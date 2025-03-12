Состоявшиеся переговоры в саудовской Джидде между США и Украиной прошли в условиях очень негативного медийного фона.

Иван Шилов ИА Регнум

Сказался эффект низких ожиданий после недавней перепалки Дональда Трампа и Владимира Зеленского в Овальном кабинете — если стороны друг на друга не накричат, то уже будет успех. Поэтому Зеленского на переговоры демонстративно не пустили, чтобы и они не превратились в полный цирк.

Итоговое решение показало, что команда Трампа перешла к жёсткому давлению на Киев.

Республиканская администрация провела работу над ошибками после фиаско Зеленского в Белом доме. От переговоров с украинцами полностью отстранили Кита Келлога — отставного генерала времён холодной войны и представителя ястребов в команде Трампа. Именно он недавно ездил в Киев и инструктировал офис Зеленского, как им нужно выстраивать коммуникацию с Трампом.

На Келлога теперь возложили ответственность за произошедшую драму в Овальном кабинете. Он наверняка будет часто появляться в медиа и раздавать интервью. Но переговорами больше заниматься не станет.

Все полномочия Келлога передали ближайшему другу Трампа по нью-йоркскому бизнесу Стиву Уиткоффу. Он превращается чуть ли не в главного «решальщика» Белого дома на внешнем контуре. Уиткофф уже и спецпосланник по Ближнему Востоку и Ирану. Ему поручают вести контакты с Россией и Израилем. Он же наверняка будет постоянно общаться и с украинской стороной.

В Джидде присутствовали и Марко Рубио с Майком Уолтцем, у которых имеются официальные государственные должности. Но им Трамп явно меньше доверяет, чем Уиткоффу.

На встрече в Джидде представители Белого дома перешли к откровенному шантажу украинцев, требуя от них согласиться со всеми условиями американской стороны.

Пока речь идёт о подписании сделки по редкоземельным металлам, которую, впрочем, ещё не утвердили. Здесь команда Трампа наверняка думает ужесточить условия для украинцев в сравнении с тем, что им предлагалось две недели назад перед скандалом с Зеленским. Новая сделка станет ещё менее выгодной для Киева.

И, конечно, от украинцев потребовали показать готовность к перемириям. Не только в небе и на море, как хотели сделать европейские ястребы, но и вообще.

На фоне саммита Киев совершил одну из самых массированных атак дронов на российские города. Видимо, логика состояла в том, чтобы показать возможность бить в глубь России без американских ракет или поддержки США. И затем попытаться навязать это самое «перемирие в небе» по совету властей Британии и Франции.

Но в итоге эта стратегия украинской стороны ни к чему не привела.

Представителям офиса Зеленского не оставалось ничего другого, кроме как согласиться со всеми требованиями команды Трампа.

Global Look Press/Freddie Everett/Us State Майк Уолтц, Марко Рубио, Фейсал бин Фархан, Мосад бин Мохаммад аль-Айбан, Андрей Сибига, Андрей Ермак и Рустем Умеров

В отдельные моменты казалось, что сделка будет на грани срыва. Переговорные группы даже временно прекращали диалог — видимо, американцы угрожали развернуться и уехать, если украинцы не пойдут на уступки. Этот шантаж возымел эффект, и представителям Киева пришлось пойти на попятную.

Госсекретарь Рубио ещё в преддверии встречи потребовал от украинской стороны забыть о возвращении к границам 1991 года, что пока ещё является официальной позицией Киева. Показ готовности к перемирию (пусть и временному) — де-факто и есть признание всех территориальных потерь Украины за три года конфликта.

Резко менять свою риторику пришлось и Зеленскому, и всей гвардии европейских ястребов — от Урсулы фон дер Ляйен и Каи Каллас до Кира Стармера и Бориса Джонсона.

Впрочем, последние тут же воспользовались моментом, чтобы начать попытки оказать давление на Россию.

Рубио призвал Москву также показать готовность к перемирию. Рычагов давления на российскую сторону у администрации Трампа мало, что они и сами открыто признают. Новыми санкциями грозить проблематично. Пошлины для России не угроза — товарооборот с США сейчас минимален. Выделения новых военных траншей ждать не стоит, учитывая нынешние процессы в Вашингтоне.

Сразу после переговоров американцы показали украинцам не только кнут, но ещё и пряник.

Они пообещали возобновить поставки оружия по старым контрактам, заключённым в период президентства Джо Байдена. А также вернуть обмен разведданными. Впрочем, и в этих случаях есть нюансы.

Вооружений и данных, вероятно, будет поставляться меньше. В Белом доме хотят, чтобы украинцы их применяли только в оборонительных целях. К тому же это никак не остановит отток «иностранных специалистов» с Украины, который активизировался за последние пару недель.

Аппаратчики офиса Зеленского наверняка просили команду Трампа в ходе переговоров предоставить им новые военные транши. Однако этого точно ждать не стоит.

Прямо сейчас согласуется новый госбюджет США на полгода вперёд, до осени 2025-го. В нём под Украину не выделяется ровным счётом ничего. Задача республиканцев, принимающих первый бюджет второго срока Трампа, постараться сократить госрасходы. Так что всевозможные внешние транши — по военной линии или от ликвидируемого агентства USAID — первыми отправляются под нож.

Всё, что готовы пообещать Зеленскому американцы, это исполнить старые контракты времён Байдена, многие из которых истекают летом или осенью текущего года. Да и то не факт, что Украина получит всё обещанное вооружение.

Ведь сейчас у США есть и более приоритетные задачи — например, усилить поддержку Израиля на фоне нестабильной ситуации в Сирии. Да и самому Пентагону могут понадобиться многие вооружения, если сейчас обострится ситуация на южной границе США и придётся тратить силы на ведение большой операции против картелей.

Очевидно и то, что нынешнее давление на Киев не будет смягчаться в будущем.

Хоть украинские лоббисты всячески хорохорились последние пару недель и обещали компенсировать по линии Европы выпадающую американскую помощь. Но это была уж очень неловкая попытка блефовать, от которой Киеву пришлось быстро отказаться. Вот им и приходится теперь подписывать всё менее выгодные соглашения с американцами.

Следующим на обсуждении наверняка встанет вопрос о проведении новых выборов на Украине в рамках транзита власти.

Команда Трампа теперь отработала алгоритм действий по эффективному принуждению несговорчивого офиса Зеленского к принятию американской повестки. И они этим наверняка будут очень активно пользоваться в ближайшее время. Причём вполне возможно, что в конечном счёте самого Зеленского заставят согласиться с проведением выборов, которые могут стать концом его политической карьеры.

Но впереди у команды Трампа очень непростые переговоры с Россией.

Украину им с грехом пополам удаётся додавливать методом шантажа и ультиматумов. Но с Россией придётся договариваться на равных, к тому же и возможностей оказать давление на Москву у Белого дома почти нет.

В данном случае нужно исходить из того, что Трамп действительно спешит с переговорным процессом. Он понимает, что время работает на Россию, а ситуация на фронте складывается не в пользу Киева.

Трампу нужно показать американскому электорату, уставшему от бесконечной конфронтации с Россией, что он способен заключать большие международные сделки.

Торопится он и в связи с обострением ситуации на других фронтах. Расширяется торговая война США с Канадой. Впереди начало противостояния и с Евросоюзом.

При этом американская экономика чувствует себя не лучшим образом.

Уровень безработицы подрос, ожидается сильное падение ВВП — на 2–3% в первом квартале 2025 года. Команде Трампа приходится разрываться между всеми кризисами. А если экономика впадёт в рецессию и рейтинги Трампа упадут, то возможностей успешно заниматься внешней политикой у него станет сильно меньше.

Трамп погрязнет в сиюминутных проблемах, которые отведут ту же повестку Украины на третий план.