Современный западный мир не приветствует публичные проявления христианской веры. Это оскорблять её можно невозбранно и издеваться над священными символами, как французы — на открытии Олимпиады. А быть благочестивым и воцерковлённым в последние полвека в Европе и США чуть ли не стыдно.

Иван Шилов ИА Регнум

Поэтому появление Марко Рубио, госсекретаря США, на трибуне Белого дома с крестом на лбу было воспринято так, будто он с криком «Покайтесь, ироды!» вырядился во власяницу и вериги.

На самом деле этот крест, нарисованный пеплом, символизирует две очевидные вещи: что начался католический Великий Пост, и что Марко Рубио есть в чём каяться.

Повод для покаяния

Традиция посыпать голову пеплом восходит ко временам незапамятным. Известно, что сам император Феодосий Великий казнил за один день в Салониках семь тысяч гражданских. Причина у него, конечно, была — местные жители убили командира римского гарнизона, но ответ — несимметричен. Лишь глубокое раскаяние Феодосия и посыпание головы пеплом вернуло его в лоно церкви.

В чём же кается американский госсекретарь? Судя по тому, что он открыто назвал конфликт на Украине «прокси-войной между США и Россией», можно предположить — в том, что Штаты втравили полмира в никому не нужную бойню, развалившую экономику Евросоюза и превратившую США в убийцу целой страны.

Консервативные протестанты и католики Запада с большим неудовольствием следили за тем, как рядом с идеей «украинства» шествуют пропаганда трансгендерности, небинарности, идеи превосходства меньшинства над большинством, безумного квотирования во имя «разнообразия» и моды на инклюзивность.

Длилось это больше тридцати лет. Но редко кто осмеливался возвысить голос против, не говоря уже о том, чтобы прийти с крестом на шее или на лбу. И причиной тому была идеология вокизма (воукизма, вокеизма, от англ. woke, пробуждение. — Прим. ред.), который из движения за внимания к проблемам «малых мира сего» превратился в жестокий и опасный культ.

Результаты распространения воук-культуры известны сегодня всем: мужчины-трансгендеры в женском спорте; полиция, которая боится обвинений в расизме и разжигании розни, порождая резкий всплеск криминала; «зелёная» экономика «без удобрений», разрушившая тысячи фермерских хозяйств. Это — культура отмены и травли несогласных, иконоборчество и крестопад, цензура, поиски во всех неловких ситуациях козла отпущения — белого гетеросексуального мужчины.

Воук-культура выгодна западным элитам: она подавляет работящих, верующих, семейных людей, старающихся жить по закону и ожидающих, что их мнение будет главным. А вот и нет! Всё, что раньше считалось положительными качествами, в рамках западной воук-культуры — стыдно и порицаемо. И потому появление статусного лица американской демократии с заявлением: «Да, я — белый мужчина с традиционными взглядами, верующий во Христа» — вызвало информационное цунами.

Неужели идеологии вокизма приходит конец?

«Жить не по лжи»

Тренд на демонстрацию традиционализма в США с приходом к власти Дональда Трампа расходится широкими кругами, как от брошенного в реку камня. Публичные личности перестают стесняться своих гетеросексуальных жён и мужей, детей, которые, родившись мальчиками, ими и остаются, а главное — своих убеждений и ценностей.

Яркий пример — вице-президент Джей Ди Вэнс. Политические эксперты прочат его на место Трампа, который при всей своей энергии — не вечен. А Вэнс как раз в своей знаменитой речи обличал вокистов всех мастей, добавив в заключение: «Не бойтесь», намекнув на слова папы Иоанна Павла II (Кароля Войтылы), его личный девиз.

Напомним, к чему относилось это «не бойтесь» понтифика: не бойтесь проявлять свои лучшие стороны и не препятствуйте добрым побуждениям, не бойтесь быть святым, как бы ни смеялись над вами циники. Уйдёт страх осуждения за добрые дела — уйдёт и цинизм.

И тут надо понимать, что политика антивокизма, которую озвучил Вэнс, тоже возникла не на пустом месте — немалую роль в становлении и укреплении философии вице-президента сыграл видный американский публицист, журналист и консерватор Род Дреер. Практически неизвестный в России.

Меж тем с Россией Дреер связан очень тесно: он даже свою книгу назвал «Live not by lies», буквально переведя название публицистического эссе Александра Солженицына «Жить не по лжи». И книга эта посвящена отказу христиан СССР и Восточной Европы подчиняться коммунистическому режиму, причём акцент сделан не на противостоянии режиму, а на стойкости в вере.

Сам Дреер по рождению принадлежал к одной из протестантских деноминаций США, затем сознательно перешел в католицизм и, наконец, разочаровавшись в нём, принял православие. Он воспринимает Восточную Церковь как наиболее «чистую», близкую к источнику, как Церковь, которой удалось устоять перед веяниями времени.

С такими ценностными установками ему несложно было распознать первые признаки гниения американского общества и установления вокистского строя, который Дреер называет «мягким тоталитаризмом».

Мягкий (терапевтический) тоталитаризм характеризуется крайне ханжеской, лживо-доброжелательной установкой: как, разве ты не хочешь, чтобы black people жили лучше? Может, ты против демократии? Неужели ты не откажешь сыну олигарха, чтобы вот этот бедный мальчик из трущоб смог поступить в университет? И человек покорно кивает головой: да, конечно, это будет справедливо.

Проблема в том, что не будет.

Если во времена аболиционизма говорили, что цвет кожи не важен, а важен сам человек, то вокисты считают, что именно цвет кожи и определяет человека, и не только он. Белый — плохо, чёрный — хорошо, мужчина — плохо, женщина — хорошо, гетеросексуал — плохо… и так далее. Преследования по принципу расы, пола, возраста, финансового положения никуда не делись, просто вектор повернулся на 180 градусов, породив странное явление «позитивной дискриминации».

Впрочем, в СССР уже такое было, когда в институты, например, принимали не по умственным способностям, а за рабоче-крестьянское происхождение. И, соответственно, никакие «дети врагов народа» и «бывшие аристократы» на место в вузе претендовать не могли. Дреер читает и цитирует Солженицына с определённой целью: показать людям, как «мягкий тоталитаризм» может переродиться в «жёсткий», и что за этим воспоследует.

И нужно сказать, что это не частный случай. Недавно цитатами из русского нобелевского лауреата делился Илон Маск. А причина та же. Очень многие люди на Западе считают себя узниками нового ГУЛАГа. Пока еще «мягкого», но от того не менее страшного.

Вариант Бенедикта

Род Дреер, последовательный противник «мягкого тоталитаризма», можно сказать, относится к тонкой прослойке интеллектуалов-консерваторов. Но именно он, в числе прочих, помог сформировать и Дж. Д. Вэнсу, и его окружению антивокистские взгляды. Точнее, укрепил его в убеждении, что правильное — правильно, а основная угроза западному миру исходит не извне — не от России и Китая, — а изнутри.

Запад поддался обаянию концепции «единственно верного пути» и начал жестоко обрубать всё, что не вмещается в эти рамки. Самый яркий пример — отмена выборов в Румынии под выдуманным предлогом. Или травля журналистов, не желающих чернить Россию. Или замена Рождества на абстрактное «Торжество» ради того, чтобы религиозные меньшинства даже гипотетически не «оскорбилось». Вы знали, что в Великобритании есть зоны, где нельзя креститься, молиться и кропить святой водой? А они есть.

Однако наставник Вэнса — не новичок в идеологической борьбе. Не зря вице-президент называет его my buddy, то бишь «приятель». Именно он, уже будучи известным публицистом, помог малоизвестному тогда Вэнсу раскрутить теперь уже знаменитую книгу «Элегия хиллбилли».

Философия самого Дреера, автора книги «Crunchy Cons» («Самые твёрдые (хрустящие) консерваторы» — пер. авт.), довольно проста и понятна, без ложно понятых «инклюзии», «эгалитаризма» и «разнообразия». Это ориентация на семейную жизнь в небольших посёлках, а не в мегаполисах, — с чистой едой и водой, домашним образованием для детей и верой в Бога.

Дрееровская концепция, поддерживаемая консервативными христианами США из крупнейших конфессий, называется «Вариант Бенедикта», в честь святого Бенедикта (Венедикта) Нурсийского — основателя западного монашества, автора первого устава добродетельного жития из 72 пунктов, почитаемого как в католической, так и православной церкви.

Дреер полагает, что современные христиане на Западе глобально уже проиграли, как римляне проиграли варварам в эпоху св. Бенедикта. Наступившей современности невозможно противостоять, попытка христиан вернуть себе политическое лидерство обречена на провал. В качестве альтернативы он проповедует общинность.

Отметив вышедшую на одном из российских православных сайтов рецензию на «Вариант Бенедикта», Дреер приводит цитату со знаменитым изречением святого Серафима Саровского: «Стяжи дух мирен, и тысячи вокруг тебя спасутся». Фактически этой формулой можно описать идеи самого Дреера.

Но русская православная традиция имеет для него личное измерение.

Саровский чудотворец фигурирует в истории обращения Дреера в православие. Однажды в минуту душевного смятения он испытал острое желание помолиться в храме. И ближайшим к его офису оказался Свято-Серафимовский православный собор, расположенный в районе Оук-Лоун в Далласе, штат Техас. Непривычная красота храма и любезность церковного привратника, молодого американца, перешедшего в православие после пережитого на войне в Афганистане, заставили Дреера задуматься о смене конфессии.

А когда, уже будучи православным, он переживал тяжелейший моральный кризис в семейных отношениях, то нашел из него выход благодаря «Optina Rule», т.е. Иисусовой молитве, которую практиковали старцы Оптиной пустыни, а Дрееру посоветовал настоятель его прихода отец Мэтью.

Упоминания о Серафиме Саровском и ссылки на работы Дреера нередко можно встретить в различных публикациях американских православных. Вероятнее всего, им близок подвижник, прославившийся уже в современную секулярную эпоху и призывавший заботиться прежде всего о собственном спасении, а не о борьбе за исправление окружающего мира.

Интересно, что сам Дреер нашел свое уединение от современной американской жизни там, где теперь команда Трампа ищет себе политическую опору в Европе: в Венгрии Виктора Орбана, человека, максимально твёрдо из всей плеяды лидеров Евросоюза противостоящего «мягкому тоталитаризму».

В 2019 году «приятель Вэнса» лично познакомился с Орбаном, а в 2022-м Дреер и вовсе переехал в Будапешт: там он нашел крепкую веру и, как признаётся сам Дреер, там велика доля людей, которые «несут сияние Христа на своих лицах; ты смотришь на них, и хочешь быть таким же».

Безусловно, говорить о том, что русская культура, православие, отечественные традиционализм или патристика оказывают какое-то влияние на политику США — безответственно и несвоевременно. Каждая из стран имеет собственные национальные интересы, которые во многом различны. Невозможно предугадать, чем кончится украинская «карточная игра» Трампа, и нет никаких гарантий, что она не обернётся очередным раундом конфронтации США и России.

Но здесь речь ведётся о другом. Русский опыт всё чаще становится для западных политиков, идеологов и религиозных лидеров примером для подражания. «А русские-то были правы!» — этот рефрен всё чаще звучит в американских СМИ.

Как провидчески сказал преподобный Серафим Саровский: «Нынче учить никого не надо. Все учёные. Надо показывать на своей жизни».

Нельзя прямо утверждать, что русская проза или святоотеческие писания напрямую влияют на ход мыслей президентского корпуса Белого дома. Но они вполне могут стать той точкой, на которую может опереться трудный путь к взаимопониманию двух мировых держав.