10 марта командующий Сирийскими демократическими силами (СДС) Мазлум Абди и глава переходного правительства Сирии Ахмед аш-Шараа, еще месяц назад считавшие друг друга соперниками и вероятными противниками, подписали соглашение об интеграции СДС в институты переходного правительства Сирии.

Global Look Press/Moawia Atrash/dpa

Тактический альянс, ставший неожиданностью даже для части сирийских элит, открыл большие возможности для «новой Сирии». Однако попутно усложнил и без того натянутые отношения внутри вчерашней «вооруженной оппозиции».

«Полны оптимизма»

В документе, который стороны именуют не иначе, как «историческое соглашение» (а арабская пресса и вовсе успела претенциозно окрестить «вечным миром»), прописан курс на установление режима прекращения огня по всей территории страны.

Сирийским курдам обещано полное соблюдение их конституционных прав и свобод, включая допуск депутатов от автономии к законотворческому процессу, за что долго бились СДС.

В качестве ответной меры курдские лидеры обязалось отказаться от вооруженного противостояния с Дамаском, интегрировав свои подразделения в состав национальной армии, а также передать под контроль новых властей нефтегазовые месторождения.

Стороны полны оптимизма и считают, что подписание соглашения стало большим шагом к политическому решению сирийского конфликта и преодолению междоусобицы, доставшейся в наследство от прежнего правительства.

При этом проект «Сирийского Курдистана» по иракскому образцу, подразумевающий широкую автономию курдских общин, на повестку пока благоразумно не выносится — представители СДС прекрасно понимают, что новые власти не готовы к таким широким жестам, а потому отстаивают свои права постепенно.

Большие братья

Незадолго до подписания соглашения между СДС и «новым Дамаском» Абди дополнительно «сверил часы» с командующим Центральным командованием вооруженных сил США Майклом Куриллой, получив от него «добро» на формирование альянса.

США, как давний союзник (и один из ключевых спонсоров) СДС в Сирии, только выиграли от такого поворота. Аналитики Пентагона резонно предполагают, что сближение двух крупных фракций вынудит Турцию отказаться от проведения военной операции против арабо-курдских сил, которой та грозит все последние месяцы.

Более того, Анкара не станет обращать оружие против союзника в лице официального Дамаска, что позволит американцам снизить прямое присутствие на сирийской территории и переложить ответственность за стабильность в нефтеносных районах на кабинет аш-Шараа.

Американцы также убеждены, что у сирийских курдов появилась уникальная возможность выйти из конфликта с Турцией, продемонстрировав отсутствие угрозы безопасности Анкары. И ею надо воспользоваться как можно скорее.

Тем более что после «миротворческого воззвания» Абдуллы Оджалана, лидера Рабочей партии Курдистана (РПК) и одного из идейных вдохновителей современного сирийского Курдистана, из турецкой тюрьмы перспектива замирения двух давних противников стала более реальной.

Сторонники РПК постепенно встраиваются в этот тренд, анонсировав скорое проведение всеобщего конгресса, на котором будет поднят вопрос о самороспуске организации и прекращении вооруженной борьбы против Турции и её союзников.

И хотя курдские лидеры настаивают, что примут решение о самороспуске только при условии личного участия Оджалана, сирийский филиал РПК предпочел не дожидаться исхода и сблизился со вчерашними оппонентами на выгодных для себя условиях.

Круг недовольных

«Вечный мир» между сирийскими курдами и кабинетом аш-Шараа, несомненно, укрепляет позиции новых властей и несколько сглаживает претензии этнорелигиозных меньшинств, подчеркивая умение искать компромиссы в сложных условиях. И здесь явными победителями из ситуации выходят именно аш-Шараа и его сторонники, для которых это первая крупная дипломатическая победа внутри страны.

Однако даже в такой трактовке у нового тактического альянса хватает критиков.

Ожидаемо больше всех решением Дамаска сблизиться с СДС возмутились протурецкие группировки, которые видят в бойцах Абди будущих противников. В частности, шквал критики вызвало отсутствие в договоре пункта о разоружении курдских милиций.

Командиры протурецких группировок не скрывают, что такое «легкомыслие» может «дорого стоить» аш-Шараа и курдов рано или поздно придется изгонять из стратегически важных районов силой оружия

Протурецкие боевики опасаются и того, что «курдский меч» будет обращен Дамаском против них самих — в рамках зачистки несогласных с политикой новых властей. И прецедент для этого уже частично создан.

Аш-Шараа всеми силами пытается переложить ответственность за погромы в прибрежных районах Сирии на «серые» группировки (в числе которых, к примеру, «Дивизия Ас-Султан Мурад», чьи командиры пытаются оспаривать и саботировать любые решения сирийского кабмина), а также втянуть командиров СДС в «поиск и задержание виновных» в резне в Тартусе и Латакии.

Не исключено, что в какой-то момент в числе виновных будет фигурировать и командный состав «Дивизии».

Что до самих курдов, то те, кажется, до конца не определились с позицией по соглашению с новыми властями Дамаска.

Восторженные оценки курдских элит, заполонившие эфир, заглушают опасения рядовых жителей, но не развеивают их полностью. Последние убеждены, что обещания, которые дают сирийские власти, чересчур шатки и никто не гарантирует, что следующая карательная акция кабинета аш-Шараа не будет направлена против курдских общин.

Но на подобные пессимистичные оценки окружение Абди реагирует коротко и предельно прозрачно: насколько крепок «вечный мир», сможет показать только время.