«Оппозиционеры в погонах». Нетаньяху обезглавил израильскую контрразведку
Израильское правительство продолжают сотрясать громкие отставки и перестановки. 19 марта в ряды правящего кабинета вновь вернулся лидер ультраправой партии «Оцма Йехудит» Итамар Бен-Гвир, а 21 марта кабмин со скрипом, но одобрил инициированную премьерским офисом отставку начальника Общей службы безопасности (ШАБАК) Ронена Бара.
Два на первый взгляд не связанных между собой политических «паса» являются частью большой комбинации офиса премьер-министра по укреплению собственных позиций и разгрому усилившейся группы «оппозиционеров при погонах».
Правда, на начальнике ШАБАК схема с быстрыми отставками оппонентов внезапно дала сбой.
Затяжной конфликт
Отставка Бара продолжила тренд на «звездопад» в силовых структурах Израиля, сложившийся после «катастрофы 7 октября». Руководители всех ключевых силовых ведомств страны постепенно покидают кресла.
Конечно, начальник ШАБАК продержался на своей должности гораздо дольше, чем его коллеги из генштаба и военной разведки. Не последнюю роль в этом сыграл его вклад в переговорный процесс по Газе, где Бар был одним из руководителей израильской делегации.
Кроме того, оперативники контрразведки смогли вычислить и ликвидировать несколько влиятельных фигур палестинского подполья, что также пошло «в зачет» шефу ШАБАК.
Однако даже такой кредит доверия не вывел Бара из-под удара. Сказался конфликт с премьер-министром Биньямином Нетаньяху.
Начальник контрразведки пытался обвинить премьера в коррупционных связях и создании угроз национальной безопасности из-за слива конфиденциальных документов в прессу (так называемый «Катаргейт»). Такой выпад Нетаньяху воспринял как личное оскорбление и задействовал все доступные рычаги, чтобы добиться отставки обидчика.
Премьеру неоднократно напоминали, что оперативники ШАБАК участвуют в операции в секторе Газа и Бар является одним из ее руководителей. «Обезглавливать» контрразведку в столь ответственный момент — значит дать ХАМАС тактическое преимущество.
Впрочем, Нетаньяху в итоге удалось убедить и правительство, и контрольно-надзорные органы в целесообразности своего предложения. 21 марта было объявлено о скорых перестановках в ШАБАК.
Ожидается, что Бар пробудет в должности до 10 апреля — пока идет процесс погружения в дела его потенциального преемника. Хотя не исключается и попытка ускорить процесс, усадив в кресло шефа ШАБАК управленца «со стороны».
Нетаньяху и его окружение не слишком доверяет заместителям Бара, считая их «идейно близкими» к отставленному силовику. К тому же у правительства есть действенный аргумент — вся верхушка ШАБАК оказалась в той или иной степени дискредитирована провалами на палестинском направлении, а также чередой шпионских скандалов. Обосновать отклонение большинства кандидатур труда не составляет.
«Консолидированная позиция»
На фоне суматохи вокруг перестановок в ШАБАК почти незамеченной прошла новость о возвращении на пост министра национальной безопасности Итамара Бен-Гвира.
Бен-Гвир, со скандалом покинувший коалицию Нетаньяху в январе 2025 года, с началом нового этапа операции в Газе согласился вновь занять оставленный пост. Благо министр Хаим Кац, назначенный премьером хранителем оставленных должностей, передал их назад без какого-либо сопротивления.
Примечательно, что ради возвращения Бен-Гвира на пост министра национальной безопасности Нетаньяху рискнул оспорить позицию генерального прокурора Израиля Гали Бахарав-Миары, которая настаивала, что подобная перестановка невозможна с юридической точки зрения.
По возвращении Бен-Гвир решил отказаться от критических выпадов в адрес Нетаньяху и, более того, заявил, что нынешний курс официального Тель-Авива его «полностью удовлетворяет», а решение властей вновь атаковать ХАМАС стало «своевременным».
Зато своей порции гневных речей с его стороны удостоились те, кто пытался удержать на плаву переговоры по прекращению огня в анклаве. И в их числе оказался начальник ШАБАК: его Бен-Гвир недвусмысленно назвал «главной угрозой демократии».
Интерес премьера к ультраправому соратнику вполне объясним. Столкнув Бен-Гвира и Бара, Нетаньяху вывел из-под удара собственную репутацию. Теперь критика в адрес шефа ШАБАК, звучащая в высоких кабинетах почти каждый день, является уже не его личной прихотью и местью за обвинения, а «консолидированной позицией» ультраправого крыла, интересы которого и выражает Бен-Гвир.
Холодный расчет
План Нетаньяху «прикрыть тылы» с помощью ультраправых «ястребов», судя по всему, сработал — отстаивать невиновность Бара его соратникам стало гораздо сложнее.
Более того, после возвращения фракции Бен-Гвира в правительство коалиция стабилизировалась и благодаря шести мандатам ультраправой партии «Оцма Йехудит» получила возможность принимать непопулярные решения без риска утратить легитимность.
Оппоненты же новую комбинацию премьера явно проглядели. Хотя крупные фигуры «оппозиции генералов» в лице бывших глав минобороны Бени Ганца и Йоава Галанта, а также заместителя начальника генштаба Яира Голана обещали «стоять горой» за Бара, эффективно воспользоваться народными выступлениями в его поддержку они не смогли.
Конечно, шанс обернуть «дело Бара» в свою пользу у оппозиционных сил по-прежнему есть. Несмотря на согласованную правительством отставку, начальник ШАБАК может оставаться у руля вплоть до окончания боевых действий в секторе Газа — ссылаясь на необходимость обеспечивать работу ведомства. В таком случае Нетаньяху придется на какое-то время смириться с неприятным соседством.
С другой стороны, период нахождения Бара на посту «из стратегических соображений» может быть использован его оппонентами для расширения «досье провалов».
В таком случае начальник ШАБАК рискует стать главным козлом отпущения в риторике премьера и получить в довесок к провалам в Газе еще несколько весомых обвинений, которые похоронят его карьеру.