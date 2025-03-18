Вооружённые силы России продолжают успешное наступление в зоне проведения специальной военной операции. На фоне слухов о возможном прекращении огня по всей линии боевого соприкосновения идут ожесточённые бои.

Иван Шилов ИА Регнум

Главным успехом прошедшей недели стало освобождение города Суджи и большей части территории Курской области, ранее оккупированной ВСУ. Однако и на других направлениях противник терпит тяжёлые поражения, зачастую даже не пытаясь стабилизировать линию фронта.

После освобождения Суджи и прилегающих населённых пунктов подразделения группировки «Север» ВС РФ сосредоточились на разгроме остатков разрозненных формирований противника в приграничье. Украинские военные, которым удалось прорваться на свою территорию, критикуют командование за просчёты, допущенные при планировании отступления из Курской области.

Бои в приграничье

По данным Министерства обороны РФ, только за минувшие сутки потери противника на курском направлении составили более 280 человек. В то же время противник продолжает удерживать несколько населённых пунктов, расположенных непосредственно на границе. Линия соприкосновения проходит по посёлкам Гоголевка, Олешня и Гуево.

По информации с мест, часть Гоголевки и Гуево была освобождена, бои продолжаются буквально за каждый дом. Аналогичные сообщения приходят из района хутора Горналь. В то же время противник не оставляет планов удержать хотя бы часть Курской области и перебрасывает в регион резервы.

В районе Гуево командование ВСУ ввело в бой пограничников из 7-го Львовского отряда, переброшенных с границы с Польшей. На протяжении последних лет подразделение специализировалось на ловле уклонистов, стремящихся бежать в Европу. Вступив в бой с подразделениями российской армии, пограничники не выдержали и оставили позиции, бежав на территорию Сумской области.

При отходе украинские военные зачастую бросают бронетехнику производства стран НАТО.

Накануне трофеем российских военных стали две исправные БМП M2 Bradley, оставленные экипажами. При этом противник даже не попытался уничтожить бронемашины при отходе. По данным аналитиков, изучающих материалы из открытых источников, с начала марта противник потерял в приграничье не менее 25 единиц бронетехники — больше, чем за последние несколько месяцев.

Российские военные активно задействуют дроны-камикадзе, в том числе управляемые при помощи оптоволоконного кабеля. Украинские военные в комментарии западным СМИ подтверждают большие потери при отступлении из Курской области. Большое количество подбитой военной техники создало полноценные заторы на немногих автодорогах. ВСУ в ответ ведут обстрел освобождённых территорий Курской области, в том числе города Суджи.

При этом командование украинской армии продолжает переброску дополнительных сил не только в Курскую область, но и на другие участки границы.

Стремясь изменить ситуацию на этом участке фронта в свою пользу, противник предпринял попытку прорыва на территорию Краснояружского района Белгородской области с территории Сумщины. По данным с мест, в течение суток подразделения украинской армии пытались пересечь границу Белгородской области в районах населенных пунктов Графовка и Прилесье. Однако этот участок границы был заблаговременно прикрыт дополнительными силами, поэтому все попытки прорыва отражены.

Перед очередной попыткой противник нанёс по приграничным районам удар беспилотниками, однако это не принесло желаемого результата. По отступающим подразделениям ВСУ был нанесён комбинированный удар артиллерией и авиацией. Украинские источники сообщают о больших потерях.

Предполагается, что противник в ближайшее время не будет предпринимать новых попыток прорыва на территорию Курской и Белгородской областей, а сосредоточится на укреплении собственных приграничных территорий.

Запорожский фронт пришёл в движение

После года относительного затишья боевые действия возобновились на запорожском направлении.

Вооружённые силы РФ прорвали линию фронта противника западнее Орехова в районе населённых пунктов Степовое, Щербаки и Малые Щербаки. Успех на этом участке фронта подтвердили в Министерстве обороны РФ. «В результате активных и решительных действий освободили населенный пункт Степовое Запорожской области», — отмечается в заявлении ведомства.

Ряд украинских источников подтверждает, что на запорожском направлении отмечается активизация боевых действий. Отдельные источники сообщают, что ВСУ потеряли не только Степное, но также Щербаки и Малые Щербаки. Успех наступления был достигнут в том числе из-за просчёта командования украинской группировки.

На протяжении последних месяцев Киев последовательно ослаблял запорожское и херсонское направление, перебрасывая все доступные соединения в Донбасс и Курскую область. В итоге значительные участки линии соприкосновения остались почти без прикрытия, сообщает фронтовой источник ИА Регнум.

«Ландшафт на нашем участке равнинный, степной. Кто контролирует населённые пункты — удерживает инициативу. Использовать бронетехнику противник боится, потому что её негде укрывать. Когда мы начали наступление, вэсэушники оставили часть позиций и отошли. Сейчас продолжаются боевые действия, но инициатива уже принадлежит нам», — говорит источник агентства.

По информации нашего собеседника, в районе населённых пунктов Щербаки и Малые Щербаки продолжаются боевые действия. Успех наступления на этом направлении в перспективе позволит российским войскам выйти на стратегически важную дорогу Т0803 Орехов — Запорожье.

Контроль над трассой позволит перерезать маршрут снабжения противника в Орехове — стратегически важном населённом пункте на этом участке фронта. В дальнейшем ореховский плацдарм может быть использован для наступления непосредственно на Запорожье.

Командование ВСУ осознает тяжесть сложившейся обстановки и перебрасывает в этот район часть сил, в том числе соединения, выведенные из Курской области. Для Киева стратегически важно удержать «статус-кво» на запорожском направлении до начала весенних дождей и распутицы, чтобы не позволить российским войскам зафиксировать линию фронта в выгодном для себя положении.

Отступление ВСУ в Донбассе

Одновременно с наступлением на запорожском направлении российские войска возобновили боевые действия в районе Великой Новосёлки на востоке ДНР. Сообщается о боевых действиях в районе населённых пунктов Скудное, Днепроэнергия и Бурлацкое.

Командующий тактической группировкой ВСУ «Великая Новоселка» генерал-лейтенант Сергей Наев сообщил, что на вверенном ему направлении украинские войска отошли на ряде «невыгодных позиций». Наев не уточнил, на каком именно участке украинские войска были вынуждены отойти, однако объяснил свой приказ «необходимостью сохранения жизни и здоровья личного состава».

По информации с мест, ВСУ на новосёловском направлении сталкиваются с теми же проблемами, что и на запорожском. После потери Великой Новосёлки противник вынужден спешно возводить линии обороны в голой степи при доминировании российской авиации и артиллерии. В ближайшее время Киев может пожертвовать своими позициями на этом направлении, сообщают источники ИА Регнум.

«Есть основания полагать, что они отойдут на территорию Днепропетровской области. Там сейчас создаются резервные линии обороны. Это не значит, что они убегут без боя. Сейчас они укрепляют посёлок Комар, это последний более-менее крупный населённый пункт под их контролем после потери Константинополя и Великой Новосёлки. Но если мы нажмём — они отойдут на укреплённые рубежи», — предполагает источник агентства.

Для ВСУ ситуация по всей линии фронта продолжает стремительно ухудшаться. Стремясь залатать дыры на одном направлении, противник допускает прорыв российских войск на двух новых.