Конфликт Прибалтики и Грузии вышел на новую стадию. Бурная любовь сменилась пламенной ненавистью. Лет десять-пятнадцать назад прибалты относились к грузинам с покровительственной симпатией, они видели в них своих учеников и последователей, неукоснительно держащих курс в ЕС и НАТО.

Иван Шилов ИА Регнум

Однако происходящие в Грузии события последнего времени глубоко разочаровали эстонцев, латышей и литовцев — теперь они чувствуют себя обманутыми. Отсюда столь несоразмерное негодование, изливаемое в адрес Тбилиси, и судорожные попытки как можно сильнее уколоть «изменников» — страны Балтии заносят всё новых и новых представителей грузинской элиты в свои списки персон нон грата.

Высокомерные наставники

В своё время страны Балтии по факту приняли патронаж над Грузией, осуществлявшийся в рамках полузабытой ныне организации «Восточное партнерство». Оно зародилось в мае 2008 года на основе польско-шведской инициативы, но со временем страны Балтии начали играть в нем всё более значительную роль.

Изначально подчеркивалось, что целью этого «партнерства» является желание лишь сгладить противоречия между «старыми» и «новыми» членами Евросоюза. Однако вскоре выяснилось, что на самом деле оно создавалось с целью экспансии — для «подтягивания» республик бывшего СССР в зону влияния ЕС.

Эта работа с разной степенью успешности проводилась в шести государствах — Украине, Белоруссии, Молдавии, Грузии, Азербайджане и Армении.

Необходимо отметить, что прибалты, с воодушевлением взявшиеся за развитие «Восточного партнерства», с 1991 года всегда относились к России крайне агрессивно, со всем пылом неофитов воспринимая себя «передовым отрядом цивилизации» в «крестовом походе» на восток.

Латыши, литовцы и эстонцы видели свою цивилизационную миссию в том, чтобы помочь другим народам постсоветского пространства освободиться от «имперского ига» — так, как это сделали они сами.

И некоторое время, когда в Грузии президентом был Михаил Саакашвили, казалось, что именно грузины являются одними из самых примерных учеников, прилежно готовящих «домашнее задание» по «евроинтеграции». Даже когда Саакашвили убрали от власти, долгое время его преемники тоже делали всё возможное, чтобы поскорее вступить в ЕС и НАТО.

Рига, Таллин и Вильнюс считали, что такое рвение необходимо поощрить. В свое время прибалты немало потрудились над тем, чтобы ЕС подписал с Тбилиси в июне 2014-го соглашение об ассоциации. Тогдашний латвийский министр иностранных дел Эдгар Ринкевич (ныне президент этой страны) хвалил Грузию за проводимые «реформы» и говорил, что она является «одним из самых активных государств «Восточного партнерства».

Однако со временем первоначальный энтузиазм Тбилиси по поводу «евроинтеграции» изрядно поостыл.

Они рассчитывали на быстрое вступление в Евросоюз и Североатлантический альянс по примеру тех же прибалтов. Но постепенно выяснилось, что главная цель «Восточного партнерства», по сути, заключается в том, чтобы, вырвав входившие в него государства из сферы влияния РФ, потом неопределенно долго держать их в «предбаннике», не допуская за европейский «стол» в качестве равноправных партнеров.

Одновременно в Грузии нарастало раздражение по отношению к странам Балтии, которые, возомнив себя «наставниками», зачастую вели себя с грузинами нагло и пренебрежительно, свысока поучая их «жизни».

Так, например, в ноябре 2015 года во время встречи с представителями официального Тбилиси тогдашний президент Литвы Даля Грибаускайте прочитала гостям высокомерную нотацию. Она заявила: «Хотя жители Грузии открыто приняли решение идти по европейскому пути, внутрипартийные руководители тормозят прогресс этой страны в реализации реформ нарушениями прав человека, ограничением свободы СМИ».

Не промолчал и тогдашний литовский премьер Альгирдас Буткявичюс, упрекнувший гостей в зажиме свободы СМИ и нравоучительно рассказавший в стиле «для тупых туземцев», что необходимо соблюдать «верховенство права».

Аналогичные лекции грузинам прочитали спикер Сейма Лорета Граужинене и лидер одной из крупнейших литовских партий Андрюс Кубилюс — тот обвинил Тбилиси в серьезной ошибке, которая «ставит под сомнение приверженность Грузии демократическим критериям».

Недовольство литовцев тогда вызвало постановление грузинского суда о возвращении контроля над телеканалом «Рустави 2» его прежнему владельцу Кибару Халваши. У того в свое время отобрал этот актив Саакашвили, а его преемники решили вернуть канал бывшему хозяину.

Однако, поскольку Саакашвили считается в Прибалтике признанным «борцом за демократию», пересмотр любых его решений вызывает там недовольство.

Наказание «вероотступников»

Можно вспомнить и более вопиющие примеры вмешательства прибалтов в грузинские дела. Так, весной 2021 года в Тбилиси приехал тогдашний глава комитета литовского Сейма по иностранным делам Жигимантас Павиленис.

Он вмешался в склоку между правящей «Грузинской мечтой» и оппозиционным «Единым национальным движением» и пытался инструктировать местное правительство — что и как тому надо делать. Павиленис так взбесил хозяев, что ему по факту указали на дверь.

Вообще, в Вильнюсе, Риге и Таллине мечтают, чтобы к власти в Грузии вернулся Саакашвили. Одиозного экс-президента связывают с прибалтами тесные дружеские отношения.

Например, в феврале 2019-го Саакашвили прибыл в Эстонию, чтобы повстречаться с местным парламентарием Ээриком-Нийлесом Кроссом, находящимся в РФ в розыске по подозрению в соучастии в пиратском захвате в 2010-м российского сухогруза Arctic Sea.

Корреспондент портала Delfi, заметивший Саакашвили и Кросса на выходе из одного из ресторанов в Старом городе Таллина, поинтересовался у последнего деталями встречи. По словам Кросса, они обсудили с Саакашвили текущее положение дел в эстонской, грузинской и мировой политике.

«Мы обсудили то, что как Эстонию, так и Грузию следует вернуть обратно из рук пророссийских сил. В этом деле мы попробуем помочь друг другу», — добавил Кросс.

Взаимное недовольство прибалтов и грузин нарастало, пока не появился повод перейти к открытой конфронтации. В декабре 2023 года Грузия получила, наконец, вожделенный статус страны-кандидата на вступление в Евросоюз. Однако для дальнейших переговоров с ЕС грузинские власти должны были реализовать «политику девяти шагов», направленную на подстройку законодательства под требования Брюсселя.

Но грузины заподозрили неладное и, несмотря на неоднократные окрики и предупреждения, начали готовить закон «О прозрачности иностранного влияния». Это привело к конфликту — внутри страны взбунтовались сторонники «западного пути», науськиваемые через сеть НКО. В Тбилиси зачастили делегации из ЕС, в частности из Прибалтики, пытавшиеся сорвать принятие закона.

Как известно, партия «Грузинская мечта» не устрашилась и пошла до конца. Закон был принят, а потом в стране прошли парламентские выборы, в ходе которых «мечтатели» сумели сохранить власть.

Уличные протесты успешно были разогнаны, а потом в стране сменили и президента — убрали с поста агента влияния Запада Саломе Зурабишвили. Это переполнило чашу терпения прибалтов, и они вошли в режим неконтролируемого бешенства. В странах Балтии были организованы митинги под лозунгами «Свободу Грузии!» «Нет оккупации Грузии Кремлем и его приспешниками!», «За будущее Грузии в Европе!».

Затем Литва, Латвия и Эстония начали вводить против Тбилиси свои санкции. Главным образом они выразились в разрыве разных программ сотрудничества и во внесении большого количества грузинских чиновников в «черные списки».

Последний на данный момент «залп» в этом направлении произвела Эстония, которая с 3 марта ввела запрет на въезд для еще 55 граждан Грузии, среди которых судьи, полицейские, прокуроры и парламентарии. В их числе, кстати, оказался бывший баскетболист эстонского клуба «Тарту Рок» и сборной Грузии Виктор Саникидзе, тоже причисленный к «врагам демократии».

Ярость Прибалтики легко объяснима. Тут и гнев на «вероотступников», отвергших святой идеал евроинтеграции, и обида за то, что грузины отринули «наставничество» прибалтов, не захотели терпеть их надменные поучения.

«У вас нет суверенитета»

Заодно пресса стран Балтии начала обстреливать Грузию из пропагандистской «пушки». С тем же рвением, с которым раньше восхваляли грузин, идущих «верной дорогой евроинтеграции», теперь их поливают помоями, изыскивая для этого всевозможные доводы.

Недавно, например, прибалтийские СМИ начали рассказывать о грузинских телефонных мошенниках, грабящих простодушных прибалтов. Утверждается, что в мошеннических кол-центрах «трудятся» молодые грузины с высшим образованием, умеющие говорить на нескольких языках.

Главный профессиональный критерий — насколько хорошо человек умеет врать. Если не делает это достаточно агрессивно, получает выговор. Причем «неполживые» прибалтийские СМИ стараются не выпячивать, что куда более масштабную деятельность в этой сфере ведут обманщики, базирующиеся на территории Украины.

Не сказать, что все в Прибалтике поддерживают столь резкий разрыв с бывшими друзьями и их демонизацию. Однако эстонский министр иностранных дел Маргус Цахкна, ставший самым яростным врагом Грузии, отказывается сбавлять накал риторики.

«Меньшее, что мы можем сделать, это немедленно прекратить финансирование проектов грузинского правительства и направить больше поддержки ЕС грузинскому гражданскому обществу», — заявил Цахкна на заседании совета ЕС по иностранным делам в Люксембурге.

Депутат эстонского парламента Варро Вооглайд направил Цахкне вопрос: почему Таллин вмешивается во внутренние дела Грузии? Тот ответил: «Их правительство и действующий режим солгали, в первую очередь — народу Грузии, но также Евросоюзу и нам».

Грузинские власти, которым все это изрядно надоело, тоже не стесняются в выражениях. Мамука Мдинарадзе, исполнительный секретарь партии «Грузинская мечта» заявил, что у стран Балтии, по сути, нет суверенитета.

«Не существует никаких правительств Литвы, Эстонии или Швеции. У этих стран полностью отняты суверенитет и власть. Формальные должностные лица служат не интересам своих стран, а партии глобальной войны, deep state», — отрезал Мдинарадзе.

По его мнению, попытки Вильнюса, Риги и Таллина оказывать давление на Грузию являются действиями западного «глубинного государства».

Эта перепалка может длиться сколь угодно, но сами по себе страны Балтии слишком маломощны, чтоб в одиночку причинить Грузии серьезную боль. В целом же происходящее между бывшими партнерами является трагикомическим подтверждением поговорки: «От любви до ненависти — один шаг».