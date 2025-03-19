Накануне телефонного разговора президентов Владимира Путина и Дональда Трампа все мировые медиа замерли в предвкушении. Ведь то, до чего в итоге договорятся два лидера крупнейших в военном отношении государств мира, в конечном итоге будет определять политику в Европе как минимум на ближайшее десятилетие.

Иван Шилов ИА Регнум

То, что Украина войдет в «меню» великих держав в качестве основного блюда или, выражаясь политкорректно-дипломатическим языком, окончательно закрепит свой статус объекта мировой политики с ограниченным суверенитетом, в принципе, было понятно заранее.

Главная интрига заключалась в том, будут ли в итоге два мировых лидера ломать Украину через колено, продавливая принятие киевским руководством тяжелых, но неизбежных решений, либо же позволят Владимиру Зеленскому и его друзьям сохранить лицо, а Украине — остатки государственности.

Судя по тому, что разговор Путина и Трампа продолжался более двух часов, беседа была весьма обстоятельной. Хотя большинство подробностей осталось для широкой публики за кадром, даже то, что было опубликовано в официальных пресс-релизах Кремля и Белого дома по итогам встречи, уже дает представление о намеченных контурах грядущего мирного соглашения.

Очень интересно сравнивать русскую и американскую версии итогового коммюнике: глядя на расстановку акцентов и интерпретации в обоих документах, можно многое прочесть между строк.

Слова и молчание

Так, например, если в заявлении Белого дома говорится, что переговоры о дальнейшем прекращении огня начнутся «немедленно», то в документе кремлевской пресс-службы столь категоричная формулировка отсутствует.

Хотя изначально США настаивали на полном 30-дневном прекращении боевых действий и даже заручились согласием Украины, принятую в итоге формулировку по «энергетическому и инфраструктурному прекращению огня» можно считать успехом российской стороны.

Подобное «перемирие» касается почти исключительно тыловой инфраструктуры, не затрагивая удары непосредственно по военным целям. Так что на положение окруженной группировки ВСУ в Курской области, насчитывающей 2500 человек, соглашение о «прекращении огня» никак не повлияет.

Большинство западных медиа сходятся во мнении, что «ограниченное прекращение огня» более выгодно Москве: Киев лишается возможности атаковать российские объекты нефтегазовой инфраструктуры, а Россия может, наоборот, сосредоточить свои усилия на ударах по начинающему сыпаться фронту противника, даже ценой временного воздержания от атак по тыловым объектам Украины.

Словно в подтверждение этой гипотезы российские войска сразу же после телефонного разговора двух президентов начали масштабное наступление в Сумской области Украины и масштабную ракетно-беспилотную атаку по украинским целям.

«Два лидера согласились, что будущее с улучшенными двусторонними отношениями между Соединенными Штатами и Россией принесет огромные выгоды, — говорится в американском отчете. — Это включает в себя огромные экономические соглашения и геополитическую стабильность, когда будет достигнут мир».

Этот фрагмент на Западе уже трактуется как тактическая победа Кремля. В очередной раз президент Трамп занимает по отношению к Москве дружелюбную позицию, воздерживаясь от навешивания на Россию ярлыков и обвинений в «неспровоцированной агрессии против суверенного государства», чем так любил заниматься его предшественник на посту главы Белого дома.

Также отмечается, что Трамп до сих пор практически не оказывал публичного давления на Путина, чтобы заставить его пойти на серьезные уступки в вопросе возможного мирного соглашения с Украиной, тем самым разрушив давнюю стратегию «демократического Запада» по изоляции России.

Западные медиа вспоминают, что в прошлом Трамп превозносил Путина как «гения» и называл операцию на Украине «довольно умным ходом». Судя по всему, с сожалением констатируют западные журналисты, телефонный разговор ничего существенно не поменял в исходных установках американского президента.

Западная пресса не скрывает своего коллективного огорчения тем фактом, что из-за отсутствия давления с американской стороны Россия может продолжать придерживаться максимальных требований, которые Украина просто не может принять.

Так, требования президента Путина «полностью прекратить иностранную военную помощь и предоставление Киеву разведывательной информации» как «важнейшее условие для предотвращения эскалации» на Западе считают чрезмерным.

Там полагают, это будет иметь серьезные последствия для способности Украины продолжать защищаться от российских атак, как уже показала временная приостановка этого вида поддержки со стороны США две недели назад.

Учитывая это условие, западные медиа считают, что Кремль фактически вынуждает Украину капитулировать. Тем более что в ходе переговоров российская сторона озвучила и такие требования, как прекращение принудительной мобилизации на Украине и остановку перевооружения украинских вооруженных сил.

«Колониальный торговец»

С этим согласен бывший посол США в Польше Дэниел Фрид, которого цитирует Politico. Дипломат утверждает, что озвученные Путиным условия прекращения войны будут равносильны «капитуляции» для Украины.

Politico также считает, что прошедший раунд переговоров остался за Россией, поскольку «Кремль оставил себе потенциальную лазейку, которая может оказаться решающей. В то время как заявление администрации Трампа предполагает, что во время перемирия все виды инфраструктуры будут под запретом, Россия не упомянула о прекращении атак на порты, мосты и другие объекты украинской инфраструктуры».

Немецкие медиа также склонны полагать, что пока в переговорах победу можно отдать России, которая сумела и продемонстрировать готовность к компромиссам, и оставить себе свободными руки, не связывая их излишне обременительными обязательствами по прекращению огня.

Tagesschau приводит слова эксперта по безопасности Рафаэля Лосса, который очевидно расстроен тем, что «американское освещение телефонного разговора между президентами ясно показывает, что США при Трампе теперь в значительной степени приняли российскую точку зрения на войну. Преподносится так, будто Россия и Украина ввязались в войну более или менее случайно. Это не предвещает ничего хорошего для дальнейших переговоров (…)

Украина, как и Европа, остаются в стороне. Кроме того, Украина рассматривается в первую очередь как препятствие для нормализации отношений между США и Россией».

Главная немецкая деловая газета Handelsblatt, обычно более объективная в оценках, на этот раз опустилась до пропагандистских штампов: «Очевидное согласие Путина воздержаться от атак на энергетическую инфраструктуру в течение 30 дней отнюдь не равнозначно настоящему прекращению огня. В конце концов, российские атаки на энергетическую инфраструктуру на Украине составляют лишь часть ежедневных атак на страну (…) Помимо военных объектов по всей Украине, российские войска атакуют множество других гражданских целей, включая больницы, школы и жилые кварталы».

Еще красочнее события прокомментировала немецкая Die Zeit: «Если Трамп на переговорах по Украине выступает в роли своего рода колониального торговца, надеющегося на несколько товарных сделок, то в лице Путина он имеет напротив себя фанатика, который не заинтересован в материальных трофеях войны, но (…) движим великорусскими фантазиями, ради которых он готов жертвовать людьми и деньгами в огромных масштабах».

А потому, делает вывод газета, Украина от этих переговоров в любом случае останется в проигрыше.

Министр обороны Германии Борис Писториус заявил в интервью ZDF, что Владимир Путин обыграл Дональда Трампа в ходе переговоров, поскольку считает соглашение об ограниченном прекращении огня «пустышкой».

«Путин ведет свою игру, и я уверен, что американский президент не сможет долго стоять в стороне. И я уверен, что наступит время, когда он отреагирует, будет вынужден отреагировать, в том числе с точки зрения силы и репутации Соединенных Штатов Америки», — считает Писториус, очевидно рассчитывая вбить клин в российско-американские отношения.

DW* в свою очередь отмечает, что достижение договоренностей об обмене военнопленными и организация хоккейного матча российских и североамериканских игроков — «это чисто символический акт, который нужен Путину, чтобы показать, что он и Трамп решают основные вопросы мировой политики, но при этом не забывают поддерживать свои особенно хорошие отношения».

Однако в целом, по мнению журналистов, «ничего хорошего Украину от этих переговоров не ждет», поскольку «разговор был в основном безрезультатным».

*СМИ, выполняющее функции иностранного агента