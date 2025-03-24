Пока Россия и Украина обсуждают с США возможное прекращение огня и подготовку к прямым переговорам о мире, в зоне СВО продолжаются боевые действия.

Иван Шилов ИА Регнум

В Курской области Вооружённые силы РФ продолжают зачистку региона от сил противника. После освобождения города Суджи 13 марта операция вошла в завершающую стадию.

Однако украинские войска не стремятся отходить без боя и пытаются изменить ситуацию в свою пользу.

После поражения на курском направлении и отступления из района Суджи ВСУ пытаются вновь раскачать обстановку на нескольких участках российско-украинской границы. За последние несколько дней противник предпринял несколько попыток прорваться группами пехоты на территорию Краснояружского и Ракитянского районов Белгородской области.

Столкновения на границе

Боевые действия продолжаются в районе населённых пунктов Графовка и Демидовка, расположенных в непосредственной близости от границы. Ряд украинских источников успел несколько раз сообщить о захвате одного или обоих населённых пунктов, однако на деле ВСУ не удалось добиться сколько-нибудь значимых успехов.

По информации с мест, к утру 23 марта украинские войска смогли занять небольшой плацдарм южнее Демидовки и попытались взять населённый пункт штурмом. Ситуация осложняется из-за постоянных обстрелов посёлка с территории Украины, в результате чего большая часть построек была полностью или частично разрушена.

К 24 марта российским войскам удалось отбросить противника из района Демидовки, после всего ВСУ отошли на территорию Сумской области. Боевые действия на этом участке продолжаются.

В районе Графовки ВСУ активно применяют дроны для корректировки артиллерии и дистанционного минирования автодорог, стремясь затруднить снабжение российской группировки. Источники сообщают, что в приграничной зоне остаются отдельные формирования противника, которые могут быть задействованы в новых провокациях.

Южнее Графовки продолжаются столкновения в районе населённого пункта Прилесье. ВСУ используют небольшие диверсионные группы, которые заходят на российскую территорию, а встретив сопротивление, отступают.

При этом противник испытывает серьёзные проблемы со снабжением, поскольку в этом районе нет крупных автодорог, а немногие просёлочные и грунтовые дороги находятся под постоянным огнём российской артиллерии и дронов.

Также ВСУ не оставляют позиций в Курской области, удерживая небольшой плацдарм в районе Олешни, Гуево и посёлка Горналь. Российские войска продолжают выдавливать противника с занимаемых позиций. Боевые действия идут в районе пункта пропуска «Суджа» на границе с Сумской областью.

Разрозненные формирования украинских войск, таким образом, оказались отрезаны от границы и окружены в районе посёлка Гоголевка.

Тем не менее, несмотря на отсутствие перспектив у любого наступления в приграничье, Киев сохраняет часть сил в районе границы. Таким образом командование ВСУ стремится не допустить переброски российских войск из приграничья на другой участок фронта, например на Донбасс или в район Купянска.

В то же время большая часть сил, находившихся в районе Суджи, была или отведена на ротацию в тыл, или переброшена в Донбасс — в район Покровска (Красноармейска).

Освобождение Донбасса продолжается

На кураховском направлении Вооружённые силы РФ продолжают развивать успехи, достигнутые после освобождения стратегически важного населённого пункта Константинополь. Потеря контроля над посёлком привела к нарушению сообщения между подразделениями ВСУ на этом участке фронта.

По информации с мест, в ходе наступления штурмовые подразделения российской армии освободили населенный пункт Срибное. Информацию полевых источников позднее подтвердили в Министерстве обороны РФ.

«В результате активных и решительных действий подразделений группировки войск «Центр» освобожден населенный пункт Срибное Донецкой Народной Республики», — отметили в ведомстве. Наступление российских войск продолжается севернее — в районе населённых пунктов Успеновка и Удачное. Последний участок фронта является стратегически важным, поскольку Удачное находится на трассе, связывающей Покровск с территорией Днепропетровской области.

На протяжении последних месяцев ВСУ несколько раз пытались отбросить российские войска от трассы, чтобы восстановить полноценное снабжение Покровска. Однако все попытки продвинуться были отбиты, после чего Вооружённые силы РФ перешли в контратаку. По последним данным, боевые действия продолжаются на восточных окраинах Удачного.

В перспективе успех на этом направлении может позволить начать финальный этап операции по окружению Покровска, отмечают фронтовые источники ИА Регнум

«В ближайшее время наш участок может «ожить», поскольку погода установилась благоприятная. Как подсохнет земля — можно ждать активизации боевых действий. Ключевая задача сейчас — расширить плацдарм западнее Покровска, у Котлино и Удачного. Дальше появится возможность прорыва на север, к трассе Е50, связывающей Покровск с Павловском и Днепропетровском», — сообщил собеседник издания.

По данным источников, командование ВСУ осознаёт тяжесть ситуации в Покровске, поэтому перебрасывает на этот участок соединения, выведенные из Курской области.

Направление — на Запорожье

После длительной паузы боевые действия также возобновились на запорожском направлении. После освобождения населённого пункта Степовое российские войска начали штурм посёлка Лобковое. Севернее Степового боевые действия идут на улицах посёлков Щербаки и Малые Щербаки.

На степногорском направлении российские войска продвинулись в районе населённого пункта Каменское, выбив противника с ряда занимаемых укреплённых позиций. По данным источников ИА Регнум, наступление в районе Степового и Каменского стало возможным после того, как ВСУ серьёзно ослабили этот участок фронта в пользу курского направления и Донбасса.

«И для нас, и для них ключевое значение приобретает контроль над крупными населёнными пунктами, вообще любой застройкой и особенно над высотами. Они это понимали и держали линию фронта крепко, с этого направления не сняли часть войск. Теперь мы начали их давить, сейчас в Малых Щербаках, в Лобковом продолжаются боевые действия», — отметил собеседник агентства.

Украинские источники в свою очередь полагают, что активизация боевых действий на запорожском направлении может стать прологом для полномасштабного наступления. Существует несколько сценариев дальнейшего развития событий. Командование ВСУ в ближайшее время ожидает наступления на город Орехов — единственный крупный населённый пункт на преимущественно равнинном театре военных действий.

Также в Киеве не исключают, что российская армия будет двигаться вдоль Днепра на Каменки и Степногорск.

Успешное продвижение на одном или на обеих направлениях создаёт перспективы для дальнейшего наступления на Запорожье. В то же время ВСУ ведут подготовку оборонительных сооружений на подступах к городу вдоль реки Конки. На этом рубеже Киев будет пытаться остановить российское наступление в случае, если Степногорск, Орехов и Каменское будут оставлены.

Однако пока что боевые действия на этом направлении носят локальный характер.

В целом Вооружённые силы РФ продолжают успешное наступление по всем направлениям, тесня противника. Украинская армия, в свою очередь, уже не стремится перехватить инициативу, переходя контратаки небольшими силами только на отдельных участках фронта.