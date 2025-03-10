Российские войска нанесли противнику серию поражений по всей протяжённости линии фронта от Суджи и Купянска до Покровска и Курахово. За минувшую неделю ВСУ были вынуждены отойти с занимаемых рубежей, а на отдельных участках фронта противник и вовсе готовится к стратегическому отступлению.

ИА Регнум

В последние дни Вооружённые силы РФ развивают успешное наступление на позиции противника в Курской области. Начиная с 5 марта штурмовые подразделения продвинулись по всем направлениям на этом участке фронта, из-за чего группировка противника в Судже оказалась на грани окружения.

К 9 марта был освобождён населённый пункт Кубаткин, на другом участке российские войска выбили противника из Малой Локни. Восточнее штурмовые соединения освободили сёла Черкасское Поречное и Косица. Информацию военкоров подтвердили в Министерстве обороны РФ.

«В результате решительных действий подразделений группировки войск «Север» в Курской области освобождены населенные пункты Малая Локня, Черкасское Поречное и Косица. Вооруженные Силы Российской Федерации продолжают разгром формирований ВСУ на территории Курской области», — отметили в ведомстве.

Потерю населённых пунктов признал и ряд украинских источников, которые признают, что группировка ВСУ может в ближайшее время отступить с российской территории. «Противник занял Мартыновку, Малую Локню и окрестности. К сожалению, сегодня много кадров из Курщины, где противник продолжает продвигаться. Комментировать что-то просто нет желания. Главное сейчас — это жизнь тех, кто выполняет задачи до последнего», — грустно прокомментировал ситуацию украинский ресурс DeepState.

Освобождение посёлка Кубаткин позволило окружить группу войск противника в населённых пунктах Южный и Ивашковский. Позднее поступила информация о том, что оба посёлка перешли под контроль российских войск, а оставшиеся в окружении украинские военные сдались в плен.

В западных СМИ наступление российской армии вызвало настоящую панику. О критической для ВСУ ситуации в Курской области сообщило издание Bild со ссылкой на свои источники в Киеве.

По информации журналистов, украинская армия отступает в направлении Суджи и границы с Сумской областью, пытаясь избежать полного окружения, — позже «своевременные меры по маневру на выгодные рубежи обороны» подтвердил и главком ВСУ Александр Сырский.

При этом отступающие формирования становятся целями для российской авиации и артиллерии. По непроверенным данным, свои позиции оставили «кадровые» 47-я и 95-я бригады украинской армии. На их место противник заводит подразделения теробороны, которые в случае чего будет не жалко бросить в намечающемся «котле».

Дело — труба

К обвалу фронта ВСУ, в том числе, привела дерзкая операция штурмовой группы российской армии, пробравшейся в тыл противника по трубе газопровода Уренгой — Помары — Ужгород. Ранее сообщалось, что в тыл противника смогла проникнуть группировка из 800 бойцов штурмовых подразделений, завязавших бой непосредственно на окраинах Суджи.

Успех операции отметил немецкий военный эксперт Джулиан Рёпке, известный своими проукраинскими взглядами.

«Поскольку у украинской армии не было мобильных тыловых подразделений между Суджей и передовыми позициями, чтобы зачистить территорию, это привело к катастрофе, поскольку все украинские силы на севере, северо-востоке и северо-западе внезапно столкнулись с войной на два фронта и оказались отрезанными от снабжения», — заявил эксперт в социальных сетях.

Также поступает информация о продвижении российских войск на территории Сумской области Украины, что в перспективе может привести к полному окружению группировки противника в Судже. Также ВКС РФ нанесли удар по переправе через реку Псёл в районе населённого пункта Бариловка, затруднив переброску резервов противника в Курскую область.

Умелые действия российских войск на коммуникациях противника могут привести к тому, что в ближайшие недели ВСУ будут вынуждены оставить «суджанский плацдарм», бои за который идут на протяжении последних семи месяцев.

Ещё одним крупным успехом российских войск стало освобождение населённого пункта Константинополь восточнее Курахово в ДНР.

Бои за этот населённый пункт продолжались в течение последних нескольких месяцев, однако решающий успех был достигнут после одновременного наступления сразу с нескольких направлений.

Штурмовые соединения Вооружённых сил РФ атаковали посёлок с севера — из района Андреевки, с востока — с позиций у села Улаклы и с юго-востока — из района Зеленовки.

Размещённые в Константинополе соединения ВСУ ранее понесли тяжёлые потери и не были своевременно отведены для ротации, отметил фронтовой источник ИА Регнум.

«Это всё те же, кого мы били в Угледаре и Курахово. Фактически командование их просто бросило, потому что подкрепления ушли там в Курскую область, ещё куда-то. Они остались без ротации, боевой дух там в последние недели падал. Как итог — решительным штурмом выбили противника, умело атаковав их с нескольких сторон», — сообщил собеседник издания.

Украинские аналитические ресурсы, впрочем, не спешат признавать потерю Константинополя, заявляя, что бои за посёлок продолжаются. И их можно понять. После освобождения этого населённого пункта перед российской армией открывается дорога на Днепропетровскую область, чего в Киеве признавать не хотят.

В настоящий момент линия фронта придвигается к окраинам населённого пункта Богатырь, куда командование ВСУ отвело войска из Константинополя. Также сообщается о столкновениях в районе Алексеевки и посёлка Разлив.

Контратаки у Покровска

Боевые действия также продолжаются в районе Покровска на востоке ДНР, где противник безуспешно пытался перехватить инициативу на протяжении последних нескольких недель. Вооружённые силы РФ отбили все попытки ВСУ продвинуться на участке фронта в районе населённых пунктов Удачное и Котлино.

Постоянно контратакуя противника, российская армия также смогла занять часть ранее оставленных позиций, сообщают источники ИА Регнум.

«В целом интенсивность их атак сходит на нет. Видимо, заканчиваются резервы или американская помощь не пришла, но в последнее время они всё реже пытаются продвинуться и всё глубже окапываются. Можно предположить, что в ближайшее время ВСУ отойдут из Удачного, а фронт сдвинется севернее — к стратегической трассе Е50», — предполагают источники издания.

Подразделения ВСУ не оставляют попытки прорвать линию фронта в районе Песчаное и Зверево, чтобы оттеснить российские войска с южных подступов к Покровску. В ходе столкновений у населённого пункта Шевченко противник понёс тяжёлые потери, а затем был вынужден оставить часть населённого пункта. Линия боевого соприкосновения в этом районе проходит по улице Цветочной, разделяющей городскую застройку и частный сектор.

В целом Вооружённым силам РФ удалось успешно отразить все попытки противника контратаковать. Измотанные в боях соединения ВСУ отступают по всей линии фронта, что создаёт новые возможности для российской армии.