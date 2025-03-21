Израильское правительство продолжают сотрясать громкие отставки и перестановки. 19 марта в ряды правящего кабинета вновь вернулся лидер ультраправой партии «Оцма Йехудит» Итамар Бен-Гвир, а 21 марта кабмин со скрипом, но одобрил инициированную премьерским офисом отставку начальника Общей службы безопасности (ШАБАК) Ронена Бара.

Иван Шилов ИА Регнум Итамар Бен-Гвир и Ронен Бар (справа)

Два на первый взгляд не связанных между собой политических «паса» являются частью большой комбинации офиса премьер-министра по укреплению собственных позиций и разгрому усилившейся группы «оппозиционеров при погонах».

Правда, на начальнике ШАБАК схема с быстрыми отставками оппонентов внезапно дала сбой.

Затяжной конфликт

Отставка Бара продолжила тренд на «звездопад» в силовых структурах Израиля, сложившийся после «катастрофы 7 октября». Руководители всех ключевых силовых ведомств страны постепенно покидают кресла.

Конечно, начальник ШАБАК продержался на своей должности гораздо дольше, чем его коллеги из генштаба и военной разведки. Не последнюю роль в этом сыграл его вклад в переговорный процесс по Газе, где Бар был одним из руководителей израильской делегации.

Кроме того, оперативники контрразведки смогли вычислить и ликвидировать несколько влиятельных фигур палестинского подполья, что также пошло «в зачет» шефу ШАБАК.

Однако даже такой кредит доверия не вывел Бара из-под удара. Сказался конфликт с премьер-министром Биньямином Нетаньяху.

Начальник контрразведки пытался обвинить премьера в коррупционных связях и создании угроз национальной безопасности из-за слива конфиденциальных документов в прессу (так называемый «Катаргейт»). Такой выпад Нетаньяху воспринял как личное оскорбление и задействовал все доступные рычаги, чтобы добиться отставки обидчика.

Премьеру неоднократно напоминали, что оперативники ШАБАК участвуют в операции в секторе Газа и Бар является одним из ее руководителей. «Обезглавливать» контрразведку в столь ответственный момент — значит дать ХАМАС тактическое преимущество.

Впрочем, Нетаньяху в итоге удалось убедить и правительство, и контрольно-надзорные органы в целесообразности своего предложения. 21 марта было объявлено о скорых перестановках в ШАБАК.

Ожидается, что Бар пробудет в должности до 10 апреля — пока идет процесс погружения в дела его потенциального преемника. Хотя не исключается и попытка ускорить процесс, усадив в кресло шефа ШАБАК управленца «со стороны».

Нетаньяху и его окружение не слишком доверяет заместителям Бара, считая их «идейно близкими» к отставленному силовику. К тому же у правительства есть действенный аргумент — вся верхушка ШАБАК оказалась в той или иной степени дискредитирована провалами на палестинском направлении, а также чередой шпионских скандалов. Обосновать отклонение большинства кандидатур труда не составляет.

«Консолидированная позиция»

На фоне суматохи вокруг перестановок в ШАБАК почти незамеченной прошла новость о возвращении на пост министра национальной безопасности Итамара Бен-Гвира.

Бен-Гвир, со скандалом покинувший коалицию Нетаньяху в январе 2025 года, с началом нового этапа операции в Газе согласился вновь занять оставленный пост. Благо министр Хаим Кац, назначенный премьером хранителем оставленных должностей, передал их назад без какого-либо сопротивления.

Примечательно, что ради возвращения Бен-Гвира на пост министра национальной безопасности Нетаньяху рискнул оспорить позицию генерального прокурора Израиля Гали Бахарав-Миары, которая настаивала, что подобная перестановка невозможна с юридической точки зрения.

По возвращении Бен-Гвир решил отказаться от критических выпадов в адрес Нетаньяху и, более того, заявил, что нынешний курс официального Тель-Авива его «полностью удовлетворяет», а решение властей вновь атаковать ХАМАС стало «своевременным».

Зато своей порции гневных речей с его стороны удостоились те, кто пытался удержать на плаву переговоры по прекращению огня в анклаве. И в их числе оказался начальник ШАБАК: его Бен-Гвир недвусмысленно назвал «главной угрозой демократии».

Интерес премьера к ультраправому соратнику вполне объясним. Столкнув Бен-Гвира и Бара, Нетаньяху вывел из-под удара собственную репутацию. Теперь критика в адрес шефа ШАБАК, звучащая в высоких кабинетах почти каждый день, является уже не его личной прихотью и местью за обвинения, а «консолидированной позицией» ультраправого крыла, интересы которого и выражает Бен-Гвир.

Холодный расчет

План Нетаньяху «прикрыть тылы» с помощью ультраправых «ястребов», судя по всему, сработал — отстаивать невиновность Бара его соратникам стало гораздо сложнее.

Более того, после возвращения фракции Бен-Гвира в правительство коалиция стабилизировалась и благодаря шести мандатам ультраправой партии «Оцма Йехудит» получила возможность принимать непопулярные решения без риска утратить легитимность.

Оппоненты же новую комбинацию премьера явно проглядели. Хотя крупные фигуры «оппозиции генералов» в лице бывших глав минобороны Бени Ганца и Йоава Галанта, а также заместителя начальника генштаба Яира Голана обещали «стоять горой» за Бара, эффективно воспользоваться народными выступлениями в его поддержку они не смогли.

Конечно, шанс обернуть «дело Бара» в свою пользу у оппозиционных сил по-прежнему есть. Несмотря на согласованную правительством отставку, начальник ШАБАК может оставаться у руля вплоть до окончания боевых действий в секторе Газа — ссылаясь на необходимость обеспечивать работу ведомства. В таком случае Нетаньяху придется на какое-то время смириться с неприятным соседством.

С другой стороны, период нахождения Бара на посту «из стратегических соображений» может быть использован его оппонентами для расширения «досье провалов».

В таком случае начальник ШАБАК рискует стать главным козлом отпущения в риторике премьера и получить в довесок к провалам в Газе еще несколько весомых обвинений, которые похоронят его карьеру.