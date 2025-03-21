О том, уцелели ли уникальные археологические находки, хранившиеся в музее Суджи, неизвестно до сих пор. Они считались пропавшими безвозвратно с 14 августа 2024 года, дня, когда город оказался захвачен в результате внезапной атаки ВСУ. Среди них — бесценные клады VI–VII веков, связанные с культурой ранних славян. Большая часть из них уничтожена во время обстрела музея, который случился уже после оккупации.

Иван Шилов ИА Регнум

После разгрома украинской группировки в Курской области всё чаще поступают тревожные сигналы о преступлениях против мирного населения. Всего в регионе Следственным комитетом признаны потерпевшими свыше 27 тысяч мирных жителей. И, судя по тому, что некоторые населенные пункты всё ещё находятся в оккупации, цифра это не конечная.

У вторжения украинских войск есть и другое разрушительное измерение — это уничтожение памятников истории и культуры. Счёт идёт на десятки безвозвратно потерянных объектов. Причем многие из них сами украинцы объявляли своим историческим наследием.

Одним из таких шокирующих примеров стало разрушение здания краеведческого музея в Судже, где хранились уникальные археологические находки, связанные с ранними славянами. Трагедия стала результатом целенаправленных действий украинских военных.

Подробно об этом рассказал научный сотрудник отдела археологии эпохи великого переселения народов и раннего средневековья Института археологии РАН и кандидат исторических наук Олег Радюш.

По его словам, речь идет о нескольких сотнях предметов, собранных в окрестностях Суджи и других местах Курской области. Эти артефакты относятся к VI–VII векам и связаны с культурой антов — предков славянских народов. Он отметил несколько наиболее важных из них.

Особую ценность представляет фрагмент серебряного византийского блюда с датирующим клеймом, который позволил ученым надежно определить хронологию появления этих артефактов.

«Эта находка была базовой для определения хронологии, так как позволяла точно установить время появления кладов и их связь с миграцией аваров», — отметил Радюш.

Важно сказать, что из более чем 30 известных науке раннесредневековых славянских кладов, около трети — суджанские.

Как отмечает научный сотрудник Института археологии РАН и кандидат исторических наук Власта Родинкова, речь идёт про небольшую территорию в несколько километров в нижнем течении реки Суджа и при впадении ее в реку Псел.

Как полагают исследователи, из этого следует, что такая концентрация кладов и их разнообразный состав может говорить о том, что люди, проживавшие на Нижней Судже в VII в., были жителями одного из центров власти днепровского союза племен. А это позволяет говорить о зарождении традиций государственности у одной из ветвей восточных славян за 200 лет до образования Руси.

«В музее находились на временном хранении сотни предметов, некоторые были собраны грабителями древностей и затем в результате переговоров были переданы в музей. Была проделана огромная работа, чтобы собрать эту коллекцию», — добавил Олег Радюш

Кадр из видео Разрушенный музей в Судже

Тем печальнее, что добытые таким трудом артефакты так легко оказались утраченными.

Пока враг захватывал населенные пункты, культурное наследие региона оставалось беззащитным, местные чиновники не позаботились о своевременной эвакуации музейных коллекций из приграничной Суджи, которая и до вторжения подвергалась обстрелам украинских войск.

Эта сфера находилась в непосредственном ведении скандально известного министра Курской области по охране объектов культурного наследия Ирины Мусьял. На всю страну она прославилась после того, как новый губернатор региона Александр Хинштейн обратил внимание на то, что в тяжелый для региона момент чиновница позволила себе отпуск в Индии, даже не уведомив об этом руководство.

Как стало известно редакции ИА Регнум, в трагические августовские дни 2024 года Мусьял также оказалась не на высоте. Уже после того, как Суджа и её музей были захвачены противником, в краеведческий музей города Курчатов, к которому рвался враг, был направлен запрос составить список всего из пяти ценнейших экспонатов для эвакуации.

Остальное собрание музея профильные чиновники обрекали на разграбление. И только стойкость наших войск, остановивших прорыв врага к Курской АЭС, спасла коллекции курчатовского музея от судьбы суджанских.

В самой Судже администрация попыталась организовать эвакуацию лишь после того, как здание музея оказалось под угрозой. Однако к этому времени большинство ценных предметов уже были спрятаны в подвале здания самими сотрудниками.

«Они положили коробки с артефактами в сейф, который был спущен в подвал музея. Подвалы там мощные, это дореволюционные здания. Но после оккупации в залах музея сняли пару пропагандистских украинских сюжетов. В кадр попали те самые ящики, которые украинцы обнаружили в подвале и подняли на первый этаж», — добавил Радюш.

Сам зал археологии в этих сюжетах не показывали, сосредоточив внимание на этнографических экспонатах, при помощи которых украинские пропагандисты оправдывали притязания на курские земли.

Тем не менее, по словам эксперта, значимость именно археологических находок была очевидна, ведь они являются единственным источником точной информации о быте и культуре ранних славян.

Археологи, с которыми консультировалась редакция, отмечают интересный факт.

В октябре 2024 г. был зафиксирован резкий рост просмотров отечественных научных статей, опубликованных на сервисе academia. edu, посвященных кладам, хранившимся в музее Суджи. И, что ещё более удивительно, трафик шёл с территории Украины.

Институт археологии РАН (archaeolog.ru) Суджанские клады

К сожалению, теперь судьба этих находок остается неизвестной. По мнению специалистов, вероятнее всего, точечный ракетный удар по музею был призван скрыть исчезновение артефактов. Нельзя исключать, что со временем многие из них объявятся на популярных украинских интернет-аукционах и будут вывезены в зарубежные коллекции.

«Каждый такой комплект представляет огромный интерес для археологии, этногенеза и культурогенеза славянских народов», — констатирует Олег Радюш.

Утрата таких артефактов — это не просто потеря материальных ценностей, а уничтожение уникального источника информации о прошлом. Клады из Курской области были одними из немногих сохранившихся комплексов предметов, которые позволяли реконструировать быт и культуру ранних славян этого региона — общих предков русского и украинского народов.