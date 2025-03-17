Президент Франции Эммануэль Макрон и премьер-министр Великобритании Кир Стармер продолжают попытки сорвать мирные переговоры между Москвой и Вашингтоном по Украине. Ради этого они даже готовы спровоцировать полномасштабную войну в Европе. Например, вводом так называемого миротворческого контингента на территорию Украины.

Иван Шилов ИА Регнум

И угрозу ответных действий со стороны Москвы они демонстративно игнорируют.

Перспективы размещения европейских военнослужащих на Украине Макрон прокомментировал сурово: мол, «это решать не России». По его словам, речь идет о суверенной стране и она имеет полное право просить миротворцев.

Более того, по его словам, Европа должна ответить на зов — послать хотя бы по нескольку тысяч человек от каждой страны, чтобы «продемонстрировать долгосрочную поддержку Киева». Так что европейские СМИ пишут, будто подготовка этого миротворческого контингента находится чуть ли не на «финальной стадии согласования».

Однако пока о какой-то общеевропейской акции речи не идет — большинство государств ЕС заявили, что своих солдат не дадут. Даже те, кто обещал поддерживать Украину до победного конца, считают подобный ход слишком рискованным. Например, премьер Италии Джорджа Мелони критикует Францию и Британию за «спешку» в этом вопросе и отказалась участвовать в созвоне европейских лидеров по инициативе Британии.

«Те же поляки могли бы уже отправить войска — например, для охраны каких-то объектов или просто для замены украинских частей, которые сейчас охраняют границу с Белоруссией. Но они не отправили — так что же говорить о других европейцах?» — объясняет ИА Регнум старший научный сотрудник ИМЭМО РАН Дмитрий Офицеров-Бельский.

Однако Париж и присоединившийся к нему Лондон технически могут обойтись и без иностранной группы поддержки. По словам главы Центра изучения военных и политических конфликтов Андрея Клинцевича, Британия и Франция даже с учетом их малочисленных армий вполне могут собрать 10-20-тысячную сводную группировку и отправить её на Украину даже с оружием и техникой.

И не просто отправить, но и в какой-то степени защитить.

«Во-первых, при помощи маскировки — европейцы зайдут на подземные закрытые сооружения. Например, склады и командные пункты. Во-вторых, при помощи подключения авиационной компоненты и ПВО. В случае обнаружения нашей армией европейских войск и попытки нанести по ним удар они попытаются сбить российские ракеты. В теории сбить могут всё, кроме «Кинжалов», — продолжает Клинцевич.

Однако проблема в том, что между «готовятся ввести» и «введут» — очень большая дистанция. Для ввода миротворцев нужны не просто технические возможности, но и основания — и одного согласия Украины, на которое рассчитывает Макрон, здесь мало.

Россия уже говорила о том, что в случае ввода иностранных войск на Украину в ходе нынешнего конфликта будет рассматривать их как законную цель. Проще говоря, бить по ним.

Как заявил в соцсети X замглавы Совбеза РФ Дмитрий Медведев, «Макрон и Стармер притворяются идиотами. Им снова и снова говорят, что миротворцы должны быть из стран, не входящих в НАТО. Нет, мы отправим десятки тысяч — просто выскажитесь — вы хотите оказать военную помощь неонацистам в Киеве. Это означает войну с НАТО».

Ну а общества в Британии и Франции вряд ли готовы к тому, что их граждане на Украине будут гибнуть уже не по собственной воле, а волею правительства. «Поэтому Лондон и Париж вынуждены говорить о том, что войска будут отправлены только в случае урегулирования», — объясняет ИА Регнум эксперт РСМД Алексей Наумов.

Однако проблема в том, что никакой нужды в миротворцах по итогам урегулирования тоже не будет.

Как отмечает Офицеров-Бельский, миротворцы обычно нужны во время гражданских войн и конфликтов, когда стороны не могут до конца контролировать процессы. Например, между Южным Кипром и Северным, чей статус вообще непонятен. Тут же все будет определено — в рамках мирного соглашения.

Также миротворцы нужны для того, чтобы избежать возобновления боевых действий, когда речь идет о небольших конфликтах между слабыми государствами, которые не рискуют напасть на миротворцев, потому что это приведет к конфликту с большим государством. Однако, отмечают эксперты ИА Регнум, нет таких стран, которые своим присутствием будут гарантировать сохранение мира страхом России. «Мы сразу сказали, что мы готовы воевать, у нас есть чем, поэтому с нами шутки плохи», — резюмирует Андрей Клинцевич.

Чисто теоретически даже в условиях ненужности миротворческий мандат может быть получен. Например, через Совбез ООН или добрую волю России. Однако ни того, ни другого не будет — Москва в лучшем случае согласна лишь на наблюдательную миссию.

«Если стороны придут к пониманию о том, что «мирный пакет» нуждается в международном сопровождении, тогда появляется предмет обсуждения. Речь может идти и о невооруженных наблюдателях, гражданской миссии, которая бы следила за выполнением отдельных аспектов этого соглашения, или о гарантийных механизмах»,— официально пояснил замминистра иностранных дел России Александр Грушко.

Но и в этом случае речь пойдет о том, что представители миссии должны быть не из натовских стран.

Отправка же миротворцев без российского мандата будет прямым нарушением заключенного соглашения — и, скорее всего, даст Москве легитимный повод нанести по этим «миротворцам» удар. Либо вообще заявить о срыве соглашения и о продолжении решения целей и задач СВО военным путем.

Тогда возникает вопрос, зачем Макрон, Стармер и ряд других европейских политиков так активно муссируют эту тему?

Вероятно, ровно для того, чтобы шантажировать сценарием срыва мирных соглашений, — они как раз и стремятся показать, что отправят войска и запустят сценарий возобновления войны. В том случае, если их не посадят за переговорный стол.

«Европейцы пытаются всеми способами встрять в переговорный процесс для того, чтобы стать его фактором. Хотя бы при помощи просто спекуляций и рассуждений о том, что некие европейские силы окажутся на Украине в качестве миротворцев, — говорит Дмитрий Офицеров-Бельский. — Ведь если Россия и США договорятся, то европейцам придется жить в той ситуации, которую они не определяли и не создавали».

С одной стороны, европейцев можно понять. Новая система международных отношений должна создаваться с участием всех великих держав и центров силы. В ином случае система будет нестабильна — исключенные из нее силы начнут руководствоваться реваншизмом и нигилизмом.

Однако, с другой стороны, конструкторы системы международных отношений должны занимать конструктивную же позицию — которой у Европы сейчас не наблюдается.

«Они считают, что Украину надо спасать — но при этом не желают нормализации российско-американских отношений. Не желают даже, чтобы Вашингтон и Москва нашли какой-то модус вивенди, чтобы слышать друг друга»,— подчеркивает Офицеров-Бельский.

Вопрос в том, пойдут ли Москва с Вашингтоном навстречу европейским шантажистам? Пока что это выглядит маловероятным — и не только по причине неконструктивной позиции ЕС. Но и потому, что в серьезность европейских намерений не верят, особенно когда видят, что позиция Европы колышется под американским ветром.

С другой стороны, подготовительные мероприятия к вводу миротворцев Европа делает и по другой, меркантильной причине — ведь ситуация на Украине может развиваться по разным сценариям. В том числе очень быстрым — если режим в Киеве не выдержит внешнего и внутреннего напряжения.

«Европа очень боится пропустить пир под названием «дележ Украины». Поэтому европейские подразделения должны будут контролировать какие-либо ресурсы, площадки или транзитные маршруты. Ну и, конечно, стратегические объекты наподобие АЭС»,— резюмирует Андрей Клинцевич.

Вот и готовятся.

Хотя и в этом случае решать, а точнее — разрешать им входить на Украину будет тоже Россия.