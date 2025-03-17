13 марта Европейский суд по правам человека завершил рассмотрение иска группы лиц к украинскому государству по поводу трагических событий 2 мая 2014 года в Одессе. Суд признал украинское государство виновным. И это несомненно сенсация. Но в чем же состоит зафиксированная судом вина?

Иван Шилов ИА Регнум Бойня 2 мая 2014 года в Одессе. Кого на самом деле признал виновным ЕСПЧ

Если точнее, речь идёт о ряде исков, поданных в ЕСПЧ в 2016–2018 годах родными погибших, а также выжившими пострадавшими, которые затем были объединены в общее производство.

Согласно решению суда, вина Украины состоит в нарушении права граждан на жизнь: в том, что украинские власти не сумели предотвратить массовые беспорядки, не предприняли достаточных мер по обеспечению безопасности граждан, когда эти беспорядки уже начались, а затем не провели должного расследования случившейся трагедии.

Особое внимание в суде обратили на бездействие властей во время событий на Куликовом поле: на то, что полиция не предприняла никаких действий по обеспечению безопасности укрывшихся в здании людей и не пыталась эвакуировать их оттуда после начала пожара, а также на то, что пожарные прибыли на место событий лишь спустя 40 минут после начала самого пожара, что и привело к такому значительному числу жертв.

По решению суда Украина обязана выплатить истцам от 12 до 17 тысяч евро.

Напомним, весной 2014 года в Одессе, как и во многих других городах исторической Новороссии, происходило масштабное противостояние между сторонниками Евромайдана и их оппонентами, которых принято называть собирательным термином «антимайдан». В Одессе «антимайдановцы» собирались на площади, известной как Куликово поле, откуда пошло и название движения в целом.

2 мая 2014 года между активистами Куликова поля и евромайдановцами — как местными, так и прибывшими из других городов — произошли масштабные столкновения в центре Одессы, в ходе которых погибли шесть человек (двое активистов Евромайдана и четверо «куликовцев»). После них евромайдановцы отправились на Куликово поле, где разгромили лагерь своих оппонентов, а также попытались взять штурмом Дом профсоюзов, где укрылась часть активистов Куликова поля. Штурмующие подожгли здание, что привело к гибели 42 человек.

Следует подчеркнуть, что суд вообще не задавался, да и не должен был задаваться вопросом относительно виновников трагедии.

У ЕСПЧ в принципе другая компетенция: он анализирует действия властей в тех или иных ситуациях, а также то, насколько эти действия соответствовали Европейской конвенции по правам человека.

И вот, проанализировав действия украинских властей, суд пришёл к выводу, что нормы конвенции соблюдены не были.

Точнее, не так: на самом деле суд довольно много говорит о виновниках трагедии, но делает это в описательной, а не резолютивной части своего решения.

Как несложно догадаться, основным виновником случившегося оказалась, конечно же, Россия.

Якобы именно российская пропаганда нагнетала противостояние в Одессе весной 2014 года и именно ей «подкреплялись» действия активистов Куликова поля.

ТАСС/ Александр Гагарин

Неоднократно подчёркивается, что недостаточные действия полиции заключались в основном в слабом противодействии «куликовцам», а также явно не без задней мысли упоминается, что многие ответственные за принятие решений лица после 2 мая скрылись в России.

Последнее далеко от истины.

По факту в России оказались лишь два человека: глава одесского управления ГСЧС Владимир Боделан, а также замначальника областного управления МВД Дмитрий Фучеджи. Эти две фамилии постоянно упоминаются в решении суда в качестве примеров лиц, исполнявших свои обязанности ненадлежащим образом.

При этом фамилии должностных лиц, оставшихся на Украине, в докладе не упоминаются, например ничего не говорится о непосредственном начальнике Фучеджи Петре Луцюке, который вообще-то был главным правоохранителем Одесской области на момент трагедии.

Такое смещение акцентов в решении ЕСПЧ отлично коррелирует с позицией по этому поводу и украинских властей: Фучеджи, к примеру, в 2023 году заочно приговорили к 15 годам лишения свободы, тогда как Луцюк, по определению в большей степени ответственный за обеспечение общественного порядка в Одессе, не только не понёс никакой ответственности, но после 2 мая продолжал работать на различных должностях в центральном аппарате МВД.

Никак не упомянут в решении суда тогдашний губернатор Одесской области Владимир Немировский, глава управления СБУ и так далее, уже не говоря о следователях МВД и прокуратуры, которые вели (а по факту, что подтверждено решением суда, разваливали) расследование событий.

Конечно, суд не был обязан их упоминать, ведь как уже говорилось, расследование событий как таковых и установление роли в них конкретных лиц не входит в задачу ЕСПЧ. Но, несмотря на это, суд в своем решении отдельных должностных лиц упомянул. Тех, кого удобно для украинской власти.

Трудно говорить об объективности, когда в тексте решения осуждаются действия заместителя главы областного МВД Фучеджи, но его непосредственный начальник Луцюк не упоминается ни разу.

Удивляться такой избирательности не стоит. ЕСПЧ — структура Евросоюза, отношение которого в целом к России общеизвестно, и ожидать от него объективности хотя бы поэтому не приходится.

ТАСС/Боровский Андрей Пожар у здания областного совета профсоюзов в Одессе

Отдельно стоит упомянуть о том, что в «описательной» части своего решение ЕСПЧ (и об этом прямо сказано в решении!) в значительной степени опирался на данные т. н. «Группы 2 мая», созданной по инициативе возглавившего Одесскую область после 2 мая 2014 года Игоря Палицы. Назначение Палицы стало прямым следствием трагедии, так что он является одним из главных бенефициаров случившегося, и его небезосновательно подозревают в причастности к ее организации.

Как бы там ни было, созданная по инициативе Палицы и работавшая под крылом его зама, медиаэксперта ОБСЕ Зои Казанжи, состоящая из сторонников Евромайдана «Группа 2 мая» трактует события вполне определённым путём.

В их материалах, особенно последних, действия «евромайдановцев» максимально обеляются, а всю вину за массовую гибель людей максимально перекладывают на «куликовцев» и «сбежавших в Россию» Фучеджи и Боделана. И именно от них соответствующие соображения, видимо, попали и в решение суда.

Впрочем, сложно сказать, что здесь причина, а что следствие: то ли суд просто неосмотрительно доверился фальсификаторам, то ли, наоборот, изначально поставив перед собой задачу придать делу правильные политические акценты, привлёк в качестве источника информации нужных людей.

ТАСС/ Максим Войтенко

Да это, пожалуй, не так уж и важно.

Ценно то, что, несмотря на явную ангажированность, суд своим решением всё-таки подтвердил и легализовал многие важные моменты, касающиеся как самих событий, так и их расследования.

В частности, в вину Украине поставлено то, что, даже зная о готовящихся беспорядках, руководители МВД не предприняли ничего для их предотвращения, не привели в готовность достаточные для противодействия им силы и даже уже после начала боёв в центре Одессы не сделали практически ничего для переброски дополнительных сил правоохранителей в зону конфликта.

Опираясь на этот вывод суда, можем ставить следующий вопрос: было ли бездействие силовиков халатностью или же они бездействовали сознательно, в рамках реализации согласованного сценария, целью которой было создание драматической картины жестоких беспорядков.

Тому, как действовали и как бездействовали правоохранители в ходе расследования событий, в решении суда уделено немало внимания.

В частности, сухим протокольным языком описывается достаточно драматичная история профессора Елены Радзиховской и её борьбы за попытку привлечь к уголовной ответственности подозреваемого в убийстве её единственного сына Андрея Бражевского.

Согласно официальным выводам следствия, Бражевский погиб, когда выпрыгнул из одного из верхних этажей горящего Дома профсоюзов.

Однако сама Радзиховская убеждена, что её сына убил евромайдановец Всеволод Гончаревский. На одном из снятых 2 мая видео именно он запечатлён добивающим палкой людей, которые выпрыгивали из окон объятого пламенем здания.

ТАСС/ Думская.net/ Максим Войтенко Тушение пожара в здании областного совета профсоюзов

Гончаревский был арестован в августе 2014 года, однако затем освобождён, а в феврале 2015 года дело против него было закрыто за отсутствием доказательств его причастности.

Радзиховская на протяжении нескольких лет пыталась добиться возобновления расследования и в 2017 году даже сумела добиться назначения экспертизы видеозаписей с целью определить, действительно ли на них изображён Гончаревский. Увы, о результатах этих экспертиз ничего не известно, а дело против Гончаревского так и не было возобновлено.

Теперь вся эта история увековечена решением ЕСПЧ.

Чуть менее подробно описана ещё одна история: гибель в центре Одессы куликовцев Николая Яворского, Александра Жулькова и Геннадия Петрова.

Они погибли, получив смертельные ранения картечью, и почти наверняка стали жертвой одного и того же стрелка — евромайдановца Сергея Ходияка. Тем не менее Ходияк проходил подозреваемым лишь по убийству одного человека — куликовца Евгения Лосинского, и все попытки родственников других погибших признать и их потерпевшими по этому делу на протяжении многих лет отфутболивались правоохранителями.

Кстати, даже за смерть Лосинского Ходияка к ответственности не привлекли, он свободно жил в Одессе и вёл активную «общественную деятельность» в духе убитого недавно Демьяна Ганула. Открытое в его отношении дело об умышленном убийстве четырежды (!) закрывали постановлением следователя и столько же раз возобновляли по решению суда после соответствующих обращений потерпевших.

В решении ЕСПЧ даже указано, что все четыре раза постановление о прекращении уголовного производства были совершенно идентичными и не содержали никаких указаний на реальные причины такого решения! Последний раз расследование в отношении Ходияка продлевали в январе 2022 года до июля того же года.

Вероятно, после начала СВО украинским правоохранителям всё-таки удалось окончательно похоронить этот досаждавший им «висяк».

Всё это не помешало суду заключить, что в действиях украинских правоохранителей не было никакой избирательности и что они «не уделяли расследованию убийств евромайдановцев больше внимания, нежели расследованию убийств антимайдановцев».

Отчасти это, впрочем, даже и верно — в том смысле, что правоохранители в принципе делали для расследования как можно меньше, вероятно, не без оснований опасаясь, что в ходе реального расследования можно установить факты, которые устанавливать не следовало бы.

Тем не менее факт остаётся фактом: действия украинских властей не только в ходе событий 2 мая, но и после этих событий признаны нарушающими ту самую Европейскую конвенцию по правам человека.

То есть ЕСПЧ подтвердил неоднократно высказываемое мнение о том, что расследование дела 2 мая по сути было саботировано, и оставил широкое поле для поисков ответа на вопрос о том, кто конкретно и для чего именно его саботировал.

Ну и последнее.

Уже сам список истцов и потерпевших, входящий в решение суда, представляет собой немалую ценность в ситуациях, когда по Сети до сих пор упорно распространяются фейки о том, что погибшие 2 мая люди по большей части были приезжими из России и Приднестровья.

Ну так вот: в прикреплённом к решению суда списке, где указано и гражданство, и место жительства жертв и потерпевших, прямо заявлено, что все они — граждане Украины, а большинство из них — жители Одессы.

Так что тот факт, что ЕСПЧ вынес хотя бы такое решение, — хорошая новость для всех, кто всё-таки надеется когда-нибудь узнать всю правду о том, что же случилось 2 мая 2014 года в Одессе.