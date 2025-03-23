На предстоящих в Саудовской Аравии переговорах между российской и американской делегациями по Украине стороны будут обсуждать условия заключения «морского» перемирия, однако по факту список тем куда шире.

Sergey Elagin/Business Online/Global Look Press

Это и соблюдение ранее достигнутого «энергетического» перемирия, и планы Трампа по объявлению полного и всеобъемлющего 30-дневного перемирия, и, в конце концов, условия будущего мирного договора, который должен завершить СВО.

И Вашингтон, судя по всему, к этим переговорам относится очень серьезно. Президент США Дональд Трамп заявил о наличии у него с российским президентом «понимания того, что мы будем быстро работать над достижением полного прекращения огня и в конечном итоге над концом этой ужасной войны между Россией и Украиной». Причем это понимание касается не только мира, но и условий, которые должны быть выполнены.

В интервью журналисту Такеру Карлсону спецпредставитель Трампа Стивен Уиткофф не просто перечисляет условия Владимира Путина для достижения перемирия — он фактически соглашается с ними. А также соглашается с тем, что выработка этих условий (например, методов контроля за режимом прекращения огня) займет какое-то время.

Это же касается и условий полноценного мира. Уиткофф дал понять, что Белый дом как минимум признаёт логичными претензии Москвы на Крым, ДНР, ЛНР, Херсонскую и Запорожскую области.

«Они говорят по-русски. Были референдумы, на которых подавляющее большинство людей заявило, что они хотят быть под властью России», — охарактеризовал Стивен Уиткофф вошедшие в состав РФ регионы. И дал понять, что проблемой сейчас является, скорее, украинская конституция, которая не позволяет Киеву эти территории вернуть.

Таким образом, получается, что (если еще вспомнить слова советника Трампа по нацбезопасности Майка Уолтца о том, что отбирать у России ее территории США не будут) стороны сейчас ведут переговоры о том, как правильно оформить новые территориальные реалии.

И оформить не только их. «Нам необходимо договориться о деталях. Сделать это соглашение совершенно недвусмысленным, понятным и однозначно принятым обеими сторонами. Без каких-либо разночтений», — объясняет ИА Регнум замдиректора Центра комплексных европейских и международных исследований НИУ ВШЭ Дмитрий Суслов.

Однако если Россия может решать и решает за себя, то США в уравнении своего согласия должны учитывать еще и украинскую переменную. Мирное соглашение — каким бы оно ни было — будет подписываться между Москвой и Киевом, а значит, Украина должна не только принять, но и соблюдать достигнутые договоренности.

И пока что добиться этого Вашингтон не смог. Владимир Зеленский постоянно пытается расшатать переговорный процесс, прекрасно понимая, что российские требования абсолютно справедливы и логичны, однако в то же время осознавая, что их принятие будет означать поражение киевского режима в войне.

«Украина пытается осложнить, а в идеале — сорвать переговорный процесс. Подключить к нему Европу и затянуть всё это дело с ее помощью. И таким образом создать для себя максимально выгодные позиции», — говорит Дмитрий Суслов.

Да, американцы уверяют, что они уже вынудили киевский режим согласиться на ряд требований. «Зеленский, и у него есть правая рука Ермак, я думаю, что они в значительной степени признали, что не будут членами НАТО», — говорит Стивен Уиткофф. Также, по его словам, Владимир Зеленский согласился на проведение президентских выборов. Однако у Москвы есть достаточно большой и печальный опыт сделок с киевским режимом.

Есть опыт Минских соглашений, которые были подписаны Украиной под гарантии Франции и Германии и которые Украина системно не выполняла. Не прекращала огонь, не меняла конституцию, не проводила в ДНР и ЛНР выборы. И не просто не выполняла, но еще и обвиняла в срыве Минских соглашений Россию — под одобрительные аплодисменты европейских якобы гарантов.

Есть опыт договоренностей по частичному прекращению огня после прихода к власти Зеленского в 2019 году, когда Украине предложили хотя бы начать соблюдать режим прекращения огня в отдельных местах на линии соприкосновения. Зеленский это не выполнил, сославшись на то, что находившиеся там нацисты его не слушают (там и родилась его знаменитая фраза «Я не лох»).

Есть опыт начала СВО, когда Киев настаивал на переговорном процессе, и президент Франции Эммануэль Макрон лично просил Владимира Путина прекратить огонь на время этих переговоров, начинавшихся в Гомеле. Москва прекратила, однако Украина режим перемирия сорвала. Опять сославшись на то, что не может контролировать все подразделения.

Есть опыт Стамбульских соглашений, где российские и украинские представители уже фактически парафировали итоговый документ. Москва даже начала вывод войск с ряда украинских территорий. Однако Киев в итоге соглашения выполнять отказался. Просто потому, что западные партнеры (в данном случае прежде всего британцы) обещали ему помощь в войне.

Обещают они это и сейчас. В канцелярии Макрона называют российские условия для перемирия (подразумевающие отказ от поставок западного оружия, приостановку мобилизации и четкий контроль за соблюдением режима прекращения огня) «нереалистичными». И дают понять, что готовы поддерживать Зеленского до конца.

Москва ко всем этим отговоркам и отказам относится, конечно же, скептически. Во-первых, потому, что никто не снимает ответственности с Зеленского за его армию. Он должен либо наводить порядок в своих вооруженных силах (то есть приструнить местных нацистов, которые его ни в грош не ставят), либо уступить место тому, кто может это сделать.

Во-вторых, все прекрасно понимают, что главу киевского режима сейчас не устраивают различные частичные и обвешанные рядом условий перемирия — ему нужно полное, немедленное и безусловное прекращение огня. Оно и только оно может спасти его от катастрофы на фронте и в тылу, даст возможность перевооружиться и перевести дух.

Если же США примут российские условия и выработают с Москвой меры по эффективному мониторингу их выполнения, то в рамках «плана Б» киевскому режиму выгодна будет лишь эскалация войны. В надежде на то, что поддержит Европа.

Но Россия не обязана здесь каким-то образом принуждать Зеленского к выполнению взятых американцами на себя обязательств. Это «домашнее задание» Соединенных Штатов. Поэтому Кремль ждет, пока Белый дом покажет, как он это задание выполняет.

И Вашингтон вроде как начинает показывать. К сожалению для Зеленского, сейчас при власти в Америке находятся прагматичные политики, которые понимают всю ценность России. «Два лидера согласились, что будущее с улучшенными двусторонними отношениями между Соединенными Штатами и Россией имеет огромный потенциал», — говорилось в пресс-релизе Белого дома, выпущенного по итогам переговоров Путина и Трампа. И речь тут идет как об экономике, так и о геополитике.

Кое-кто считает, что этот потенциал уже обговорен. «США на самом деле уже предложили ему (Владимиру Путину. — Прим. ред.) большую сделку, как мне кажется. И он не настроен идти на какие-либо серьезные уступки», — говорит бывший заместитель помощника Трампа по российским и европейским делам Фиона Хилл.

И если на пути этой сделки стоит Украина, то ее будут двигать. Например, через давление. «Если США добьются какой-то сделки, они будут давить на Украину, чтобы она ее выполняла. Давить путем приостановки военной помощи, разведданных — и вплоть до каких-то ограничений против всех чиновников, которых они считают виновными в нарушении условий», — объясняет ИА Регнум эксперт РСМД Алексей Наумов.

И то, что при Байдене было немыслимым, при новом президенте видится не просто возможным, а логичным. «Трамп дает понять, что он не собирается подходить к Украине и ее высшему руководству как к априори чему-то святому и непогрешимому. Никакого пиетета перед киевским режимом у него нет», — говорит Дмитрий Суслов.

Можно только предположить, какой колоссальный медийный и политический эффект вызовет введение Штатами персональных санкций против Владимира Зеленского.

В то же время отсутствие пиетета позволяет американцам пойти и на более радикальные шаги — устранить корень проблемы. То есть главу киевского режима, который сейчас публично бросает вызов Трампу.

«Каждое нарушение будет бить дополнительно по американо-украинским отношениям и настраивать Трампа против Зеленского в еще большей степени», — говорит Дмитрий Суслов.

Степень раздражения со стороны Трампа уже настолько велика, что, по словам спецпосланника президента США по общению с Киевом Кита Келлога, Трамп даже не собирался звонить Зеленскому по итогам своих переговоров с Путиным — мол, глава киевского режима сам ему позвонил, а хозяин Белого дома «великодушно» согласился кое-что ему рассказать из того, о чем беседовал с Путиным.

По некоторым данным, уже сейчас Вашингтон продвигает идею замены Зеленского. Либо через длинный путь (через выборы, которые он должен проиграть), либо через короткий — отставку президента, назначение нового спикера Верховной рады, который становится и. о. главы государства и подписывает все те соглашения, которые будут достигнуты между Москвой и Вашингтоном. А также выполняет их.