Прямые переговоры Дональда Трампа с Россией и идеи американского президента по условиям урегулирования конфликта вокруг Украины вызывают бурные эмоции в Старом Свете — от полного восторга в Будапеште и Братиславе и вздоха облегчения в Италии до отчаяния в Германии и яростного гнева во Франции и Великобритании.

Иван Шилов ИА Регнум

Ястребиная страта европейской элиты во главе с Киром Стармером, Эммануэлем Макроном, Урсулой фон дер Ляйен и Фридрихом Мерцем с одной стороны ищут любые способы, чтобы помешать Трампу навязать мир на своих условиях.

С другой же — прибегают ко всевозможным мерам, чтобы залатать дыру в европейской безопасности, расширяющуюся за счет всё более экстравагантных планов Белого дома.

А они варьируются от увеличения платежей за присутствие американских войск вплоть до их частичного вывода из Германии, Бельгии, Испании, Италии, Польши, Прибалтики, Великобритании и с Балкан.

Одним из методов повышения обороноспособности Европы, помимо закачивания в него 800 млрд евро и финансирования ВСУ, в Брюсселе и странах — членах ЕС рассматривают привлечение Турции.

Первый шаг на этом пути они сделали на саммите в Лондоне, и застрельщиком здесь выступает Великобритания. В этом деле у Лондона большой опыт. На официальном уровне он позиционирует отношения с Анкарой как «стратегическое партнерство».

Во многих вопросах, часто выступая вразрез с континентом, Великобритания всегда старалась потакать Реджепу Тайипу Эрдогану. Например, в 2016 году новоиспеченная премьер Тереза Мэй оказалась чуть ли не единственным лидером Запада, публично осудившим попытку госпереворота.

Будучи в составе ЕС, британцы всегда активно лоббировали евроинтеграцию Турции. А выйдя из Евросоюза, Соединенное Королевство усилило контакты, подписав с ней договор о зоне свободной торговли. Лондон и Анкара постоянно сверяли часы по Украине и вместе инициировали создание т. н. «Крымской платформы».

Сейчас Великобритании в Евросоюзе нет, но «фактор Трампа» заставляет традиционно более ориентированных на Брюссель лейбористов подчеркивать свою солидарность с континентом.

Великобритания пытается усидеть на двух стульях. Развивая контакты с Евросоюзом, она не хочет терять привилегированное положение «любимой жены» США в Североатлантическом альянсе.

К тому же в рамках объединенной против России Европы британцы будут испытывать конкуренцию со стороны Макрона, который не успокоился на двух саммитах и 11 марта, в день переговоров делегаций США и Украины в Джидде провел экстренное совещание с главами генштабов западных стран, включая, кстати, и Великобританию, и Турцию.

Пока у Великобритании остаются формальные ограничение в виде отсутствия членства в ЕС, а Франция при всей нелюбви к России имеет достаточно непростые отношения с Эрдоганом из-за старых проблем по Кипру, Ливии и Сирии, посредником между Брюсселем и Анкарой решили выступить поляки.

12 марта в турецкую столицу к президенту приехал пан Дональд Туск. Собеседники хотели обсудить ситуацию по Украине, ее влияние на безопасность Европы и стратегическое значение Турции в решении обоих вопросов.

Одним словом, президент Польши приехал к турецкому коллеге, чтобы попросить его «вписаться» в украинское урегулирование, идущее не по плану поляков, а также в перестройку европейской обороны, к которой халатно начали относится за Атлантикой.

«Я обратился к президенту Эрдогану с однозначным предложением, чтобы Турция взяла на себя как можно большую совместную ответственность за мирный процесс [по Украине], гарантии стабильности и безопасности во всём нашем регионе», — сказал Туск на совместной пресс-конференции.

На украинском треке Польше нужно, чтобы турки открыто заявили то, о чём буквально кричит мировая пресса. Варшава хочет видеть натовские сапоги на Украине под эгидой миротворчества, но без Пентагона делать это боится. Но если заручиться согласием 350-тысячной турецкой армии, второй по численности в НАТО, Туск мог бы предпринять более уверенные шаги.

Участие же Турции в новой конфигурации европейской безопасности в целом пока размыто. Непонятно, чего именно от нее хотят — размещения дронов «Байрактар» в Литве или отправки контингента в Болгарию?

В лучших традициях восточных стран поляки заняты откровенным торгом и, говоря об усилении европейской безопасности, пытаются вынудить Трампа перебросить бомбардировщики и пехоту из Рамштайна куда-нибудь под Варшаву или Гданьск.

Но если американцы откажутся и начнут сворачивать свои европейские контингенты, турки как замена поляков тоже вполне устроят.

Но почему это нужно Эрдогану? Да потому, что он никогда не упустит возможности взять весомую дань с того, кто нуждается в помощи. Особенно если дело касается европейцев.

Ведь сколько уже лет турецкий президент с ними бодается. То они не разрешают его министрам проводить агитационные кампании в Голландии и Германии, то угрожают торможением евроинтеграции, то вводят какие-то санкции за войну против курдских боевиков.

А время от времени и вовсе поддерживают попытки его отстранения от власти, будь то через революции, госперевороты или вполне себе легальные парламентские и президентские выборы.

Как будто действуя на опережение и читая мысли Эрдогана, Туск выдает следующее: «Мы надеемся, что процесс вступления Турции в Европейский союз станет реалистичным и осязаемым процессом. Мы всегда поддерживали Турцию в этом отношении и будем поддерживать».

Конечно, на берегах Босфора уже сто раз смирились с невозможностью вступления в ЕС, а Эрдоган декларирует эту цель лишь как дежурную фразу. Но на фоне относительно недавних заявлений из Парижа, Берлина и Брюсселя, что Анкара уже не имеет шансов на членство, и процесс вступления нужно остановить, открытая поддержка далеко не последней страны Евросоюза потешит турецкое самолюбие.

Поскольку такие заявления расцениваются как признание и уважение, что в некотором смысле даже важнее, чем членство в каких-то альянсах. Да и учитывая, что ЕС настроен на продолжение торговой войны с Россией, туркам еще нужно сто раз подумать: а выгодно ли терять такого крупного партнера ради эфемерных «плюшек» из Брюсселя.

Более осязаемые выгоды, которые Анкара может получить от европейцев — это инвестиции, сотрудничество в различных транспортных проектах и контракты по вооружениям. Первые подвижки в этом направлении уже видны невооруженным глазом. В начале месяца одна из крупнейших компаний Европы в области ВПК, итальянская Leonardo подписала контракт с производителем «Байрактаров» Baykar.

Туск со своей стороны заверил, что польские компании «готовы вместе работать с нашими турецкими партнерами в области обороны и оборонной промышленности». Какие проекты обсуждали два президента, еще неизвестно, но Туск свой визит назвал «историческим прорывом».

И амбиции новой Речи Посполитой Европой не ограничиваются. Она хочет вместе с Турцией вести дела там, где последняя более сильна. Например, участвовать в восстановлении Сирии.

Чувствующий веяния исторического момента Эрдоган, понимая, что вступить в ЕС почти нереально, решил подыграть своему гостю. Ценному еще и потому, что Польша председательствует в Совете ЕС. Полноправное членство остается «стратегической целью» Анкары, говорит Эрдоган, а дальше ставит важный акцент: это нужно больше не Турции, а самому Евросоюзу.

Если Европейский союз хочет предотвратить потерю своей значимости и мощи, он может осуществить это только при условии полноправного членства Турции, говорит он. Найдет ли этот аргумент отклик в Париже, Брюсселе и Берлине, которые годами тормозили евроинтеграцию мусульманской страны, боясь потери своей монополии в Еврокомиссии, Евросовете и Европарламенте, — вопрос риторический.

В 2022 году в период стамбульских переговоров Дмитрий Медведев довольно ясно охарактеризовал процесс евроинтеграции Турции. Он вспомнил ответ экс-премьера России Виктора Черномырдина на вопрос, когда Украина вступит в ЕС: «Сразу после Турции». А Турция когда, уточнили у него? «Турция? Никогда…».

Однако есть ряд сфер, где ЕС может сблизиться с Турцией и без ее вступления в союз. Например, через модернизацию таможенного соглашения или введение безвизового режима. Именно на это сделал акцент глава турецкого МИД Хакан Фидан, отметив, что стороны завершили работу над достижением 66 критериев по упрощению визовой системы, и таковых осталось только шесть.

Если ЕС не откроет свои двери Турции, то ждать от Анкары каких-то смелых действий по поддержке Украины и «защите Европы» от России было бы чересчур наивным. Да, Турция говорит о готовности внести вклад в безопасность Европы, но не озвучивает, какими методами и в каком объеме.

Будет ли Турция участвовать в каких-то антироссийских учениях или даже в возможных столкновениях из-за, например, Латвии или Молдавии? Натовцы ведь не «вписались» за нее во время обострения российско-турецких отношений в 2015 году из-за сбитого над Сирией Су-24.

Да и к тому же у нас есть много серьезнейших долгосрочных проектов: АЭС «Аккую», газопровод «Турецкий поток», объемная торговля и много чего еще. Кризисной экономике Турции не с руки рисковать их благополучием.

Если Польша с Британией и ждут от Турции безусловного участия в миротворческой операции Европы, то Турция будет действовать лишь в соответствии со своими интересами в США и России.

Ряд турецких экспертов уже высказывались по теме миротворцев и сошлись на том, что такие меры требуют согласования на уровне Совбеза ООН. Для Анкары, в отличие от Варшавы, особенно важно быть более деликатной и объективной в украинском вопросе.

Ведь Турция не вводила санкций и не планирует участвовать в таких вредительских проектах, претендуя на продолжение своего посредничества по Украине. Недаром российские и американские представители встречались недавно именно в Стамбуле.

Сразу после Туска в Анкару пожаловал министр обороны Великобритании Джон Хили. И это символично, поскольку Лондон еще на заре СВО предлагал создать большой альянс в составе Великобритании, Польши, Украины, Прибалтики и Турции.

Тогда британский премьер Борис Джонсон инициировал союз в условиях, когда западные страны, особенно Германия, медлили с поставками артиллерии, ПВО и танков Украине. По данным издания Corriere della Sera, в альянс должны были войти страны, «объединенные недоверием к Брюсселю, а также реакцией Германии на военную агрессию России».

Сейчас Западная Европа настроена более решительно и агрессивно, но актуальности идея уже ушедшего с поста Джонсона не потеряла. И действительно, сейчас страны Прибалтики, Польша и Великобритания громче всех говорят о защите от «российской угрозы». И теперь их голоса лучше перекликаются с «ядерным шантажом» Макрона и настроем нового канцлера Германии Мерца.

Но слабым звеном и в этом предполагаемом альянсе, и в формирующейся новой системе обороны, как и прежде, остается Турция. Анкара готова вносить вклад в европейскую архитектуру безопасности, но ее тесные экономические, да и политические связи с Кремлем будут чинить помехи для встраивания в антироссийские проекты и ограничивать степень и характер турецкой вовлеченности.

Вписываясь в «антироссию», Турция рискует не только экономическим благополучием, но и открытием новых геополитических фронтов, будь то на Ближнем Востоке, Южном Кавказе или в Средней Азии. Исторический опыт показал, что ни одна из войн против России для турецкого государства не была прибыльной.

В то же время, несмотря на растущую нужду в участии Турции, Европа не будет настолько щедрой, чтобы принять 80-милионную мусульманскую нацию в свой состав.

Так что в сухом остатке: Турция и ЕС непременно будут друг друга использовать. Но отдав минимум, каждый свой минимум в ответ и получит.