Владимир Зеленский, который посетил в Джидду в Саудовской Аравии во время переговоров его представителей с американской делегацией, был принят наследным принцем и фактическим правителем королевства Мухаммадом бин Салманом.

Иван Шилов ИА Регнум

Ранее в понедельник Зеленский прибыл в саудовский прибрежный город вместе со своей делегацией, в которую также входили глава его администрации Андрей Ермак, министр иностранных дел Андрей Сибига и министр обороны Рустем Умеров.

Вызов в Джидду

По итогам встречи с саудовцами во вторник вечером, Зеленский заявил, что обсуждал с бин Салманом прежде всего «шаги к миру на Украине».

«Мы подробно обсудили шаги и условия, необходимые для прекращения войны и обеспечения надежного и прочного мира», — написал он в социальной сети.

Зеленский добавил, что на переговорах также обсуждались «вопросы освобождения пленных, возвращения украинских детей из России и форматы гарантий безопасности для Украины».

Сам наследный принц обошелся без комментариев этого мероприятия, но официальное саудовское информационное агентство сообщило, что бин Салман «подтвердил приверженность королевства поддержке всех международных усилий по урегулированию кризиса и достижению мира».

Очевидно, что в отличие от встречи российского лидера, которая в 2023 года была весьма торжественной, скромный прием Зеленского указывает на то, что Украина не рассматривается в качестве важного самостоятельного партнера королевства.

Напомним, что ранее во время переговоров российской и американской делегаций в Эр-Рияде Зеленский все время находился поблизости, в ОАЭ, рассчитывая также прибыть в саудовскую столицу на следующий день после их окончания

Однако тогда саудовцы дали понять, что его появление в королевстве нежелательно, чтобы не испортить общий фон контактов между Россией и США, и расстроенный Зеленский отправился к Реджепу Эрдогану.

Теперь же присутствие Зеленского понадобилось для укрепления саудовского имиджа страны-миротворца и его вызвали в Джидду.

Старые танки

Таким образом, для Эр-Рияда работа с Киевом важна лишь в качестве закрепления роли посредника и основной переговорной площадки урегулирования украинского кризиса в то время, как Анкара пытается перехватить эту инициативу.

Все предшествующие контакты с Зеленским и его визиты в КСА носили компенсационный характер. То есть предполагалось, что визиты киевских делегаций сбалансируют всё более тесные и содержательные контакты Саудовской Аравии и Российской Федерации.

Хотя известно, что киевский режим безуспешно пытался получить и что-то «осязаемое» от таких поездок. Но Зеленскому так и не удалось уговорить Саудовскую Аравию предоставить ВСУ устаревающую военную технику, находящуюся на вооружении саудовской армии.

Подобные иллюзии появились в Киеве после того, как одна из арабских монархий Залива, Кувейт, решила передать украинским вооруженным формированиям танки М84 югославского производства.

Сделка должна была быть совершена через посредников, при этом сами танки перед отправкой на Украину должны были модернизировать в Хорватии.

В свою очередь, на вооружении армии КСА скопилось достаточно устаревающей техники, которая не используется и может быть передана третьим странам, а затем и оказаться на Украине. Это, например, танки АМХ-30 и М60А3, БМП AMX-10P.

Однако королевство было привержено курсу на сохранение нейтралитета, а подобные поставки испортили бы отношения с Москвой, которыми в королевстве дорожат, и лишили бы Эр-Рияд возможности заявить о себе в качестве нового глобального медиатора и посредника.

Пустая повестка

Собственно саудовско-украинская повестка и на нынешней встрече была явно натянутой и свелась к констатации наличия экономических связей между двумя странами.

Показательно, что, несмотря на частые поездки Зеленского в КСА после начала СВО, сами двусторонние отношения находится в стагнации, в то время как прежде они активно развивались по всем направлениям.

Два украинских президента неоднократно посещали Саудовскую Аравию — Леонид Кучма в 2003 году и Петр Порошенко в 2015 и 2017 годах и в целом добились неплохих результатов в рамках двустороннего взаимодействия. Была создана Межправительственная украинско-саудовская комиссии по торговому, экономическому и научно-техническому сотрудничеству (МПК), первое совместное заседание которой состоялось в июле 2004 года в Джидде, однако последнее ее заседание прошло в конце 2018-го в Киеве.

После прихода к власти Зеленского, занятого подготовкой агрессии против ЛНР и ДНР, а не налаживанием партнерских экономических связей, комиссия прекратила работу.

На встрече Зеленского и Мухаммада бин Салмана вопрос возможности возобновления работы МПК в 2025 пока лишь «обсуждался» среди прочих, но решение так и не было принято. В совместном заявлении также указано, что стороны «подтвердили свою решимость укреплять инвестиционные отношения путем создания перспективных инвестиционных и экономических партнерств в приоритетных для обеих стран секторах, включая энергетический сектор, пищевую промышленность и инфраструктуру».

Также «обе стороны выразили стремление изучить возможности совместного сотрудничества в области нефти, газа, их производных и нефтехимии».

Эр-Рияд против Анкары

С другой стороны, после визита Зеленского стало очевидно, что именно королевство является центром притяжения для потенциальных мирных переговоров по Украине, в то время как еще один претендент — Турция может рассчитывать разве что на роль площадки для американо-российских дипломатических консультаций.

Монархия, находящаяся под фактическим правлением бин Салмана, ранее уже демонстрировала свою способность содействовать переговорам, например, выступая посредником при обмене пленными между Россией и Украиной.

Будучи крупнейшим в мире производителем нефти, Королевство также глубоко заинтересовано в глобальной стабильности, осознавая, что затяжные конфликты и санкции подрывают работу глобальных рынков, в том числе энергетических, что также крайне негативно сказывается на реализации саудовской программы реформ «Видение-2030», которая уже начала пробуксовывать.

Саудовская Аравия, которая когда-то считалась региональной державой исключительно за счет богатых запасов нефти, сосредоточенной на решение вопросов собственной безопасности, теперь берет на себя роль посредника в международных конфликтах, используя свои уникальные глобальные связи для того, чтобы теперь помогать решать вопросы безопасности европейских государств.

На самом деле задел для подобных успехов в период президентства Дональда Трампа у КСА был достаточно большой. Эр-Рияда сделал ставку на победу республиканца и его возвращения в Овальный кабинет уже сразу после прихода администрации Джо Байдена, срок правления которого в королевстве просто старались «переждать».

Поэтому, вероятно, и первый телефонный разговор Трампа с зарубежным лидером после вступления в должность в январе был с Мухаммадом бин Салманом. Тогда же наследный принц сообщил Трампу, что планирует вложить 600 миллиардов долларов в новые инвестиции в США в течение следующих четырех лет; Трамп также объявил о планах посетить Саудовскую Аравию в ближайшее время.

Эр-Рияд и Москва

С другой стороны и давняя дружба кронпринца с президентом России Владимиром Путиным делала саудовские посреднические усилия наиболее перспективными и оставляла позади иных конкурентов, у которых хорошие отношения сложились лишь с одним из лидеров двух великих держав.

Россия и Саудовская Аравия в последние годы наладили тесное партнерство, в частности, посредством соглашения ОПЕК+ о регулировании объемов добычи нефти. Сами отношения укреплялись достаточно давно: не только Владимир Путин посещал Саудовскую Аравию и был принят в торжественной обстановке, но и сам принц был почетным гостем российского президента, например, на открытии чемпионата мира по футболу 2018 года.

Подобные тесные отношения саудовского принца с президентами России и США дополняются и искусной дипломатической игрой «МБС», как часто называют принца в западных СМИ.

По словам западных экспертов, Саудовская Аравия может предоставить форум для заключения сделок, недоступный пристальному вниманию СМИ, и способна продемонстрировать влияние наследного принца в международных делах.

Позиционируя себя как влиятельную силу, Саудовская Аравия активно меняет свой глобальный имидж, и ее амбиции выходят за рамки конфликта на Украине. Королевство готово использовать свои посреднические усилия в иных точках напряженности. Это касается, например, Судана и Ирана.

Показательно, что в случае Судана, где Россия хотела бы обзавестись военной базой, или Ирана, с которым Москва недавно подписала договор о стратегическом партнерстве, у РФ и КСА есть возможность вести совместную работу.

В частности, говоря о российской посреднической инициативе по нормализации отношений между Тегераном и Вашингтоном, следует обратить внимание на то, что переговорный потенциал Москвы и возможность сблизить стороны мог быт быть гармонично дополнен усилиями таких региональных акторов, как Саудовская Аравия, которая уже выступила с предложением стать медиатором между США и Ираном.

В свою очередь, у России также есть перспективы оказать содействие КСА в урегулировании йеменского кризиса, в рамках которого саудовцы отказались от продолжения военных операций против хуситов и нацелены на мирное решение.

Теперь же и в целом в своей региональной политике Эр-Рияд делает упор на взаимодействие и диалог, стремясь к дипломатическим решениям, а не к карательным мерам, в соответствии со своей более широкой целью — выглядеть поборником мира и стабильности на мировой арене.