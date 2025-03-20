Скандал с утечками конфиденциальных данных из канцелярии израильского премьера (известный как «Дело Фельдштейна») продолжает набирать обороты. Теперь в нём фигурирует и одна из могущественных монархий Персидского залива.

Иван Шилов ИА Регнум Элиэзер Фельдштейн и Биньямин Нетаньяху

Несмотря на то, что дело скрыто под грифом «особого разбирательства», наложенного спецслужбами еще на начальном этапе, информация об отдельных поворотах расследования периодически становится достоянием общественности.

В частности, с недавних пор стало известно о новых крупных фигурантах — разбирательство охватило не только израильский политический класс, но и бизнес-среду.

Скандал с Фельдштейном давно вышел за рамки простого разбирательства о превышении служебных полномочий и обзавелся красочным наименованием «Катаргейт» — с намеком, что разбирательство может закончиться отставкой первых лиц страны.

Впрочем, потенциальные обвиняемые по «Катаргейту» тоже не спешат сдаваться без боя.

Суть дела

Главный помощник премьер-министра Израиля Элиэзер Фельдштейн был арестован в ноябре 2024 года. По версии следствия, он участвовал в передаче конфиденциальных документов иностранной прессе в обход военной цензуры, а также организовывал «утечки инсайдов» из высоких кабинетов.

Якобы — с разрешения самого премьер-министра Биньямина Нетаньяху, который таким образом «боролся с фейками» об израильской внешней и внутренней политике.

Позднее рамки дела заметно расширились — число фигурантов увеличилось до пяти, и большинство из них оказались так или иначе связаны с Офисом премьера.

Выяснилось также, что Фельдштейн успевал не только передавать конфиденциальные документы, но и консультировать (с опорой на те же документы) власти Катара, помогая монархии выбиться в ключевые посредники по возвращению израильских заложников.

С учетом тесных связей Дохи и ХАМАС такой поворот в деле серьезно всколыхнул израильскую общественность и вызывал пересуды о реальных масштабах ущерба национальной безопасности. Однако, как выяснилось позже, он был далеко не последним.

Сложная схема

Новым публичным фигурантом стал израильский бизнесмен Гиль Биргер, работающий со странами Персидского залива. Именно он платил Фельдштейну гонорары за работу по улучшению имиджа Дохи, когда тот совмещал работу на канцелярию премьера и политическое консультирование.

Однако, как утверждает сам Биргер, он был лишь связующим звеном в сложной лоббистской схеме. Так, основные услуги Катару — включая разработку стратегии «обеления» репутации — оказывал американский политконсультант Джей Футлик, официально работавший на катарское правительство. Он же выступил инициатором найма Фельдштейна.

Однако, в силу сложностей с налоговым законодательством и организацией переводов из Катара в Израиль, лоббист попросил Биргера какое-то время побыть «бухгалтером» их мини-предприятия. В таком режиме стороны сотрудничали несколько месяцев.

Несмотря на то, что показания Биргера во многом косвенно подтверждаются показаниями свидетелей, а также материалами собственного расследования спецслужб, свое участие в «Катаргейте» бизнесмен явно преуменьшил.

В частности, не упомянул, что его и Футлика с арестованными сторонниками Нетаньяху из партии «Ликуд» связывает в том числе сотрудничество в рамках нескольких предвыборных кампаний, а также участие — хотя и весьма опосредованное — в развитии теневых каналов торговли Израиля с аравийскими монархиями.

Кроме того, по показаниям отдельных свидетелей, Футлик якобы вел работу с представителями ХАМАС, добиваясь (пусть и, судя по всему, безуспешно) освобождения израильских заложников за щедрые барыши отдельным полевым командирам.

Пойти на такой рискованный шаг без санкции вышестоящих лиц вряд ли было возможно. И едва ли лоббист, работающий в интересах Катара, стал бы делать это за свой счет.

Конфликт с контрразведкой

Среди израильских элит немало тех, кто пытается извлечь из «дела Фельдштейна» дополнительные дивиденды. Особенно в контексте того, что скандал затрагивает репутацию «непотопляемого» Нетаньяху, роль которого в схемах арестованных политтехнологов по-прежнему не ясна.

К числу сторонников «хорошенько встряхнуть» офис премьера принадлежит и глава Общей службы безопасности (ШАБАК) Ронен Бар, уполномоченным властями на расследование резонансного дела.

Недовольство Бара отчасти продиктовано уязвленным профессиональным самолюбием. Начальник ШАБАК в течение полутора лет был одним из руководителей официальной переговорной группы с ХАМАС. Он с завидной регулярностью наталкивался на критику властей из-за того, что диалог заходил в тупик, и несколько раз оказывался из-за этого на грани отставки.

Информация о том, что канцелярия премьера вела за его спиной собственную дипломатическую игру — притом не всегда считаясь с национальными интересами и даже вступая в противоречие с заявлениями официальных переговорщиков — стала для него неприятным открытием.

Определение «Катаргейт» начальник ШАБАК озвучил вслух в числе первых, прозрачно намекая на реальные масштабы нанесенного стране ущерба. Попытки же Нетаньяху в ускоренном порядке снять Бара с поста под предлогом служебного несоответствия сделали только хуже.

Многие сочли, что таким образом израильский премьер пытается помешать расследованию и замять «Катаргейт». Страну всколыхнули протесты в поддержку высокопоставленного контрразведчика.

Премьер-министр напрашивается на аудит

Что до самого Нетаньяху, тот пока не спешит с комментариями по озвученным обвинениям — по всей видимости, прорабатывая пути отхода.

Повод для опасений у премьера действительно есть — адвокаты Фельдштейна в один голос твердят, что их подопечный не был в курсе реального положения вещей и считал, что действует по указаниям премьера, получая гонорары от него же — просто в формате «серой» зарплаты.

Ему вторит бизнесмен Биргер, заявивший, что «катарские деньги» якобы шли на зарплаты сотрудникам Офиса по указке Нетаньяху, и никто из обвиняемых по «Катаргейту» не шел на сотрудничество с властями чужой страны намеренно.

Такая постановка вопроса создает риск проведения более широкого аудита финансовых потоков канцелярии Нетаньяху за последний год — и правительство вполне может решиться на него под растущим давлением общественности.

Не иллюзорен риск, что ставший достоянием прессы «Катаргейт» на деле окажется лишь малой частью политических схем и многоходовок. И оправдываться за них придется уже самому Нетаньяху.