В социальных сетях в последнее время бурно обсуждают скандалы, связанные с выдачей жилищных сертификатов семьям мигрантов.

Иван Шилов ИА Регнум

Первым звоночком стали Мытищи, где по итогам проверки было возбуждено уголовное дело против одного из заместителей мэра Юлии Купецкой, затем внимание публики привлек Нижнекамск. Последним в этой череде стал Хабаровск.

Мэр города Сергей Кравчук поделился в соцсетях фотографиями с церемонии вручения сертификатов нуждающимся семьям.

Граждане оказались обескуражены тем, что в соцсетях мэра позируют русские семьи, но в официальном отчете на сайте мэрии — фотографии выходцев из Средней Азии. Если мэрия считает, что жильё им выделено с полным основанием, то зачем это скрывать? Но попытки граждан разобраться в этом противоречии администраторами страниц мэрии в соцсетях жестко пресекались.

Более того, опубликованный в сети список семей, претендующих на получение жилья, более чем наполовину состоит из фамилий и имен таджикского и узбекского происхождения. И это притом, что согласно данным переписи населения, в 2021 году русские составляли свыше 91% населения Хабаровского края.

Так с чем же мы имеем дело?

Несмотря на начатую по поручению председателя СК Александра Бастрыкина проверку, в коррупционную версию верится слабо. Вернее, в то, что основой коррупции служит какая-то конкретная взятка: ну не могут сотни семей взять и положить разом в карман нужную сумму. С точки зрения буквы закона здесь вряд ли что-то найдут: формально у всех участников программы есть российское гражданство и все они и впрямь многодетные, малоимущие и нуждающиеся.

Значит, дело в чем-то другом. Об этом мы сейчас и поговорим.

Демографическая ситуация в России и странах Средней Азии существенно различается.

Совершенный Россией в середине прошлого века демографический переход от высокой рождаемости и высокой смертности к низкой рождаемости и низкой смертности сейчас в странах центральноазиатского региона только в разгаре.

Согласно данным Our World in Data, коэффициент рождаемости (среднее число детей на одну женщину) на 2023 год в Узбекистане составил 3,4, в Таджикистане 3,1, в Казахстане 3,0, в Киргизии и Туркменистане по 2,7.

В России, заметим, этот коэффициент в том же 2023 году составил 1,41. То есть в Средней Азии на свет появляется как минимум в два раза больше детей пропорционально числу женщин, чем в России.

Теперь посмотрим на показатели младенческой смертности. Как известно, при демографическом переходе этот показатель снижается.

В России, согласно данным ООН, на 1000 новорожденных в возрасте до года умирает 4,2 ребенка — это чуть хуже, чем в странах Западной Европы, почти как в Канаде, и чуть лучше, чем в таких странах Восточной Европы, как Босния и Герцеговина, Болгария и Румыния.

Переходим к странам Средней Азии: в Казахстане этот коэффициент составляет 6,7; следом с большим отрывом идут Киргизия (12,1), Узбекистан (12,2), Таджикистан (21,0) и Туркменистан (28,5). Разумеется, высокая младенческая смертность компенсируется более высокой рождаемостью и численность населения в итоге растет.

Общий прирост населения в Узбекистане в 2023 году составил 2%, в Таджикистане 1,9%, в Туркменистане 1,8%, в Киргизии 1,6%, в Казахстане 1,3%.

В России же за 2023 год население уменьшилось на 0,3%. При этом стоит сделать небольшую оговорку насчет Казахстана: эта страна в сравнении с своими среднеазиатскими соседями демонстрирует более «европейское» демографическое развитие, и во многом это связано с высокой долей русского населения и более развитой экономикой.

При этом многие жители стран Средней Азии демонстрируют поведение, свойственное традиционным сельским обществам до демографического перехода.

Уровень урбанизации в регионе и впрямь низок: по данным Всемирного банка, в городах живут только 28,2% граждан Таджикистана, 37,8% граждан Киргизии, 54% граждан Туркменистана, 50,5% граждан Узбекистана, 58,2% граждан Казахстана.

В России доля урбанизированного населения достигает 75,3%.

Сельская патриархальность продуцирует традиционную семью, религиозные представления ее закрепляют. Среднеазиатская женщина слабо вовлечена в современную экономику, она преимущественно — либо домохозяйка, либо работает на земле.

В Таджикистане 49% женщин в возрасте от 15 до 24 лет нигде не учатся, 69% женщин трудоспособного возраста официально не трудоустроены. Да, в целом ситуация постепенно меняется — десятилетия назад показатели женской образованности и экономической активности были еще ниже, но очевидно, что советская модернизация почти не затронула среднеазиатскую глубинку.

Не только в культурном, но и в демографическом отношении Центральная Азия представляет собой разительный контраст в сравнении с Россией.

Совершенно различные, пока что не поддающиеся приведению к общему знаменателю поведенческие паттерны в общем социальном пространстве провоцируют конфликтность.

Коренные жители России отвергают мигрантов не в силу надуманных расовых или даже конфессиональных предрассудков — речь идет о неприятии самого образа жизни новых обладателей российских паспортов, в том числе их демографической стратегии. Возмущение подпитывает и широкое использование мигрантами своего более низкого имущественного статуса для обретения социальных благ без готовности к интеграции и ассимиляции.

Только за 2018–2023 гг. из средств бюджета на обеспечение иностранных граждан экстренной медицинской помощью в России было потрачено 57,2 млрд рублей. Мигранты пользуются доступом к бесплатному общему образованию и медицине, однако мало кто из них демонстрирует стремление по-настоящему интегрироваться в российское общество.

Согласно проведенному в 2022 году опросу ФАДН, 43,5% мигрантов назвали нормы шариата более предпочтительными, нежели светское законодательство. И есть очень большие сомнения, что получение российского паспорта способно автоматически изменить их точку зрения.

Представитель мытищинского семейства выходцев из Таджикистана Рамазон Рахимов, из-за получения которым сертификата на жилье возник скандал, в социальных сетях писал о готовности «порвать» любого за флаг, и этот флаг был отнюдь не российским.

Разумеется, демографический переход в Средней Азии в перспективе завершится, как он уже завершился в исламской Турции, которая в последние годы оказалась на «плато» с приростом населения в 0,2%, фертильностью в 1,51 ребенка на женщину и страхами перед массовым старением.

Конечно, ситуация в Турции лучше, чем в России — падение численности населения у турок при существующих тенденциях может начаться только в середине века. Но теория только подтверждается: неважно, какая религия является господствующей в стране, социально-экономическая модернизация со временем берет верх над массовой религиозностью и патриархальностью, приводя к падению рождаемости.

Можно с полным основанием предположить, что через один-два десятка лет миграционные волны из Средней Азии начнут иссякать.

Правда, тут есть серьезный подвох — пока мы будем ждать «остепенения» наших среднеазиатских соседей, национально-культурная среда крупных городов и ряда регионов РФ может радикально измениться.

Взять хотя бы в качестве примера ХМАО, где начиная с 2022 года самым популярным именем для новорожденных мальчиков становится Мухаммад, а среди имен, данных девочкам в 2024 году, второе место заняла Амина. Заметьте, еще несколько лет назад подобные новости приходили к нам из городов Западной Европы и подавались нашими СМИ как наглядное доказательства провала политики мультикультурализма.

Территориальный сепаратизм в приграничных регионах, религиозно-бытовая радикализация и формирование параллельных структур власти — таковы потенциальные угрозы, связанные с демографическим замещением.

Для сохранения традиционного этнокультурного баланса в России нам нужно продержаться эти два десятилетия, в самые короткие сроки выстроив многоуровневую систему селекции трудовых потоков.

Выдержим шторм — дальше поплывем свободно.