмссон, руководивший исследованием.

Он советует компаниям из Швеции и других стран ЕС, желающим завоевать новых клиентов, действовать максимально оперативно, поскольку возможность повлиять на склонности потребителя часто оказывается кратковременной.