Владимир Зеленский продолжает жить в мире своих видений. То ему привидится звонок от президента Франции Эммануэля Макрона, то отсутствие туристов в Крыму.

Иван Шилов ИА Регнум

20 марта он заявил, что без Украины Крым умирает. Там, дескать, нет туристов, нет природы — нет ничего. Однако его заявления противоречат объективной реальности, экономической статистике, а также словам самих жителей российского полуострова.

«Крым умирает без украинцев. Там нет туристов. Раньше туда приезжало 3 миллиона туристов. Из них 2,8 миллиона украинцев. Они там отдыхали, это их полуостров. А сейчас туда туристов не завезешь. Природа умирает», — заявил глава киевского режима.

Действительно, киевский режим сделал все, чтобы природа Крыма умирала — в частности, перекрыл туда воду, поступавшую через Северо-Крымский канал (восстановить подачу удалось лишь после начала СВО). Однако во всем остальном Зеленский откровенно соврал.

Во-первых, оценка количества отдыхающих совсем не бьётся с официальной статистикой. В 2023 году только в Крыму (без учета Севастополя) по данным местных властей отдохнуло 5,2 миллиона человек. Да, это на 20% меньше, чем в 2022-м и почти в два раза меньше, чем в рекордном 2021-м (когда в Крыму побывало около 9 миллионов человек), но тут надо учитывать сложности логистики.

«СВО на Крымский туризм повлияла — да и не только на крымский. Авиасообщение нарушено, поездов больше не стало, билеты подорожали — и теперь до Крыма объективно сложнее добраться», — объясняет ИА Регнум глава аналитического бюро СОНАР-2050 Иван Лизан.

Но даже при всех этих сложностях Крым посещает почти в два раза больше туристов, чем было при Украине.

«В прошлом году у меня была полная занятость моей квартиры на весь сезон — как и во всех отелях города. На пляже полотенца негде было постелить. Да, часть пляжа у нас сейчас реконструируют и облагораживают, но в Судаке, например, ее уже облагородили. И там тоже было негде полотенце положить», — говорит рассказывает ИА Регнум блогер Катарина из Коктебеля.

Во-вторых, здесь важно не только количество, но и качество. Киевский режим, конечно, уверяет, что это качество упало. «До 2014 года… большинство посетителей были людьми со средним и высоким доходом, которые останавливались в дорогих отелях и на курортах. Теперь посетители, как правило, приезжают из более бедных слоев российского общества и привозят с собой меньше денег на расходы», — пишет Центр Европейских политических исследований со ссылкой на один из украинских ресурсов.

Однако на самом деле все как раз наоборот.

«За 11 лет очень изменился облик туриста. Украинский турист и российский — это два совершенно разных гостя с абсолютно разными потребностями», — говорит Иван Лизан.

По его словам, подкрепленным публичными интервью жителей Севастополя, Ялты и других городов, украинский турист был беден и нетребователен к инфраструктуре. Для него было нормой приехать в Крым со своими продуктами, ему особо не важна была «звездность» гостиниц.

Соответственно, общепит, индустрия развлечений, отельеры получали от таких туристов не так уж много дохода — и не видели сильной нужды в улучшении качества своих услуг.

«Турист из России же другой. У него есть деньги, он много чего видел, в хорошем смысле избалован, привык к схеме all inclusive. Россиянин считает, что если он едет на море, то он едет туда отдыхать», — продолжает Иван Лизан.

И эти запросы повлекли за собой большие, совершенно невозможные при Украине вложения в инфраструктуру полуострова: 2 триллиона рублей, из которых почти половина — это частные инвестиции. В рамках свободной экономической зоны Крыма сейчас реализуется почти 1300 различных инвестиционных проектов

Фактически весь остров был подвергнут реконструкции, которая продолжается вплоть до сегодняшнего дня. «Сейчас в городе идут масштабные строительные работы. К этой весне обновили половину городских дорог, а после окончания реконструкции набережной обещают открыть новые кафе, ресторанчики», — говорит блогер Катарина.

В результате объем валового регионального продукта за 10 лет вырос на треть — до 707 миллиарда рублей. Собственные доходы бюджета — почти в пять раз. А доходы гостиниц и отелей в Крыму (без учета частного сектора) в 6,7 раза, составив в 2024 году более 40 миллиардов рублей.

В результате даже иностранная пропаганда — наподобие «Радио Свободы»* — вынуждена была признать, что туристы в Крыму есть, и их немало.

Но зачем тогда Украина отрицает очевидное? Причем отрицает не только Зеленский — мифы о якобы умирающем Крыме транслируют различные украинские информационные медиа.

И работают они по одним и тем же лекалам. Со ссылкой на неназванного сотрудника санатория или менеджера по продажам путевок пишут, что «никто за деньги в Крым ехать не хочет», что туда приезжают «только бюджетники по бесплатным путевкам» и т.п.

Причина проста: благополучие и развитие Крыма составе России является серьезнейшим ударом по внутриполитической пропаганде киевского режима.

“Крым — альтернатива для всех, кто еще остается в составе Украины. Он еще в 2014 году вернулся в российскую цивилизацию и показал впечатляющие успехи в экономике, уровне жизни, повседневных социальных практиках. Крым — теперь укор регионам бывшей Украины», — поясняет ИА Регнум глава Евразийского аналитического клуба Никита Мендкович.

Украина как политический проект не смогла обеспечить нормального будущего своим регионам — сейчас она олицетворяет нестабильность, колоссальный внешний долг, деиндустриализацию и передачу всего, что приносит деньги, в руки иностранных компаний.

Поэтому вполне справедливым будет сказать, что не Крым умирает без Украины, а Украина умирает без Крыма и без перспектив.

*СМИ, выполняющее функции иностранного агента