После контактов в Саудовской Аравии с делегациями из России и с Украины состоялся и большой телефонный разговор Дональда Трампа с Владимиром Путиным. Так администрация Трампа реализует свою стратегию пинг-понговой дипломатии.

Susan Walsh/AP/TASS

Звонок стал, пожалуй, одним из самых длинных в современной истории российско-американских отношений. В предыдущие три года контактов на высоком уровне между Россией и США практически не было, а противоречий за это время во всех сферах накопилось уж очень много.

И Москва, и Вашингтон подчёркивают, что обмен мнениями прошёл вполне успешно. Но это не значит, что уже завтра удастся обо всём договориться. Всё же переговорные позиции двух стран пока ещё довольно сильно расходятся.

Тем не менее определённое сближение позиции американской стороны с российской наблюдается даже в публичном поле. Не зря видные чиновники в команде Трампа — вроде госсекретаря Марко Рубио — всё чаще говорят об отказе от членства Украины в НАТО и требуют от Киева признать свои территориальные потери в ходе конфликта.

В целом в рамках переговоров сформировалось сразу три параллельных трека.

Один касается именно Украины и разрешения кризисной ситуации в Европе.

Второй связан с экономикой, совместной кооперацией, снятием и смягчением санкций.

И, наконец, третий трек — это международная обстановка вне контекста украинского конфликта. Сюда можно отнести Ближний Восток, где сейчас наблюдается серьёзная эскалация, отношения с Ираном, а также глобальную конкуренцию Америки с Китаем.

Команда Трампа явно торопится в своём стремлении договориться с Россией.

У республиканской администрации есть понимание, что время не на её стороне. Армия России продвигается на фронте. Ситуация на международной арене остаётся сложной. Белому дому приходится разрываться между всеми направлениями: вести торговые войны с половиной мира, помогать Израилю, конфликтовать с проиранскими силами.

Республиканцы хотели бы поскорее получить свободу рук, чтобы заниматься более приоритетными для них вопросами, чем Украина.

К тому же большую сделку с Россией можно представить электорату как большое достижение нынешней администрации. Есть на это и запрос общества — в опросах от 70% до 80% американцев поддерживают нормализацию отношений с Россией и выход из режима бесконечной конфронтации.

Конечно, ястребы в Вашингтоне всячески пытаются сорвать мирные переговоры. Но команда Трампа старается работать через их голову, понимая популярность антивоенной повестки в США.

Именно поэтому Белый дом и пытался оперативно предложить России идею о перемирии на 30 дней. А ранее навязал эту концепцию украинской делегации в саудовской Джидде.

Однако заключение перемирия, пусть и временного, без разрешения всех других вопросов явно противоречит интересам России. В этой связи американской стороне предложили для начала добиться полного отказа от поставок оружия Киеву, заставить Украину закончить мобилизацию и уже затем возвращаться с новыми предложениями.

Однако Москва пообещала на 30 дней ввести мораторий на удары по энергетическим объектам Украины. Это очень изящное решение в нынешней непростой ситуации.

С одной стороны, оно позволяет Трампу сохранить лицо и уже сейчас объявить о том, что есть подвижки в переговорах с Россией. С другой стороны, это не ограничивает преимущество российской армии на поле боя. Однако такой мораторий усиливает давление на Киев, который за последнее время активизировал атаки на российские НПЗ в попытке сорвать мирные переговоры.

Если эти диверсии продолжатся, то нынешняя власть на Украине вновь покажет себя главной препоной на пути деэскалации. Отношения с администрацией Трампа у офиса Владимира Зеленского вновь испортятся.

Сейчас в Белом доме наверняка ещё и возобновятся дискуссии о будущем военных траншей, предоставление которых в моменте останавливали, но затем возобновили. Новых траншей Украина, конечно, не получает, но поставки оружия — в основном ракет и боеприпасов — по старым контрактам эпохи Джо Байдена продолжаются. Вряд ли стоит ждать серьёзных подвижек в вопросе деэскалации, пока эти поставки идут.

Однако стоит иметь в виду, что украинский трек — один из нескольких, которые сейчас создаются. Скорость продвижения по этим трекам вполне может различаться.

Скажем, в вопросе экономики и санкций серьёзные подвижки могут проявиться раньше того, как удастся обо всём договориться по Украине. То же самое может коснуться и, например, ближневосточных событий, которые сейчас становятся для команды Трампа очевидным приоритетом.

Не зря тема Израиля и Ирана обсуждалась и в телефонном звонке лидеров России и США.

Белый дом активизирует военную операцию против хуситов, хоть в эпоху Байдена с этим особых успехов не было. Но администрация Трампа наверняка хочет показать силу в преддверии будущих переговоров с Ираном, которые будут касаться и его ядерной программы, и судьбы так называемой «оси сопротивления».

Здесь в Белом доме наверняка будут пытаться заручиться поддержкой или хотя бы советом России как одного из ближайших партнёров Ирана. Для Москвы это открывает ещё одно окно возможностей в деле взаимодействия с администрацией в Вашингтоне.

Переговоры США с Ираном, скорее всего, будут идти очень долго и тяжело, нельзя исключать новых витков эскалации, что в Йемене, что в Ливане. Под вопросом и судьба американских войск в Ираке, которые команда Трампа была бы не против окончательно вывести.

Отдельно будут развиваться переговоры о совместной торговле, для чего, правда, Белому дому нужно будет пересмотреть свою санкционную политику. Пока Казначейство США не вводит новые санкции против России, но пролонгирует действие всех старых рестрикций эпохи Байдена. При желании многие из них можно отменить одним лишь президентским указом.

Команда Трампа проявляет интерес к закупке ресурсов — тех же редкоземельных металлов — у России. До введения всех санкций в 2022 году в США шли большие поставки титана, низкообогащённого урана, удобрений из России. На фоне всех нынешних торговых войн Вашингтон вполне может попытаться искать новых партнёров, чтобы усилить давление на ту же Канаду или Евросоюз.

Для России в данном случае в приоритете смягчение санкций в финансовой сфере и энергетике, которые создают больше всего проблем. В том числе и вторичных санкций, которыми грозят другим странам вроде Китая и Индии за торговлю с Россией.

Белый дом пока медлит с объявлением своей новой политики в сфере санкций. Ведь там понимают, что это один из немногих рычагов давления, которые ещё имеются у США на текущий момент.

Однако санкции давно стали палкой о двух концах. Бесконечный поток рестрикций мотивировал всё больше стран заниматься дедолларизацией и торговать в своих национальных валютах. Поэтому команда Трампа и хотела бы вместо санкций использовать тарифы.

Переговорный процесс только стартовал, впереди много встреч, звонков и обсуждений. Однако уже сейчас можно сказать, что лёд в отношениях России и США тронулся. Диалог между ядерными сверхдержавами на стратегическом уровне возобновился, и это в любом случае позитивное событие для всего мира.

Друзьями или союзниками мы, конечно, никогда не станем. Но конкуренция между Вашингтоном и Москвой может пойти в более управляемом и менее хаотичном русле. Вероятность же прямого столкновения и ядерной эскалации теперь стала значительно ниже.