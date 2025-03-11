В ночь с 10 на 11 марта 2025 года киевский режим организовал самый масштабный налет на российскую территорию. Почти 350 беспилотников вылетели c украинской территории в направлении Москвы и других городов западной России. В итоге эти дроны убили трех человек, почти два десятка получили ранения. Также были повреждены фасады ряда жилых домов, сожжены несколько десятков автомобилей.

Иван Шилов ИА Регнум

С военной точки зрения этот налет можно считать провальным.

«Наши комплексы ПВО сработали очень хорошо — в итоге из 350 дронов лишь несколько сумели нанести ущерб. Трое погибших, конечно, для нас невосполнимая потеря, но это совсем не тот эффект, на который киевский режим изначально рассчитывал. В Киеве надеялись на то, что до Москвы долетят хотя бы две сотни дронов и устроят серию взрывов в центре российской столицы», — объясняет ИА Регнум глава Центра изучения военных и политических конфликтов Андрей Клинцевич.

Однако, с другой стороны, даже подобный скромный результат будет использован главой киевского режима Владимиром Зеленским для реализации двух своих целей и задач.

Украинская ракета не нужна ни России, ни Америке

Во-первых, для того, чтобы угрожать Москве эскалацией. «Удар… стал напоминанием того, что, несмотря на постоянные нападения на неё и колоссальные потери, Украина всё еще может давать сдачи», — пишет американская The New York Times.

А значит, списывать её со счетов американцам рано.

Причем понять это Вашингтон должен был аккурат 11 марта — когда американская делегация в составе госсекретаря Марко Рубио и советника Трампа Стивена Уиткоффа отправилась на Ближний Восток для встречи с главой администрации Зеленского Андреем Ермаком, министрами иностранных дел и обороны Андреем Сибигой и Рустемом Умеровым.

«Зеленский решил продемонстрировать силу перед началом переговоров с американцами в Саудовской Аравии. Его целью было показать, что украинцы готовы сражаться. Что украинцы имеют для этого силы и возможности. И это совпадает с недавней волной публикаций в западных медиа о том, что российская армия испытывает сложности на фронте. Зеленский хотел, чтобы американцы не слишком сильно давили на него в вопросе уступок Москве», — объясняет ИА Регнум эксперт РСМД Алексей Наумов.

В итоге цель выполнена не была. На момент сдачи статьи официальные итоги украинско-американского саммита не были известны, но, если верить публикациям западных СМИ, Вашингтон настаивал на том, чтобы посланцы Зеленского (пришедшие на встречу в костюмах) приняли чуть ли не все российские требования.

Однако это не означает, что киевский режим не совершит новых подходов к демонстрационному снаряду — тем более что потенциал у него имеется.

Код для вставки (для копирования кликните по коду) <iframe src="https://regnum.ru/video/embed/3952657" width="640" height="350" data-type="regnum-embed" frameBorder="0" allowFullScreen></iframe>

«У Украины есть возможность наносить дальнобойные удары, а также увеличить их количество. Сейчас мы видели 350 дронов — а раньше было 150, 200. В следующий раз может быть 500. И увеличение залпа приведет к тому, что большее количество дронов получит возможность пробиться до Москвы», — отмечает Клинцевич.

Да, на сборку дронов нужны деньги, и немалые, да и с точки зрения результата эти инвестиции кажутся нелогичными.

Однако Украина может запускать не только дроны.

«Используя наработки советского времени, они разрабатывают баллистическую ракету средней дальности. А значит, вес боевой части будет уже не 20 килограммов, а 500», — поясняет эксперт. Другое дело, что наличие у киевского режима такой ракеты не нужно ни Москве, ни Вашингтону, знающему о готовности Украины продавать оружие и технологии различным террористам.

Соблазнение на перемирие

Второй целью Зеленского было загнать Россию в дипломатическую ловушку.

Для этого была реализована двухходовка: сначала масштабный авианалет, а затем публичный призыв к реализации британской формулы перемирия — в воздухе, на земле и на энергетических объектах.

«Это дополнительный сигнал Путину о том, что он также должен быть заинтересован в прекращении огня в воздухе», — заявили в украинском СНБО.

Администрация Зеленского считает, что добьется успеха при любом варианте российского ответа. Если Москва согласится на такое перемирие, то украинская армия выдохнет — ведь Россия доминирует в воздухе и теми же КАБами просто сносит укрепрайоны войск киевского режима.

Если Москва откажется, да еще и нанесет мощный удар возмездия, то тогда можно будет сказать американцам, что это Кремль, а не Киев, тормозит мирный процесс. Ну и как минимум добиться от Вашингтона разблокировки военной и экономической помощи. Которую американцы не дают формально потому, что глава киевского режима не демонстрирует стремления к миру.

Правда, и тут Украину ждет, скорее всего, конфуз.

Отчасти потому, что Москва читает игру Киева и не собирается попадаться на украинскую удочку. «Россия не будет реагировать как-то резко и непредсказуемо. Лишь действовать так, как она действовала всё это время», — считает Алексей Наумов.

Отчасти потому, что на неё не будет реагировать и Трамп. Американскому президенту нужно скорейшее завершение конфликта, и в то же время он индифферентно относится к украинским интересам. Особенно в ситуации, когда Зеленский его лично оскорбил. Поэтому играть в формальные игры с Киевом он вряд ли станет.

Ну и, конечно же, Киев ждет конфуз потому, что этим ударом он выстрелил себе в имиджевую ногу.

«Этот налет используется российской стороной, как раз чтобы показать несостоятельность украинских позиций. Ведь вместо того, чтобы продемонстрировать наступление на фронте, которое могло бы показать силу украинской армии, Киев занимается атаками на городскую жилую инфраструктуру, не имеющую военной ценности», — уверен Наумов.

То есть, проще говоря, Киев занимается терроризмом и стремится просто убить как можно больше гражданских. Поэтому дроны несли новую боевую часть — шрапнельную, когда при взрыве стальные шарики разлетаются со скоростью пули.

Именно поэтому российские власти привезли на место, где один из беспилотников попал в жилой дом, находящегося с визитом в Москве генсека ОБСЕ Феридуна Синирлиоглу.

«Ему показали последствия атаки, а главное, показали, куда бьет киевский режим. Вот это важно понимать, что речь идет о жилых домах», — заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.

Да, он призвал не преувеличивать ожидания, что ОБСЕ после этого изменит свою позицию по украинскому конфликту. Однако, с другой стороны, вода фактов идеологический камень точит.

Особенно после того, как этот камень при новой администрации Белого дома очень сильно размяк.