12 марта нижняя палата парламента Франции приняла резолюцию об усилении поддержки Украины. Резолюция предполагает изъятие замороженных российских активов, находящихся в Европе, в качестве одного из источников финансирования.

ИА Регнум

Весьма скромное количество голосов «против» может навести на мысль, что идея не встречает больших противоречий во французских политических кругах и обществе. Однако эта видимость скрывает более сложную реальность. Каковы будут последствия принятия резолюции? Что французы понимают под поддержкой Украины и насколько единодушно они готовы её оказывать?

Парламентские резолюции во Франции по определению являются документом, в котором высший представительский и законодательный орган страны высказывает своё мнение по обозначенному вопросу. Но сами по себе они не влекут юридических последствий.

Поэтому, комментируя принятие документа, депутат от партии «Республиканцы» Жан-Луи Тьерио, бывший министр-делегат по вопросам обороны, сказал: «Не стоит преувеличивать наше влияние. Эта резолюция — лишь маленький камешек со стороны народов европейских наций».

Однако дух резолюций, по крайней мере в течение какого-то времени, может форматировать политическую и общественную риторику.

После начала СВО спектр мнений во Франции по поводу конфликта постепенно приводился к единообразию. За рамками дозволенного следили администрация бывшего президента США Джо Байдена, успешно влиявшая на позицию в том числе Эммануэля Макрона, а также глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, любовь которой к дисциплине и однообразию широко известна.

Ещё весной 2022 г представитель пропрезидентской партии «Возрождение» подписывал публичные воззвания, говорившие о единстве российской и европейской культуры и истории, призывая к срочному мирному урегулированию конфликта на Украине.

Зато сегодня парламентская группа сторонников Макрона предлагает проект резолюции об увеличении Украине поставок оружия, а также поддерживает слова главы государства о том, что Россия является «угрозой существования».

Результаты голосования 12 марта показывают сплочённость своего рода группы поддержки президента, к формированию которой сторонники Макрона призывали после роспуска парламента и смены нескольких правительств во второй половине 2024 г.

Иными словами, партии, желающие продемонстрировать свою лояльность главе государства, должны встать на его сторону по ряду вопросов. А «украинский вопрос» является важным элементом, с помощью которого президент хочет повысить и укрепить своё положение и внутри страны, и в руководстве Евросоюза.

Поэтому сейчас можно увидеть единогласное «за» как традиционно провластных партий, так и тех, кто декларировал себя ранее как оппозиционные (к примеру, «зелёные» или социалисты). А голоса «против» или крайне немногочисленны (54 депутата от коммунистов и «Франции непокорённой»), или носят завуалированный характер (воздержавшиеся депутаты от «Национального объединения» и от парламентской группы партии «Союз правых за Республику», возглавляемой Эриком Сьотти).

Вместе с тем, воинственные заявления Макрона имеют, скорее, пиар-эффект и звучат неубедительно для ряда политиков и значительной части населения.

Так, бывший министр обороны Франции, а ныне глава регионального совета Нормандии Эрве Морен обвиняет президента в том, что тот сделал из политики «перманентный спектакль». При этом обычные люди, по его словам, обеспокоены ценой той гонки вооружений, в которую бросает Францию глава государства.

А издание Figaro отметило, что ни Макрон, ни его окружение так и не объяснило конкретные пути реализации заявленных им «грандиозных» проектов по восстановлению европейского суверенитета и обороноспособности.

Французские политики боятся оказаться в ситуации, когда, выступив публично на стороне президента, они потом должны будут поддерживать непопулярные меры, с помощью которых, вероятно, будут претворяться в жизнь планы главы государства.

Ведь электорат многих партий ждёт от своих избранников решения насущных проблем. И в народе нередко можно встретить мнение о том, что украинская повестка перекрыла для руководства страны такие вопросы, как безработица, проблемы в сфере образования, нехватка больничного персонала, рост бедности населения и другие.

Что касается конфискации российских активов, то эта тема во Франции обсуждается давно. Впервые таким образом вопрос поставили ещё зимой 2022 г., затем подняли снова в конце 2024 г. ввиду нехватки средств для финансирования войны на Украине.

Политики и чиновники Франции и Европы в большинстве своём относятся к подобной идее положительно, однако незаконность этого действия пока ещё останавливает их от конкретных шагов. При этом нарушение закона в отношении России считается французской стороной вполне допустимым.

Сомнения вызывают лишь возможная реакция со стороны стран Ближнего Востока, особенно Персидского залива, и потенциальная опасность создания прецедента для США, которые могут поступить так же с французскими активами в их стране, используя это в качестве аргумента в какой-нибудь ситуации.

Словом, Франция, как и Европа, на данный момент нуждается в инвестициях, сильно зависит от США и не может быстро решить накапливающиеся внутренние проблемы. Этим и объясняется большое количество декларативных заявлений и пиар-ходов Макрона.

Но за этим действом скрываются вполне ощутимые процессы: милитаризация общества и экономики, ужесточение цензуры, уменьшение возможностей оппозиции в политическом пространстве. И независимо от того, как будет разворачиваться ситуация с решением конфликта на Украине, остановить их будет крайне сложно.