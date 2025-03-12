«Предложение о перемирии разрушает блеф Путина», «Украина разрушает блеф Путина». Подобными заголовками сейчас полны западные СМИ, которые рассказывают о якобы хитром плане Киева, реализованном на встрече с американцами в саудовской Джидде.

Иван Шилов ИА Регнум

Москва, мол, много раз на всех площадках заявляла о готовности к дипломатии. И при этом каждый раз говорила, что этого не хочет Киев — и это было правдой, поскольку Зеленский сначала законодательно запретил украинским политикам вести диалог с Россией, а затем стал обставлять возможность этого диалога дополнительными условиями.

Например, выводом всех российских войск на границу 2021 года, получением гарантий безопасности от США и т.п. Под конец соглашался лишь на перемирие в воздухе, на море и в отношении энергетической инфраструктуры. То есть, проще говоря, предлагал России перестать «КАБировать» украинские войска, пускать в Одессу сухогрузы с оружием и перестать уничтожать украинскую инфраструктуру. На что, естественно, получал жестко отрицательные ответы.

И вот сейчас Киев включил хитрость. Украина согласилась на американское предложение о 30-дневном перемирии (нужном для выработки дипломатического решения) без всяких предварительных условий для того, чтобы показать свою миролюбивость. «Я согласился на перемирие, потому что хочу, чтобы Европа и США видели, что Украина готова к миру», — заявил Владимир Зеленский.

Это «миролюбие» позволит Украине не только нормализовать отношения с Дональдом Трампом, но и поставить России, как считает противник, дипломатическую вилку. Если Москва предложение примет, то Украина выдыхает и перевооружается. Если не примет, то тогда уже получится, что Москва против мира и дипломатии. Что уже ее Трампу нужно принуждать садиться за стол переговоров.

На самом же деле все эти «хитрые планы» лишь попытка извиваться ужом в ситуации, когда твои мотивы и причины такого поведения понятны абсолютно всем. Блеф, конечно же, существует, вот только блефует сегодня Зеленский.

Прежде всего потому, что на перемирие он не просто соглашается — он буквально молит о нем. Только за последние пару месяцев ситуация на фронте для киевского режима превращается в критическую. Курская авантюра не просто провалилась — она унесла с собой на тот свет десятки тысяч самых боеспособных украинских боевиков. Да еще и привела к заходу российской армии в Сумскую область.

Безрезультатная в военном плане пиар-атака — удар 350 беспилотниками по Москве и областям центральной России — тоже провалилась.

Оружия не хватает и не будет хватать — особенно в ситуации, когда Штаты прикрутят поставки. Да, сейчас Трамп их возобновил — но лишь те, которые были выделены еще администрацией Байдена.

Сам же он не выделил Киеву пока ни патрона, а впереди на Украине — летняя военная кампания. Которая, между прочим, будет проходить на фоне масштабнейших российских учений «Запад-2025» на территории Белоруссии. Учений, которые (ну чисто теоретически) могут расшириться на Черниговскую или даже Киевскую области.

Наконец, под самим Зеленским активно зашаталось его кресло. Ближние Трампа — в частности, миллиардер Илон Маск и журналист Такер Карлсон — прямым текстом говорят о необходимости отставки главы киевского режима.

И коль одна из главных политических фигур Украины — бывший премьер Юлия Тимошенко, всегда тонко чувствующая направление ветров — активизировалась, значит, разговоры постепенно переходили в стадию проводимого американцами кастинга на роль нового главы государства.

Какое-то время киевский режим надеялся, что его вытянет Европа. Однако очень быстро убедился в том, что ЕС горазд лишь болтать и обещать. Что Европа ничем не поможет — а при случае еще и продаст. Особенно если этого потребуют США.

Поэтому Зеленский проявил лояльность, покорность и умеренность и согласился на все требования американцев по перемирию? Точнее, требование лично Трампа. «В настоящий момент Трампу крайне важны любые политические результаты, в том числе формальное перемирие. Это позволит ему набрать политических очков, продемонстрировать, что буквально за несколько месяцев он смог добиться каких-то результатов, к которым Байден шел весь срок и ничего не достиг», — объясняет ИА Регнум глава Евразийского аналитического клуба Никита Мендкович.

При этом Зеленский даже согласился на унизительные условия по принятию этого требования. Глава киевского режима, проштрафившийся из-за своего поведения в Белом доме, не присутствовал лично за столом переговоров (куда он был вынужден делегировать главу своего офиса — Андрея Ермака), а оставался неподалеку. На случай, если его вдруг вызовут американцы.

По сути, Зеленский умолял о прекращении огня, выставляя себя на всякий случай жертвой и надеясь на то, что Москва проявит твердолобость и скажет Трампу жёсткое «нет» — после чего есть шанс на более активное включение США в войну на Украине. «Зеленский спит и видит, чтобы Россия отказалась от перемирия», — считает бывший депутат Верховной рады Олег Царев.

Вот только Москва отказываться не будет.

Да, принимать американо-украинское предложение о перемирии без всяких условий Россия не станет. «В «голом» перемирии Москва не заинтересована, потому что это просто пауза для перегруппировки, перевооружения и приведения в порядок ВСУ», — считает Никита Мендкович. То есть плюс-минус то, что мы уже проходили более 10 лет назад — при подписании Минских соглашений.

«В Минском формате одной из стартовых позиций было прекращение огня, а уже потом начало мирного диалога», — напоминает ИА Регнум бывший депутат Верховной рады Спиридон Килинкаров. По его мнению, «Россия не будет совершать тех же ошибок, которые мы совершали раньше, — не будет соглашаться на перемирие без понимания того, как ситуация будет развиваться дальше».

В то же время никто не мешает России ответить по принципу «да, но…». Что-то из серии «да, мы согласны на перемирие для заключения мирного соглашения — но лишь в том случае, если будут выполнены предварительные условия, которые гарантируют нам серьезность подхода Киева и Вашингтона к заключению мира».

А список этих требований может быть очень длинным — вывод украинских войск с оккупированных российских территорий, полное прекращение поставок западных вооружений Киеву. Ну и, наконец, подписание перед прекращением огня полноценной дорожной карты с американцами.

«Москве нужно четкое понимание того, чем эти 30 дней будет заниматься Украина. Будет ли она продолжать мобилизацию людей, перевооружаться, перегруппировываться — или все-таки продемонстрирует свою готовность принимать определенные политические решения в вопросе достижения долгосрочного и устойчивого мира», — говорит Спиридон Килинкаров.

При этом Москва — в отличие от Вашингтона — никуда не спешит. И не играет в имиджевые игры. Ведь всем понятно, что Трампу очень нужно представить ситуацию как «я принудил Россию к перемирию», заработав очки. Понятно это ясно и давно, что позволяет не заниматься самообманом, очаровываясь заокеанским «миротворчеством». Тем более что те самые «карты», о которых так любит говорить Трамп, у него вовсе не так хороши, чтобы говорить о каком-то «принуждении» России.

Россия сначала спокойно выслушает американские разъяснения по перемирию (судя по всему, для их озвучивания в российскую столицу приедет спецпосланник Трампа Стивен Уиткофф), потом подумает — и лишь затем выдвинет какие-то свои условия.

В отличие от Трампа, которому нужно как-то быстро завершить войну на Украине и заняться более важными для него делами, Путин не суетится и планирует. Он четко понимает, зачем он начал СВО и как она должна завершится.

И если американские торопыги соглашаются с российским сценарием, то мы вместе его и будем реализовать. Если нет — то нет.