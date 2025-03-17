США и йеменское движение «Ансар Аллах» (хуситы) после недолгой передышки вновь вырыли «топор войны». Дональд Трамп не оставил без внимания недавние заявления лидеров хуситов о возобновлении каперских акций против израильских судов и санкционировал «упредительные военные меры».

Иван Шилов ИА Регнум

Операция на йеменском направлении стала первой с момента прихода в Белый дом республиканцев. И хотя она во многом продолжила заложенный демократами курс на ослабление военного потенциала хуситов, администрация Трампа сменила акценты.

Теперь удары по Йемену нужны не для того, чтобы ослабить «Ансар Аллах», а чтобы урезонить его «старшего брата» — Иран.

Из «повстанцев» в «террористы»

Республиканцы включились в борьбу против хуситов под тем же лозунгом, что и ранее демократы — во имя защиты международного судоходства в Красном море. Однако нынешнюю операцию обставили как борьбу с террористической угрозой — о чем отчиталось Центральное командование Вооруженных сил США (CENTCOM).

В тематических отчетах, распространенных CENTCOM, «Ансар Аллах» поставлена в один ряд с такими террористическими организациями, как ИГИЛ* и «Аль-Каида»*.

Такое позиционирование довольно ярко свидетельствует о негативном отношении сторонников Трампа к проиранским формированиям в Йемене. Особенно в свете того, что демократы даже в период острой фазы противостояния в Красном море использовали более обтекаемые формулировки и величали хуситов «проиранскими повстанцами».

Вашингтону также удалось подключить к проведению операций как минимум три аравийские монархии — Катар, Саудовскую Аравию и ОАЭ. И хотя пилоты перечисленных стран в налете участия не принимали, монархии дали добро на использование своего воздушного пространства и военных объектов, чего упорно избегали при Джо Байдене.

География атак значительных изменений не претерпела. Американская авиация сосредоточилась на провинциях Сана и Эль-Байда, где, согласно оперативным сводкам Пентагона, была расположена большая часть командных пунктов «Ансар Аллах», а также расположены арсеналы с оружием и пусковые установки.

Также силы ВВС США нанесли два удара по капитанской рубке израильского судна Galaxy Leader, захваченного хуситами еще в 2023 году и, по некоторым данным, используемого как плавучий командный пункт.

С точки зрения потерь оппонента в живой силе американская операция против хуситов стала, пожалуй, наиболее результативной: в результате налета погибли не менее тридцати человек, более сотни получили ранения; часть до сих пор остаются под завалами.

Правда, большая часть пострадавших — мирные жители. О наличии «мучеников» среди бойцов «Ансар Аллах» ресурсы движения официально не сообщали.

Месть за авианосец

Вашингтон явно не намерен останавливаться на достигнутом. Трамп прямым текстом заявляет, что готов «устроить ад» для хуситов и их союзников, если те продолжат препятствовать судоходству в Красном море. Американским военным фактически дан карт-бланш.

И американские «ястребы» спешат воспользоваться открывшимися возможностями. В частности, CENTCOM предлагает Белому дому расширить географию удара не только на сухопутную часть Йемена, но и на подконтрольную хуситам акваторию Красного моря.

Такой подход позволит наносить удары по иранским целям вблизи Йемена, включая стоящие на рейде иранские разведывательные корабли.

В Пентагоне солидарны с предложением и давят на то, что разведывательные суда ВМС Ирана передают информацию «Ансар Аллах», тем самым кратно повышая эффективность их операций.

В стремлении американских военных «прощупать» акваторию прослеживается не только практичность, но и стремление защитить «честь мундира».

Ведь с момента начала воздушной операции хуситы умудрились вычислить местонахождение американского авианосца USS Harry S. Truman и как минимум дважды атаковать его с помощью противокорабельных ракет и БПЛА. Пентагон убежден, что без подсказок со стороны дело не обошлось.

Больших успехов нет

Если отбросить публичную риторику Трампа и его окружения, заметно, что эффективность новых ударов США по Йемену не сильно выше предыдущих. Объективный контроль бомбардировок по-прежнему дает противоречивые сведения о количестве уничтоженных объектов «Ансар Аллах».

По оценкам внешних наблюдателей, каждая третья пораженная цель являлась либо отвлекающим макетом, либо гражданским зданием. Военный же потенциал хуситов почти не пострадал. Пентагон приводит более выигрышное соотношение, но большими успехами также не хвастается.

Кроме того, американская авиация почти полностью оставила без внимания гористую провинцию Саада, где, по слухам, расположен «бункер №1» движения. Дотянуться до лидеров хуситов без проведения наземной операции США едва ли смогут.

Однако в этом случае полагаться придется на саудовскую и эмиратскую креатуру, которая в настоящий момент ослаблена межфракционными дрязгами и не горит желанием обострять противостояние с «Ансар Аллах».

Американские официальные лица в один голос твердят, что избиение йеменских прокси-сил — «открытый сигнал» Ирану, ключевому союзнику и донору движения. Но насколько эффективны такие акции — вопрос открытый.

Конечно, Тегеран вынужден более пристально следить за йеменским направлением, выделяя дополнительные силы и средства на поддержку хуситов, и учитывать риск возможной ликвидации первых лиц движения.

Кроме того, чересчур пристальное внимание Вашингтона к Йемену усложняет включение «Ансар Аллах» в антиизраильскую операцию «Правдивое обещание — 3», которой на регулярной основе грозит иранский истеблишмент.

В то же время рассчитывать, что давлением на хуситов удастся сбить Иран с нынешнего курса, слишком оптимистично. Официальный Тегеран использует агрессию против своих йеменских активов как повод взбодрить заскучавшую «Ось сопротивления», превратив хуситов в пример для подражания.

В таком прочтении увеличение военной активности США в Красном море идет иранцам и их союзникам только в плюс.

*террористическая организация, запрещенная в Российской Федерации