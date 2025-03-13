Воодушевление, наступившее у румынских евроскептиков-суверенистов после победы их кандидата Кэлина Джорджеску в первом туре не закончившейся президентской гонки 2024 года, сменяется разочарованием и апатией.

Иван Шилов ИА Регнум Кэлин Джорджеску

Виной тому даже не столько блокировка центризбиркомом кандидатуры Джорджеску на новых выборах президента, что пройдут в мае, сколько неготовность лидеров суверенистского движения мобилизовать протестный электорат для давления на старые политические элиты.

«Сегодня мы являемся свидетелями крупнейшей победы глубинного государства над демократическими и суверенными силами за последние 35 лет. То, что должно было стать революцией поколения, было окарикатурено и высмеяно незаконным режимом, рождённым в результате государственного переворота, организованного КСР [Конституционным судом Румынии]».

Эти слова принадлежат Клаудиу Тырзиу, одному из лидеров «Альянса за объединение румын» (AUR) — правоконсервативной партии, в деятельности которой до 2022 года активно участвовал Джорджеску.

Политик скептически относится к тому, что «благословлённые» Джорджеску на участие в выборах глава AUR Георгие Симион и председатель Партии молодых людей (POT) Анамария Гаврилэ способны реально побороться за высший государственный пост. Ведь рейтинг поддержки того же Симиона вдвое уступает аналогичному показателю Джорджеску (свыше 45%).

Весьма критично Тырзиу высказался относительно решения руководителей суверенистского движения фактически смириться с отменой итогов ноябрьских выборов 2024 года.

«Мы слишком быстро приспособились к «канонам» системной политики, и мы вступили в игру политических хулиганов, которые запрещали нам говорить, протестовать, бунтовать», — полагает он.

В этом читается упрёк и к самому Джорджеску.

В декабре, когда Конституционный суд вынес резонансное решение об отмене итогов голосования, тот призывал своих сторонников не накалять страсти.

Сейчас же, в ответ на запрет баллотироваться на новых выборах, Джорджеску предложил избирателям голосовать сообразно своей совести. Экс-кандидат в президенты считает, что его миссия выполнена — «румыны осознали, что есть альтернатива системным кандидатам».

Такая позиция и впрямь может восприниматься как слишком мягкая, если учитывать, что отказ в регистрации оппозиционного кандидата на выборах произошёл из-за якобы его не приверженности ценностям демократии.

При этом никаких доказательств, которые могли бы обосновать этот вердикт, приведено не было, равно как нет доказательств и выдвинутым в прошлом году обвинениям в связях с российскими спецслужбами, а также в нелегальном финансировании агитационной кампании Джорджеску.

Не сулит успеха суверенистам появление на их электоральном поле сразу нескольких конкурирующих кандидатов.

Выдвинувший свою кандидатуру на пост президента экс-премьер Румынии и бывший лидер социал-демократов Виктор Понта заявляет о готовности в случае своей победы назначить Джорджеску главой правительства.

«Румыны должны иметь более смелых лидеров, чтобы предлагать радикальные перемены, которых они ждут. Я предложу радикальный проект, проект тотальных перемен», — заявлял он во время вступления в президентскую гонку, явно эксплуатируя антисистемную риторику, нашедшую очень сильный отклик у румын в ходе выборов 2024 года.

Имя Джорджеску использует и кандидат Антон Писароглу. Он заявил, что являлся политическим консультантом лидера президентской гонки 2024 года. Полагают, что он действительно сыграл важную роль в установлении отношений Джорджеску с бизнес-сообществом, отработке технологий использования социальных сетей в агитационных целях.

Значимой фигурой на евроскептическом поле Румынии традиционно является экс-сенатор от Ясского региона, депутат европейского парламента Диана Шошоакэ.

На днях она не преминула напомнить, что именно блокировка её регистрации на прошлогодних президентских выборах стала прецедентом недопуска к голосованию оппозиционных кандидатов по политическим мотивам.

Ею направлено письмо президенту США Дональду Трампу, в котором евродепутат сообщает о беззакониях, происходящих на президентских выборах в Румынии. Шошоакэ утверждает, что кажущееся спокойствие в стране не должно обманывать: »… Недовольство всегда может породить новую революцию».

В послании к американскому лидеру содержится весьма двусмысленный пассаж: «Румыния была выгодной сделкой для великих держав, но не для румын». Высказан он был по поводу того, что транснациональные компании и Евросоюз наживаются на дунайско-карпатской республике.

Однако в историческом контексте он напоминает об обстоятельствах создания объединённого Румынского государства в XIX веке, которое действительно было результатом международных договорённостей. А преимущества от включения в это государственное образование той же Западной Молдавии (со столицей в Яссах) — далеко не самого богатого региона страны — не бесспорны и сегодня.

То, что Шошоакэ обращается к Трампу и рассказывает про сворачивание политических свобод в Румынии, вполне закономерно, поскольку представители его команды уже неоднократно поднимали эту проблему. Тем не менее вряд ли румынским евроскептикам стоит рассчитывать на существенную поддержку из-за океана.

Бухарестские элиты вообще очень чувствительны к изменению международной конъюнктуры, не единожды им удавалось переходить из одного геополитического лагеря в другой.

Первые недели правления Трампа показали, что при всей грозной риторике его соратников в адрес антидемократического режима в Румынии США утрачивают рычаги влияния на ситуацию в этой стране.

Свёрнуты программы USAID, касающиеся Румынии, заявлено о существенном сокращении американского военного контингента на здешних военных базах. Но самого по себе этого не достаточно, чтобы противостоять контролю брюссельской бюрократии.

Поэтому идти вразрез с директивами Брюсселя у правящих политиков в Бухаресте пока причин нет. Да и оппозиционеры-евроскептики, очевидно, чувствуют, что всерьёз опереться на американскую поддержку в борьбе с диктатом ЕС не могут.

Поэтому всплеск суверенистского движения в конце 2024 года и не привёл к осязаемым результатам.