Конфликт между европейскими и американскими властями с каждым днём обрастает всё новыми гранями. Правда, стоит отметить, что в большей части разногласия проявляются в форме заявлений, а не прямого противостояния. Примером такой словесной перепалки стал недавний «обмен любезностями» между министром иностранных дел Польши Радославом Сикорским и администрацией США.

Иван Шилов ИА Регнум

Всё началось с того, что 9 марта глава департамента государственной эффективности (DOGE) Илон Маск в своём аккаунте в социальной сети Х указал на ключевое значение его системы Starlink в украинском конфликте.

«Моя система Starlink — это костяк украинской армии. Вся их линия фронта рухнет, если я её отключу. Меня тошнит, что годами льётся кровь в тупиковой ситуации, в которой Украина неизбежно проиграет. Все, кто действительно заботится, действительно думает и действительно понимает, хотят, чтобы мясорубка остановилась», — написал миллиардер.

Вопреки убеждениям части медиа и общественников, заявление Маска отнюдь не связано с реальным желанием отключить армию киевского режима от Starlink. Эта система действительно широко применяется при осуществлении атак по российским объектам с помощью тех же дронов, и ограничение к ней доступа наверняка значительно скажется на боеспособности ВСУ.

Но не стоит предполагать, будто американское правительство и впрямь пойдёт на такой радикальный шаг, о чём сам Маск чуть позже прямо и заявил. Очевидно, что выпад главы DOGE связан с очередной попыткой поторговаться с киевским режимом, а заодно красиво выступить в качестве миротворца в медиа.

Однако масса экспертов и обычных людей, подумавших, что Маск практически заканчивает боевые действия на Украине, выступила столь активно, что миллиардеру пришлось уточнять, что именно конкретно он имел в виду.

«Чтобы быть абсолютно ясным, как бы я ни был не согласен с политикой Украины, Starlink никогда не отключит свои терминалы. Я просто хочу сказать, что без Starlink украинские линии связи рухнут, потому что русские могут заглушить все остальные коммуникации! Мы никогда не сделаем ничего подобного и не воспользуемся этим как козырем», — заверил он.

При этом в той или иной мере слухи об отключении системы пошли еще в феврале, а несколько дней назад стало известно об отказе США делиться с Украиной разведданными. В ВСУ заявили, что это уже привело к резкому росту потерь в армии и ускорению продвижения российских войск.

Одновременно с этими новостями были подтверждены данные об активном наступлении солдат ВС России в Курской области. За последние четыре дня они зачистили от противника столько населенных пунктов, сколько иной раз не получалось зачистить за пару месяцев боёв.

Правда, как часто это бывает, эффект от первичного выпада Маска сохранялся некоторое время, и в обсуждении (или точнее — осуждении) решил поучаствовать глава польской дипломатии Радослав Сикорский.

Ключевой сторонник продолжения ведения боевых действий на Украине, убеждённый русофоб и крайне уверенный в себе муж американской антисоветской писательницы решил покритиковать Маска:

«Starlink для Украины оплачивает Министерство цифровизации Польши, это около 50 миллионов долларов в год. Оставим за скобками этичность угроз жертвам агрессии — если SpaceX окажется ненадёжным провайдером, мы будем вынуждены искать других».

Для некоторых тот факт, что Польша оплачивает эксплуатацию Starlink для ВСУ, оказался удивительным, но на самом деле поляки делают это довольно давно — практически с самого начала конфликта. Более того, большую часть самих спутников также закупили польские власти. Ну и вишенка на торте: сама же Варшава не раз угрожала Киеву прекратить оплачивать Starlink.

При этом, когда только начали всплывать сообщения о том, что Маск может отключить Украину от американской спутниковой системы, министр цифровизации Польши Кшиштоф Гавковский заявил, что страна «платит и будет платить абонентскую плату».

«Я не могу себе представить, чтобы кто-то мог решить расторгнуть деловой контракт на оказание коммерческих услуг, стороной которого является Польша», — подчеркнул министр. Таким образом он указал, что оснований для отключения Украины от Starlink нет.

Тем временем резкий выпад Сикорского вызвал гневную реакцию Маска. Он прямо обратился к министру: «Помолчи, маленький человек. Ты платишь лишь малую часть стоимости. И Starlink ничем не заменишь».

Возможно, на этом перепалка и прекратилась бы, если бы к ней внезапно не присоединился госсекретарь США Марко Рубио.

Он обвинил польского коллегу в том, что тот «выдумывает» и указал на необходимость быть благодарным США. Что, к слову, сильно перекликается с общей тенденцией американской администрации указывать на партнёров, которые не могут даже сказать «спасибо».

«Просто выдумки. Никто не угрожал отключить Украину от Starlink. И скажите спасибо, потому что без Starlink Украина давно проиграла бы эту войну, а русские сейчас были бы на границе с Польшей», — заявил глава американской дипломатии.

И максимально послушный Сикорский так и сделал: поблагодарил США и сдал назад, подчеркнув необходимость сотрудничать.

«Благодарю, Марко, за подтверждение того, что отважные украинские солдаты могут рассчитывать на жизненно важный интернет-сервис, который предоставляют совместно США и Польша. Вместе Европа и США могут помочь Украине достичь справедливого мира», — написал польский министр.

Однако если в США скандал быстро отгремел, то в Польше и сегодня обсуждают, как унизили Сикорского и думают, как вообще реагировать на произошедшее.

Например, пресс-секретарь министерства иностранных дел Польши Павел Вроньский внезапно заявил, что «эта дискуссия, возможно, заставила американскую общественность осознать, что США платят не за всё… и что Украина — это не столько потеря, сколько инвестиция в безопасность».

А со стороны представителей главной оппозиционной партии Польши «Право и справедливость» (PiS), которая поддерживала тесные отношения с Трампом, конечно же, посыпалась критика в отношении польского правительства.

«Польшей управляет несерьёзное правительство, которое… оскорбляет американскую администрацию», — написал бывший министр правительства Михал Вуйчек.

Также экс-заместитель министра иностранных дел Павел Яблонский посоветовал Сикорскому удалить свой аккаунт из Х «для блага польской дипломатии», причём «желательно до того, как это приведёт к выводу американских войск из Польши».

Представители правящей коалиции Польши в свою очередь, естественно, выразили поддержку Сикорскому, особенно делая упор на то, что PiS «безгранично поддерживает новую администрацию США, даже когда она посягает на наши интересы и безопасность» и являются «изменниками собственной нации».

При этом лагерь под руководством партии «Гражданская платформа» (КО) не может «позволить оскорблять нашего министра иностранных дел», да и вообще — «Маск должен извиниться».

Сам глава КО и премьер Польши Дональд Туск также поддержал однопартийца Сикорского, указав, что PiS, нападая на министра, «теряет остатки национального достоинства». Туск также отметил, что настоящее лидерство означает уважение к партнёрам и союзникам.

При этом очевидно, что произошедшая перепалка ровным счётом никак не отразилась ни на администрации США в целом, ни на каждом из участников событий в отдельности. Да и публичные выпады довольно быстро сошли на нет, так как ни Варшава, ни Вашингтон не заинтересованы в эскалации конфликта.

Но публичная ссора несомненно стала очередным симптомом более глубокого кризиса в трансатлантических отношениях.

Вероятно, в краткосрочной перспективе поддержка Украины сохранится на текущем уровне, правда, с усилением напряжения между США и Европой.

При этом вот в Польше произошедшее немедленно квалифицировали как скандал, и обсуждение вышло за рамки просто оценки ситуации, перейдя в контекст предвыборной агитации, где всё большее место отводится именно зависимости правительства от властей других стран, в особенности США.