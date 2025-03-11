Минувшие дни в Сирии отметились беспрецедентным всплеском насилия против представителей местных религиозных меньшинств: мусульман-алавитов и христиан. Социальные сети потрясли сотни видеороликов, на которых боевики с гордостью запечатлели совершённые ими преступления, включая массовые убийства безоружных людей и публичные пытки.

Иван Шилов ИА Регнум

На протяжении всего конфликта корреспонденты ИА Регнум находились на связи с жителями сирийского побережья, благодаря чему удалось собрать десятки свидетельств мирных жителей о совершённых боевиками преступлениях.

Очевидцы отмечают, что особую жестокость в расправах над мирным населением проявили боевики иностранного происхождения: уроженцы Средней Азии и Кавказа, которые внешне заметно отличаются от арабов и особо выделяются на их фоне. О зверствах иностранцев, в частности, рассказал волонтёр Красного Полумесяца, ставший очевидцем массовых казней. «Убийства происходят без всякой причины, это делают не военные, не солдаты. Это иностранцы — афганцы, узбеки, уйгуры», — рассказал автор ролика, опубликованного в социальных сетях.

Сейчас новые власти Сирии арестовывают мирных жителей за общение со СМИ (в первую очередь — с российскими), поэтому все сообщения источников публикуются с сохранением анонимности. Однако устные свидетельства могут служить только подтверждением тех преступлений, в которых приняли участие в том числе уроженцы Кавказа и Средней Азии, которые не скрывают своих целей: создать в Сирии монолитное общество, сплочённое радикальной идеологией, с тем, чтобы нести эту идеологию дальше.

Гости с востока

Впервые боевики иностранного происхождения появились в Сирии на первом этапе гражданской войны в 2011–2012 годах. К участию в боевых действиях на Ближнем Востоке уроженцев Средней Азии призвало руководство движения «Аль-Каида»*.

Террористы из Узбекистана («Исламское движение Узбекистана», ИДУ), Таджикистана и с Кавказа («Анджад-Кавказ»*) смогли проникнуть через Турцию в северные районы Сирии, где вошли в прямой контакт с местным филиалом «Аль-Каиды»* — группировкой «Джебхат-ан-Нусра»* (впоследствии — «Хайят Тахрир-аш-Шам»*).

Социальные сети Боевики из Средней Азии и Кавказа открыто публикуют свои лица в социальных сетях

Позднее на территории Сирии появились боевики из числа этнических уйгуров, представители так называемого «Исламского движения Восточного Туркестана» (ИДВТ)*.

Сформированный «террористический интернационал» принял участие в боях против правительственных войск и к 2015 году смог установить контроль над провинцией Идлиб. Ряд группировок получили свои «наделы», например, уйгуры заселили район города Джиср-эш-Шугур, а кавказцы — окрестности Идлиба.

Этот регион превратился в «землю обетованную» для террористов со всего мира, которые нашли в Идлибе безопасное укрытие и плацдарм для планирования атак по всему миру. Осенью 2024 года именно эти формирования как наиболее мотивированные приняли участие в наступлении на Алеппо, закончившееся падением города, а вслед за тем — крахом правительства Башара Асада.

В новой роли

«Революционное» правительство Сирии высоко оценило роль зарубежных формирований, предоставив всем иностранным боевикам сирийское гражданство и фактически легализовав их статус.

Теперь бывшие «изгнанники» превратились в полноценных граждан, к тому же — на 100% лояльных новому режиму.

Точная численность иностранных боевиков неизвестна. По данным властей Таджикистана за 2024 год, в сирийской провинции Идлиб находились около 400 граждан страны. Общая же численность «инсургентов» в рядах новой сирийской армии, по разным оценкам, составляет от 5000 до 10 000 человек.

Бывшие наёмники получили высокие посты в новом правительстве.

К примеру, уроженец Таджикистана Сайфиддин Таджибоев, объявленный на родине в розыск по обвинениям в терроризме и наёмничестве, был назначен командующим оперативным штабом в министерстве обороны нового правительства.

Накануне резни

С момента свержения правительства Башара Асада представители этнических и религиозных меньшинств в Сирии жили в постоянном страхе.

Новые власти в Дамаске официально заявили, что не будут преследовать представителей какой-либо общины. Временный президент Ахмед аль-Шараа (он же — Мухаммед Джулани) демонстративно встречался с главами христианских церквей, обещая защиту и покровительство.

Социальные сети Один из участников резни на сирийском побережье

Однако уже в первые дни «новой Сирии» по стране прокатилась волна нападений на церкви и представителей религиозных меньшинств. Уже тогда отдельно отличились боевики иностранного происхождения, которые просто игнорировали призывы Дамаска к веротерпимости и разоружению.

В последующие месяцы именно эти формирования распространились по всему сирийскому побережью, рассматривая регион и его жителей как законную добычу.

После того, как вспыхнули первые открытые столкновения, в соседних провинциях Хама и Идлиб была объявлена тотальная мобилизация радикалов и их сторонников, своего рода «активистов», к которым примкнули местные жители, желающие пограбить соседей-алавитов. Однако костяк сил «зачистки» составили именно вооружённые иностранцы.

В сети публикуются кадры, сделанные боевиком чеченского происхождения, который на русском языке комментирует события в Сирии. «Пощады не будет», — сообщает автор роликов, демонстрируя кадры переброски колонн террористов в Латакию. «Зачищаем дальше», — гласит подпись к видео с развёртыванием бронетехники на улицах прибрежных городов.

На протяжении последующих дней корреспонденты ИА Регнум круглосуточно поддерживали контакты с жителями сирийского побережья, получая информацию о происходящем из первых рук.

Вот как описывают первую ночь погромов жители города Банияса: «Ближе к вечеру в нашем квартале пропал свет. Потом с разных сторон начали входить группы погромщиков, они били машины, грабили магазины, кидались в окна камнями. За ними вошли вооружённые люди, которые обходили дома квартира за квартирой. В дом наших соседей они пришли с баллончиком краски, они «метили» людей, красили им лица в чёрный, оскорбляли их, а потом оставили на стенах угрозы и оскорбления».

Среди нападавших местные жители особо отметили боевиков с характерной тюркской внешностью, зачастую не говорящих по-арабски. Именно они, по мнению очевидцев, проявили особую жестокость. Среди «лояльных» правительству местных жителей была распространена аудиозапись-инструкция с призывом не выходить на улицы. Голос на записи сообщает, что «узбекские и чеченские муджахиды» не делают различий между суннитами и шиитами и убивают всех.

Кровавое восьмое марта

К утру второго дня конфликта режим смог сосредоточить на побережье достаточно сил для проведения тотальных облав. С особой жестокостью исламисты прошлись по районам проживания алавитов за пределами сирийского побережья, в провинциях Хама и Хомс.

Что характерно, иностранные боевики не скрывали своего участия в резне. В районе города Джабла «засветилась» группа уроженцев Узбекистана, ведущих прямые трансляции с места событий и стримы на узбекском языке. Боевики, принадлежащие к группе «Таухид-валь-Джихад»*, рассказали своей аудитории, что пришли в Латакию «карать неверных», и поделились своей «политической программой».

В частности, они предлагают новым властям Сирии «зачистить» регион и заселить его «правоверными мусульманами». Сирийским христианам при этом предлагается или перейти в ислам или пожизненно платить «джизью» — налог на немусульман в кораническом праве.

Фактически речь идёт о доктрине геноцида, предусматривающей истребление коренного населения с последующим замещением «правоверными».

Дабы заселение побережья «правоверными» шло активнее, боевики из Средней Азии приняли участие в резне алавитов в селении аль-Туваим в провинции Хама. В «финальном» заходе радикалы забили до смерти около 15 детей в возрасте от одного до десяти лет. Часть жителей Хамы смогла укрыться в горах, однако сейчас эти люди боятся возвращаться в свои дома.

«Когда мы услышали о начале конфликта, мои родные смогли уйти. В селении остались старики, которые попросили бросить их. Мы знаем, что сейчас они убиты. Где-то в домах лежат тела, которые никто не убирает, потому что люди боятся возвращаться надолго. Были убиты все мужчины, некоторые женщины пропали, и никто не знает, где они», — сообщил источник ИА Регнум.

Развязка

К утру девятого марта боевики достигли эпицентра конфликта — района города Джабла, после чего по окрестным селениям прокатилась ещё одна волна насилия. На одном из видео, сделанных в окрестностях Джаблы, боевики сняли подожжённый ими жилой дом. «Вот, дом алавитов горит!» — заявляет один из авторов видео.

На протяжении дня банды террористов продолжали повторную «зачистку» населённых пунктов, зачастую расстреливая вообще всех встречных людей без разбора. В то же время главы христианских церквей Сирии выпустили совместное заявление с призывом немедленно прекратить насилие. К призыву с явным запозданием присоединилось и «мировое сообщество».

Местные жители сообщают, что в городах Баниясе, Тартусе и Латакии началась «уборка» — боевики вывозят трупы с городских улиц и даже отмывают асфальт от крови, готовясь к приезду иностранных журналистов.

В отдельном заявлении Ахмед аль-Шараа заявил, что правительство создаст «комиссию» по расследованию «случаев насилия» на побережье, однако местные жители не питают по этому поводу никаких иллюзий.

«Сейчас мы ещё боимся выходить из домов, никто не может оценить нанесённый ущерб. Кто-то, кто выжил, остался без всего имущества, кто-то без семьи. Мы никогда не забудем эти ужасные два дня. Сейчас в чатах идёт «перекличка», мы ищем своих. Но мы знаем, что правосудия для преступников не будет», — полагают сирийцы.

События в Сирии наглядно подтвердили худшие опасения в отношении перспектив мирного урегулирования в этой стране. Но каковы бы ни были их последствия, совершенно очевидно, что террористические группировки, действующие в Сирии, несут угрозу далеко за ее пределами и жертвами их боевиков могут стать далеко не только сирийские этноконфессиональные меньшинства.

Выходцы из постсоветских стран, «отличившиеся» массовыми убийствами, наверняка мечтают вернуться в родные края и повторить всё то же самое уже в Узбекистане, Таджикистане и, конечно же, в России.

* — организация, деятельность которой запрещена в РФ.