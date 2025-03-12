Утром 12 марта украинские соцсети взорвались откровениями о том, как сильно Украина хочет мира — и демонстрирует это практически. Старшая советница руководителя Офиса президента Даша Заривная, побывавшая в Джидде, в бравурных тонах сообщает, что «мы делаем шаги в продвижении к завершению войны» и предложенное на встрече 30-дневное прекращение огня — это один из них. «Если Москва хочет завершить войну, она должна прекратить огонь», — пишет Заривная, хотя буквально на днях её шеф Андрей Ермак призывал Европу не допустить полной остановки огня без получения гарантий безопасности.

Иван Шилов ИА Регнум

«Европа не может допустить прекращения огня, которое служит только для того, чтобы позволить России перевооружиться, восстановить свои силы и вернуться за новыми украинскими землями и ресурсами», — написал он в колонке для The Guardian.

А тут такие перемены в позиции.

Помноженные на то, что США согласились на восстановление доступа к разведданным и возобновление военной помощи, за которые заплачено украинскими полезными ископаемыми. Стороны договорились подписать соглашение, детали которого неизвестны, и их вряд ли сейчас кому-то покажут, ловко смещая акцент со сдачи национальных интересов с помощью криков «мы хотим мира».

Параллельно ведется информкампания, цель которой — показать, что саму Америку украинцы вообще-то очень любят. Поэтому депутаты Верховной рады предложили установить в Киеве памятник Джорджу Вашингтону. Среди авторов идеи — кум Ермака Николай Тищенко.

Для Украины основной задачей было выставить в наилучшем свете идею перемирия «на воде и в воздухе», затянув таким способом переговорный процесс по максимуму и дав Европе время на размышления и шансы на убеждение США.

А масштабная атака дронами на территорию России накануне встречи рассматривалась как «козырь» в переговорах и средство демонстрации силы, от которой Киев готов отказаться ради перемирия.

В СНБО Украины прямо заявили, что «массированные атаки украинских беспилотников на Подмосковье — это «сигнал» Путину о необходимости прекращения огня в воздухе», как заявил глава «Центра по борьбе с дезинформацией» Андрей Коваленко. Надо было показать, что украинцы могут обойтись и без разведданных США, ведь наведение дронов осуществлялось Европой, а точнее — коммерческими спутниками финской радиолокационной разведки ICEYE.

Таким образом, американцам предложено поддержать совместное видение ситуации Киевом и Брюсселем, которые в последнее время пытались выступать единым фронтом. На выходных официальные лица Франции и Великобритании даже тренировали украинскую делегацию, как разговаривать с американцами, — по крайней мере, так это выглядит со слов одного из участников встречи в Саудовской Аравии.

И пока на выходе — очередной трюк, с помощью которого переговорщики Зеленского пытаются переломить ситуацию в свою пользу в слабой позиции, на фоне стремительного разгрома группировки в Судже и захода ВС РФ в Сумскую область.

«Перемирие на месяц — ловкий ход, чтобы подвесить ситуацию, поставить ее в зависимость от Москвы. Такой формат выгоден только украинской власти, у которой большие проблемы в Курской области и вообще на фронте, дефицит ресурсов и плохая ситуация в международных отношениях. Дипломатическая ловушка предполагает, что, если Россия откажется от предложенного формата, ее можно тут же обвинить в нежелании вести мирные переговоры и использовать это как аргумент для США. И как аргумент для привлечения к процессу Европы, которая пока из него вычеркнута», — пишет лидер запрещенной на Украине партии «Наши», обвиненный в госизмене экс-кандидат в президенты Евгений Мураев.

А временное перемирие, отмечает политик, всегда можно сорвать по стандартной схеме, устроив очередную фальшивую «трагедию в Буче», снова склоняя общественное мнение на сторону Украины.

Facebook (принадлежит компании Meta, которая признана экстремистской и запрещена в РФ) Украинская делегация в Джидде

В пользу такой версии говорит и то, что сам Ермак, возглавлявший делегацию Украины, не имеет никаких полномочий, его должность вообще не существует, и потому принятые им решения не имеют законной силы. А Зеленский, тоже прилетевший в Саудовскую Аравию под предлогом переговоров с наследным принцем страны Мухаммедом бен Салманом, ни под чем не подписывался. Так что он тоже ни за какие решения лично не отвечает.

Так что предложение сделано в стиле Минских соглашений, когда боевые действия остановили, но выполнять ничего не собирались, поскольку знали заранее, что намерены Россию обмануть. Да и представители украинской делегации не скрывают, что этап переговоров в Саудовской Аравии рассматривается как предварительный и консультационный, дальше должны быть созданы рабочие группы и подготовлены следующие раунды, что очевидно займет какое-то время.

А Зеленский заплатил национальным достоянием за возможность получить отсрочку и восстановить силы для продолжения боевых действий. Стремясь сохранить свой пост любой ценой, он пока демонстрирует политику синусоиды. Накануне даже пошел на попятную в споре с Трампом и якобы написал покаянное письмо с извинениями за конфликт в Овальном кабинете.

Ранее эту информацию пыталась опровергнуть посол Украины в США Оксана Маркарова, но, как оказалось, безуспешно.

Украина (тоже по совету европейских друзей) хочет вернуть расположение Белого дома и идти в кильватере его предложений. И формально идет, поскольку именно Белый дом предлагал остановить все боевые действия, чтобы после перейти к мирным переговорам. А официальный Киев, напротив, настаивал на приостановке ударов только в небе и на море.

Впрочем, на перемогу это пока не тянет, поскольку консенсус среди украинских элит ожидаемо оказался делом эфемерным.

Часть политиков выступала за подписание мирного соглашения. Алексей Гончаренко, народный депутат от «оппозиционной» партии экс-президента Украины Петра Порошенко, написал такое:

«У нас сейчас есть три варианта: первый — мир, второй — проигрыш, третий — разгром и капитуляция. К сожалению, власть ведет нас ко второму и третьему варианту… Давайте не делать глупости. Без США ничего невозможно. Ничего. Нам нужно не ссориться с администрацией Трампа, а пытаться наладить сотрудничество. Мы уже поссорились — получилось не очень. Давайте в другую сторону идти».

Другой «оппозиционер» — экс-премьер Юлия Тимошенко, ездившая недавно на молитвенный завтрак Трампа в США, по традиции высказалась обтекаемо, но в том ключе, что мир как бы очень нужен. А такое нравится далеко не всем.

Нардеп от провластной партии «Слуга народа» Марьяна Безуглая призвала не подписывать с США никаких соглашений, называя команду Трампа «союзником РФ» и «врагом» Украины. «Любая подпись Украины при текущих обстоятельствах — это шаг к капитуляции», — уверена Безуглая.

В итоге происходящее стало напоминать знаменитый Гордиев узел, развязать который и стать, согласно пророчеству, царем Фригии смог только Александр Македонский, и то с помощью удара мечом.

Фактическим итогом 10-часовой встречи в Саудовской Аравии стала смена вектора переговоров. Как описал произошедшее советник Трампа по нацбезопасности Майк Уолтц, от вопроса «если война закончится» мы перешли к вопросу «как война закончится». Зеленский фактически отстранен от обсуждения будущего своей страны, что можно рассматривать как первый шаг к выборам. А на первые позиции «серого кардинала украинской политики» выходит Андрей Ермак в костюме, наконец-то вышедший из тени своего формального босса.

Несмотря на «хитрый план» украинцев, продемонстрирована действенность аргументов команды Трампа. Украина согласилась на перемирие, сменив позицию и приняв все предложения США, несмотря на угрозу обвинений в капитуляции, каковой по факту новая позиция и является. И перемирие предлагается объявлять по сценарию США, но не Европы.

Сменили, кстати, свою позицию и в НАТО. Генсек Марк Рютте заявил о том, что гарантии безопасности должны следовать за миром, а не наоборот, как он утверждал раньше. Принятое Украиной решение должна утвердить Россия. Вес Кремля на поверку оказался значительнее, чем совместное видение союзников — Европы и Украины.

США и Украина обсудили необходимость проведения обменов пленными во время перемирия. Но и здесь решение остается за Москвой. Технические подробности реализации перемирия будут обсуждаться на следующей неделе, «когда будут все детали», согласно заявлению Ермака. То есть история не завершена и всё еще можно ожидать сюрпризов.

«Главная новость переговоров в Саудовской Аравии — не возможное перемирие и даже не возможный конец войны», — написал в этом контексте бывший советник президента Украины Алексей Арестович*. — Главная новость в том, что мы сломались. Что наша глупая, губительная стратегия дала трещину. Что, доведённые до края, мы наконец-то начали включать голову».

*Включен Росфинмониторингом в список террористов и экстремистов