Проживающие в странах Прибалтики старики, являющиеся российскими военными пенсионерами, с декабря не получают выплат. Люди оказались в тяжелейшей ситуации по той причине, что прибалтийские филиалы банка Swedbank отказались сотрудничать с российским финучреждением, производящим выплаты пенсий.

Иван Шилов ИА Регнум

Все это время российское государство напряженно искало обходные пути, чтобы перевести средства, и судя по самым свежим новостям, этого удалось добиться. Есть шанс, что в скором времени люди получат причитающиеся им деньги.

Шведы деньги не переводят

Вопреки расхожему мнению, далеко не все российские пенсионеры являются гражданами нашей страны. Делятся они на две категории: военные пенсионеры, которым платит Министерство обороны, и получатели гражданских пенсий из Социального фонда РФ по старости или инвалидности. В начале этого года беда коснулась военных пенсионеров, живущих в Прибалтике.

В декабре прошлого года стало известно, что Литва заблокировала банковские переводы из России, предназначенные для выплат проживающим там нашим военным пенсионерам. На учете в российском посольстве состоят около 5 тыс. таких людей, подавляющее большинство — граждане Литвы. Для многих из них пенсии — единственный источник дохода.

На ситуацию в ходе одного из своих брифингов обратила внимание официальный представитель МИД России Мария Захарова. По ее словам, большинство пострадавших от этого решения литовских властей уже старше восьмидесяти лет. Многие из них являются прикованными к постели инвалидами.

Права российских военных пенсионеров в Прибалтике защищают несколько двухсторонних договоров, заключенных еще в 90-е годы. Согласно им, пенсии перечисляются ежеквартально, после того как Россия и конкретная страна Балтии переведут друг другу деньги. Важно, что размер пенсии не зависит от курса рубля.

Захарова подчеркнула, что Российская Федерация выполняет все свои обязательства в рамках двустороннего межправительственного соглашения 1993 года о порядке предоставления социальных гарантий военным пенсионерам РФ, постоянно проживающим в Литве. «Деньги переводятся из российских банков своевременно, но не доходят до адресатов не по нашей вине», — отметила она.

Представитель МИД подчеркнула, что российские власти уже неоднократно обращались в МИД Литвы с просьбой разблокировать денежные средства для пенсионеров — но всё напрасно.

В Москве, по словам Захаровой, рассчитывают, что все страны Прибалтики ответственно подойдут к своим обязательствам и не будут создавать препятствий. Однако эти надежды оказались пустыми — аналогичные проблемы возникли у российских военных пенсионеров, проживающих и в Эстонии, и в Латвии.

10 февраля в посольстве России в Латвии известили, что причиной срыва выплаты пенсий стали санкции в отношении российского банка, осуществившего перевод. Их ввёл минфин США — это случилось в последние дни работы прежней американской администрации. «Изыскиваем возможности оперативного решения сложившейся ситуации и скорейшего доведения денежных средств до держателей российских военных пенсий», — отметили в дипведомстве.

14 февраля Мария Захарова вернулась к этой теме, сообщив, что временные поверенные в делах Латвии, Литвы и Эстонии в Москве (послы этих государств были изгнаны из РФ в ответ на аналогичные действия прибалтов по отношению к послам России) получили ноты с требованием возобновить доступ пенсионеров к полагающимся им выплатам.

Захарова добавила одну существенную подробность. Оказывается, вина за искусственно созданный кризис с выплатами военных пенсий всецело лежит на банке Swedbank. Этот шведский банк активно действует в Прибалтике, создав там свои филиалы.

На данный момент именно он является самым крупным частным финансовым учреждением в регионе. Выплаты российским военным пенсионерам шли через него — но внезапно Swedbank эти переводы заблокировал.

Старики на грани голода

Ситуация привлекла внимание евродепутата от Эстонии Яны Тоом, члена оппозиционной Центристской партии. В феврале она сообщила, что в ее бюро пришел с жалобой один из стариков, не получавший выплат уже в течение двух месяцев.

Откликнувшиеся на опрос Тоом подписчики сообщили, что последние выплаты получали аж в конце декабря. Пенсионеров «просто оставили без средств к существованию. Как оплачивать коммунальные услуги, покупать лекарства и еду?» — вопрошали родственники пострадавших.

Чтобы получить и так не очень большие средства на выживание, люди даже готовы ездить в приграничный российский Ивангород, чтобы там снимать деньги с российских же карт.

Российские дипмиссии в трёх прибалтийских странах провели встречи с военными пенсионерами, разъяснив истинные причины возникших трудностей.

7 марта наличие проблемы признала эстонский министр социальной защиты Сигне Рийсало. «На сегодняшний день впервые с начала войны мы оказались в ситуации, когда российские платежи не дошли до Эстонии», — сказала она.

Что характерно, ответственность она возложила почему-то на Россию. По информации Рийсало, в Эстонии пострадали 3965 человек, причем для 262 из них российская пенсия являлась единственным источником дохода (остальные получают и эстонскую пенсию тоже). Впрочем, министр добавила, что если кому-то из них будет грозить смерть от голода, он может «обратиться в свое самоуправление, где помогут».

Издание Postimees связалось с одним из местных российских военных пенсионеров, для которого эта пенсия как раз единственный источник дохода. 89-летняя Елена больше двадцати лет назад переехала из России к своим детям, гражданам Эстонии. Она уже тридцать четыре года как вдова — и все эти годы исправно ежемесячно получала пенсию за своего покойного мужа, майора-связиста, хотя он в Эстонии и не служил.

«Последние переводы были в районе 760 евро. Переводы шли через Swedbank», — сообщила пенсионерка. По ее словам, последнюю пенсию она получила в начале декабря, а потом деньги перестали поступать. «Сначала в посольстве говорили, что скоро все будет. А теперь говорят, что ничего не знают, и что сами бы хотели узнать, что происходит», — говорит престарелая жительница Таллина.

С грехом пополам

И в эстонских госорганах, и в Swedbank упорно стараются переложить вину на Россию, намекая, что она просто «кинула» людей. Рийсало многозначительно заявила: «Мы не знаем, являются ли санкции единственной причиной, по которой финансовые учреждения России не могут перевести средства». Подтверждения таким прозрачным обвинениям, как водится, нет.

В министерстве иностранных дел Эстонии заявили, что у них нет информации о каких-либо сбоях при банковских переводах пенсий. По их мнению, переводы можно осуществить и сейчас.

Swedbank лицемерно заявил, что «выплаты продолжают осуществляться». Руководитель отдела коммуникаций эстонского филиала банка Мартин Кырв порекомендовал людям «проверить свои банковские реквизиты, а в случае возникновения проблем обращаться непосредственно в посольство РФ».

Однако позже эстонская сторона выдала данные, полностью подтверждающие заявления российских спикеров.

По словам руководителя отдела развития и финансов эстонского департамента социального страхования Кристины Пяхкель, российская сторона дважды пыталась перевести деньги, но платежи были отклонены. Обычно платежи поступают не позднее 5-го числа каждого квартала, но сейчас деньги в Эстонию не поступили.

При этом местные власти отрицают, что получали от России ноту в связи с «зависшими» пенсиями. Более того, там тревожатся, что ситуация с задержкой пенсионных выплат будет использована «кремлевской пропагандой».

Чуть позже стало известно, что кое-какие деньги на счета российских военных пенсионеров в Эстонии все же начали поступать. «Пенсия за январь пришла на карточку 3 марта. Пенсия за февраль — 4 марта. Но до сих пор нет пенсии за март. Когда ее переведут, неизвестно», — рассказала Postimees 89-летняя Елена.

В свою очередь в российском посольстве в Литве 8 марта сообщили, что переводы через Swedbank кое-как все же удалось наладить. Судя по всему, российская сторона сумела найти веские доводы и негласно довести их до банка. Следующим шагом теперь должен стать их перевод банком на счет отдела социального обеспечения (ОСО) при посольстве. Лишь после этого отдел сможет произвести необходимые выплаты людям.

Но согласно установленному литовской стороной порядку, зачисление денег банком на счет ОСО осуществляется только после получения соответствующего разрешения от компетентных органов Литвы. Чего наше посольство до сих пор и ожидает.