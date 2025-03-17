В 177-ю годовщину венгерской революции против империи Габсбургов премьер-министр страны Виктор Орбан выдвинул требования «радужной империи» в Брюсселе.

Иван Шилов ИА Регнум Виктор Орбан

15 марта в Венгрии широко отмечают годовщину начала Венгерской революции 1848–1849 годов. В её ходе была провозглашена независимость от империи Габсбургов, а также проведены коренные преобразования социально-политического устройства в Венгерском королевстве.

Виктор Орбан, который находится у власти с 2010 года, регулярно использует мероприятия 15 марта как трибуну, с которой произносит всё более враждебные заявления против Европейского союза.

В предыдущие годы он сравнивал ЕС с Советским Союзом, который доминировал над Венгрией в течение почти пяти десятилетий в XX веке, и обещал «оккупировать» властные кабинеты в Европе. Выступление венгерского лидера 15 марта 2025 года было ещё более жёстким.

Выступая у здания Национального музея в Будапеште перед десятками тысяч своих сторонников, Орбан заявил, что его правительство в ближайшие недели ликвидирует средства массовой информации и другие организации, которые получают финансирование из-за рубежа, сравнив такие группы с насекомыми.

«После сегодняшнего праздничного собрания наступит пасхальная уборка. Насекомые перезимовали. — сказал Орбан. — Мы демонтируем финансовую машину, которая использовала коррумпированные доллары для покупки политиков, судей, журналистов, псевдо-НПО и политических активистов. Мы ликвидируем всю теневую армию, которая служит Европейскому союзу и либеральной американской империи».

Значительную часть своего выступления Орбан посвятил Украине и борьбе Венгрии с «радужной империей» в Брюсселе. Он объявил, что инициирует «национальные консультации» о вступлении Украины в ЕС, и призвал своих сторонников принять участие в опросе.

«Год назад вопрос был в том, хотим ли мы умереть за Украину. Сейчас вопрос заключается в том, хотим ли мы участвовать в присоединении Украины. Дорогие друзья, давайте проголосуем!» — заявил венгерский лидер.

«Империя не хочет помогать Украине, она хочет ее колонизировать. Средство колонизации — война. Хозяева Европы решили, что Украина должна продолжать войну. Взамен она получит быстрое членство в ЕС. За наши деньги. Мы можем ответить только одно: Союз, но без Украины!» — подчеркнул он.

К тому времени участникам митинга уже раздавали листовки с «12 пунктами Орбана» — списком «требований венгерской нации к Брюсселю», который премьер опубликовал утром 15 марта в социальных сетях. «[Европейский] Союз, но без Украины» — так звучал последний, двенадцатый пункт. Предыдущие 11 были не менее жёсткими:

1. Мы требуем создания Европы наций.

2. Мы требуем равенства перед законом для всех государств-членов.

3. Восстановите полномочия, незаконно отнятые у наций.

4. Национальный суверенитет и строгое право вето для национальных правительств.

5. Исключите агентов Сороса из [Европейской] Комиссии и уберите коррумпированных лоббистов из [Европейского] парламента.

6. Не закладывайте будущее наших внуков, ликвидируйте долг Союза.

7. Не мешайте нашей национальной гвардии защищать наши границы. Не ввозите мигрантов и высылайте тех, кто прибыл нелегально.

8. Коррумпированные доллары и евро не должны поступать в государства-члены.

9. Запретите противоестественное перевоспитание наших детей.

10. Защитите христианское наследие Европы.

11. Мы требуем мира в Европе.

Орбан завершил список видоизменённым лозунгом Великой французской революции — «Равенство, свобода, братство!» (у Робеспьера свобода была на первом месте).

Для большинства венгров выражение «12 пунктов» имеет однозначную ассоциацию — так был озаглавлен список требований Венгерской революции к империи Габсбургов. В 1848-м среди них были, в частности, предоставление демократических свобод, вывод из Венгрии австрийских войск и возвращение на родину венгерских частей, создание самостоятельного правительства и тому подобное.

Если же пройтись по «12 пунктам Орбана», их можно условно разделить на несколько блоков. Первые четыре — требование «Европы наций» и его частичная расшифровка (равенство всех государств — членов ЕС, восстановление полномочий, право вето).

Речь идёт об отмене системы принятия решений Европейским советом по значительному числу вопросов, когда нужно не единогласие всех членов ЕС, а лишь их «квалифицированное большинство» — не менее 14 стран и не менее 65% населения Евросоюза.

Виктор Орбан же постоянно требует возврата к ранее существовавшей в ЕС системе, когда единогласие требовалось для принятия решения по всем вопросам.

Пункты 5 и 8, касающиеся «агентов Сороса» и «коррумпированных денег», — это отсылка к принятому в Венгрии пакету законов об отслеживании финансирования НПО, который Брюссель считает противоречащим европейским нормам.

Под предлогом «нарушения принципа верховенства права» Еврокомиссия до сих пор блокирует выделение Венгрии причитающихся ей средств из бюджета ЕС.

Пункты 7, 9 и 10 также касаются конфликтов Будапешта и Брюсселя, только уже по вопросам нелегальной миграции, ЛГБТ*-воспитания в школах и приоритета христианских ценностей.

В частности, 12 марта партия Орбана «Фидес» представила проект поправок к Конституции Венгрии, среди которых положение о том, что в государстве признаётся только два пола — мужской и женский. В Конституцию также предлагается внести поправку, которая отмечает, что защита физического, умственного и морального развития детей важнее всех других прав.

В венгерской правящей партии не скрывают, что цель последней поправки — подготовить почву для запрета ежегодного прайда ЛГБТ* в Будапеште, поскольку мероприятие может быть признано вредным для детей, а защита их развития будет превалировать над правом на собрание. Ранее запретить проведение «радужного марша» в столице Венгрии обещал сам Виктор Орбан.

Последние два пункта — мир в Европе и ЕС без Украины — венгерский премьер и ранее неоднократно связывал воедино. В частности, Орбан отказался ставить подпись под выводами внеочередного заседания Европейского совета 6 марта по поддержке Украины, в результате текст согласовали 26 из 27 государств ЕС.

А при обсуждении проекта выводов Европейского совета, заседание которого должно пройти 20–21 марта, представители Венгрии снова настаивают на сокращении раздела «Украина», изъяв из его текста упоминания о продолжении военной поддержки Киева и о «мире с позиции силы».

По сообщениям европейских дипломатов, Будапешт требует оставить в документе очень короткий текст по Украине, в котором указывалась бы только «поддержка ЕС текущих усилий по установлению мира».

Неудивительно, что такая жёсткая позиция Виктора Орбана вызвала противодействие Брюсселя — как тактическое, так и стратегическое. Во-первых, многие чиновники Евросоюза обсуждают возможность лишения Венгрии права голоса из-за возможности Будапешта заблокировать решения ЕС. Об этом 14 марта сообщила британская газета The Financial Times.

Во-вторых, ориентирующаяся на евробюрократов венгерская оппозиция активизировала подготовку к парламентским выборам в стране, намеченным на весну 2026 года.

15 марта бывший соратник Орбана, а ныне лидер оппозиционной партии «Тиса» Петер Мадьяр организовал в Будапеште достаточно массовую протестную акцию, и призвал отправить действующего главу правительства на свалку истории за предательство национальных интересов.

В своей речи политик заявил, что «весна венгров» уже наступила, и пообещал положить конец «зиме Орбана». «Я всегда считал, что премьер-министр достиг самой низкой точки, и я верю, что ему удалось достичь этого дна сегодня», — сказал Мадьяр. Реагируя на «12 пунктов Орбана», оппозиционер пообещал провести опрос по 12 ключевым экономическим и политическим вопросам, чтобы услышать «голос нации» — правда, не назвал даже самые важные из них.

Мадьяр откровенно пытался апеллировать к реальной усталости венгров от 15-летнего правления Орбана. Критикуя главу правительства, оппозиционер сказал, что для власти «всё кончено». «Или если вы понимаете лучше: Товарищи, конец!», — заявил он, сказав последние два слова на русском языке.

Фраза «Товарищи, конец!» — это отсылка к известному плакату первых свободных парламентских выборов в Венгрии в 1990 году. Кстати, именно тогда началось политическое восхождение Виктора Орбана и его партии «Фидес».

Хотя на выборах 1990 года «Фидес» набрал только 9% голосов, Орбан неоднократно подчёркивал роль своей партии в «свержении советской империи» и проводил параллели между «бархатной революцией» в Венгрии 1989 года и Венгерской революцией 1848–1849 годов: мол, венгры — разрушители империй. Ныне эта ассоциация продолжена: победили Габсбургскую и советскую империи — победим и европейскую.

Правда, не следует забывать, что после событий 1989–1991 годов Венгрия сохранила тесные экономические связи с Россией, и поныне получая оттуда нефть и газ — в отличие от большинства других стран-членов ЕС.

А менее чем через 20 лет после начала революции 1848 года Венгрия добровольно вошла в состав империи Габсбургов, трансформированной в Австро-Венгрию. Безусловно, прав у Будапешта в обновлённой империи было куда больше, чем до революции, но лозунги полной независимости были забыты до 1918 года, когда их реализация привела к потере 60% территории Венгерского королевства.

Понятно, что никакой «Европо-Венгрии» никто сейчас Будапешту не предложит, и Виктор Орбан это прекрасно понимает. Потому на радикальный разрыв с Брюсселем он не идёт, и с 2014 года исправно голосует за все антироссийские санкции, лишь иногда добиваясь незначительных послаблений в них — как правило, выгодных самой Венгрии.

Потому и нынешние «12 пунктов» стоит воспринимать не как заповеди или ультиматум, а как приглашение к переговорам.

Другой вопрос, что в Брюсселе ныне избрали тактику принуждения стран-членов ЕС к безоговорочному выполнению воли никем не избранных евробюрократов — особо ярко это проявляется в Румынии.

Потому не исключено, что если давление проплаченной «коррумпированными долларами и евро» венгерской оппозиции на Орбана будет нарастать, он в ответ пойдёт на более радикальные шаги в отношении «радужной империи».

*Международное движение, признанное экстремистским