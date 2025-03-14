Ответ Владимира Путина на предложение о 30-дневном перемирии, появившееся после американо-украинской встречи в Саудовской Аравии, не попал в те ожидания, которые, вероятно, подразумевались авторами идеи.

Иван Шилов ИА Регнум

13 марта в ходе пресс-конференции с президентом Республики Беларусь Александром Лукашенко российский президент высказал позицию дипломатично и разумно.

Он не сказал просто «да», потому что временное перемирие, которое Киев непременно использует для перевооружения и переоснащения, Москве не нужно. Поэтому российский лидер ответил «да, но…».

В целом согласившись на предложение, Путин при этом обозначил ряд условий, которые должны быть выполнены для вступления перемирия в силу. В первую очередь — невозможность использования украинской стороной паузы для того, чтобы исправить катастрофическую для ВСУ ситуацию и в Курской области, и по всей линии фронта.

Судьба окруженной курской группировки противника Путиным обозначена предельно четко: сдаться в плен или погибнуть. Возможности, когда совершившие массу преступлений украинские военнослужащие просто уйдут домой, он отверг категорически.

Как и возможное продолжение на Украине во время перемирия принудительной мобилизации, формирования, подготовки и вооружения новых бригад, а также нарушения договоренностей в любой точке двухтысячекилометровой линии соприкосновения с последующими обвинениями России в «провокациях».

«Это всё вопросы, требующие своего кропотливого исследования с обеих сторон. Поэтому сама по себе идея правильная и мы, безусловно её поддерживаем. Но есть вопросы, которые мы должны обсудить. И думаю, что нам нужно и с американскими нашими коллегами-партнёрами на этот счёт переговорить. Может быть с президентом Трампом созвониться и вместе с ним пообсуждать. Но сама по себе идея закончить этот конфликт мирными средствами нами поддерживается», — подчеркнул президент.

И это явно был не тот ответ, который ждали от него Украина и Европа.

«Соглашаясь под давлением на требование США о временном перемирии, полагаю, никто на Украине его соблюдать не собирался. Расчет был исключительно на то, что Россия ответит «нет», и таким образом можно будет выставить нас страной, которая не хочет мира», — объясняет ИА Регнум российский политолог Антон Хащенко.

Россия считает, что занимает гораздо более выгодную позицию, чем Украина, и потому может диктовать условия. Среди них были отказ от поставок вооружения киевскому режиму, а также приостановка мобилизации. Ну и, наконец, создание эффективного инструмента контроля над соблюдением режима перемирия, что в текущих условиях очевидно невозможно.

Этот инструмент будет совсем не лишним — в Москве уже давно поняли, с кем имеют дело. Если общий язык с США будет найден и появится формула, соответствующая национальным интересам РФ, в Киеве пойдут на любые ухищрения, чтобы сорвать процесс. Поэтому, как считает Хащенко, возможно даже обсуждение персональных санкций в отношении украинских деятелей.

На Западе мастерский ответ Владимира Путина поверг сторонников «хитрого плана Зеленского» в уныние. «Ответ… подчеркнул баланс, которого он пытался достичь между демонстрацией уверенности в силе России на поле боя, стремлением продолжить переговоры с США и желанием не расстраивать президента Трампа», — пишет The New York Times.

Причем не расстраивать не потому, что Путин боится своего коллегу из Белого дома или новых американских санкций — Россию сейчас санкциями вообще напугать сложно.

А потому, что не хотелось бы срывать полезный во всех отношениях едва-едва начавшийся российско-американский стратегический диалог. Ну или, в понимании The New York Times, «портить отношения» с президентом США, который «вызвал недовольство американских союзников и перестроил американскую внешнюю политику в пользу России, превратившись в ключевого геополитического партнера г-на Путина».

Формально отношения, конечно, не испорчены. Со своей стороны Дональд Трамп отметил, что ответ из Москвы получился «многообещающим», но не полным. Поэтому нужно встретиться лично и поговорить. Однако именно поспешности путинская стратегия не подразумевает.

«Комментарии российского лидера сигнализируют о том, что впереди нас ждут трудные переговоры, которые могут разрушить надежды президента Дональда Трампа на быстрое мирное соглашение», — пишет The Washington Post.

Что, конечно, контрастирует с позицией Киева, якобы готового немедленно объявить о перемирии. Как отмечает британская BBC, Украина выступает за двухэтапный процесс: быстрое прекращение огня, а затем переговоры о долгосрочном урегулировании.

Россия же считает, что нельзя разделять два процесса. У нас есть шанс поднять свои фундаментальные вопросы и вписать их в общее соглашение. Трамп же хочет быстрого результата и прекращения боевых действий за считанные дни — «и сейчас Путин, похоже, не желает играть в эту игру».

Однако, с другой стороны, президент США понимает, что «продавить» своего российского визави так, как получается с Зеленским, вряд ли выйдет. Покидать же уже начатую партию он вряд ли станет.

«Трамп не заинтересован в том, чтобы все это сорвалось, потому что в ином случае он получит серьезный репутационный удар», — объясняет ИА Регнум замдиректора Центра комплексных европейских и международных исследований НИУ ВШЭ Дмитрий Суслов.

В случае срыва сделки он просто вынужден будет вернуться к конфронтационной модели ненавидимого и нещадно критикуемого им Джозефа Байдена — Трампу придется признать тот факт, что европейцы были правы.

И что презираемые им лидеры ЕС, предупреждавшие о бессмысленности сближения с Россией, лучше разбираются во внешней политике и дипломатии, чем он.

Поэтому у президента США нет выбора — придется садиться и договариваться с Москвой. Тем более что сделать это не так сложно: в отличие от главы киевского режима, российский президент последователен, надежен и держит слово.

«Сейчас Трамп и Путин оказались на одной стороне. Они диктуют правила для Украины, и теперь необходимо понять, какие именно правила они будут диктовать», — уверен эксперт РСМД Алексей Наумов.

А все остальные будут стоять в сторонке и смотреть — и Украина, и Европа. Позиция которой, как отметил министр иностранных дел России Сергей Лавров, его «с некоторых пор вообще не интересует».