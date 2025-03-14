На днях спецпосланник президента США по вопросам заложников Адам Бёлер огорошил израильскую общественность новостями о прямых контактах с ХАМАС в обход основного переговорного формата. Новость ожидаемо вызвала шквал критики со стороны официального Тель-Авива и вылилась в последствия для самого Бёлера.

Иван Шилов ИА Регнум Адам Бёлер

На первый взгляд кажется, что США попали в крупный дипломатический скандал и предпочли задвинуть сомнительного переговорщика подальше, замяв дело. Однако эскалация темы могла быть и частью большой многоходовки в интересах Белого дома. Тем более, что Бёлеру не впервой принимать на себя удар ради высоких целей.

«Метод Бёлера»

Адам Бёлер — опытный переговорщик и лоббист, отстаивавший интересы США почти по всему земному шару.

В его активе — переговоры по крупным инвестиционным пакетам в Латинской Америке, Южной Азии и Африке; общая сумма подписанных при его участии контрактов исчисляется десятками миллиардов долларов.

Не чужды Бёлеру и в политико-дипломатические игры. Особенно преуспел он в них в период первого президентского срока Дональда Трампа.

Например, в 2020 году Бёлер принимал участие в тройных переговорах между США, Афганистаном и движением «Талибан»*, пытаясь убедить представителей последнего сложить оружие в обмен на инвестиции и интеграцию в афганские политические институты. Убедить талибов тогда так и не удалось, зато наработанный опыт пригодился трамповскому лоббисту несколько позже, в период разработки «Авраамовых соглашений» о нормализации отношений между Израилем и рядом арабских стран.

За время подготовки первых соглашений (2020–2021 годы) Бёлер объездил большую часть Ближнего Востока и активно консультировал старшего президентского советника Джареда Кушнера. Также он сыграл не последнюю роль во вхождении Марокко в «клуб друзей» Израиля и окончательном примирении аравийских монархий с Катаром.

Во всех перечисленных случаях — будь то бизнес-переговоры или дипломатический процесс — Бёлер действовал смело (в некоторых случаях даже нагло), не боясь порой вступать в противоречие с прежними договоренностями. Зачастую именно это и помогало ему сдвинуть сделку с мертвой точки и довести ее до финала.

Само собой, Трамп не мог не помнить результативность прежнего консультанта, и с возвращением в Белый дом пригласил его в свою команду, поручив работать по заложникам.

Не исключено, что идея провести прямые переговоры с «особо уполномоченным» представителем ХАМАС принадлежала именно Бёлеру, который привык работать по чувствительным вопросам без дополнительных посредников.

Ошибка в расчетах

Сколько встреч с представителями ХАМАС успел провести Бёлер — доподлинно не известно. Цифру не раскрывает даже он сам, используя размытую формулировку о «нескольких циклах». Однако даже этого хватило, чтобы спровоцировать возмущение в Израиле.

Поводом для нападок на Бёлера стала череда его интервью, в которых лоббист поделился некоторыми результатами контактов с палестинцами.

Израильтянам не понравилось, что спецпредставитель по заложникам фактически возложил ответственность за замедление обменов на Тель-Авив, а также выразил надежду, что после завершения конфликта в Газе ХАМАС «переродится» в рукопожатую политическую силу.

Израильские политики — как находящиеся при власти, так и оппозиционеры — в один голос бросились твердить, что Бёлер буквально «заложил бомбу» под предыдущий переговорный процесс и заставил ХАМАС «поверить в себя», назвав палестинцев равной стороной в переговорах.

Заявления о «перерождении» ХАМАС и вовсе были приняты в штыки — Тель-Авив не желает видеть движение у власти в анклаве, даже если оно пойдет на серьезную внутреннюю перестройку.

Скандал приобрел столь существенный размах, что на каком-то этапе вмешиваться пришлось госсекретарю Марко Рубио. Тот заявил, что прямые переговоры с ХАМАС были «разовой ситуацией», которая «не принесла результатов». Публичные заявления Бёлера он назвал «неоднозначными и местами ошибочными».

А уже на следующее утро в американской прессе появились «правительственные инсайды» об отстранении Бёлера от работы над соглашением по сектору Газа, которые охотно подхватила израильская пресса. Тель-Авив воспринял новость об отлучении трамповского лоббиста как маленькую победу.

Впрочем, несмотря на возможную размолвку внутри переговорной команды, США предпочитают официально не выносить сор из избы. Бёлер продолжает фигурировать в пресс-релизах Госдепа и Белого дома, дает комментарии СМИ по развитию переговорного процесса. И, что важнее, формально все еще остается уполномоченным лицом по делам заложников.

Тем не менее, даже при беглом сравнении его последних заявлений заметно, что нынешние высказывания носят максимально обобщенный характер, а все тезисы отсылают исключительно к работе официального американского переговорщика по Газе — Стива Уиткоффа. Самостоятельной работы в этом направлении он больше не ведет — по крайней мере, публично.

Прививка от вредности

Несмотря на то, что авантюра Бёлера быстро провалилась, попытки США запустить параллельный переговорный трек все же принесли свои плоды. В частности, Белый дом создал у Израиля убежденность, что Тель-Авив не является главным звеном в схеме урегулирования.

Вести переговоры с палестинскими фракциями Вашингтон, в случае чего, может и самостоятельно — и не только с позиции силы. Совпадение ли, но в период участия Бёлера в прямых переговорах с ХАМАС Трамп внезапно отказался от большинства собственных ультиматумов и внезапно «передумал» насильно переселять палестинцев из анклава.

Учитывая, что интерес США в переговорах по Газе в большей степени вращается вокруг вызволения из плена ХАМАС нескольких заложников с американским гражданством, подобная публичная гибкость вполне понятна. Тель-Авиву прозрачно намекнули, что у Вашингтона есть возможность закрыть вопрос своими силами.

Такая постановка вопроса отчасти объясняет, почему Израиль так легко согласился на новую версию «плана Уиткоффа», озвученную делегацией США на переговорах в Дохе 12 марта.

В соответствии с ней число заложников, которых обязуется освободить ХАМАС для продления «режима тишины», было уменьшено вдвое. Тель-Авив получит пятерых живых заложников, а также девять тел скончавшихся в плену израильтян. В обмен на это Израиль обязуется возобновить поставки гуманитарной помощи в анклав.

Временное прекращение огня планируется продлить до 20 апреля, захватив Рамадан и Песах.

И хотя израильский Минздрав рапортует, что в руках ХАМАС находится еще как минимум 59 человек, Тель-Авив пока не склонен оспаривать предложения Белого дома.

А это значит, что «метод Бёлера» в каком-то роде сработал.